07 Mayıs 2019 09:53

Akşener'den İstanbul seçimlerinin iptaline tepki: Tuzak mı kurdunuz?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul seçimlerinin iptal edilmesi kararına grup toplantısındaki konuşmasında tepki gösterdi.

Akşener'den İstanbul seçimlerinin iptaline tepki: Tuzak mı kurdunuz?

Fotoğraf: Ankara/DHA

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    Partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul seçimlerinin iptal edilmesi kararına tepki göstererek “İradeye vurulan bu darbenin sorumlularına sesleniyoruz. Sadece 31 Mart değil Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçildiği 24 Haziran seçimlerinde de görev yapmış tüm sandık kurulu başkanlarının incelenmesini talep ediyoruz” dedi.

    "Ramazan’ın ilk orucunu hak yiyerek açtınız" ifadesini kullanan Akşener, "YSK ve ona bu kararı dayatan iktidar partilerine soruyoruz, bu sandık kurulları belirlenirken neredeydiniz. İtiraz sürecinde ne yapıyordunuz. Karar hukuksuz olunca bu sorulara verilecek makul bir yanıt olmadığını biliyoruz. Bu usulsüzlüklere göz yumarak seçimleri kaybetme ihtimaliyle aziz milletin iradesine tuzak mı kurdunuz?" diye sordu.

    "Bu darbeyi reddediyoruz" diyen Akşener, "Bu hukuksuzluğun mutfağa, uluslararası çevrelere nasıl yansıyacağını hiç düşündünüz mü" ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)

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