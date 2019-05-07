31 Mart'tan YSK'nin seçim iptaline kadar İstanbul'da yaşananlar

31 Mart 2019'da yapılan ve Ekrem imamoğlu'nun önde bitirdiği ancak YSK'nin iptal ettiği İstanbul Büyükşehir Başkanlığı seçiminde gün gün yaşananlar...

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından İstanbul seçim sonuçlarıyla ilgili AKP’nin YSK olağanüstü itirazını oy çokluğuyla kabul etti.

YSK'nin seçimin iptali yönündeki kararında göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi 23 Haziran Pazar günü yeniden yapılacak. 

 

07 Mayıs 2019 08:34
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7 NİSAN SALI

EKREM İMAMOĞLU YENİDEN ADAY

CHP'nin olağanüstü toplantısı sona erdi. CHP, 23 Haziran'daki seçime bir kez daha Ekrem İmamoğlu ile girecek.

Ekrem İmamoğlu toplantı sonrası yaptığı açıklamada tüm sürecin Kemal Kılıçdaroğlu tarafından grup toplantısında aktarılacağını söyleyerek "Demokrasimize büyük bir darbe vurulmuştur. Bu süreci hep birlikte tamir etmeliyiz. Tüm süreci genel başkanımız en net şekliyle açıklayacaktır. Gerçekten her şey çok güzel olacak. Hep beraber çok güzel işler başaracağız" dedi.

Erdoğan'a göre seçimin iptali demokrasiyi güçlendirdi

Erdoğan'a göre seçimin iptali demokrasiyi güçlendirdi

EMEP: YSK eliyle darbe yapılmıştır; halk gereken yanıtı verecektir!

EMEP: YSK eliyle darbe yapılmıştır; halk gereken yanıtı verecektir!

Akşener'den İstanbul seçimlerinin iptaline tepki: Tuzak mı kurdunuz?

Akşener'den İstanbul seçimlerinin iptaline tepki: Tuzak mı kurdunuz?

 

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6 NİSAN PAZARTESİ

YSK, İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SEÇİMİNİ İPTAL ETTİ

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart'ta yapılan yerel seçimin ardından İstanbul seçim sonuçlarıyla ilgili AKP’nin olağanüstü itirazını 4'e karşı 7 oyla kabul etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi 23 Haziran Pazar günü yeniden yapılacak. 

YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal etti

YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal etti

YSK'nin kararına ilk tepkiler: AKP halk iradesini gasbetti

YSK'nin kararına ilk tepkiler: AKP halk iradesini gasbetti

YSK'nin iptal kararı sonrası diğer partiler ve adaylar ne yapacak?

YSK'nin iptal kararı sonrası diğer partiler ve adaylar ne yapacak?

İMAMOĞLU'DAN İLK AÇIKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, YSK'nin İstanbul seçimleri ile ilgili resmi açıklamasının ardından Beylikdüzü Yaşam Vadisi'nde açıklama yaptı. "Yarın Ankara’ya gideceğim, parti yöneticilerimizle buluşacağım. İttifak partileriyle görüşeceğiz. Bize emanet edilenler için en doğru kararı vereceğiz" diyen İmamoğlu, "Demokrasi adına mücadelemizi hep birlikte yürüteceğiz" çağrısı yaptı.

İmamoğlu, "YSK'nin iptal gerekçesi seçim kurullarıysa, aynı kurullarla geçen yıl haziran seçimlerinde cumhurbaşkanı seçildi, referandum yapıldı anayasa değişti. O zaman anayasa da cumhurbaşkanı da şaibelidir" dedi.

Ekrem İmamoğlu: Demokrasi adına mücadelemizi hep birlikte yürüteceğiz

Ekrem İmamoğlu: Demokrasi adına mücadelemizi hep birlikte yürüteceğiz

YSK'nin iptal kararı| Fatih Polat: Ne yanıt verilecekse örgütlü olmalı

YSK'nin iptal kararı| Fatih Polat: Ne yanıt verilecekse örgütlü olmalı

MHP: KARAR MEMNUNİYET VERİCİ

YSK'nin İstanbul seçiminin yenilenme kararını değerlendirmek üzere toplanan MHP Başkanlık Divanı toplantı sonrası açıklama yayımladı. MHP tarafından yapılan açıklamada, “MHP; Yüksek Seçim Kurulu’nun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin kararını saygı ile karşılamaktadır. Ülkemizin yararına olduğunu düşündüğümüz bu kararın ter türlü tartışmaya son vermesi memnuniyet vericidir” denildi.

YILDIRIM, YENİDEN ADAY OLACAĞININ İŞARETİNİ VERDİ

AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali YıldırımYüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenme" kararına ilişkin, "İstanbul'a, İstanbullulara hizmet etmek için bu yola girdik, inşallah bu kararımız yenilecek seçimlerde de devam edecek" dedi.

Binali Yıldırım: İstanbullulara hizmet için gayret göstereceğiz

Binali Yıldırım: İstanbullulara hizmet için gayret göstereceğiz

TENCERE TAVALI PROTESTO

YSK'nin İstanbul seçimlerinin iptaline ilişkin kararı halkı sokaklara döktü. Pek çok yerde halk tencere tava eylemi ile kararı protesto etti.

 

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5 MAYIS PAZAR

BAHÇELİ: SEÇİMİN YENİLENMESİNDEN YANAYIZ

YSK'nin İstanbul itirazlarını görüşmesinden 1 gün önce konuşan Devlet Bahçeli "Parti olarak İstanbul'da seçimin yenilenmesinden yanayız" dedi.

Bahçeli: İstanbul'da seçimin yenilenmesinden yanayız

Bahçeli: İstanbul'da seçimin yenilenmesinden yanayız

AKP'Lİ YAVUZ: KHK'LİLERLE İLGİLİ EK DİLEKÇE VERECEĞİZ

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul seçimlerine yönelik itirazlar hakkında "KHK ile kamudan ihraç edilenlerin oy kullanmasına ilişkin YSK'ya ek dilekçe vereceğiz" dedi.

