05 Nisan 2019 13:38

AKP, Büyükçekmece'de seçimin iptalini istedi, reddedildi

AKP Büyükçekmece İlçe Başkanlığı, İstanbul İl Seçim Kurulu'na başvurarak Büyükçekmece'deki seçimlerin yenilenmesini istedi. Talep reddedildi.

AKP, Büyükçekmece'de seçimin iptalini istedi, reddedildi

Fotoğraf: MA

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    AKP Büyükçekmece İlçe Başkanlığı, İstanbul İl Seçim Kurulu'na başvurarak 'sahte seçmen kayıtları' iddiaları nedeniyle ilçede seçimlerin yenilenmesini istedi. Dilekçeyi değerlendiren İstanbul İl Seçim Kurulu talebi reddetti. AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz da, “İstanbul için başvuru söz konusu değildir. Reddedilen talep Büyükçekmece içindir” dedi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak da, "Bu yaşananlar sandıkta oy çalamayanların şimdi seçimi çalmaya niyetlendiklerini açık seçik ortaya koymaktadır. Seçim sonuçları üzerinde şaibe yaratarak sonuçları itibarsızlaştırmak ve YSK üzerinde baskıyı arttırmak amaçlanmaktadır" dedi. 

    AKP BÜYÜKÇEKMECE İÇİN SEÇİMLERİN İPTAL EDİLMESİNİ İSTEDİ

    AKP Büyükçekmece İlçe Başkanlığı, Büyükçekmece'de usulsüz seçmen kaydı yapıldığını gerekçe göstererek seçimin iptali için önce ilçe seçim kuruluna başvurdu. İlçe Seçim Kurulunun talebi reddetmesinin ardından İl Seçim Kuruluna başvurdu. İl Seçim Kurulu başvuruyu reddetti. 

    Gerekçede usulsüz seçmen kayıtlarının seçim sonuçlarını etkileyecek derecede olduğu belirtildi. 

    REDDEDİLEN DİLEKÇEDE NE DENİYOR?

    DHA’nın aktardığına göre; AKP Büyükçekmece İlçe Başkanlığı'ndan verilen ve reddedilen dilekçede, "Mahalli idareler seçimi seçmen listeleri güncelleştirmeleri sürecinde, Cumhuriyet Halk Partisi adayı Hasan Akgün lehine sahte belge düzenlemek suretiyle usulsüz seçmen kaydı yaptığı tespit edilen İlçe Nüfus Müdürlüğü görevlisi ve CHP başkan adayı Hasan Akgün’ün akrabası tutuklanmıştır. Bu hususta Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2019/2708 Soruşturma sayılı dosyası ile soruşturma süreci devam etmektedir. Aynı zamanda Büyükçekmece Kaymakamlığı tarafından nüfus müdürlüğünün soruşturma konusu işlemleri ile ilgili idari tahkikat başlatıldığını ve tahkikat sonucu tecziye talepli rapor hazırlandığını 02.04.2019 tarihinde ekte sonulu rapor ile öğrenmiş bulunmaktayız.  01.04.2019 tarihli soruşturma raporunda yapılan tespitlere göre, kişinin İlçe Nüfus Müdürlüğüne görevlendirilmesi, nüfus müdürlüğünde seçmen kaydı bölümüne yetkilendirilmesi, bu hususta mernis sistemine giriş yetki ve şifresi tahsis ettirilmesinin ve bundan sonraki yaptığı işlemlerin tümünün önceden tasarlanarak planlı ve programlı şekilde seçimleri manipüle etmek için yapıldığı görülmektedir. Tüm bu hususların İlçe Belediye Başkanlığı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Belediye Meclis Üyeliği seçimlerini doğrudan etkileyecek mahiyette olduğu ortaya çıkmıştır" denildi.

