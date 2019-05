Ekrem İmamoğlu: Demokrasi adına mücadelemizi hep birlikte yürüteceğiz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, YSK'nin İstanbul seçimleri ile ilgili resmi açıklamasının ardından Beylikdüzü Yaşam Vadisi'nde açıklama yaptı. "Yarın Ankara’ya gideceğim, parti yöneticilerimizle buluşacağım. İttifak partileriyle görüşeceğiz. Bize emanet edilenler için en doğru kararı vereceğiz." diyen İmamoğlu, "Demokrasi adına mücadelemizi hep birlikte yürüteceğiz." çağrısı yaptı.

İmamoğlu, "YSK'nin iptal gerekçesi seçim kurullarıysa, aynı kurullarla geçen yıl haziran seçimlerinde cumhurbaşkanı seçildi, referandum yapıldı anayasa değişti. O zaman anayasa da cumhurbaşkanı da şaibelidir" dedi.

İmamoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"KUL HAKKI YENSİN İSTEMİYORUZ"

"Ben ramazanda iftarları yer sofralarında, vatandaşların evlerinde açarım. Ramazan ayı birleşme ve buluşma ayı. Ramazan en güzel duygularla arınma ayı. Ramazan ayı kul hakkı yememe ayı. Biz ülkede kul hakkı yensin istemiyoruz. Bu ülkede çocuklarımızın geleceği aydınlık olsun istiyoruz. Gençler, başka ülkelerde hayat kursun istemiyoruz. Ramazan ayında bizim ettiğimiz dualar bunlar. İşsizliğin 5 milyonu aştığı bu dönemde işsizliğin bitmesini istedi."

"ISRARLA KUCAKLAŞACAĞIZ"

"İlk günden beri kucaklaşmayı anlattık. Bu şehirde yaşayan 16 milyon insan için vatansever dedik. Bizim için siyasi partiler araçtır. Amaç millete hizmettir dedik. Bu amaçla yola çıktık. Yola çıktığımız an itibariyle partileri ayırdetmedik. Ben CHP’nin evladıyım. Bununla gurur duyuyorum. Ama bu şehir için ittifak yaptığımız İYİ Partililerin de oyunu istedim. Saadet Partililerin de oyunu istiyorum, AK Partililerin de oyunu, MHP’lilerin de oyunu istiyorum dedim. Onlar bizden çatışma isteyecek, biz ısrarla bu milletin kavga etmesini istemeyen insanlar olarak ısrarla kucaklaşacağız."

"100 YILIN MEDYA REZİLLİĞİNİ YAŞATTILAR"

"Ben bütün siyasi partilere oy vermiş herkesin oyunu istiyorum. Yola çıktığımızda medya yanımızda yoktu. Devletin hiçbir imkanı yanımızda yoktu. Bizin yanımızda halk vardı. Bizim bu şehrin gönlü sevgiyle dolu çocukları vardı, hala var. Bu kalabalık büyüdükçe umutlarımız da büyüdü. Biz bu seçimi milyonlarca insanın alın teriyle kazandık. Alın terinin en büyük şahidi sizlersiniz. Değerli hemşehrilerim kazandığımız bu seçimi 31 Mart akşamı elimizden almaya çalıştılar, emeğimizi çalmaya çalıştılar. İşbirlikçi AA’nın utanmaz yöneticileri 12 saat bilgi paylaşamadılar. Belki de 100 yılın medya rezilliğini yaşattılar. AA’yı kendi çıkarlarına kullandılar."

"O gece demokrasimize ihanet etmek isteyenler gecenin bir vakti alelacele 3 bin oyla kazandık diye açıklama yaptılar. Bu adamların bu haline gülün. Sizlerin kararlılığı sandıkların başında durmanız, ıslak imzalı evrakları toplamanız, her anda sizi aydınlatmamızla inancımız katlandı. Günün sonunda akıllarındaki tüm şeytanlıkları, şaibeli işleri kendileri kazanamayınca gerekçe olarak ürettiler."

"YSK'Yİ KINIYORUM"

"Biz o akşam bu kadar kararlı olmasaydık, 31 Mart’ın bir gün sonrasında atı alan Üsküdar’ı geçti diyeceklerdi. Bunu dedirtmedik. Demokrasi mücadelesi verdiniz. 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' dediniz. Bu tutumumuzdan asla taviz vermeyeceğiz. Bu ülke demokrasi için sonuna kadar mücadele edecek 82 milyonla dolu. 31 Mart’tan sonraki bu süreçte gerekçe tutturamayınca karar vericileri etki altına almaya çalıştılar. YSK’yi farklı gerekçelerle etki altına almaya, tehdit etmeye başladılar. Buna boyUun eğdi YSK, YSK’yi kınıyorum."

"O ZAMAN ANAYASA DA CUMHURBAŞKANI DA ŞAİBELİDİR"

"YSK, karar açıklıyor. Neymiş, sandık kurullarına yapılan itiraza göre seçimi iptal etmiş. Aynı kurullarla geçen yıl haziran seçimlerinde cumhurbaşkanı seçildi, referandum yapıldı anayasa değişti. O zaman anayasa da cumhurbaşkanı da şaibelidir."

"BU MİLLET BİZİ SEÇTİ"

"Biz İstanbul seçimlerinin anamızın ak sütü kadar helal olduğunu biliyoruz, bu millet bizi seçti. Bizim demokrasiye inancımız tam. Bu ülkede özgürlüklere, demokrasiye kimse engel olamaz."

"İstanbul’un her yerinde insanlarımız bir an için kaygı duymuş olabilir. Sultanbeyli’de insanlarımız ağlıyordu, silin göz yaşlarınızı. Buradayız, hep birlikte çalışacağız. Bizden kavga bekleyenler, huzursuzluk umanları şaşırtacağız. Yarından itibaren her anımı sizinle paylaşacağım. Demokrasi adına mücadelemizi hep birlikte yürüteceğiz."

"İTTİFAK PARTİLERİYLE GÖRÜŞECEĞİZ"

"Yarın Ankara’ya gideceğim, parti yöneticilerimizle buluşacağım. İttifak partileriyle görüşeceğiz. Bize emanet edilenler için en doğru kararı vereceğiz. Buradan tavsiyem var. İstanbullulardan ricam, haklılığımızı herkese anlatsın. Sanatçıymış, konuşamazmış, iş insanıymış konuşamazmış. Artık konuşma vakti. Ben niye kabul görmedim, söyleyeyim; ben bir kişiden talimat almayacağım dedim. 16 milyondan talimat alacağım dedi. Artık büyükşehirde israf yok dedim. 15 günde elde ettiğimiz bilgilerle alacağımız tedbirlerle sizin hakkınızı koruyacağımız için bizi beğenmediler."

"Artık kişilere, cemaatlere, vakıflara hizmet yok; millete var dediğim için beni istemediler."

"Sizden isteğim, gidin komşularınızla, arkadaşlarınızla Türkiye için yapılan bu haksızlığı anlatmaya başlayın. Bu akşam başlayın buna. Onun için artık sanatçı da iş insanı da işçisi de öğretmeni de memuru da konuşacak. Çünkü sizlerle paylaştığım bu süreci geleceğimiz için yapıyorum, kendim için yapmıyorum. YSK’de o haince kararı alanlara sesleniyorum. Ben buradan verdiğim mesajla onların bile çocuklarının hayatlarını kurtaracağım."

"HAKKIMIZI ALACAĞIZ"

"Pisliklerini örtmek için 45 gün daha kazanmış olabilirler. Ama biz hakkımızı söke söke alacağız. Ben bu şehrin 16 milyon insanının emeğine güveniyorum. 16 milyon insanın alın terine güveniyorum. Hep birlikte kazanacağız. Buradan AKP’li, MHP’li arkadaşlara geçmişten bugüne oy vermiş, hatta görev almış insanlara herkese sesleniyorum. Bazı insanlar prensipleri için partilerini değiştirir. Bazıları ise prensiplerini partileri için değiştirir. Ben her birisinin Türkiye’nin bugünkü durumunu, bize yapılan haksızlığı düşünmeye davet ediyorum."

"Demokrasi adına bizlerin yanına gelmesine, ve bu sürece katkı sunmaya davet ediyorum. Son olarak buradan şunu söylüyorum; her şey çok güzel olacak. Sakın güler yüzünüzü kaybetmeyin. Sakın yüreğinizdeki umudu kaybetmeyin."

"Buraya kadar alınan yanlış kararların altına imza atan, yargıyı tehdit edenleri Allah’a havale ediyorum. Bizim demokrasi ruhumuz onlardan hesap soracaktır. Ben kendimi ve mücadelemizi sizlere emanet ediyorum."

İMAMOĞLU'DAN KARAR SONRASI İLK AÇIKLAMA

Sultanbeyli'de bir evde iftara konuk olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ilk açıklaması “YSK'nın resmi açıklamasını bekleyeceğim. Ondan sonra beni bekleyin bu akşam size geniş geniş fikirlerimi anlatacağım" olmuştu.

Sultanbeyli'de konuk olduğu bir evde iftar açan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ilk açıklamasında "Tabi bu akşam benimle ilgili kararı herkes merak ediyor onun da farkındayım. Ben de bazı duyumlar alıyorum. Bazı yayınlar yapıldı. Ama YSK'nın resmi açıklamasını bekleyeceğim. Ondan sonra beni bekleyin bu akşam size geniş geniş fikirlerimi anlatacağım. Ben her anımı bu şehrin güzel insanlarıyla paylaşacağıma en başta söz vermiştim. Onun için bu sofrada sizlerle selamlaşma ihtiyacı hissettim. İnşallah açıklama yapılsın, İstanbul'un en güzel noktasında size düşüncelerimi anlatacağım. Her şey çok güzel olacak. Hiç umudunuzu yitirmeyin, asla. Birileri hata yapacak, çok kötü işlere karışacak ama biz hep beraber umudu taşıyacağız." demişti. (HABER MERKEZİ)

YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal etti

YSK'nin seçimi yenileme kararına tepkiler: AKP halk iradesini gasbetti