İMAMOĞLU: SEÇİM BİTMİŞTİR, SONUCU NETTİR

Yenikapı’daki Avrasya Gösteri Merkezi’nde İstanbul Gönüllüleri'yle buluşmasında konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul'da seçimin sonuçlanmaması adına birileri ellerinden geleni yapıyor" dedi. Seçimin bittiğini ve sonucun net olduğunu vurgulayan İmamoğlu "YSK'ya itiraz etmiş olabilirler ama YSK yarın en doğru kararı verecek ve Türkiye'nin önünü açacaktır, bu kadar net" dedi.

Ekrem İmamoğlu: Bu seçim bitmiştir, bu seçimin sonucu nettir

Ekrem İmamoğlu: Bu seçim bitmiştir, bu seçimin sonucu nettir

USULSÜZLÜK SORUŞTURMASINDA 'FETÖ' İDDİASI

İstanbul seçimlerine ilişkin yürütülen "usülsüzlük" soruşturmasında 43 sandık kurulu başkan ve üyesi "FETÖ'yle irtibatlı olmakla" suçlandı. Suçlamaya gerekçe olarak şahıslardan 2'sinin "ByLock kullanması", 41'inin ise "Bank Asya'ya para yatırması" gösterildi.

İstanbul seçimlerine ilişkin soruşturmada 43 kişiye "FETÖ" suçlaması

İstanbul seçimlerine ilişkin soruşturmada 43 kişiye "FETÖ" suçlaması

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4 MAYIS CUMARTESİ

İMAMOĞLU KADIKÖY'DE HALKA SESLENDİ

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kadıköy Belediyesini ziyaret etti. Kadıköy Belediye binasının önünde yurttaşlara hitap eden İmamoğlu, AKP’nin seçim itirazına ilişkin iddialarına da yanıt verdi. İmamoğlu, "İlçelerdeki oylar pırıl pırıl, belediye meclisindeki oylar tertemiz ama büyükşehirde şaibe var öyle mi? Buna kargalar bile güler." dedi.

İmamoğlu: İlçelerde oylar pırıl pırıl, büyükşehirde şaibe var öyle mi?

İmamoğlu: İlçelerde oylar pırıl pırıl, büyükşehirde şaibe var öyle mi?

HALK EKMEK'TE PİDE 1 TL'DEN SATILACAK

İmamoğlu, belediyenin iştiraklerinden Halk Emek'te bu yıl satılacak Ramazan pidesinin 300 gram, fiyatının ise 1 lira olacağını açıkladı.

ERDOĞAN: ŞAİBE VAR, YOLSUZLUK VAR

MÜSİAD 25. Olağan Genel Kurulu ve Genel Merkez Binası Açılış Törenine katılarak konuşma yapan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul seçimlerine yönelik itirazlarına ilişkin YSK'ye baskı yapmayı sürdürdü. Erdoğan "Ortada açık bir yolsuzluk olduğunu" iddia etti.

CHP'Lİ ÖZTRAK: ŞAİBE YOK, HAZIMSIZLIK VAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Ortada bir şaibe ve yolsuzluk var. Bu yolsuzluğun ortadan kaldırılması ve hem YSK'yı aklayacaktır hem de milletimizin gönlü ferah hale gelecektir" sözlerine tepki gösteren CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Ortada bir oyun da şaibe de yok ortada hazımsızlık var." dedi.

CHP'den Erdoğan'a yanıt: Ortada şaibe yok, hazımsızlık var

CHP'den Erdoğan'a yanıt: Ortada şaibe yok, hazımsızlık var

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3 MAYIS CUMA

İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu, ulaşım ve suda indirime gidilmesi için süreci başlattıklarını duyurdu. Yapılmasını istedikleri indirimin detayını sosyal medya hesabından paylaşan İmamoğlu, ilgili kurumlara yazı göndererek bu indirimler için gerekli hazırlıkta bulunmalarını talep etti. İmamoğlu, istedikleri indirimi mayıs ayı içerisinde İBB Meclisine getireceklerini ifade etti.

İmamoğlu'nun  detaylarını paylaştığı ulaşım indirimleri şu şekilde:

  • Aylık öğrenci kartı 85 TL'den 50 TL'ye indirilecek
  • 0-4 yaş arası çocuklu annelere ulaşım ücretsiz olacak
  • 0-12 yaş arası çocuklar için ulaşım ücretsiz olacak
  • Dini, milli ve resmi bayramlarda ulaşım ücretsiz olacak

 

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2 MAYIS PERŞEMBE

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada 100'ün üzerinde sandık kurulu başkanı ve üyesi "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Maltepe, Kadıköy ve Ataşehir'de sandıklarda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin yapılan suç duyuruları kapsamında 32 ayrı soruşturma başlatıldı.

100'ün üzerinde sandık kurulu başkanı ve üyesi ifadeye çağrıldı

100'ün üzerinde sandık kurulu başkanı ve üyesi ifadeye çağrıldı

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26 NİSAN CUMA

AKP'nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) temsilcisi Recep Özel yaptığı açıklamada, İstanbul seçimleri ile ilgili 5 bin 315 kişinin daha kısıtlı seçmen olup olmadığının araştırılacağını duyurdu.

İBB MECLİSİNDE İETT TARTIŞMASI

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde İETT'nin 2018 faaliyet raporu görüşüldü. İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış, belediye meclisinde yaptığı konuşmada, "2018 gelirimiz 1 milyar 719 milyon 519 bin 349 Türk Lirası olarak yüzde 99,7 oranında gerçekleşmiştir. Giderimiz ise 1 milyar 799 milyon 818 bin 737 TL olarak yüzde 84,1 oranında gerçekleşmiştir" dedi.

Bağış'ın verdiği bilgilere göre, İETT 2018 yılını 80 milyon 299 bin TL zararla kapattı. Bu durum İBB Meclis'inde tartışmalara yol açtı. AKP grubu adına konuşan Ahmet Hamdi Gürbüz ise İETT'yi savundu.

AKP, İETT'yi 80 milyon lira zarar ettirmiş 

AKP, İETT'yi 80 milyon lira zarar ettirmiş 

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25 NİSAN PERŞEMBE

İBB'DE VERİ KOPYALAMA İŞLEMİ DURDURULDU

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, belediyenin dijital verilerinin kopyalanması için Teftiş Kurulu Başkanlığı'na yazdığı yazı yürürlükten kaldırıldı.

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24 NİSAN ÇARŞAMBA

YSK, MHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Maltepe İlçe Belediye Başkanlığı seçimi hakkında yaptığı olağanüstü itirazda ara karar verdi.

  • Kurul, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanun'un ilgili maddeleri gereğince sandık kurulu başkan ve memur üyelerinin görevlendirilmelerine esas alınan listelerin hangi kurumlardan temin edildiği de belirtilmek suretiyle Maltepe 1. ve 2. İlçe Seçim Kurullarından ayrı ayrı gönderilmesinin istenmesine karar verdi. 
  • Bu listelerin dışında görevlendirme yapılmışsa hangi sebeple ve hangi kurumdan görevlendirme yapıldığının sorulmasına karar veren YSK, bunlardan mazeret bildiren veya seçim günü göreve gelmeyen varsa bunların da listesinin Maltepe 1. ve 2. İlçe Seçim Kurullarınca ayrı ayrı gönderilmesini istedi. 
  • MHP'nin kısıtlı seçmen iddiaları ise Kurul'un dün verdiği ara karar ile araştırıldığından, bu konu hakkında yeniden bilgi istenilmesine yer olmadığına, gelen sonucun bir örneğinin bu dosya içine de konulmasına karar verildi. 
  • Ara karar gereklerinin beş gün içinde Maltepe 1. ve 2. İlçe Seçim Kurulları tarafından ayrı ayrı ve kurul halinde toplanılarak yerine getirilmesi kararlaştırıldı. 
  • MHP, ayrıca sandık kurulu başkanlarından 117'sinin akraba olduğunu iddia etmişti. Bu iddianın ise Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce araştırılmaya başlandığı öğrenildi. 
  • Kurul, toplantıda AKP’nin Büyükçekmece seçim sonuçlarına ilişkin itirazını da görüştü. Bu itiraza ilişkin ise dün alınan ara kararların sonucunun beklenmesine karar verildi.

AKP’nin ardından MHP de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Maltepe İlçe Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptali istemiyle YSK'ye başvurmuştu. MHP'nin itiraz dilekçesinde, bin 93 sandıkta, kamu görevlisi olması gereken sandık kurulu başkanı ve üyelerin 970'inin kaymakamlıkça bildirilen listeden belirlenmediği, il veya ilçe dışından görevlendirme yapıldığı iddia edilmişti.

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23 NİSAN SALI

KHK, AKP'NİN İTİRAZLARINA DAİR ARA KARARLARINI AÇIKLAMAYA BAŞLADI

YSK, AKP’nin yaptığı olağanüstü itiraz başvurusundaki 8 iddianın araştırılmasına karar verdi. AKP’nin İstanbul seçimlerinde 41 bin 132 kısıtlı seçmenin oy kullandığı, kamu görevlisi olmayan kişilerin sandık kurulu görevlisi olduğu ve seçimde kayıp oy pusuları bulunduğu iddiaları araştırılacak. Kurul, AKP’nin kanun hükmünde kararname (KHK) ile ihraç edilen seçmenlerin oy kullanamayacağına ilişkin yaptığı itirazı ise reddetti.

Kabul edilen iddiaların 2’si kamu görevlisi olmayan kişilerin sandık kurulu görevlisi olduğu ve seçimde kayıp oy pusuları bulunduğu yönündeyken, diğer iddialar şöyle:

  • 2 bin 308 kısıtlı, bin 229 ölü seçmenin listelerde yer aldığı iddiası.
  • 10 bin 290 seçmenin hem cezaevlerinde hem başka seçmen listelerinde olduğu iddiası.
  • 5 bin 287 hükümlünün oy kullandığı iddiası,
  • İstanbul’daki yerleşim yeri adresi cezaevi olan 236 seçmenin oy kullandığı iddiası.
  • İstanbul genelinde 18 yaşının üzerinde zihinsel engeli bulunan 21 bin 782 kişinin seçmen listelerine kaydedildiği iddiası.

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22 NİSAN PAZARTESİ

İBB MECLİSİ TOPLANDI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, ilk meclis toplantısında, ilçe belediye başkanları ve meclis üyeleriyle birlikte çalışma çağrısı yaptı.

Belediye Meclisi toplantıları, canlı olarak yayınlanmaya başlandı.

İmamoğlu, ilk İBB Meclis toplantısında birlikte çalışma çağrısı yaptı

İmamoğlu, ilk İBB Meclis toplantısında birlikte çalışma çağrısı yaptı

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21 NİSAN PAZAR

İMAMOĞLU, BELEDİYE BAŞKANI SIFATIYLA İLK MİTİNGİNİ YAPTI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Maltepe'de "Yeni bir başlangıç" mitinginde yerel yönetim anlayışını anlattı.