    21 BİN SAHTE SEÇMEN İDDİASI

    Dilekçede, "Bugün itibari ile ortaya çıkan tahkikat raporu, savcılık tarafından yürütülmekte olan soruşturma dosyası ve geçmişte yaptığımız itirazlar sonucu silinen sahte seçmen kayıtları ve emniyet tarafından tespit olunan diğer usulsüz kayıtlar ile sadece bu kişi tarafından İstanbul içi ve İstanbul dışı 21 bin sahte seçmen nakli ile organize bir şekilde seçim sonuçlarının değiştirildiği, gerçek Büyükçekmece İlçesi seçmeninin iradesine ipotek konularak İlçe Belediye Başkan adayımız Mevlüt Uysal’ın kazanmış olduğu seçimin kaybettirildiği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Binali Yıldırım’ın seçilmesinin engellendiği ortaya çıkmıştır. 

    Tüm bu usulsüzlüklerin soruşturma dosyasından da anlaşılacağı üzere CHP adayları lehine organize edilmesi sebebiyle, taşınan seçmenin de başka bir adaya oy vermeyeceği de tartışmasız olduğuna göre; 21 bin seçmenin Büyükçekmece ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi sonuçlarını CHP adayları lehine değiştireceği de tartışmasızdır" ifadeleri yer aldı.

    İlçe başkanlığının dilekçesinde, "Tüm bu sebeplerle Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İlçe Belediye Başkanlığı ve İlçe Belediye Meclis Üyeliği seçimlerinin iptali, bu kişi tarafından yapılan seçmen kayıtlarının tümünün dondurularak yenilenecek seçimde oy vermelerinin önüne geçilmesi için gereği saygıyla arz ve talep olunur" denildi.

    ALİ İHSAN YAVUZ: TÜM İSTANBUL İÇİN SEÇİMLERİN İPTAL EDİLMESİNİ İSTEMEDİK

    AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz da konuyla ilgili açıklama yaptı. 

    Yavuz açıklamasında “Büyükçekmece ilçemiz tarafından tüm İstanbul'un seçiminin iptaline ilişkin müracaatta bulunulduğu şeklinde bir açıklama var ekranlarda. Bunun doğru olmadığını ifade etmek istiyorum. Büyükçekmece ilçemiz bu seçimlere has usulsüz seçmen kaydını gerekçe göstererek Büyükçekmece ile ilgili seçimlerin iptalini istemiştir. İlçe seçim kurulu reddetmiştir. İl seçim Kurulu da reddetmiştir. İstanbul için başvuru söz konusu değildir. Reddedilen talep Büyükçekmece içindir” dedi 

    Yavuz konuşmasının devamında “Büyükçekmece'de olan anlaşılır gibi değildir. Özellikle belediye çalışanlarının da içinde olduğu, Nüfus Müdürünün de içinde olduğu ki Nüfus Müdürünün sırf bundan dolayı tutuklu olduğunu biliyorum. Çok manidar geliyor bana. Bu sayı hiç de küçümsenecek bir sayı değil, 20 binlerin üzerinde bir sayıdan bahsediliyor” ifadelerini kullandı.

    CHP SÖZCÜSÜ FAİK ÖZTRAK: SANDIKTA OY ÇALAMAYANLAR ŞİMDİ SEÇİMİ ÇALMAYA NİYETLENDİLER

    Konuya ilişkin açıklama yapan Faik Öztrak şunları söyledi: 

    “İşlerin nereye doğru gitmekte olduğunun göstergesidir. İl Seçim Kurulu böyle bir talebi uygun görmemektedir. Ama anlaşılan kafalarda böyle bir senaryo yavaş yavaş yazılmaya başlanmıştır. Geçersiz oylarla seçimi alamayacağını görenler şimdi seçimi iptal etme hamlelerine girişmektedirler. Hiç kimse kusura bakmasın. Bu yaşananlar sandıkta oy çalamayanların şimdi seçimi çalmaya niyetlendiklerini açık seçik ortaya koymaktadır."

    "Seçim sonuçları üzerinde şaibe yaratarak sonuçları itibarsızlaştırmak, diğer yandan YSK üzerinde baskıyı arttırmak amaçlanmaktadır. Biz bu senaryoları 7 Haziran, 1 Kasım seçimleri arasında yaşamıştık." (HABER MERKEZİ)

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