İmamoğlu, ilk İBB Meclis toplantısında birlikte çalışma çağrısı yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetiminde yapılan yeni dönemin ilk İBB Meclis toplantısı, İmamoğlu'nun sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınladı.

İmamoğlu, İBB'nin 8. dönem ilk meclis toplantısında, salondaki 311 meclis üyesiyle tek tek tokalaştı.

Meclis gündemindeki, başkan vekilleri, katip ve encümen üyelerinin seçiminin yapılabilmesi için en genç meclis üyelerinden Amine Cansu Kaba ve Kübra Nur Uslu'yu geçici divan katibi olarak seçen İmamoğlu, onları kürsüye çağırdı.

İmamoğlu, yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ya yapılan saldırı ile Türkiye'de ve Sri Lanka'da gerçekleşen saldırıları kınadı.

"39 belediye başkanı, bizim belediye başkanımızdır." diyen İmamoğlu, bu süreci hep beraber yöneteceklerini söyledi.

Görevlerini yaparken İstanbul'un bir çekim merkezi olduğunu asla unutmayacaklarını aktaran İmamoğlu, "Burada 4 siyasi partinin temsilcileri vardır. Kadını, erkeği 80 binin üzerindeki çalışanın alın terine saygı göstereceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın. Ben onların patronu değilim, emanetçiyim. Bu şekilde bir süreç yöneteceğim." diye konuştu.

"Hiç kimse bürokrasinin gücünü halka karşı kullanamayacak" diyen İmamoğlu, "Yapılacak işler bu bünyede yapılacak, hukuken yapılamıyorsa gerekçeleriyle vatandaşa anlatılacak" ifadesini kullandı.

MECLİS BAŞKAN VEKİLLERİ, DİVAN KATİPLERİ VE ENCÜMEN ÜYELERİ AKP'Lİ ÜYELERDEN SEÇİLDİ

Meclisin şekillendirilmesini sağlayacak seçim gündemiyle yapılan toplantıda, İBB birinci ve ikinci başkan vekili, divan katipleriyle encümen üyelerinin seçimi yapıldı.

AKP, birinci başkan vekilliği için Küçükçekmece'den İBB'ye gelen Göksel Gümüşdağ'ı, Cumhuriyet Halk Partisi ise yine aynı ilçeden gelen Gümüşdağ'ın amcasının oğlu Gökhan Gümüşdağ'ı aday gösterdi.

Oylama sonucu, 180 oy alan AKP'li Göksel Gümüşdağ Birinci Başkan Vekili olurken, CHP'li Gökhan Gümüşdağ 131 oy aldı.

Bunun ardından ikinci başkan vekilliği için seçime geçildi. AKP'nin aday gösterdiği Ömer Faruk Kalaycı 180, CHP'nin adayı Hüseyin Aksu 131 üyenin oyunu aldı. Böylece İBB Meclisi'nin ikinci başkan vekili de AKP'li oldu.

Divan katipleri seçimi için de hem AKP hem de CHP 10'ar aday gösterdi. Oylamada, AKP grubunun aday gösterdiği Onur Uygun, Sezgin Batıgün, Gökhan Özten, Rıdvan Bural, İlyas Duras, Fatih Kayacı, Şeyma Aktaa, Erkan Alemdar, Amine Cansu Kaba ve Duygu Koş Şimdi seçildi.

Encümen üyelikleri seçiminde de AKP'li Ömer Lütfü Arı, Erdal Yılmaz, Hüseyin İbrahimoğlu, Halil İbrahim Aslan ve Hayriye Çiçek en fazla oyu aldı.

Seçimlerin ardından İmamoğlu, göreve gelen kişileri kutladı ve seçimin hayırlara vesile olmasını diledi.

Ekrem İmamoğlu, gündemdeki diğer maddelerin 24 Nisan günü görüşülmesi yönünde karar alarak birleşime ara verdi.

23 Nisan Ulusal Çocuk ve Egemenlik Bayramı nedeniyle bir günlük tatile giren Meclis, 8. dönemdeki ikinci birleşimini Çarşamba günü yapacak ve Meclis’teki ihtisas komisyonlarının seçimini gerçekleştirecek. (HABER MERKEZİ)

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