İmamoğlu: Kişilere, partilere, cemaatlere hizmet dönemi bitti

İmamoğlu: Kişilere, partilere, cemaatlere hizmet dönemi bitti

BAHÇELİ: SEÇİMİN TEKRARI BEKA MESELESİDİR

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin “İl Başkanları ve Belediye Başkanları Toplantısı”nda açıklamalar yaptı. Bahçeli, "YSK'nın üyeleri zillete göz yumamamaz. İstanbul'daki seçimlerin tekrarı beka meselesidir. İstanbul sokakta bulunmamıştır. Türkiye düşmanlarına çalınmış oylarla hiçbir vatan köşesini veremeyiz. Türkiye'yi kıstırmak, sonrasında yıkmak, olmuyorsa sömürge haline getirmek çok şer ve melanet cephe oluşturmuştur." dedi.

Bahçeli'den YSK'ye baskı: Seçimlerin tekrarı beka meselesidir

Bahçeli'den YSK'ye baskı: Seçimlerin tekrarı beka meselesidir

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20 NİSAN CUMARTESİ

AKP: KHK'LİLER OY KULLANDI, SEÇİM İPTAL EDİLSİN

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, KHK ile görevinden ihraç edilmiş 14 bin 712 kişinin oy kullanması sebebiyle İstanbul'da seçimin iptalini istedi.

AKP'den akıl almaz itiraz: KHK'liler oy kullandı, seçim iptal edilsin

AKP'den akıl almaz itiraz: KHK'liler oy kullandı, seçim iptal edilsin

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19 NİSAN CUMA

İMAMOĞLU'NUN BELEDİYE VERİLERİNİ İCELEME TALEBİNİ MAHKEME DURDURDU

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşlarının tüm elektronik veri tabanı ve altyapısını incelenmesi, araştırılması ve kopyalanması talimatına dair İstanbul 4. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı aldı. 

İmamoğlu'nun "İBB veri tabanını inceleme" yazısına mahkeme engeli

İmamoğlu'nun "İBB veri tabanını inceleme" yazısına mahkeme engeli

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18 NİSAN PERŞEMBE

Seçim vaatleri arasında yer aldığı üzere öğrenci akbilinin aylık 50 liraya düşürülmesi için derhal harekete geçeceklerini söyleyen İmamoğlu, Saraçhane'deki İBB binasının kütüphaneye çevrileceğini de yineledi.

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17 NİSAN ÇARŞAMBA

EKREM İMAMOĞLU MAZBATASINI ALDI

Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı

Fotoğraf: DHA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 17 günün ardından mazbatasını aldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasında devir teslim töreni gerçekleştirildi. 

Maltepe'de sona eren sayım işlemlerinin ardından oy sayılarındaki sonuçlar da açıklandı. Buna göre; Ekrem İmamoğlu için 4 milyon 169 bin 765, AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım için 4 milyon 156 bin 36 oy kullanıldı.

Ayrıca Saadet Partisi Adayı Necdet Gökçınar 103 bin 364, Bağımsız Türkiye Partisi Adayı Selim Kotil 27 bin 87, Türkiye Komünist Partisi Adayı Zehra Güner Karaoğlu 10 bin 349, Vatan Partisi Adayı Mustafa İlker Yücel 15 bin 428, Demokrat Parti Adayı Ersan Gökgöz 22 bin 268, Demokratik Sol Parti Adayı Muammer Aydın 30 bin 884 oy aldı.

İMAMOĞLU GÖREVİ DEVRALDI

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesinde bulunan İl Seçim Kurulundan mazbatasını alan İmamoğlu devir teslim töreni için İstanbul Büyükşehir Belediyesine geçti.

Ekrem İmamoğlu, tören için Mevlüt Uysal'ın makamına çıkmadan önce belediyenin önünde toplanan çok sayıda yurttaşa seslendi. İmamoğlu devir teslimin ardından ses aracının üstünden açıklama yapacağını söyledi. İmamoğlu, "Mazbatamızı 16 milyon insanımız adına devir aldık. Toplumun demokrasiye olan inancına ve buna dönük mücadelesinden asla vazgeçmedik. Kimsenin hakkını yemedik, '16 milyonun hakkını yedirtmeyiz' dedik. Bu an itibarıyla devam eden süreçler var, bunun farkındayız. Elbette ki şehrimizi, şehrimizde yaşayanlarımızın huzuru ve mutluluğu için bir an önce bu süreçlerle ilgili net ifadelerini ilgili kurullardan elbette ki bekliyoruz. Bizim kafamız net. Bundan bundan sıra bizde; bu şehirde yaşayan insanların maneviyatını, yaşam biçimini koruyarak yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu. İmamoğlu Mevlüt Uysal'ın makamına çıkarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini resmen devraldı.

‘25 yıl sonra ilk defa belediyenin önündeyiz!’

‘25 yıl sonra ilk defa belediyenin önündeyiz!’

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16 NİSAN SALI

AKP, İSTANBUL'DA SEÇİMLERİN YENİLENMESİ İÇİN BAŞVURUDA BULUNDU

Maltepe'de sandık sayım işlemlerinde devam ederken AKP, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptali ve yenilenmesi talepli olağanüstü itiraz dilekçesini Yüksek Seçim Kuruluna sundu. İtiraz dilekçesinin yaklaşık 50 sayfadan oluştuğu öğrenildi.

AKP ayrıca İstanbul’da yaptıkları itiraz sonuçlanmadan Ekrem İmamoğlu’ya mazbata verilmemesi için İstanbul İl Seçim Kuruluna başvuru yaptı.

AKP İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi talebiyle YSK'ye başvurdu

AKP İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi talebiyle YSK'ye başvurdu

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15 NİSAN PAZARTESİ

BİNALİ YILDIRIM SEÇİMİ 'MURDAR' İLAN ETTİ

Binali Yıldırım 2 saatlik bir basın toplantısı gerçekleştirdi ve İstanbul'daki yerel seçimi "murdar olmuş bir seçim" diye ilan etti. Yıldırım Büyükçekmece iddialarını sürdürerek, seçimlerin yenilenmesini istedi. Ekrem İmamoğlu da Yıldırım'a cevap verdi: "Seçimi kaybettikten sonra uydurulmuş iddialardır."

