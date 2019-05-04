04 Mayıs 2019 17:57

CHP'den Erdoğan'a yanıt: Ortada şaibe yok, hazımsızlık var

Erdoğan'ın "Ortada bir şaibe ve yolsuzluk var." sözlerine CHP'li Öztrak'tan tepki geldi. Öztrak, "Ortada şaibe yok, hazımsızlık var" dedi.

CHP'den Erdoğan'a yanıt: Ortada şaibe yok, hazımsızlık var

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak | Fotoğraf: Kaan Ulu/DHA

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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Ortada bir şaibe ve yolsuzluk var. Bu yolsuzluğun ortadan kaldırılması ve hem YSK'yı aklayacaktır hem de milletimizin gönlü ferah hale gelecektir" sözlerine tepki gösteren CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Ortada bir oyun da şaibe de yok ortada hazımsızlık var." dedi.

    CHP Parti Sözücüsü Faik Öztrak, İstanbul seçimlerinde itiraz sürecine yönelik basın toplantısı düzenledi. Öztrak, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

    "YSK'yı zan altına da almaya başladılar. Bir yandan biz YSK'yı tehdit etmiyoruz diyorlar, YSK'yı zan altında bırakıyorlar. 16 Nisan referandumunda, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçiminde sorun yok. Ama bir tek vatandaşın kendilerine vermediği Ekrem İmamoğlu'na verdiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde sorun var. Seçimde yolsuzluk varsa onu gücü elinde tutanlar yapar. İnceleniyor, aşağıdan yukarı, yukarıdan aşağı sayılıyor. Maddi temeli olan hiçbir iddia ortaya çıkmıyor. Bir türlü Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanlığı'yla ilgili itirazları durmuyor. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı seçim yenilemesi için yeni kriter ortaya koymuş. Yarım puan fark olursa seçim yenilenir... Artık şu kılavuzları değiştirsin. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir seçim hukuku yok. Bush, Al Gore karşısında 500 oyla kazandı. Ekrem İmamoğlu'nun kazandığını kabul etmelerinin zamanı geldi. Milletin gerçek meselelerine odaklanmanın zamanı geldi. YSK'yı aklayacak tek bir şey vardır. Seçim hukukuna ve içtihatlarına uygun davranmasıdır."

    Öztrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın YSK'nın tehdit edildiğine yönelik eleştirisiyle ilgili şunları kaydetti: "Engin Altay ben sizi Kızılay'da yürütmem dese tehdittir. Değerlendirmede bulunuyor. YSK bunu bir tehdit olarak algılamadı. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı bu ülkenin kurumuna bunu yaparsanız aklanırsınız demek tehdittir, zan altında bırakmaktır." (HABER MERKEZİ)

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