AKP, İETT'yi 80 milyon lira zarar ettirmiş 

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde İETT'nin 2018 faaliyet raporu görüşüldü. İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış, belediye meclisinde yaptığı konuşmada, "2018 gelirimiz 1 milyar 719 milyon 519 bin 349 Türk Lirası olarak yüzde 99,7 oranında gerçekleşmiştir. Giderimiz ise 1 milyar 799 milyon 818 bin 737 TL olarak yüzde 84,1 oranında gerçekleşmiştir" dedi.

Bağış'ın verdiği bilgilere göre, İETT 2018 yılını 80 milyon 299 bin TL zararla kapattı. Bu durum İBB Meclis'inde tartışmalara yol açtı. AKP grubu adına konuşan Ahmet Hamdi Gürbüz ise İETT'yi savundu.

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Gürbüz, İmamoğlu'nun toplu taşımada öğrenci ücretlerinin aylık 85 liradan 50 liraya indirileceğine ilişkin vaadini hatırlatarak, “Bu vaadinizin takipçisi olacağız. İktisat hesap bilmediğiniz için seçim kampanyası döneminde anlatıyordunuz. Bedavadan söz vermek yok. AK Parti olarak İstanbullulara buradan müjde vermek istiyoruz. Önümüzdeki mecliste öğrenci indiriminin aylık 50 değil 40 lira olmasını teklif edeceğiz. Yapın da görelim. Biz iktidardık ve niye mi yapmadık? Bütün projelerin hizmetlerin bedeli vardır. 40-50 TL'ye İstanbulkart vermeyi biz bilmiyor muyuz? Sözünüzü tutun da görelim" diye konuştu. (HABER MERKEZİ)