Ekrem İmamoğlu'dan Binali Yıldırım'a: Uydurulmuş iddialar

Ekrem İmamoğlu'dan Binali Yıldırım'a: Uydurulmuş iddialar

Binali Yıldırım: Bu seçim başlı başına murdar olmuş bir seçimdir

Binali Yıldırım: Bu seçim başlı başına murdar olmuş bir seçimdir

09.20 Maltepe 1. ve 2. ilçe seçim kurulları tarafından, terminallerde bugüne kadar yapılan tüm sayımlar oy çokluğuyla iptal edildi, CHP karara itiraz etti. CHP, Maltepe 1. ve 2. ilçe seçim kurullarının aldığı kararların tümden kaldırılmasını isteyerek sayım işlemi yapabilecek 100 ayrı terminal kurulmasına karar verilmesini talep etti.

15.50 YSK, Maltepe İlçe Seçim Kurullarının tüm oy sayımlarının iptali yönündeki kararını kaldırdı. Kalan sandıkların sayımı devam edecek. YSK, Maltepe İlçe Kuruluna sayım kurulu oluşturma yetkisi verdi.

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14 NİSAN PAZAR

MALTEPE'DE SAYIM DURDU, 400 SANDIĞIN YENİDEN SAYILMASINA KARAR VERİLDİ

13.13 AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: "(Olağanüstü itiraz) Hazırlıklarımızı büyük oranda tamamladık. Çok kısa bir zamanda dilekçe ve eklerini YSK'ye teslim edeceğiz."

21.05 Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, AKP ve MHP'li temsilciler tutanaklara imza atmadığı için memurların tutanakları imzalamadığını, bu sebeplede sayımın durduğunu açıkladı. Yarkadaş sosyal medya hesabından, "Maltepe'deki SAYIM DURDU. Çünkü; YSK'nın yazılı talimatına rağmen; memurlar, AKP ve MHP'li temsilciler tutanaklara imza atmıyor diye imza atmayacaklarını söylüyor. Oysa ki; YSK'ya göre hakimler ile CHP ve SP temsilcilerinin imzası yeterli. Maltepe Seçim Kurulu şu an toplantıda." diye yazdı. 

22.30 Barış Yarkadaş, Maltepe'de 400 sandığın sayımının iptal edildiğini duyurdu. Yarkadaş'ın paylaşımı şöyle: "AKP ve MHP, İlçe Seçim Kurulu'nun yaptırdığı 400 sandığın sayımını iptal ettirdi. Bunun anlamı şu; sayımlar, 500. sandıktan yeniden başlayacak. Sayımları, ilk oluşturulan iki kurul yeniden sayacak. Bu yüzden, şu an toplan 576 sandık sayılmayı bekliyor. CHP karara itiraz etti."

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12 NİSAN CUMA

12.22 CHP Sözcüsü Faik Öztrak, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Öztrak, "Seçimde hileyi elinde güç olan yapar. İktidarın saltanat kayığı olan gazeteleri uyarıyorum. YSK üyeleri ifşa edildi. En son bu iş yapıldığında Danıştay'da kan dökülmüştü. Bu yayınlarla kimler hedef alınmaktadır. Bu yayınların şerefli hakimleri korkutmayacağını düşünmek istiyoruz." dedi.

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11 NİSAN PERŞEMBE

YSK, BÜYÜKÇEKMECE İÇİN YAPILAN İPTAL TALEBİNİ SONRA GÖRÜŞMEYE KARAR VERDİ

17.58 YSK Büyükçekmece seçiminin iptaline dair talebin görüşmesini erteledi. Kurul, Büyükçekmece'de verilecek kararın İstanbul seçimini doğrudan ilgilendireceği gerekçesiyle başvuruyu erteleme kararı aldı. Buna göre İstanbul'da oyların sayımı bitmesi beklenecek. Oyların birleştirme tutanağı verilmesinden sonra AKP, İstanbul için 'olağanüstü itirazı'nı yapacak. YSK, bundan sonra hem Büyükçekmece hem İstanbul seçimlerini masaya yatıracak. AKP İstanbul'daki sayımlarının tamamlanması ve il birleştirme tutanağının tanzim edilmesinin ardından 7 gün içerisinde İstanbul seçimlerinin yenilenmesi talebiyle olağanüstü itirazını YSK'ye yapacak. YSK de hem İstanbul hem de Büyükçekmece'ye ilişkin birlikte değerlendirme yaparak kararını verecek.

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10 NİSAN ÇARŞAMBA

12.10 Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart yerel seçimleri sonrası ilk kez bir araya geldi. Beştepe'deki görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.

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9 NİSAN SALI

AKP yetkileri ve Devlet Bahçeli tarafından İstanbul'da seçimin yenilenmesi gerektiği yönünde açıklamalar yapıldı.

AKP, BÜYÜKÇEKMECE'DE SEÇİMİN İPTALİ BAŞVURUSUNU YAPTI

AKP, Yüksek Seçim Kurulu'na Büyükçekmece'de seçimin iptali için başvuru yaptı.

AKP: İSTANBUL'DA SEÇİMİN YENİLENMESİNİ İSTEYECEĞİZ

13.30 AKP Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, İstanbul'da seçim sonucuna net etki yapan olaylar olduğunu ve seçimin yenilenmesini isteyeceklerini söyledi.

AKP Büyükçekmece'de seçimin yenilenmesi için başvuru yaptı

AKP Büyükçekmece'de seçimin yenilenmesi için başvuru yaptı

BAHÇELİ: YENİ BİR SEÇİM DE DÜŞÜNÜLEBİLİR

14.30 MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli “Eğer seçim sonuçları toplum vicdanında huzur bulmayacak bir anlayış içerisinde sonuçlanmışsa, o vicdanı oluşturabilecek yeni bir seçim de düşünülebilir" dedi.

