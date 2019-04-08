Kılıçdaroğlu ve Akşener'den YSK'ye tarafsızlık çağrısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ortak basın açıklaması yaptı.

Kılıçdaroğlu, "İBB adayı, AK Parti Genel Başkanı, İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı gizli toplantı yapıyorlar. Niçin?" diye sordu. Akşener ise "Erdoğan bugün itibariyle İstanbul'dan çıkan sandık sonuçlarını kabul etmemekle milli iradeye ihanet etmektedir" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, YSK'nin İstanbul seçimlerine yönelik itirazları değerlendirirken kanunlara, içtihatlarına uymak zorunda olduğunu hatırlatarak "YSK'da görev yapan hakimlere seslenmek istiyorum. Sizin tarafsızlığınız ve bağımsızlığınız çok önemlidir. Islak imzalı tutanaklarda AKP'lilerin, MHP'lilerin imzası var. Bu tutanaklar tutulurken neden AKP'li ve MHP'liler bir şerh düşmediler" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, beraberinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak ve bir grup milletvekili ile birlikte saat 10.00'da İyi Parti Genel Merkezi'ne geldi. İki lider görüşmelerinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"YUKARIDAN AŞAĞI SAYIYORLAR EKREM İMAMOĞLU, AŞAĞIDAN YUKARI İMAMOĞLU"

31 Mart gecesi Binali Yıldırım, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yaptığı toplantıyı hatırlatan Kılıçdaroğlu, "YSK'de görevli hakimlere sesleiyorum. Islak imzalı tutanakların tamamını önünüze koyup elinizi vicdanınıza koyup karar vereceksiniz. En son bugün aldığımız veriler sandıkların %92.30'u sayıldı 15.722 oyla Ekrem İmamoğlu seçildi. Yukarıdan aşağıya sayıyorlar Ekrem İmamoğlu aşağıdan yukarıya Ekrem İmamoğlu. 38 ilçede niçin yeniden sayım? Bu olay bir CHP İYİ Parti Saadet olayı değil bir demokrasi olayıdır" şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu, "Türkiye tarihinin en ciddi sorunlarıyla karşı karşıya. Türkiye'nin bir an önce seçim atmosferinden çıkıp kendi temel sorunlarına odaklanması lazım. Çok ciddi sorunlarımız var Türkiye'nin seçim sürecinden süratle çıkması lazım. 31 Mart'ta yerel seçim yaptık belediye başkanı seçtik muhtarları seçtik. Bugün 8. gündeyiz ama hala yerel seçimlerle tartışmalar devam ediyor. YSK kararlarını hukuk güvenliği içinde almak zorundadır. YSK kanunlara uymak zorundadır. İtirazlar oldu. Oyların yeniden sayılmasına yönelik bizim hiçbir itirazımız olmadı. Delil göstermesi lazım gerekçe göstermesi lazım. Kişi itiraz ettim diyor neye itiraz ediyorsun? YSK sandık güvenliğini bozar bir sürecin içine girmiştir. Hakimin tarafsızlığı önemlidir" dedi.

AKŞENER: MİLLET, İRADEYE SAYGISIZLIĞI KABUL ETMEZ

Akşener'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Erdoğan'a 'muhtar olamaz' denmişti. Bu millet kendisini başbakan yaptı. 'Cumhurbaşkanı olacağım' dedi, bu millet onu da yaptı. Bu sandıktan çıktı. Milli iradeye saygısızlığı bu gazi ve aziz millet affetmez. Sandıkta cezasını vererek affetmez.

"Bugün çok vahim bir iş olmaktadır. o da şudur 'Biz kazanamıyorsak sandığın bir manası yoktur.' Sayın Erdoğan bugün itibariyle İstanbul'dan çıkan sandık sonuçlarını kabul etmemekle milli iradeye ihanet etmektedir."

"Bugün Kenan Evren'i bir fersah ileri taşımış bir Erdoğan'la karşı karşıyayız."

"AKP kazanana kadar seçim yenilenmesi ancak Güney Amerika diktatörlüklerinde olur."

"Bu millet kendi iradesiyle alay edeni kendisinin iradesini sorgulayanı gördüğü zaman sandıkta sağlam bir tokat atar. YSK hakimlerine sesleniyorum çocuklarınızın yüzüne bakabilir halde olun. CHP, İYİ Parti ya da AK Parti'nin SKM ofisi değilsiniz. Seçim güvenliğini takip eden bir yüksek hukuk kurumusunuz. Anlaşılıyor ki İstanbul'u kazanıncaya kadar seçimler tekrar tekrar olabilecek gibi bir talep aldık. Adalet Bakanı hislerine göre problem var diyor. Türkiye'nin bir an evvel normalleşmesi lazım." (HABER MERKEZİ)

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