Bahçeli: İstanbul'da seçimin yenilenmesinden yanayız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul'da seçimin yenilenmesi için bir haftada üçüncü kez açıklama yaptı. Yüksek Seçim Kurulunun İstanbul itirazlarını görüşmesinden bir gün önce "Parti olarak İstanbul'da seçimin yenilenmesinden yanayız" diyen Bahçeli, "demokrasiye leke sürülmesine ve milli iradenin karartılmasına" sessiz kalmayacaklarını söyledi.

"HUKUKEN VE AKLAKEN OLMASI GEREKEN SEÇİMİN TEKRARLANMASIDIR"

Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde pek çok kuşku ve karanlık nokta olduğunu öne sürerek "sandık yolsuzluğu konusunda tevsik edilmiş iddiaların" YSK'ye sunulduğunu söyledi. Bahçeli, "Şaibeler, organize usulsüzlükler maalesef vahim tartışmalara neden olmuştur. YSK'nin birkaç gün içinde bir karara varacağı anlaşılmaktadır. Parti olarak İstanbul’da seçimin yenilenmesinden yanayız. Demokrasiye leke sürülmesine, milli iradenin karartılmasına sessiz kalamayız. Elbette YSK'nin vereceği karara saygımız olacaktır. Bu kararın da maşeri vicdana uygun olacağı inancındayız. Beklediğimiz gibi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Maltepe ve Büyükçekmece Belediye Başkanlığı seçimleri tekrarlanırsa -ki hukuken ve ahlaken olması gereken de budur- o zaman seçim gününe kadar İstanbul’da bulunacağım, karargahımızı İstanbul’da kuracağım. Yani İstanbul'a mitili atacağım" dedi.

"TÜRKİYE BİR HUKUK DEVLETİDİR"

Bahçeli, CHP'nin İstanbul seçimlerinin itiraz süreciyle ilgili eleştirilerine de değinerek "CHP'li yöneticilerin YSK üyelerini tehdit eden sözleri, aba altından sopa gösteren edep ve terbiye dışı ifadeleri bir defa hukuk ihlali, demokrasi hazımsızlığıdır. Yüce Divan hatırlatması yapmaları utanç verici bir kokuşma halidir. Neymiş, YSK üyeleri Kızılay'da gezemezlermiş. Bu üslup kabadır, yaralayıcıdır, tahammülsüzdür, bayağıdır. YSK’yı baskı altına almak, şantaj diline başvurmak CHP’nin içine düştüğü çaresizliğin ve telaşın eseridir. Türkiye bir hukuk devletidir. Hâkimlerin vicdan ve iradelerine ipotek koymak hiç kimsenin harcı ve haddi değildir. CHP bu tarihi hatadan dönmelidir. CHP'li sözcüler rüzgar ekeyim derken fırtına biçeceklerini bilmelidir" diye konuştu. (HABER MERKEZİ)

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