SOYLU'DAN BÜYÜKÇEKMECE AÇIKLAMASI

16.09 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şimdi bir suç ortada. Seçime yönelik bir yolsuzluk yapılmış. Adli tahkikat açılmış zaten. Ocak 2019'da açılmış. İdari tahkikat da açılmış" dedi. Soylu, Bahçeli'nin "yeniden seçim düşünülebilir" açıklamasına "Bu seçimin bu tartışmadan yoksun bırakılabilmesi için, Sayın Bahçeli'ye katılıyorum, tekrarlanması bu tartışmaların seçilecek kişileri gölgede bırakmasını ortadan kaldıracaktır" sözleriyle destek çıktı.

AKP Büyükçekmece'de seçimin yenilenmesi için başvuru yaptı

AKP Büyükçekmece'de seçimin yenilenmesi için başvuru yaptı

ÖZTRAK'TAN SOYLU'YA TEPKİ

18.06 CHP Genel Başkan Yardımcısı ve CHP Sözcüsü Faik Öztrak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Büyükçekmece iddialarıyla ilgili açıklamalarına yanıt verdi: "Büyükçekmece'de bizim geçersiz oyları tam olarak ortaya çıkarmaya vaktimiz olmadı diyor. Bu ne demek anlayamadım. Büyükçekmece'de bir adli olay var. Oradaki geçici görevli işçinin yapmış olduğu birtakım usulsüzlükler nedeniyle tutuklanması söz konusu. Ne zaman? 18 Ocak. Seçmen listeleri ne zaman kesinleşti 31 Ocak. Seçim ne zaman yapıldı 31 Mart. Zaman yetmedi ne demek? Anlaşılan Sayın Soylu hayali terörist listeleri peşinde koşarken sağı solu belediye meclis üyelerini, belediye başkanlarını teröristlikle suçlarken bu soruşturmayı yapmayı unutmuş."

CHP'den AKP'nin Büyükçekmece iddialarına yanıtlar

CHP'den AKP'nin Büyükçekmece iddialarına yanıtlar

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8 NİSAN PAZARTESİ

İSTANBUL BAROSU: İSTANBUL'DA SEÇİMLER BİTMİŞTİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sabah saatlerinde yaptığı İstanbul’da seçimlerin yenilenebileceği yönündeki ifadeleri üzerine İstanbul Barosu açıklama yayınladı. "YSK içtihatları, oyların yeniden sayılması veya seçimlerin yenilenmesi gibi kararların alınmasına asla olanak vermez" denilen açıklamada "Seçim Hukuku uzmanlarının tereddütsüz biçimde mutabık kaldıkları bir konuda siyasetin taassubunun hukuku ezmesine izin verilmemelidir” ifadeleri yer aldı. Açıklamada, "İstanbul’da seçimler bitmiştir ve hangi partiye oy vermiş olursa olsun bütün yurttaşlar, bu seçimin sonucunu bilmektedir. 'Hayatın doğal akışı' ilan edilmelidir. Hukuk bunun için vardır" ifadeleriyle bitirdi.

TBB: SOMUT DELİL OLMADAN YENİDEN SAYIM MÜMKÜN DEĞİL

Türkiye Barolar Birliği de geçersiz oyların yeniden sayılması tartışmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. TBB Başkanı Metin Feyzioğlu imzasıyla yayımlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Geçersiz oyların yeniden sayılıp sayılmayacağına ilişkin tartışma bugün için geride kalmıştır. Bugünün temel meselesi ise süreç içerisinde ‘kesinleşen’ bazı hususların yeniden tartışmaya açılıp açılmayacağıdır.

Bu konuda seçim mevzuatımızın hükümleri çok açıktır.

Buna göre;

  1. Seçmen listeleri kanuna göre seçimden önce askıya çıkmış ve itiraz süreci sonunda kesinleşmiştir. Artık, seçimden sonra, seçmen listelerine ilişkin bir uyuşmazlığın çıkarılması hukuken mümkün değildir.
  2. Sandık kurulu başkan ve üyeleri seçim mevzuatına göre ilan edilmiş ve itiraz süreci sonunda kesinleşmiştir. Sandık kurulu başkan ve üyeleri üzerinden seçimlere ilişkin bir uyuşmazlık çıkarılmasının da hukuken imkânı yoktur.
  3. Somut delillere dayanılmak suretiyle itiraz konusu yapılmayan oyların yeniden sayılmasının da hukuken imkânı bulunmamaktadır.

KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER AÇIKLAMA YAPTI

10.45 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, YSK'ye tarafsızlık ve bağımsızlık çağrısı yaptı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise "Ben kazanamıyorsam sandığın önemi yoktur" demek, milli iradeye ihanettir" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu ve Akşener'den YSK'ye tarafsızlık çağrısı

Kılıçdaroğlu ve Akşener'den YSK'ye tarafsızlık çağrısı

10.15 - Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AKP'nin YSK'ye "Oyların tamamının sayılması için" yaptığı başvuru sonrası YSK'nin kararını beklemeden talimat gibi açıklamalar yaptı, seçimlerin bütünüyle usulsüz olduğunu iddia etti.

Erdoğan'dan YSK'nin İstanbul kararı öncesi talimat gibi açıklama

Erdoğan'dan YSK'nin İstanbul kararı öncesi talimat gibi açıklama

İMAMOĞLU MEDYAYI ELEŞTİRDİ

11:25 - CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının verilmesi için İstanbul İl Seçim Kurulu'na dilekçe verdi.

