AKP’ye yakın medya "İstanbul'da sandık darbesi" taarruzunda

Mithat Fabian SÖZMEN

İstanbul

31 Mart yerel seçimleri sonrası iktidara yakın medya organları, İstanbul’daki seçimlerde “oyların çalındığı” iddialarını manşetlerine taşımayı sürdürüyor. AKP’nin itirazlarını ve il yönetiminin usulsüzlük iddialarını “Sandık darbesi” ifadesiyle manşet yapan iktidar medyası işi “Seçimlerin yenilenmesi gerektiği”ne kadar götürdü.

31 Mart gecesi Binali Yıldırım’ın “Kazandık” açıklamasıyla eş zamanlı olarak AA’nın veri akışını durdurması ve sonrasında yaratılan şaibeli atmosfer, resmi olmayan sonuçlara göre Ekrem İmamoğlu’nun kazandığı İstanbul seçimlerini gölgelemeye devam ediyor. 1 Nisan’da kamuoyunda “Pelikancılar” olarak anılan oluşumun arkasında olduğu iddia edilen bir sosyal medya operasyonuyla etkisini artıran “Seçim hilesi” anlatısı, kısa sürede AKP’nin İstanbul seçim sonuçlarına dair temel stratejisi haline geldi.

AKP’nin, İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak’ın “Sadece bir sandıkta 25 bin oy geçersiz” şeklindeki absürt iddiasıyla (Bir sandığa en fazla 380 oy atılabiliyor) amatör bir başlangıç yapan propaganda hamlesi dün AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz’un “Tarihin en şaibeli seçimi” nitelemesiyle güçlendirilmeye çalışıldı.

Bugün Sabah gazetesi “İstanbul’un kaderi çalınan oylarda” manşetini atarken Star, “Sandıkta darbeyi kim örgütledi” dedi. Star’a göre “Türkiye tıpkı Gezi Kalkışması, 17-25 Aralık, 15 Temmuz’da olduğu gibi 31 Mart’ta da sandık üzerinden darbeye maruz kaldı.”

Akşam “Satır satır çalmışlar”, Güneş “Tutanaklar hileli iptaller şaibeli”, Akit “Hırsızlık belgelendi CHP panikte” manşetlerini attı.

Tamamen AKP’nin hakim olduğu Yüksek Seçim Kurulu ve sandık kurullarının varlığına rağmen seçimde oy hırsızlığı yapıldığını iddia eden ve bunu da “AK Parti müşahitlerinin uyumasına(Star’dan Fadime Özkan’a göre)” ve “FETÖ”ye bağlayan iktidar medyasında en “cesur” adım İbrahim Karagül’ün yönetimindeki Yeni Şafak’tan geldi.

Yeni Şafak, “Hodri meydan oyları sayalım” manşetini atarken Karagül, 4 maddeyle özetlediği yazısında “31 Mart’ta Türkiye’ye seçim üzerinden darbe yapılmıştır, Bir İstanbul projesi için FETÖ’cüler kullanılmıştır, 15 Temmuz sonrasının ilk adımları atılmıştır, Öyleyse İstanbul’da seçimler yenilenmeli” dedi.

Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 3 Nisan 2019 Çarşamba

İstanbul | 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları