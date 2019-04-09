09 Nisan 2019 13:49

CHP'den AKP'nin Büyükçekmece iddialarına yanıtlar

AKP, Büyükçekmece'de usülsüzlük iddiaları ile İstanbul seçimlerinin yenilenmesini istiyor. CHP'den Büyükçekmece iddilarına yanıt geldi.

CHP'den AKP'nin Büyükçekmece iddialarına yanıtlar

Polis, Büyükçekmece'de sahte seçmen iddilarını inceliyor. | Fotoğraf: İbrahim Halil Aktürk/AA

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    AKP, Büyükçekmece’de 2017'den itibaren usulsüz seçmen kaydı yapıldığını ve sandık başlarına dışarıdan kişilerin getirildiğini iddia ediyor. İddiaları defalarca gündeme getiren isim, AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz. Yavuz, Büyükçekmece'ye il ve ilçe dışından taşınan kişilerin ikamet adresi olarak okul, TIR garajı gibi yerler gösterildiğini ayrıca sandık başkanlığına dışardan kişilerin getirildiğini söylemişti.

    AKP, CHP’nin kazandığı Büyükçekmece’de seçimin iptal edilmesi için başvuruda bulundu. YSK'nin konu ile ilgili kararı bekleniyor.

    AKP'nin bu iddiaları üzerine 11 bin 186 kişinin ikamet kaydının taşındığı iddia edilen Büyükçekmece'de polis, adres kayıt incelemesi yapmaya başladı.

    Büyükçekmece'de "sahte seçmen" iddiaları inceleniyor

    Büyükçekmece'de "sahte seçmen" iddiaları inceleniyor

    CHP'DEN BÜYÜKÇEKMECE İDDİALARINA YANIT

    Fotoğraf: Raşit Aydoğan/AA

    CHP Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, sosyal medya hesabından madde madde Büyükçekmece’de neler olduğunu anlattı.

    11 bin 186 hayali seçmen iddialarını yanıtlayan Muharrem Erkek, 24 Haziran 2018 seçimlerinde ilçede kayıtlı seçmen sayısının 172 bin 351 olduğunu, 31 Mart 2019’da ise 174 bin 661 olduğunu ifade etti. Farkın sadece 2 bin 310 olduğunu ifade eden Erkek, bunların 760’ının ilk kez oy kullanacak gençler olduğunu belirtti ve “Seçilen başkan yaklaşık 4200 farkla seçilmiştir. Artış ve oy oranı ilişkisi ortadadır” dedi.

    Muharrem Erkek Büyükçekmece’de neler olduğunu madde madde şöyle anlattı:

    1. AK Parti'nin Büyükçekmece'de seçimlerin iptali talebi, demokrasi ve hukuk ayıbıdır. Niye mi? Tek tek açıklayalım. A. Seçmen kütükleri çeşitli aşama ve itirazlarla 31 Ocak'ta kesinleşti. Bu arada itiraz hakkı vardı. B. Bahsi geçen kişi 18 Ocak'ta tutuklandı.
    2. C. Seçmen listesine itiraz sürecinde CHP ve AK Parti yaklaşık 3 bin seçmene itiraz etti. D. Tutuklanan kişinin işlem yaptığı 354 kişinin de içinde bulunduğu 745 seçmenin kaydı donduruldu. E. Bunlar 31 Ocak'tan önce, askı sürecinde yapıldı, listeler kesinleşti.
    3. F. 24 Haziran 2018 seçimlerinde ilçede kayıtlı seçmen 172.351, 31 Mart 2019'da ise 174.661'dir. Aradaki fark 2310. Bunların 760'ı ilk kez oy kullanacak gençlerdir. G. Seçilen başkan yaklaşık 4200 farkla seçilmiştir. Artış ve oy oranı ilişkisi ortadadır.
    4. H. Seçmen kütüklerinin kesinleşmesinden 2 ay sonra seçim yapılmıştır. Bu arada neredeydiniz. Büyükçekmece ve İstanbul kaybedilince FETÖ tarzı kumpaslarla bu işi çözebileceğinizi mi sanıyorsunuz.
    5. Seçim Kurullarına baskı kâr etmeyince seçmenlere baskı yapılıyor. Demokrasiye daha fazla zarar vermeyin!

    ÖZTRAK: YSK'YA BASKI YAPTILAR ŞİMDİ SEÇMENE BASKI YAPIYORLAR

    CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak | Fotoğraf: Kaan Ulu/DHA

    CHP Sözcüsü Faik Öztrak AKP'nin Büyükçekmece iddialarına ve polisin yürüttüğü incelemeye 11 binden fazla hayali seçmen olduğu iddiasına değinen Öztrak, önceki seçimlerdeki seçmen sayısını hatırlattı, olağanüstü bir artış olmadığını söyledi.

    Öztrak, "Büyükçekmece polis kaynıyor, bazı evlere polisin 3 sefer gittiği belirtiliyor; YSK’ya baskı yaptılar olmadı şimdi seçmene baskı yapıyorlar. İş bitmiş 31 Ocak tarihinde. YSK’nın kesinleşmiş kararları üzerinden itiraz yapılamaz. O polisleri oraya gönderen Adalet Bakanı da İçişleri Bakanı da istifa etmelidir" diye konuştu.

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    İstanbul'da seçime itirazda son durum ve 31 Mart'tan beri yaşananlar

    BÜYÜKÇEKMECE'DE SON 3 SEÇİMİN SONUÇLARI

    11 bin 186 kişinin ikamet kaydının taşındığı iddia edilen Büyükçekmece'de son üç seçimdeki seçmen sayıları ve oy oranları şöyleydi:

    31 Mart 2019
    174.661 (CHP %50,34, AKP %47,45)

    24 Haziran 2018
    172.351 (Erdoğan %45,47, İnce %43,78, Akşener %5,6, Demirtaş %4,43)

    16 Nisan 2017- Referandum
    168.845    (Hayır - %55,71, Evet %44,29)

    (HABER MERKEZİ)

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