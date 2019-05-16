23 Haziran İstanbul seçimlerinde hangi parti kimi destekliyor?

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) İstanbul seçimlerini iptal etmesinin ardından 31 Mart'ta seçime giren siyasi partiler ve bağımsız adayların nasıl bir tutum izleyeceği merak ediliyor.

Demokratik Sol Parti (DSP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muammer Aydın, adaylıktan çekildiğini açıkladı. DSP Aydın'ın yerine aday göstermeyecek ancak DSP'nin Ekrem İmamoğlu'yu da desteklemeyeceği belirtildi.

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İstanbul seçiminde yine adayları Necdet Gökçınar'la gireceklerini açıkladı.

Vatan Partisi seçime katılacağını, adaylarının Mustafa İlker Yücel olduğunu duyurdu.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) İstanbul Adayı Zehra Güner Karaoğlu, 23 Haziran'daki seçimde aday olmayacağını açıkladı.

Bağımsız adaylar Özge Akman, Aysel Tekerek ve Hazer Oruç Kaya ise Ekrem İmamoğlu karşısında tekrar aday olmayacaklarını ilan etti.

AKP ve MHP'nin "şaibe" iddiaları ve yaptığı itirazlar üzerine YSK'nin aldığı karar uyarınca, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi 23 Haziran 2019 Pazar günü tekrarlanacak. İstanbul’da İmamoğlu ve Yıldırım dışında kalan SP, Demokratik Sol Parti, Bağımsız Türkiye Partisi, Demokrat Parti, Vatan Partisi, TKP’nin toplam yaklaşık 215 bini bulan oyu ile aday çıkarmayan HDP ve seçime girmesine izin verilmeyen partilerin izleyeceği tutum önem kazanıyor.

DSP ÇEKİLDİ AMA KİMSEYİ DESTEKLEMEYECEK

DSP'nin adayı Muammer Aydın, 12 Mayıs pazar günü adaylıktan çekildiğini duyurdu. DSP yenilenen İstanbul seçimlerine katılmayacak.

Aydın İstanbul seçimlerinin iptal edilmesi sonrası yaptığı açıklamada "DSP, YSK eliyle yapılan hukuksuzluklar karşısında sessiz kalmayacak kendine düşeni ve gereğini yapacaktır. Tüm halkımız bundan emin olmalıdır" dedi.

Yeni Şafak'tan Faruk Aksoy'a konuşan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, İBB seçiminde kimseyi desteklemeyeceklerini söyledi. Aksakal, PM'de iki kez oylama yapıldığını ve İmamoğlu'nun desteklenmesi talebinin reddedildiğini belirtti.

DSP, yenilenen İstanbul seçimine katılmama kararı aldı

SAADET PARTİSİ SEÇİME YİNE NECDET GÖKÇINAR'LA GİRECEK

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 8 Mayıs'ta yaptığı açıklamada "İstanbul seçimine ilişkin kararımızı geniş bir istişareden sonra açıklayacağız" demişti. Karamollaoğlu 14 Mayıs'ta aldıkları kararı duyurdu.

Karamollaoğlu yaptığı yazılı açıklamada, "İlgili kurullarımızla yaptığımız geniş istişareler, kamuoyu eğilimleri ve ülke gerçekleri göz önünde bulundurularak 23 Haziran 2019 seçimlerine Saadet Partisi olarak adayımız Necdet Gökçınar ile devam etmeye karar vermiş bulunmaktayız" dedi.

Saadet Partisinin adayı Necdet Gökçınar 103 bin 364 oy almıştı.

Saadet Partisi 23 Haziran'da seçime yine Necdet Gökçınar ile katılacak

DEMOKRAT PARTİ'NİN KARARI BU HAFTA BELLİ OLACAK

Geçtiğimiz hafta, Hürriyet Yazarı Abdulkadir Selvi, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal'la görüştüğünü, Uysal'ın partinin kararını önümüzdeki hafta vereceğini söylediğini aktardı.

Demokrat Partinin adayı Ersan Gökgöz, seçimde 22 bin 268 oy almıştı.

VATAN PARTİSİ: SEÇİME KATILIYORUZ

YSK'nin İstanbul seçimleri için aldığı seçimleri yenileme kararının ardından Vatan Partisi (VP) Genel Başkanı Doğu Perinçek, ilk değerlendirmesini Ulusal Kanal'da yayımlanan Çıkış Yolu programında yaptı. YSK'nin aldığı bu kararı, "Türkiye seçim bile yapamıyor" sözleriyle değerlendiren Perinçek, "İstanbul seçimi yasa dışı ilan edildi. Demek ki Türkiye seçim yapamıyor. Ekonomik krize bir de seçim yapamayan Türkiye eklendi." dedi.

