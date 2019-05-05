İstanbul seçimlerine ilişkin soruşturmada 43 kişiye "FETÖ" suçlaması

İstanbul seçimlerine ilişkin yürütülen "usülsüzlük" soruşturmasında 43 sandık kurulu başkan ve üyesi "FETÖ'yle irtibatlı olmakla" suçlandı. Suçlamaya gerekçe olarak şahıslardan 2'sinin "ByLock kullanması", 41'inin ise "Bank Asya'ya para yatırması" gösterildi.

31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul'da "usulsüzlük yapıldığı" iddiasıyla sandık kurulu başkan ve üyeleri hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada 43 kişi "FETÖ'yle irtibatlı olmakla" suçlandı. Suçlamaya delil olarak gösterilen gerekçeler şöyle:

"2 kişinin ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi.

41 kişinin Bank Asya'daki hesabına para yatırdığı belirlendi.

2 kişinin FETÖ'ye müzahir sendika üyeliğinin bulunduğu, birinin de FETÖ'ye müzahir bir şirkette SGK kaydının olduğu ortaya çıktı."

"SEÇİMİN SONUÇLANMAMASI ADINA BİRİLERİ ELLERİNDEN GELENİ YAPIYOR"

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün (4 Mayıs) yaptığı konuşmada partisinin İstanbul seçimlerine yönelik itirazlarına ilişkin YSK'ye baskı yapmayı sürdürmüş ve "ortada açık bir yolsuzluk olduğunu" iddia etmişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bu sabah (5 Mayıs) "Şaibeler, organize usulsüzlükler maalesef vahim tartışmalara neden olmuştur. YSK'nin birkaç gün içinde bir karara varacağı anlaşılmaktadır. Parti olarak İstanbul’da seçimin yenilenmesinden yanayız. Demokrasiye leke sürülmesine, milli iradenin karartılmasına sessiz kalamayız" demişti.

AKP'nin İBB Başkan adayı Binali Yıldırım da bu sabah yaptığı açıklamada "Bu seçim sonrası yanlışlıklar ve olaylarla ilgili her şeyi söyledik, bize düşen beklemektir" ifadelerini kullanmıştı.

A Haber'e konuşan Ali İhsan Yavuz da İstanbul seçimlerine ilişkin YSK'ye KHK'lilerle ilgili ek dilekçe vereceklerini aktarmıştı.

Bu açıklamalardan sonra konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul'da seçimin sonuçlanmaması adına birileri ellerinden geleni yapıyor. Bazılarının söylediklerine ve yaptıklarına inanın dışarıdaki kargalar bile gülüyor. Siz de gülün. Tepkimizi gülerek göstereceğiz. Bizler zeki insanlarız" demişti. (HABER MERKEZİ)

Erdoğan, YSK'ye baskıyı sürdürüyor: Şaibe var, yolsuzluk var

Binali Yıldırım: Millet iradesi sandıkta tecelli etmiştir

Bahçeli: İstanbul'da seçimin yenilenmesinden yanayız

Ali İhsan Yavuz: KHK'lılarla ilgili YSK'ya ek dilekçe vereceğiz