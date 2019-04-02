"Pelikan" merkezli provokatif seçim haberleri yalanlandı

Kesin olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasının ardından pek çok yanıltıcı bilgi paylaşılmaya başladı. "Oy çalan CHP'lilerin tutuklandığı", "Tüm geçersiz oyların yeniden sayılacağı gibi" yalan bilgiler hızla resmi ağızlarca yalanlandı. Bu paylaşımlarda AKP'ye yakınlığı ile bilinen bazı yazar ve gazetelerin rolü dikkat çekerken, provokasyonun merkezinin "Pelikancılar" olarak bilinen ekip olduğu iddia edildi.

VALİLİK YALANLADI

İstanbul Valiliği, bazı sandık kurulu başkan ve üyelerinin gözaltına alındığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

İstanbul Valiliğinin açıklamasında, "Basında yer alan 'İstanbul'da bazı sandık kurulu başkan ve üyelerinin gözaltına alındığı' yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Yalan haberleri paylaşıp bir süre sonra silen gazeteler arasında Sabah başı çekti. Valiliğin yalanladığı bu haberi Sabah gazetesi duyurmuştu.

Sabah gazetesinin yayınlayıp sildiği haberin paylaşımına ilişkin ekran görüntüsü.

TÜM OYLARIN YENİDEN SAYILACAĞI YALANI

YSK'nın tüm oyları yeniden sayacağına dair yalan haber de öne çıkan provokatif haberler arasındaydı. Bu yalan Twitter'da hızla çoğalarak paylaşıldı. Paylaşımı ilk yayanlar arasında Hilal Kaplan da vardı. Kaplan, manipülatif paylaşımı hakkında düzeltme yayınlamak zorunda kaldı.

GAZİOSMANPAŞA YALANI

Bir başka yalan haber ise Haber 7 tarafından yayıldı. İddiaya göre usülsüzlük yapan CHP'liler kendilerine engel olmak isteyen polise saldırmıştı. Yalan haber Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu tarafından yalanlandı.

Hatipoğlu ilçede seçimlerin huzur ve sükun içinde geçtiğini, böyle bir olay yaşanmadığını duyurdu. Bu paylaşım İstanbul Valiliğince de rt'lendi.

Gaziosmanpaşa Kaymakamı olarak açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur. İlçemizde böyle bir olay cereyan etmemiştir. Yerel secimlerimiz büyük bir huzur ve sükun içinde tamamlanmıştır. — Numan Hatipoğlu (@numanhatipoglu) 1 Nisan 2019

Haber 7'nin paylaştığı yalan haber ve Gaziosmanpaşa Kaymakamı'nın yalanlaması.

AHMET ŞIK: PELİKANCILAR, ÖMER ÇELİK SİZDEN BAHSEDİYOR

Bu gelişmeler sonrası 00:00'da basın toplantısı yapan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, seçim sürecinde itirazların doğal olduğunu belirterek "Seçimlerde maddi hatalar, kaydırmalar yapılabiliyor, geçersiz oyların değerlendirilmesi yapılabiliyor. Ankara ve İstanbul açısından baktığımızda sandık sonuç tutanakları ile sayım döküm çizelgelerindeki uyumsuzluk dikkat çekiyor. Bu uyumsuzluğu gidermek için bu itirazlar doğaldır. uyumsuzluk varsa bu meşru müesseseye başvurmak yıllardır kullanılan olağan bir yöntemdir. Şimdi de bu yönteme başvurulmaktadır. Bu yöntem vatandaşımızın attığı her oyun yerini bulması açısından önemlidir." dedi.

HDP Milletvekili Ahmet Şık, Çelik'in "Sosyal medya başta olmak üzere insanlarımızı tahrik etmeye dönük yapılan açıklamalar karşısında hassasiyetimizin altını çiziyoruz" ifadesinin Hilal Kaplan ve onunla ilişkilendirilen Pelikancılara yönelik olduğunu belirterek "Pelikancılar, AKP sözcüsü Ömer Çelik sizden bahsediyor" dedi.

Pelikancılar, AKP sözcüsü Ömer Çelik sizden bahsediyor @hilal_kaplan

"Sosyal medya başta olmak üzere insanlarımızı tahrik etmeye dönük yapılan açıklamalar karşısında hassasiyetimizin altını çiziyoruz." https://t.co/eXXMFbioBK — ahmet şık (@sahmetsahmet) 1 Nisan 2019

Şık, daha sonra "Pelikancıların merkezi" olarak anılan Bosphorus Global'i de etiketleyerek "Pelikan terör örgütü merkez üssü @BosphorusGlobal siz de duydunuz mu?" tweet'ini attı.

Pelikan terör örgütü merkez üssü @BosphorusGlobal siz de duydunuz mu? https://t.co/BzHGaWHoTP — ahmet şık (@sahmetsahmet) 1 Nisan 2019

"PELİKANCILAR" KİMDİR?

1 Mayıs 2016'da pelikandosyasi.wordpress.com adlı blog tarafından yayımlanan ve dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'ya yönelik ağır ifadeler içeren metin, kamuoyunda kendisini yayınlayanların ismiyle anıldı.

Bu metin sonrası mayıs ayı içerisinde http://pelikandosyasi.wordpress.com Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın telkiniyle başbakanlık ve AKP genel başkanlığı görevini bıraktı ve yerine Binali Yıldırım seçildi.

Pelikan Dosyası'nı kaleme alan ekibin Kuzguncuk'taki Pelikan Yalısı'nda faaliyetlerini sürdürdüğü ortaya çıkmıştı. Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın fonladığı iddia edilen ekibin Süheyb Öğüt, eşi Hilal Kaplan gibi isimler tarafından idare edildiği belirtiliyor.

Albayrak'tan konuya dair bir yalanlama gelmedi. (HABER MERKEZİ)

AKP sözcüsü Ömer Çelik'ten yerel seçim açıklaması: İtiraz doğal