09 Nisan 2019 00:45
Son Güncellenme Tarihi: 09 Nisan 2019 10:47

YSK İstanbul'da yeniden sayımı reddetti, Büyükçekmece kararı bugün

AKP, İstanbul'da 38 ilçede oyların tamamının yeniden sayılması için YSK'ye başvurdu, YSK içtihatlere uygun olmadığı gerekçesi ile reddetti.

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YSK İstanbul'da yeniden sayımı reddetti, Büyükçekmece kararı bugün

Fotoğraf: Ahmet İzgi/AA

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    Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), 31 Mart yerel seçimleri sonrası yaptığı itirazları bir üst aşamaya taşıdı. "Organize bir usulsüzlük var" diyen AKP, İstanbul'un 38 ilçesinde oyların tamamının yeniden sayılması, Büyükçekmece'de ise seçimin iptal edilmesi için Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) başvurdu. YSK ise 38 ilçede yeniden sayım başvurusunu reddetti. 21 ilçede ise 51 sandıkta yeniden sayım kararı aldı. Büyükçekmece seçiminin yenilenmesi ile ilgili kararını erteledi.

    21 İLÇEDEKİ 51 SANDIKTA YENİDEN SAYIM KARARI

    YSK, kararını 8 Nisan'ı 9'una bağlayan gece yaklaşık 4,5 saat süren toplantının ardından kararını verdi. Karara göre AKP'nin 31 ilçede (yeniden sayılan 7'si eklenince 38) oyların yeniden sayılması talebini reddetti. Büyükçekmece seçimin yenilenmesiyle ilgili karar ise bugüne (9 Nisan) ertelendi.

    AKP YSK Temsilcisi Recep Özel YSK toplantısı sonrası açıklama yaptı. Özel, "İstanbul'da 31 ilçede sandıkların yeniden sayılması talebimiz reddedildi. Büyükçekmece seçimin yenilenmesiyle ilgili kararı yarına ertelendi. 21 ilçede 51 sandıkta yeniden sayım kararı çıktı" dedi.

    Özel'in açıklamasında YSK'nın içtihatlar nedeniyle tümünün sayılması talebini kabul etmediği vurgusu dikkat çekti. Özel, "31 ilçede, tek tek sayım döküm cetveli kontrol edildi ve haklı olduğumuz ortaya çıktı ancak daha önceki içtihatlarına uygun olarak tümünün sayılmasını kabul edilmedi" ifadelerini kullandı.

    “Bundan sonraki süreç, olağanüstü itirazlarımız yoluyla götürülecek" diyen Özel, "Bundan sonraki süreçle ilgili, mazbatanın alınmasıyla ilgili herhangi bir sıkıntı var mı?" sorusu üzerine, kararı İl Seçim Kurulu'nun vereceğini söyledi. Özel, "Mazbataya İl Seçim Kurulu karar verecek. İl Seçim Kurulu da bu kararı verirken il birleştirme tutanağı tutması lazım. Tüm sandıklardaki bu geçerli geçersiz, şu anda, şu saatte hala bazı yerlerde sayımlar devam ediyor ve şu anda karar verilenler de sayılacak. Ondan sonra olağanüstü yolu bekler beklemez, o İl Seçim Kurulunun vereceği bir karardır. Süreç devam ediyor, ona bizim karışmamız mümkün değil." diye konuştu.

    AKP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ALİ İHSAN YAVUZ: OLAĞANÜSTÜ İTİRAZ YÖNTEMİNİ KULLANACAĞIZ

    Gecenin ilerleyen saatlerinde sosyal medya hesabından açıklama yapan AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Olağanüstü itiraz yöntemini kullanarak bir kez daha YSK'ya gideceğiz" dedi.

     

    AKP'NİN BÜYÜKÇEKMECE İDDİALARI NELER?

    AKP, Büyükçekmece’de 2017'den itibaren usulsüz seçmen kaydı yapıldığını ve sandık başlarına dışarıdan kişilerin getirildiğini iddia ediyor.

    “Usulsüz seçmen kaydı” ile ilgili bir soruşturmanın yürütüldüğü, bu kapsamda İlçe Nüfus Müdürü dahil olmak üzere 2 kişinin tutuklu olduğu belirtiliyor. İlçede seçim görevlisi olarak atananlar arasında memur olmayanlar olduğu, ilçe dışından sandık görevlilerinin getirildiği iddia ediliyor. Yavuz'un iddiasına göre Büyükçekmece'de 284 kişi dışarıdan sandık başlarına getirildi.

    AKP Büyükçekmece İlçe Başkanlığının ilçedeki seçimin iptali için İstanbul İl Seçim Kurulu'na yaptığı itiraz reddedilmişti.

    Büyükçekmece'de CHP'li Hasan Akgün yüzde 50.34, eski İBB Başkanı, AKP'li Mevlüt Uysal ise yüzde 47.75 oy aldı.

