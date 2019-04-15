Ekrem İmamoğlu'dan Binali Yıldırım'a: Uydurulmuş iddialar

CHP'nin İstanbul Büyülşehir Belediye Başkan Adayı olan Ekrem İmamoğluı, AKP'nin İstanbul Büyükeşhir Belediye Başkan Adayı olan Binali Yıldırım'ın iddiaları üzerine açıklama yaptı: Bu seçimi kaybettikten sonra uydurulmuş iddialardır.

CHP Seçim Koordinasyon Merkezi'nde konuşan İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

“Rakibimiz iki saat boyunca konuştu. Anlattıklarından bir şey anladınız mı? Beni acelecilikle suçluyor. Görmemişlik yaptı, ağırbaşlı olmadı diye beni suçluyor. Seçimden yarım gün sonra, tüm istanbul'a 'Gönül Belediyeciliği kazandı' diye afiş astığını görmeseydim anlardım.”

"YILDIRIM'IN BIKKINLIĞININ GÖSTERGESİ"

“İki saat içerisinde açıkladığı veriler aldatıcı. Üzülerek söylüyorum, Sayın Binali Yıldırım’ın aldatma konusunda işbirliği yaptığını düşünmek zorunda kaldım. Rakibimizin anlatmak istediğine katkı sunacağım. Kendi iddialarını bile anlatamaması Sayın Yıldırım'ın bıkkınlığının göstergesidir.”

“Üç konuda usulsüzlük olduğunu iddia ediyor. Seçmen listeleri ve sandık kururlarına ilişkin iddialar seçim öncesi döneme aittir. YSK seçim listeleri konusunda teminat verdi. Bizim taşıma seçmen konusunda oluşan kaygılarımızı reddettiler. Aynı evde 11 seçmenin bulunmasına yönelik kaygılarımızı şimdi anlattık belki ama o zaman itirazlarımızı yaptık. YSK bizim kaygılarımızı reddetti. Seçimden önce bir şey yapmayanların seçimden sonra buradan bir şey elde etme çabasını anlamak mümkün değildir."

"UYDURULMUŞ İDDİALAR"

"YSK bütün oyların sayılması talebini reddetti. İkna edici gerekçe ve kanıt olmadığı için reddetti. Konu kapanmıştır. Buna rağmen gerçersiz oylar yeniden sayılmıştır. Yetinmediler tekrar bir gerekçe üretmeye çalıştılar. Hatta bazı ilçelerde oyların tamamı da sayıldı. Bu seçimi kaybettikten sonra uydurulmuş iddialardır."

'MURDAR'^YANITI

"Seçim kaybedilince suç ve suçlu yaratılmak isteniyor. Kaybeden sayın Binali Yıldırım'ın seçimi murdar ilan etmesi hukuka saygısızlıktır. Hazımsızlıktır. Hani devlet adamlığı?”

“Binali Bey, ‘Neden geçersiz oylar benim lehime artmaktadır? Neden ikisinin eşit artması gerekirdi bu da gösteriyor ki, oylarımız iç edilmiştir” diyor. Reklam ajansınız mührü AK Parti’ye bas diye reklam yapmışlar. Geçersiz oyların büyük bölümü bu nedenle. Bu sayı bizde biraz az, onlarda biraz fazla."

"KAYBETME HAZIMSIZLIĞI"

"Binali Yıldırım kendi akıl yürütmesi ile delil üretiyor. Bu da acizliktir. Seçimde şaibe olduğunu söylemesi büyük bir kibirdir. Kaybetme hazımsızlığıdır."

BİNALİ YILDIRIM'I MAÇA DAVET ETTİ

“Ben toplumu infiale sokuyormuşum. İstanbul’u hareketlendiriyormuşum. Bak bu doğru her yerde beni gören İstanbullular gülümsüyor. Yıldırım’ı pazara yemeğe, üç büyük kulübün maçına davet ediyorum. Beraber gidelim hareketliliğin ne olduğunu görsün. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe maçına giderek YSK’yı nasıl baskı altına alabilirim?"

YILDIRIM'A 'ORGANİZE KÖTÜLÜK' YANITI

"Herhalde başkalarını kendileri gibi görüyorlar. 'Organize kötülük' diyen insanlara şunu söyleyebilirim; şu anda sizin yaptığınız halkın iradesine karşı organize kötülüktür. Bundan vazgeçin.”

(HABER MERKEZİ)