13.00 - Kartal'da konuşan Ekrem İmamoğlu, "Aklından hileyi hurda geçiren kişiler her türlü manevrayı deniyorlar. Bu toplum bunu kabul etmeyecek" dedi. İmamoğlu, medya organlarına tepki gösterdikten sonra açıklamalarını yayınlamayan NTV ve sahibi Şahenk ailesi, CNN Türk ve sahibi Demirören ailesi ve Habertürk ve sahibi Ciner ailesini isim vererek uyardı. İmamoğlu "İsim veriyorum; NTV'yi, Şahenk ailesini, Habertürk'ü, Ciner ailesini, CNN Türk'ü, Demirören ailesini takip ediyorum... İş dünyasına yaptıkları katkılardan dolayı kendilerini uyarmayı kendime hak gördüğüm için uyarıyorum. Gün gelir isimlerini anmaktan bile vazgeçerim. Bizi daha fazla dünyaya rezil etmeyin" dedi.

Ekrem İmamoğlu: 1 oyla da seçim kazanılır, örnekleri var

Ekrem İmamoğlu: 1 oyla da seçim kazanılır, örnekleri var

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7 NİSAN PAZAR

AKP'DEN TÜM OYLAR YENİDEN SAYILSIN BAŞVURUSU

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul'un tüm ilçelerinde oyların tamamının yeniden sayılması için Yüksek Seçim Kuruluna başvuracaklarını söyledi. Yavuz, bugün 38 ilçede daha aynı başvuruyu saat 17.00'ye kadar yapacaklarını duyurdu.

Ekrem İmamoğlu da sayım sonuçlarına dair bilgileri vermeye devam etti: "Geçersiz oyların %80.53’ü sayıldı ve 16.106 fark var. Lütfen artık bu millete bedel ödetmeyin. Demokraside kazanmak da var, kaybetmek de. Artık toplumun vicdanını sızlatıyorsunuz. Yüksek Seçim Kurulu; 82 milyonun gözü kulağı sizde, lütfen görevinizi yerine getirin."

YSK İstanbul'da yeniden sayımı reddetti, Büyükçekmece kararı ertelendi

YSK İstanbul'da yeniden sayımı reddetti, Büyükçekmece kararı ertelendi

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6 NİSAN CUMARTESİ

OY SAYIMLARI DEVAM ETTİ

İstanbul'da itiraz edilen sandıklar ve geçersiz oyların bakıldığı 17 ilçede sayım sonuçlandı. Ekrem İmamoğlu'nun YSK'ye dayandırdığı bilgiye göre saat 17.15 itibarıyla yeniden sayımların %57,5'i tamamlandı. İmamoğlu'nun Binali Yıldırım'dan 17 bin 719 oy önde olduğu açıklandı.

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5 NİSAN CUMA

ERDOĞAN SEÇİM GECESİNDEN SONRA İLK KEZ KONUŞTU

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, seçim gecesi yaptığı "balkon konuşması"nın ardında ilk açıklamasını yaptı. Cuma namazı çıkışı konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Bir belediye başkanı belediye meclisinde çoğunluğu yoksa komisyonları da bütçeyi de istediği gibi çıkartamaz" dedi. Erdoğan, "Olayın seçim süreci bitmiştir. Şimdi mahkeme süreci var. İlde netice alınamazsa Yüksek Seçim Kuruluna müracaat etme hakkımız var" ifadelerini kullandı.

Erdoğan: Seçim bitti, şimdi mahkeme süreci var

Erdoğan: Seçim bitti, şimdi mahkeme süreci var

AKP'NİN BÜYÜKÇEKMECE'DE SEÇİMİN İPTALİ TALEBİ REDDEDİLDİ

AKP Büyükçekmece İlçe Başkanlığı, İstanbul İl Seçim Kurulu'na başvurarak Büyükçekmece'deki seçimlerin yenilenmesini istedi. Talep İl Seçim Kurulu tarafından reddedildi.

AKP, Büyükçekmece'de seçimin iptalini istedi, reddedildi

AKP, Büyükçekmece'de seçimin iptalini istedi, reddedildi

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4 NİSAN PERŞEMBE

BAHÇELİ, KOROYA DAHİL OLDU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Sandık başındaki görevlilerin maksatları, neye ve kimlere hizmet ettikleri mutlaka deşifre edilmeli." , "Hiç kimse sokaklardan medet ummasın, kaos şakşakçılığına soyunmasın. Emel ve hedef sahiplerini uyarıyorum, bedeli çok ağır olur." "FETÖ'cüleri, PKK'lıları arkasına alıp siyasi dolandırıcılığa sapanlar milletimizin sabrını test etmesinler."

15 İLÇEDE DAHA GEÇERSİZ OYLARIN SAYILMASI KARARI

İstanbul İl Seçim Kurulu saat 19.40'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri için kullanılan ve geçersiz oyların yeniden sayımını reddeden İlçe Seçim Kurulları kararını kaldırdığını duyurdu. 15 ilçede daha sayım kararıyla İstanbul'un tüm ilçelerinde geçersiz oylar yeniden sayılmış olacak.

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3 NİSAN ÇARŞAMBA

İktidara yakın gazeteler “Oylar çalındı” iddialarını manşete taşımayı sürdürdü. Sabah, “İstanbul’un kaderi çalınan oylarda”, Yeni Şafak “Hodri meydan, oyları yeniden sayalım” dedi. Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül, sandıkta darbe yapıldığını öne sürdü, olayın arkasında FETÖ ve PKK’nin olduğunu iddia etti. Star da “Sandıkta darbeyi kim örgütledi?” manşetini attı.

Ekrem İmamoğlu, açıklama yaparak mazbatasını talep etti.

AKP’ye yakın medya "İstanbul'da sandık darbesi" taarruzunda

AKP’ye yakın medya "İstanbul'da sandık darbesi" taarruzunda

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2 NİSAN SALI

İktidara yakın gazeteler, seçim yenilgisini “oyların çalınmasına” bağlayan manşetler attı. Yeni Şafak “AK Partinin oyları sıfırlanmış”, Star “AK Partinin oyu İmamoğlu’na yazıldı” dedi.