    AKP, Büyükçekmece'de seçimin iptalini istedi, reddedildi

    AKP, Büyükçekmece'de seçimin iptalini istedi, reddedildi

    BÜYÜKÇEKMECE'DE SON SEÇİMLERİN SONUÇLARI

    11 bin 186 kişinin ikamet kaydının taşındığı iddia edilen Büyükçekmece'de son üç seçimdeki seçmen sayıları ve oy oranları şöyleydi:

    31 Mart 2019

    174.661 (CHP %50,34, AKP %47,45)

    24 Haziran 2018

    172.351 (Erdoğan %45,47, İnce %43,78, Akşener %5,6, Demirtaş %4,43)

    16 Nisan 2017- Referandum

    168.845    (Hayır - %55,71, Evet %44,29)

    CHP YSK TEMSİLCİSİ: 51 SANDIĞIN SAYILMASI İLE SÜREÇ SONA ERECEKTİR

    CHP YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu YSK'nın kararına dair yaptığı açıklamada "51 sandığın sayılması ile süreç sona erecektir" dedi. 

    Yakupoğlu'nun yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı: 

    “AK Parti, İstanbul'da 31 ilçe için büyükşehir belediye başkanı seçimlerinde kullanılan oyların tamamının, bu ilçelerdeki tüm sandıklarda sayılmalarını istedi. Yeniden sayım taleplerini kabul etmeyen İstanbul İl Seçim Kurulu kararının kaldırılması itirazları, YSK tarafından ayrı ayrı incelenerek, 31 ilçe ilçe için yapılan yeniden sayım itirazlarının tamamı reddedildiler. Ancak itiraz dilekçelerinde sayım döküm cetveli (çetele) boş veya imzasız olduğu iddia edilen sandıklarda incelemeler yapıldı. Buna göre sehven doldurulmamış veya eksik doldurulmuş 21 ilçede sadece toplam 51 sandığın yeniden sayılmasına karar verildi. Böylece 51 sandığın sayılması ile oy sayım süreci sona erecektir. Bundan sonra seçim sonucunu etkileyen olgulara dayanan olağanüstü itiraz söz konusu olabilir. Tıpkı 2014 seçimlerinde kısıtlı seçmenin oy kullanması ve aradaki farkın bu seçmenlerden az olması sebebiyle iptal edilen seçimler gibi. Yani seçimin iptali talepleri artık ileri sürülebilir. İtirazlar böylece sona ermiş oldu.”

    CHP'Lİ ERKEK: HUKUKEN İPTAL KARARININ ÇIKMASI MÜMKÜN DEĞİL

    BBC Türkçe'ye konuşan CHP Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, AKP'nin seçimin iptalini isteyebileceğini ancak hukuken böyle bir kararın çıkmasının mümkün olmadığını belirtti.

    Erkek, "Olağanüstü itiraz diye bir yol var, AKP daha sonra seçimin iptalini de isteyebilir ama hukuken böyle bir iptal kararının çıkması mümkün değil çünkü YSK kendini reddetmiş olur. Bir kere hukuken kesinleşen konular üzerinde tartışma yapılamaz. Kesinleşen konuları tartışmaya açmak istiyor AKP, bu çok tehlikeli bir şey, bu demokrasiyi ve seçim güvenliğini yok eder” ifadelerini kullandı.

    21 ilçede 51 sandıkta yeniden sayım kararının sonucu etkilemeyeceğini belirten Erkek, bu sandıkların zaten sayıldığını ve tekrar sayımın bu rakamların kontrolü anlamına geleceğini ifade etti.

    CHP'DEN YSK KARARINA İLK YORUMLAR

    YSK'nin 31 ilçede yeniden sayım kararını reddetmesi kararının ardından bazı CHP'li milletvekilleri ve üyeler sosyal medya hesaplarından Ekrem İmamoğlu'yu tebrik eden paylaşımlar yaptı.

    AKP TÜM İSTANBUL'DA OYLARIN YENİDEN SAYILMASINI İSTEMİŞTİ

    Fotoğraf: Orhan Akkanat/AA

    AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul'da oyların yeniden sayımı için yaptıkları başvuruyu anlatmıştı. 1 Nisan sabahından yani AKP'nin resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul'u kaybettiğinin açıklandığı andan bu yana yürüttükleri "itiraz" sürecini hatırlatan Ali İhsan Yavuz,  "İtirazlarımız sonucu 4 ilçede tamamen, 2 ilçede de birer seçim kurulunda oyların tamamının sayımına karar verildi. Kalan 33 ilçede sadece geçersiz oyların sayımı istikametinde bir karar verildi. İlçe seçim kurulları kararına karşı, il seçim kuruluna gittik. İl seçim kurulu da bir karar verdi. ‘Tümü sayılsın’ demedi. Ancak, oy torbası açıldığında, ‘İçerisinde birtakım maddi usulsüzlük emareleri görürseniz tamamını sayın’ dedi. Ama bu karar bütün sandıklardaki oyların sayılması anlamına gelmiyor. Bunun üzerine Beyoğlu’daki tüm oyların sayılması için YSK nezdinde girişimde bulunduk. Henüz karar çıkmadı. Kalan bütün ilçelere ilişkin, 38 ilçeye ilişkin oyların tamamı sayılsın diye İl Seçim Kurulu üzerinden YSK’ye müracaat ediyoruz" dedi.

