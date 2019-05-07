07 Mayıs 2019 12:24

Erdoğan'a göre seçimin iptali demokrasiyi güçlendirdi

AKP grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, YSK'nin İstanbul seçimlerini iptal etmesinin demokrasiyi güçlendireceğini iddia etti.

Erdoğan'a göre seçimin iptali demokrasiyi güçlendirdi

Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar / AA üzerinden

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    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AKP’nin grup toplantısında yaptığı konuşmada YSK’nin İstanbul seçimlerini iptal etmesinin “Türkiye’nin demokrasisini güçlendirmek için önemli bir adım” olduğunu savundu.

    İstanbul seçimlerinde öncelikle AKP’nin 25-28 bin oy farkla kaybettiğinin ilan edildiğini söyleyen Erdoğan, “Biz milli iradeye teslimiyetimiz nedeniyle bu sonucu saygıyla karşılamaya hazırdık. Ancak gördük ki AK Partiye oy veren 15 bin seçmenin iradesi alenen gasbedilmiştir. Bu hataların bir kısmı sehven olsa da önemli bir bölümünde kasıt olduğu açıkça ortadadır. Çünkü hatalar diğer partilerle aynı oranla yapılmamıştır. Meseleyi biraz daha araştırınca ciddi yolsuzluklar, kanuna aykırı uygulamalar olduğunu gördük” dedi.

    “Gözümüzün önündeki irade gasbını görmezden gelemeyiz. Seçim gecesinden bugüne yaşananların sebebi işte budur. Biz bu yapılanların hesabını milli irade hırsızlarından sormazsak milletimiz bizden hesap sorar” ifadelerini kullanan Erdoğan, “Seçim kurullarının banka ve özel okul çalışanları arasından seçilmiş olması şüphelerimizi artırdı. Yoksa AK Partinin sandıktan çıkan sonucu kabullenmemek gibi bir derdi asla yoktur olamaz. Biz sadece gasbedilen haklarımızı ve açık hataları düzeltmenin peşindeyiz” iddiasında bulundu.

    Erdoğan, "İstanbul seçimlerinin üzerindeki gölgenin kalkmasını sağlayacak bu kararı, demokrasimizi güçlendirecek önemli bir adım olarak görüyoruz" dedi.

    "KARANLIK ODAKLARA FIRSAT VERMEYECEĞİZ"

    “Şayet YSK tam tersi karar vermiş olsaydı biz yine buna uyacaktık” diyen Erdoğan isim vermeden parti içerisindeki muhalif isimlere(Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu gibi) yüklendi: “Perde arkasından sinsice operasyon yürütenlerin de sahada kendisine yol açmaya çalışanları da biliyoruz. Karanlık odaklara bekledikleri fırsatı asla vermeyeceğiz.”

    TÜSİAD'A: BÖYLE AÇIKLAMA YAPMANIZ ANORMALLEŞMEYİ GETİRİR

    Erdoğan, YSK’nin dünkü kararı sonrası açıklama yapan TÜSİAD için de şunları söyledi:

    “Bazı iş adamı grupları dünkü karardan sonra baktık ki garip garip açıklamalar yapıyorlar. Güzel, bundan sonra da bizden bu tavırlarınızla, ülkemizin geleceğine yönelik bir normalleşmeyi konuşurken sizler burada seçim hukuku işletilirken böyle bir açıklama yaparsanız bunlar anormalleşmeyi getirir. Yanlış yapıyorsunuz. Herkes haddini bilecek. Herkes işini yapacak.”

    "ÖNÜMÜZDE EKONOMİK SABOTAJ HALİ VAR"

    Ekonomideki kötü gidişatın nedeninin ekonomik sabotaj olduğunu iddia eden Erdoğan, “Ekonomimizin güvenliği sınırlarımızın güvenliği kadar önemlidir. Önümüzde duran manzara tam bir ekonomik sabotaj hali.  Sınırlarımıza dayanan teröristlere ne yaptıysak onu yapacağız” diye konuştu. (HABER MERKEZİ)

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