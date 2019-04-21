İmamoğlu: Kişilere, partilere, cemaatlere hizmet dönemi bitti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla Maltepe'de "Yeni bir başlangıç buluşması" mitingi düzenledi. Mitinge büyük bir kalabalık katılırken İmamoğlu, "31 Mart, yeni siyaset anlayışının halkta nasıl bir karşılığı olduğunu gösteriyor. Ben bu anlayıştan ayrılmadan siyaset yapmaya devam edeceğim" dedi. "Kişilere, partilere, derneklere, cemaatlere hizmet dönemi bitti" vurgusunu yineleyen İmamoğlu, "yeni nesil" başlığı altında maddelerle açıkladığı yerel yönetim anlayışını "Yeni nesil siyaset, belediyecilik, yerel demokrasi, toplumsal birlik, yurttaşlık" ifadeleriyle tanımladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çağrısıyla düzenlenen "İstanbul'da yeni bir başlangıç" mitingi Fotoğraf: DHA

"SİYASET SEVGİ, SAYGI İÇERİSİNDE YAPILMALIDIR"

İmamoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Rakibinize oy veren milyonlara hakaret etmek siyasi matematik hesaplarına göre size seçimi kazandırabilir. Ama öyle kazanılmış bir seçimi yalnız siz kazanmış olurusuz. O seçimden asla millet kazançlı çıkmaz.

Siyaset her koşulda sevgi, saygı, centilmenlik içerisinde yapılmalıdır. Bu centilmenlikten asla vazgeçmeyeceğiz.

Siyasetin temel amacı insanların mutluluğudur. Özellikle de şu güzel çocuklarımızın mutluluğudur. Siyaseti öncelikle bu sorumlulukla ele almalıyız.

Herkesin dünya görüşü, değerleri, inançları farklı olabilir. Bunları çatıştırmanın adı siyaset değildir. Siyaset her şeyden çok çözüm üretme işidir.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çağrısıyla düzenlenen "İstanbul'da yeni bir başlangıç" mitingi Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım / AA

"31 MART YENİ SİYASET ANLAYIŞININ HALKTA NASIL BİR KARŞILIĞI OLDUĞUNU GÖSTERİYOR"

31 Mart, yeni siyaset anlayışının halkta nasıl bir karşılığı olduğunu gösteriyor. Ben bu anlayıştan ayrılmadan siyaset yapmaya devam edeceğim.

Biz milletçe bir demokrasi sınavından hep birlikte geçtiğimizi düşünüyorum. Milletimiz bu demokrasi sınavını sükunetle, hassasiyetle, başarıyla geçmiştir.

Dini ve milli bayramlarımızın tümünde ulaşım ücretsiz olacak. buradan da bu müjdeyi ilk defa veriyorum.

31 Mart seçimlerinden itibaren yaşanmış ve hâlâ da gelişmekte olan bir sürü olay var. Ama milletimiz bu seçimden başarıyla çıkmıştır.

İmamoğlu, yaptıkları 'Yeni başlangıçla' birlikte İstanbul'a şu beş anlayışın hakim olacağını söyledi:

Yeni nesil siyaset

Yeni nesil belediyecilik

Yeni nesil yerel demokrasi

Yeni nesil toplumsal birlik

Yeni nesil yurttaşlık."

Kimse unutmasın. Bu ülkede millet ne derse o olur. Millet ne derse o olur. Bizim aldığımız terbiye budur. Bu vesileyle Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Ne demiş Atamız 'Egemenlik kayıtsız kartsız milletindir.'

"GAYRİİNSANİ PROJELER DEĞİL REFAHA ODAKLANACAĞIM"

Kendisi için iyi olan bir anlayışı millete dayatan biri asla olmayacağım. Hak, hukuk, adalet olmazsa bir insan yaşayamaz. Bu şehirde ben yaptım bitti anlayışı bitti. Bu şehirde yeniden akıl, mantık, bilim, sanat yükselecek. Bu şehirde eğitim, ekonomi ve teknoloji yükselecek. Büyük bütçeli gayriinsani projelere değil insanların refahına odaklanacağım. Bu şehirde uymak zorunda olunan kurallara hep birlikte karar vereceğiz, kimseyi dışlamadan. Yeşili yok eden, insan sağlığını hiçe sayan uygulamalara son vereceğiz.