    "Geçersiz oyların sayımı sonucu 4 bin 334 oyun AKP lehine yazıldığını söyleyen Yavuz, "İlçe belediye seçimlerine ilişkin geçersiz oyların sayısı 274 bin 859 iken, büyükşehir belediyesine ilişkin geçersiz oyların sayısı 315 bin 593’tür. Fark 40 bin civarında. Bu bana tuhaf geliyor" ifadesini kullandı.

    Yavuz, "Genelde  seçimlerde birinci bitiren parti adayında daha fazla geçersiz oy olur. Çoktan çok gider çünkü. Bu seçimlerde bizden gitmiş. E hani Ekrem Bey öndeydi?" şeklinde konuştu.

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    AKP'NİN "SANDIKTA HİLE" İDDİALARI

    Yavuz, sandıkta hile yapıldığını öne sürerek şu iddiaları ortaya atmıştı:

    “AK Parti’nin oyu alınıyor, yüksek ise direkt CHP’ye yazılıyor, CHP’nin oyu başka küçük bir partiye kaydırılıyor, eğer AK Parti’nin oyu o sandıkta CHP’nin oyundan az ise o da direkt başka bir partiye kaydırılıyor. Bağımsızlara verilmiş tektük oy da alınıyor, AK Parti’ye yazılıyor, toplam sayısı değişmesin diye. Bu kadar ince bir işçiliği çıkartmak kolay mı? Biz, ‘Sandığın başında bir şeyler oldu ve bu sandığın başında en yetkili kişilerce bir şeyler yapılmış olabilir’ diyoruz. Bu önümüzdeki süreçte daha da netleşecek. En yetkili kişiler belirlenirken bu kadar usulsüzlük yapılmışsa, bu kadar kanuni çerçevenin dışına çıkılmış ise soruyorum: Bunun adı nedir? Sonuç, bunun adı şaibedir ama şöyle de diyebiliriz. Organize bir usulsüzlük ve bir suistimal var. Bunlar, hata ötesi şeylerdir. Nereye elimizi atsak gerçekten elimizde kalıyor. Araştırdıkça çok vahim tablo ve verilere ulaşıyoruz. Gerçekten birileri bu işi çok özel planlamış. Birileri de şimdi bu işi kapatmaya çalışıyor ve çamura yatıyor, bu işin özeti budur. Ben, kişi ötesinde bir organize iş var bu işin içinde diyorum. Organize bir şey var bu işin içinde. Bu iş münferiden yapılmış iş gibi gelmiyor bana. Bakın bu işi YSK’ye yıkmayalım. YSK ve seçim kurulları da partilere yardımcı olmalıdır. Bu usûlsüzlükler ortaya çıksın, gerçek açıklansın. Kimse de töhmet altında kalmasın. Görelim bu işi kim yaptı ve kimler adına yaptı. Gayretimiz bunun içindir.”   

    AKP'NİN MALTEPE İDDİALARI NELER?

    AKP'li Yavuz, Maltepe ilçesinde ise mülki idarenin verdiği listenin dışında 642 kişinin sandık başlarına verildiğini öne sürüyor. Listede kamu görevlisi olmayanlar, il ve ilçe dışından olanlar, belediye işçisi olanlar, TSK'de hizmetli-görevli olduğu için görev yapamayacak olanlar bulunduğunu iddia eden Yavuz, "Bu kadar şey üst üste nasıl gelir? Bir-iki kişi denk gelmiş, hayır... Bütün ilçelerde var ve önümde rakamlar da var ama sadece ilçe ilçe rakamlarıyla yetiniyorum ben şimdi. Sadece Maltepe ilçesinden 642 kişi, Büyükçekmece’den de 284 kişi böyle var. Bunların adı şaibe olmaz da ne olur?” diyor.

    Maltepe'de CHP'li Ali Kılıç yüzde 52.74, AKP'li Ahmet Bayhan yüzde 42.87 oy topladı.

    ÇELİK: YSK'YA TELKİN, TEHDİT SUÇTUR

    Ömer Çelik

    Fotoğraf: Raşit Aydoğan/AA

    AKP Sözcüsü Ömer Çelik düzenlediği basın toplantısında "İkide bir 'Biz kazandık' diyorlar. Rahatsanız bu telaşın sebebi nedir? Yargı denetiminde yürüyen bu süreçle ilgili neden yüksek adrenalinle cevap vermek zorunda hissediyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

    "Sürecin patronu YSK'dır, sonuca onlar karar verecek" diyen Çelik, "YSK'ya telkin, tehdit içeren açıklamalar suçtur" diyerek CHP'nin YSK'yi tehdit ettiğini ileri sürdü. (HABER MERKEZİ)

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