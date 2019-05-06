06 Mayıs 2019 09:38
Son Güncellenme Tarihi: 06 Mayıs 2019 19:52

YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal etti

Yüksek Seçim Kurulu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar verdi.

GÜNCELLENDİ
YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal etti

Fotoğraf: AA

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    Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde AKP’nin olağanüstü itirazını oy çokluğuyla kabul etti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi 23 Haziran Pazar günü yeniden yapılacak. 

    YSK, 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından İstanbul seçim sonuçlarıyla ilgili AKP’nin olağanüstü itirazında kararını verdi. 

    4'E 3 OY ÇOKLUĞUYLA KABUL EDİLDİ

    Kurul, 4 üyeye karşı 7 üyenin oy çokluğuyla itirazı kabul ederek, seçimin yenilenmesini kararlaştırdı.

    YENİLENEN SEÇİMLER NE ZAMAN YAPILACAK?

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi 23 Haziran Pazar günü yeniden yapılacak. 

    AKP'NİN YSK TEMSİLCİSİ ÖZEL KARARIN GEREKÇESİNİ AÇIKLADI

    AKP'nin YSK Temsilcisi Recep Özel, karar sonrası açıklama yaptı. Özel YSK'nin iptal kararının gerekçöesini şöyle açıkladı: "Kurul, 22 sayım döküm cetvelinin boş ve imzasız olduğu bir de sandık kurulu başkan ve üyelerinin kamu görevlilerinden seçilmemesini gerekçe göstererek seçimlerin yenilenmesine karar verdi."

    Özel ayrıca "Mazbata iptali kararı da çıktı. Yeniden, kanuna uygun bir şekilde yapılacak. Siyasi partiler, aynı adaylarla seçime gidebilirler, ölüm ve istifa halinde adaylarını değiştirebilirler" dedi. Özel, "Talebimizin bu noktada haklılığı Yüksek Seçim Kurulunun bu kararıyla teyit edilmiş oldu. Milletin hakemliğine gidiyoruz. Milletin hakemliğinden kimse korkmasın" dedi. 

    AKP'nin YSK Temsilcisi Recep Özel seçimlerin yenilenmesini ilk olarak sosyal medya hesabından, "İstanbul seçimleri yenileniyor. Hayırlı olsun" notuyla duyurmuştu.  

     

    MALTEPE VE BÜYÜKÇEKMECE YARIN GÖRÜŞÜLECEK

    YSK, MHP'nin Maltepe seçim sonuçlarına itirazı ile AKP’nin Büyükçekmece seçim sonuçlarına yaptığı itirazı yarın görüşecek.

    CHP, AKP VE İYİ PARTİ'DEN TOPLANTI

    CHP MYK'si olağanüstü toplandı. Ayrıca CHP'nin tüm milletvekillerini ve Ekrem İmamoğlu'yu Ankara'ya çağırdığı öğrenildi. 

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Saat 21.00’de MYK toplanacak.  

    YSK'nın İstanbul kararının ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gelişmeleri değerlendirmek üzere Başkanlık Divanı'nı topladı.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, başkanlığında yarın saat 10.00'da CHP Parti Meclisi üyeleri ve tüm milletvekilleri ile toplantı yapılacak.

    İMAMOĞLU MAZBATAYI İADE EDECEK

    YSK'nin bu kararına göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını iade edecek. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Başkanlığı için bir oylama yapılacak.

    BU KARARA İTİRAZ EDİLEMEYECEK

    YSK'nın kararı nihai karar olduğu için, karara itiraz yolu açık değil.

    YENİLENEN SEÇİMDE NELER TEKRAR EDİLECEK? 

    Karara göre, yeniden yapılması gereken seçimler, bu seçimin tekrarı ve seçimin devamı niteliğinde olduğu için sadece oy verme işlemleri tekrarlanacak.

    YENİLENEN SEÇİMDE ADAY LİSTESİ DEĞİŞECEK Mİ?

    31 Mart 2019'da yapılan seçime katılan siyasi partiler bu seçime de katılabilecek.

    Siyasi partiler yeniden aday tespiti yapamayacak ancak ölüm, istifa gibi nedenlerle meydana gelecek boşalmalar ilgili seçim kurullarının belirleyeceği tarihe kadar doldurulabilecek.

    Birleşik oy pusulalarının basımında 31 Mart 2019'da yapılan seçim için uygulanan esaslar aynen uygulanacak.

    SEÇMEN LİSTELERİ GÜNCELLENECEK Mİ?

    31 Mart 2019'da yapılan seçimler için güncelleştirilmiş ve kesinleşmiş sandık seçmen listeleri yeni bir güncelleştirme yapılmaksızın bu seçimlerde de kullanılacak.

    Bu seçimlerle ilgili seçim takvimi, seçimi yönetecek olan ilçe seçim kurullarınca hazırlanarak uygulanacak.

    YSK ÇEVRESİNE BARİYER

    İstanbul seçimine yapılan itirazların görüşüldüğü Yüksek Seçim Kurulu (YSK) önünde güvenlik önlemleri arttırıldı. Saat 16.30 sıralarında çok sayıda takviye polis, YSK binası çevresine geldi. Polisler, çevrede güvenlik önlemi aldı. Ayrıca kamyonlar ile getirilen bariyerler, YSK binası ile Atatürk Bulvarı arasında kalan parka indirildi.

    Fotoğraf: DHA

    YSK 14.30'DA TOPLANDI

    YSK, bugün AKP ile MHP’nin itirazlarını karara bağlamak üzere 14.30'da toplandı. 

    KHK İTİRAZINA İKİNCİ RET

    YSK, toplantıda ilk olarak AKP'nin KHK'lilerin oy kullanmasıyla ilgili ikinci itirazını da reddettiğini açıkladı.

    AKP’NİN İTİRAZLARI NELER?

    AKP’nin “tam kanunsuzluk” itirazı “Kısıtlı seçmen” iddialarına ve “Sandık kurullarının teşkili”ne dayanıyordu.

    CHP, cumartesi günü YSK’nin kısıtlı seçmenlere dair araştırmasını tamamladığını ve kısıtlı seçmen sayısının AKP’nin iddia ettiği üzere 41 bin 132 değil 776 olduğunu açıklamıştı.

    Sandık kurullarının teşkili konusunda ise 19 bin 623 sandık başkanı ve üyesinin kamu görevlisi olmayanlardan oluşturulduğu iddia edildi.

    Dün İstanbul seçimlerine ilişkin yürütülen "usulsüzlük" soruşturmasında 43 sandık kurulu başkan ve üyesi "FETÖ'yle irtibatlı olmakla" suçlandı. Suçlamaya gerekçe olarak şahıslardan 2'sinin "ByLock kullanması", 41'inin ise "Bank Asya'ya para yatırması" gösterildi.

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