Vatan Partisi, 8 Mayıs'ta yaptığı açıklamayla seçime katılacağını, adaylarının yine Mustafa İlker Yücel olacağını duyurdu. Perinçek açıklamasında "Vatan Partisi’nin katılmadığı bir seçim, umutsuzluk seçimi olur, çözümsüzlük seçimi olur. Türkiye’yi umutsuz ve çözümsüz bırakamayız. İstanbul seçmeniyle birlikte geleceğe bir kapı açmak, çözüm yolunu aydınlatmak için, seçime katılıyoruz. Üretim Devrimine İstanbul’dan başlamaya hazırız. İstanbul’u İstanbul halkıyla birlikte yönetmeye talibiz. Vatan Partisi’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı, gençlik önderi Mustafa İlker Yücel’dir. İlker Yücel, bilgi, zekâ, cesaret, dürüstlük ve birikimiyle Türkiye’nin geleceğini ve umudunu temsil ediyor" dedi.

Vatan Partisinin adayı Mustafa İlker Yücel: 15 bin 428 oy almıştı.

7 soruda 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi

TKP 23 HAZİRAN'DA ADAY GÖSTERMEYECEĞİNİ AÇIKLADI

Türkiye Komünist Partisi (TKP) yaptığı açıklamada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zehra Güner Karaoğlu'nun 23 Haziran’da yapılacağı duyurulan seçimde aday olmayacağını ilan etti.

Açıklamada "Doğru tavır, bu hukuksuzluğun boykotla yanıtlanmasıdır. Halkımızı bu tutuma destek vermeye çağırıyoruz. Etkisiz bir boykot girişiminin siyasi iktidarın ekmeğine yağ süreceğini bildiğimiz için, gelişmeleri takip edecek ve nihai kararımızı buna göre vereceğiz. Her durumda TKP bu girişime karşı kararlı bir duruş sergileyecektir. Partimizin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zehra Güner Karaoğlu, 23 Haziran’da yapılacağı duyurulan oylamada hiçbir biçimde aday olmayacaktır" denildi.

TKP'nin 31 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zehra Güner Karaoğlu, 10 bin 349 oy almıştı.

BAĞIMSIZ ADAY ÖZGE AKMAN: ADAYLIĞIMIZ SÖZ KONUSU DEĞİL

Emekçi Hareket Partisi (EHP) destekli İstanbul Bağımsız Adayı Özge Akman ise YSK kararının ardından Twitter hesabından İmamoğlu lehine adaylığının söz konusu olmadığını açıkladı. Akman, "Sevgili İstanbullular; İstanbul'un seçilen Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'dur. Bu seçim artık halk iradesini yok sayanlarla, halk iradesi için mücadele edenler arasında olacaktır. Elbette bizler için, hakkı gasp edilen İmamoğlu karşısında adaylığımız söz konusu olmayacaktır." dedi.

Bağımsız Aday Akman, 31 Mart'ta 2 bin 437 oy almıştı.

BAĞIMSIZ ADAY AYSEL TEKEREK DE ADAY OLMUYOR

Türkiye Komünist Hareketi (TKH) de seçimin iptal edilmesi kararı sonrası yaptığı açıklamada "Böylesi bir tabloda, gayrimeşru bir biçimde yenilenecek yeni bir seçimin parçası olmayacaktır. Ancak ve ancak emekçi sınıfların örgütlü gücünün sermayenin, gericiliğin, faşizmin ve sağın bütün oyunlarını boşa çıkartacağını bilmektedir" dedi.

Tekerek seçimde 1520 oy almıştı.

BAĞIMSIZ ADAY HAZER ORUÇ KAYA: EKREM BEY'E OY VERECEĞİM

31 Mart'ta İstanbul'da bağımsız aday olarak yarışa giren Hazer Oruç Kaya, YSK'nın kararını Twitter hesabında yaptığı paylaşımla protesto etti. Kaya, "YSK'nın 'seçimin iptal' kararını PROTESTO EDİYORUM ve yapılacak seçime 'meşruiyet' kazandırmamak için seçime katılmayacağımı beyan ediyorum. NOT: Eğer seçime katılırsa Ekrem İmamoğlu Bey'e oy vereceğim." dedi.

İSTANBUL SEÇİMLERİNDE KİM NE KADAR OY ALDI?

- Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu: 4 milyon 169 bin 765

- Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım: 4 milyon 156 bin 36

- Saadet Partisinin adayı Necdet Gökçınar: 103 bin 364

- Demokratik Sol Partinin adayı Muammer Aydın: 30 bin 884

- Bağımsız Türkiye Partisinin adayı Selim Kotil: 27 bin 87

- Demokrat Partinin adayı Ersan Gökgöz: 22 bin 268

- Vatan Partisinin adayı Mustafa İlker Yücel: 15 bin 428

- Türkiye Komünist Partisinin adayı Zehra Güner Karaoğlu: 10 bin 349

- Bağımsız aday Özge Akman: 2 bin 437

- Bağımsız aday Aysel Tekerek: Bin 520

- Bağımsız aday Hazer Oruç Kaya: 310

(HABER MERKEZİ)

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