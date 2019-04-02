KONDA: Anormal bir geçersiz oy dağılımı yok

Kamuoyu araştırma şirketi KONDA'nın Genel Müdürü Bekir Ağırdır, "geçersiz oy" tartışmasına ilişkin, "Anormal bir geçersiz oy dağılımı yok. İstanbul’da bir önceki seçimde 400 bin civarı geçersiz oy olmuş, şimdiyse 290 bin" dedi.

Medyascope TV'de Gürhan Ertür'e açıklamalarda bulunan Ağırdır, 25 yıldır AKP tarafından yönetilen Ankara ve İstanbul'u muhalefet bloğunun kazanmasını "İktidar bloğu psikolojik üstünlüğü kaybetti" şeklinde yorumladı.

Ağırdır, "Seküler tabanın umutsuzluk hali pekişmeye başlamıştı. En azından bu kırıldı. Bu da çok önemli çünkü seküler taban için siyasete dönme vakti gelmişti" dedi.

KONDA Genel Müdürü Ağırdır, şöyle konuştu:

"İstanbul'da 290 bin geçersiz oy olduğu söyleniyor. Bütün Türkiye üzerinden söyleyeyim. 2014'te yüzde 4,1, 2019'da yüzde 3,9 geçersiz oy var. Anormal bir geçersiz oy dağılımı yok. İstanbul'da bir önceki seçimde 400 bin civarı geçersiz oy olmuş, şimdiyse 290 bin.

Dolayısıyla İstanbul üzerinden de geçersiz oydan dolayı özel bir durum yok. Genel eğilime uyuyor. Katılım oranı da, geçersiz oy sayısı da Türkiye'deki genel eğilim üzerinden ilerlemiş. Eskiden oylar ayrı sandık ve ayrı zarflara atılırken, şimdi aynı zarfa ve sandığa atılır oldu. Dolayısıyla bunun ürettiği bir psikolojik sonuç var. Yüzde 1 midir, yüzde bin midir bilmiyorum, ölçmek pek mümkün değil. Ama insanlar eski durumda partisine sahip çıkmak için meclis oyunu verip, belediye başkan adayında başka partiye oy verebilirdi. Halbuki şimdi aynı sandığa atıyorsanız, birinde farklı diğerinde farklı kullanmak zor. O soğukkanlı seçimin önüne geçmek için böyle bir değişikliğe ihtiyaç duydu AKP. Yüzde 3,9 geçersiz oy bu karmaşanın içinde olağan dışı görülmüyor." (MA)

"Pelikan" merkezli provokatif seçim haberleri yalanlandı