Milletin tek bir kuruşunu bile israf etmeden, hesapsızca harcamadan, yandaşa peşkeş çekmeden hassasiyetle harcayacağız. Kimsesizlerin kimsesi olacağım. Söz veriyorum.

Bu şehirde asla veren el alan eli bilmeyecek. Hassas olacağız.

Bu şehirde herkes birinci sınıf vatandaş olacak. Etnik ayrımcılık olmayacak. Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkes'i, Yahudi'si, Ermeni'si. Bu şehirde herkes İstanbullu. Cami bizim, cemevi bizim. Sinagog, havra bir. Azınlık yok.

Bu şehrin her yeri eşit olacak. Çocuklarımızın eşit ve adil fırsatlarla hayata başlamasına fırsat tanıyacağız. Artık kaymak tabakası yok.

İstanbul'da güçlü bir toplumsal birlik beraberlik duygusu hakim olacak. Gelir farklılıklarının yarattığı büyük uçurumlar kamu iradesiyle kapanacak göreceksiniz. Kimse İstanbul'un güzelliklerinden, nimetlerinden yoksun bırakıldığı duygusuna kapılmayacak.

Eşitliğin, özgürlüğün, demokrasinin hep birlikte tadına varacağız.

Bana, kişilere, partilere, derneklere, cemaatlere hizmet, öyle şey yok. Yok kardeşim. Buna izin vermeyeceğiz. Hizmet edecekleri 16 milyon İstanbulludur.

Geçiş süreçleri zaman alır. Bana ve ekibime süre tanıyın. Hep birlikte başaracağız."

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çağrısıyla düzenlenen "İstanbul'da yeni bir başlangıç" mitingi Fotoğraf: Mehmet Eser / AA

İMAMOĞLU'DAN KILIÇDAROĞLU MESAJI

Kemal Kılıçdaroğlu'nun uğradığı saldırıya değinen İmamoğlu, "Kendisi çok iyi. Güler yüzlü bir şekilde sizleri sevgiyle, saygıyla selamladı. Orada bu hareketi yapanlar, vatandaşlarımız değil talimat almış kişilerdir. Benim vatandaşım böyle bir şey yapmaz. Görüşü ne olursa olsun yapmaz. Göreceksiniz bu sefer sevgi kazanacak, saygı kazanacak. Hep birlikte olursak, sırt sırta verirsek çok iddialıyız. Yurtta sulh, cihanda sulh prensibiyle çok iddialıyız. İstanbul'da barış iddiası, yakın coğrafyamıza, Avrupa'ya en etkili mesajdır."

İMAMOĞLU'DAN ÇAĞRI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına yapılan ve CHP ibaresi bulunmayan çağrı için sosyal medya hesaplarından video yayınlayan İmamoğlu, "Tüm maneviyatı ve değerleriyle bu şehirde yaşayan herkes için #YeniBirBaşlangıç bu... Biz, birbirini seven 16 milyon İstanbulluyuz ve bugün Maltepe'de buluşuyoruz" dedi.

Tüm maneviyatı ve değerleriyle bu şehirde yaşayan herkes için YeniBirBaşlangıç bu...

Biz, birbirini seven 16 Milyon İstanbulluyuz ve bugün Maltepe'de buluşuyoruz. pic.twitter.com/r4YVh4Pmla — Ekrem Imamoglu (@ekrem_imamoglu) 21 Nisan 2019

İmamoğlu, miting için İETT otobüslerinin tahsis edilmediğini vurguladı.

Ekrem İmamoğlu, 31 Mart seçimleri sonrası 17 günlük itiraz sürecinin ardından 17 Nisan'da mazbatasını alarak İBB mesaisine başladı. (HABER MERKEZİ)

Ekrem İmamoğlu'nun 17 günlük mazbata mücadelesinde yaşananlar