Yüksek Seçim Kurulu, İstanbul'un 7 ilçesi için İl Seçim Kurulu'nun verdiği tedbir kararını kaldırdı.

AKP'DEN 39 İLÇENİN SONUÇLARINA İTİRAZ

AKP İstanbul İl örgütü, 39 ilçenin sonuçlarına itiraz etti. AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, sadece bir sandıkta 25 bin geçersiz oy olduğunu iddia etti. Bir sandığa en fazla 380 oy atılabiliyor.

"TARİHİN EN BÜYÜK ŞAİBESİ" İDDİASI

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, yaşananların seçim tarihinin en büyük şaibesi olduğunu iddia etti.

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, geçersiz oy sayısının anormal olmadığını söyledi.

KONDA: Anormal bir geçersiz oy dağılımı yok

KONDA: Anormal bir geçersiz oy dağılımı yok

İMAMOĞLU'DAN ANITKABİR ZİYARETİ

Ekrem İmamoğlu, Anıtkabir’i ziyaret etti, defteri “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı” sıfatıyla imzaladı.

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1 NİSAN PAZARTESİ

1 Nisan günü öğleden sonra Pelikan merkezli olduğu iddia edilen operasyon başladı. Sabah, sandıklara usulsüzlük karıştırdığı iddia edilen 30 sandık başkanının gözaltına alındığını iddia etti. Valilik bu iddiayı yalanladı.

Sabah Yazarı Hilal Kaplan, YSK’nin tüm oyların yeniden sayılması kararını aldığını iddia etti. Kaplan, bu iddia yalanlanınca düzeltme yayınladı.

Haber 7, Gaziosmanpaşa’da sandıkta usulsüzlük yapan CHP’lilerin kendilerine engel olmak isteyen polise saldırdığını iddia etti. İddia, Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu tarafından yalanlandı.

"Pelikan" merkezli provokatif seçim haberleri yalanlandı

"Pelikan" merkezli provokatif seçim haberleri yalanlandı

Ekrem İmamoğlu Twitter bio’sunu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak değiştirdi.

YSK AÇIKLADI: İMAMOĞLU ÖNDE

10:32 - YSK Başkanı Sadi Güven: Şu an itibarıyla yüzde 80'in üzerinde sandık sonuç tutanağını, sayım döküm cetvelini, ilçe birleştirme tutanaklarını partilerle paylaştık. Şu an itibarıyla 31 bin 102 sandık sisteme tanımlandı, 84 sandık itiraz nedeniyle sisteme taranmamış vaziyette. Ekrem İmamoğlu'nun 4 milyon 159 bin 650, Binali Bey'in 4 milyon 131 bin 761 oyu sisteme tanımlanmış vaziyette.

05:04 - AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak: Bizim şu anda yapmış olduğumuz veri girişlerinden sonra, yaklaşık 3 bin 870 oy farkıyla İstanbul'da seçimi kazandık. 290 binin üzerinde geçersiz bir oy oranı mevcut görünmekte. Bu geçersiz oyların büyük bölümü bizim önde olduğumuz ilçelerde. İlgili arkadaşlarımız itirazlarını yapacaklardır."

YILDIRIM, SOYLU VE GÜL'ÜN "SIR" BULUŞMASI

FOX TV’de İsmail Küçükkaya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün İstanbul’da Binali Yıldırım’la görüştüklerini söyledi.

02:07 Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Cumhurbaşkanımızın bu geceki balkon konuşmasında İstanbul ile alakalı Sayın Binali Yıldırım'ın açıklamasıyla çelişen herhangi bir ifadesi olmamıştır.

ERDOĞAN'DAN "İTİRAF" OLARAK YORUMLANAN AÇIKLAMALAR

01:03 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, balkon konuşmasında İstanbul’un kaybedildiği itirafı anlamına gelecek açıklamalar yaptı.

Erdoğan'dan İstanbul itirafı: Halkımız Büyükşehir'i vermese de...

Erdoğan'dan İstanbul itirafı: Halkımız Büyükşehir'i vermese de...

00:10 - Ekrem İmamoğlu: Verilerimize göre yüzde 80’in üzerinde açılan oylara göre bizim oy oranımız 50.36, rakibimizinki 46.70’tir.

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31 MART PAZAR

KILIÇDAROĞLU: İMAMOĞLU KAZANDI

23:56 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: İstanbul'da bizim elimizdeki verilere göre İmamoğlu kazanmış durumda.

23:27 - Ekrem İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasına tepki gösterdi: Bu manipülasyondur süreç tamamlanmadan kazandık demesini ayıplıyorum. Bugünün sonucunun barışma toplumsal uzlaşmaya yol açmasını umuyorum" dedi.

YILDIRIM'IN ERKEN ZAFER İLANIYLA EŞ ZAMANLI AA SESSİZLİĞİ

23:24 - Binali Yıldırım: Binali Yıldırım, AA verilerine göre İmamoğlu ile arasındaki farkın 4 binler seviyesine düştüğü ve CHP'nin yüzde 70'in üzerinde desteğe sahip olduğu Beşiktaş'taki oyların yalnızca yüzde 70'inin sayıldığı dakikalarda ekranların önüne çıkarak "İstanbul’da seçimi kazandık" açıklaması yaptı. Bu açıklamayla birlikte Anadolu Ajansı, veri akışını durdurdu.

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Erdoğan'a göre seçimin iptali demokrasiyi güçlendirdi
Erdoğan'a göre seçimin iptali demokrasiyi güçlendirdi

AKP grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, YSK'nin İstanbul seçimlerini iptal etmesinin demokrasiyi güçlendireceğini iddia etti.

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TMMOB ve KESK'ten YSK kararına tepki

TMMOB ve KESK, İstanbul seçimlerinin iptal edilmesi kararına tepki göstererek, mücadele çağrısı yaptı.

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