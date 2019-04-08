Ekrem İmamoğlu: 1 oyla da seçim kazanılır, örnekleri var

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Kartal'da seçimleri kazanan Gökhan Yüksel'le birlikte Kartal halkıyla buluştu. Mitinge dönen etkinlikte konuşan İmamoğlu Erdoğan'ın "13-14 bin oy farkla seçimi kazandım havasına kimsenin girmeye hakkı yoktur" sözlerine değindi, "1 oyla da seçim kazanılır, örnekleri var" dedi.

Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ile Kartal Belediyesi'ni ziyaret etti. Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i tebrik eden İmamoğlu açıklamalarda bulundu.

"OY FARKI ŞU ANDA 15 BİNİN BİRAZ ÜZERİNDE"

İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya'ya gitmeden önce yaptığı açıklamaların sorulması üzerine "Şu anda 15 bin oyun biraz üzerinde olan fark var. 15 bin oy, çok değerli oydur. Her oy değerlidir, bir oy bile ki Sayın Bahçeli'nin 'Bir oyla bile seçim kazanılır, herkes takdir eder' sözünü hatırlatıyorum. Bence deneyimli bir siyasetçinin güzel bir sözü. Bir başka yönü de şu; madem bu sayıyı bu kadar yetersiz gören cümleleri kurabiliyorlar niçin o zaman 3 bin oyla ilk gece saat 22.00'de kutlama yaptılar ve sonra yanıldıklarını anladılar. Bunu da sorgulasınlar bari" dedi.

"1 oyla da seçim kazanılır, örnekleri var" diyen Ekrem İmamoğlu, "Hatta buna dönük itirazlar olmasına rağmen, itirazları kabul etmeyip mazbatası verilen iller, ilçeler var. O bakımdan her oy değerlidir. Biz de bu seçimde en başta verdiğimiz sözün gereği, 'bir oya bile sıkıntı getirtmeyeceğiz' demiştik. Ne mutlu bize ki İstanbullunun bir oyuna bile sıkıntı getirtmeyecek tedbirler aldık" diye konuştu.

İKTİDARA YAKIN MEDYAYA TEPKİ

Ekrem İmamoğlu, "Aklından hileyi hurda geçiren kişiler her türlü manevrayı deniyorlar. Bu toplum bunu kabul etmeyecek" dedi. İmamoğlu, medya organlarına tepki gösterdikten sonra açıklamalarını yayınlamayan NTV ve sahibi Şahenk ailesi, CNN Türk ve sahibi Demirören ailesi ve Habertürk ve sahibi Ciner ailesini isim vererek uyardı. İmamoğlu iktidara yakın medya hakkında şunları söyledi:

"Buradan sesimi duyurmak istiyorum. Medya insanları bilgi alma haklarını korumak zorundadır. Bazı medya kanallarını anladık, onları bir kenara koyuyorum. Anadolu Ajansı da dahil. Ama bazi aileler, bazı iş insanları var ki onlarca yıl ailelerinin büyüklerinin kurduğu, bugüne getirip taşıdıkları soyadlarıyla Türkiye'ye örnek olmuş iş insanları var. Ben onların patronluğunu yaptığı medya kanallarında sesimin kısılmasını, onlar adına değil, geçmişleri adına, aileleri adına, üzüntüyle takip ediyorum."

Rakibimiz adına 10 kişi konuşuyor, her birini naklen veriyorlar. Benim de onlara cevabım var, beni neden göstermiyorsunuz? Ben basın açıklaması yapıyorum, rakibimiz adına konuşanların cevabını yayınlıyor benimkini yayınlamıyor. Benim söylediğimi insanlar duymazsa o insanın bana verdiği cevaptan ne anlayabilir? Böyle adalet olur mu?

İsim veriyorum; NTV'yi, Şahenk ailesini, Habertürk'ü, Ciner ailesini, CNN Türk'ü, Demirören ailesini takip ediyorum... İş dünyasına yaptıkları katkılardan dolayı kendilerini uyarmayı kendime hak gördüğüm için uyarıyorum. Gün gelir isimlerini anmaktan bile vazgeçerim. Bizi daha fazla dünyaya rezil etmeyin."

"ÖRGÜTLÜ SUÇU BİLMEM, ÖRGÜTLÜ ÇALIŞMAYI BİLİRİM"

"Örgütlü bir suç" iddialarının sorulması üzerine İmamoğlu, "Örgütlü suç tarifini bilemem ama örgütlü çalışmayı bilirim ama. Biz partimizin üyelerine örgüt deriz. Örgütlü çalışmayı iyi biliriz. Şu anda bile binlerce insan çuvalların başında örgütlü biçimde bekliyor" dedi. (HABER MERKEZİ)

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