31 Mart'tan YSK'nin seçim iptaline kadar İstanbul'da yaşananlar

6 NİSAN PAZARTESİ

YSK, İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SEÇİMİNİ İPTAL ETTİ

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart'ta yapılan yerel seçimin ardından İstanbul seçim sonuçlarıyla ilgili AKP’nin olağanüstü itirazını 4'e karşı 7 oyla kabul etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi 23 Haziran Pazar günü yeniden yapılacak.

YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal etti

YSK'nin kararına ilk tepkiler: AKP halk iradesini gasbetti

YSK'nin iptal kararı sonrası diğer partiler ve adaylar ne yapacak?

İMAMOĞLU'DAN İLK AÇIKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, YSK'nin İstanbul seçimleri ile ilgili resmi açıklamasının ardından Beylikdüzü Yaşam Vadisi'nde açıklama yaptı. "Yarın Ankara’ya gideceğim, parti yöneticilerimizle buluşacağım. İttifak partileriyle görüşeceğiz. Bize emanet edilenler için en doğru kararı vereceğiz" diyen İmamoğlu, "Demokrasi adına mücadelemizi hep birlikte yürüteceğiz" çağrısı yaptı.

İmamoğlu, "YSK'nin iptal gerekçesi seçim kurullarıysa, aynı kurullarla geçen yıl haziran seçimlerinde cumhurbaşkanı seçildi, referandum yapıldı anayasa değişti. O zaman anayasa da cumhurbaşkanı da şaibelidir" dedi.

Ekrem İmamoğlu: Demokrasi adına mücadelemizi hep birlikte yürüteceğiz

YSK'nin iptal kararı| Fatih Polat: Ne yanıt verilecekse örgütlü olmalı

MHP: KARAR MEMNUNİYET VERİCİ

YSK'nin İstanbul seçiminin yenilenme kararını değerlendirmek üzere toplanan MHP Başkanlık Divanı toplantı sonrası açıklama yayımladı. MHP tarafından yapılan açıklamada, “MHP; Yüksek Seçim Kurulu’nun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin kararını saygı ile karşılamaktadır. Ülkemizin yararına olduğunu düşündüğümüz bu kararın ter türlü tartışmaya son vermesi memnuniyet vericidir” denildi.

YILDIRIM, YENİDEN ADAY OLACAĞININ İŞARETİNİ VERDİ

AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenme" kararına ilişkin, "İstanbul'a, İstanbullulara hizmet etmek için bu yola girdik, inşallah bu kararımız yenilecek seçimlerde de devam edecek" dedi.

Binali Yıldırım: İstanbullulara hizmet için gayret göstereceğiz

TENCERE TAVALI PROTESTO

YSK'nin İstanbul seçimlerinin iptaline ilişkin kararı halkı sokaklara döktü. Pek çok yerde halk tencere tava eylemi ile kararı protesto etti.