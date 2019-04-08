Erdoğan'dan YSK'nin İstanbul kararı öncesi talimat gibi açıklama

AKP, İstanbul'daki yerel seçimlerde "usulsüzlük" yapıldığını iddia ederek tüm oyların yeniden sayılması için YSK'ye başvururken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ilk kez kamuoyu önünde topa girdi, "İstanbul'daki seçimlerin bütünü usulsüz" dedi.

Erdoğan, "Bundan sonraki süreç yargı sürecidir" dedi ama kendisi yargıya vararak YSK'ye adeta talimat verdi:

"Örgütlü müdahalenin içinde savcılıklara duyurular var o ayrı konu, onu zaten savcılıklar bunun da gereğini o delillere dayalı olarak yapacaktır. İşin o boyutu ayrı. Bu işin hırsızlık boyutu var. Bir de sandıkta hırsızlıklar var. Şimdi biz YSK'ya gidiş, sandıktaki örgütlü müdahaleye yöneliktir. O ayrı bir iş ama o diğeri ise ayrı bir konu. Her iki kanaldan bu yürütülecektir. Temennim odur ki en ideal şekilde noktayı koyarız."

Erdoğan, seçim sonrası İstanbul'un her yerine asılan "Kazandık, teşekkürler" afişleri için "Aynı şeyi Bay Kemal de adayıyla birlikte İstanbul'un her yerine asabilir" yorumunu yaptı.

Erdoğan, "Bu kadar az bir farkla seçimin sonuçlanması halkı rahatlatmaz. 10 milyonu aşkın seçmenin olduğu İstanbul'da kalkıp da şöyle 13-14 bin oy farkla seçimi kazandım havasına kimsenin girmeye hakkı yoktur" iddiasında bulundu.

Rusya ziyareti önce konuşan Erdoğan'ın seçimlere ilişkin açıklamaları şöyle:

"USULSÜZLÜKLER BAZI DEĞİL, NEREDEYSE BÜTÜNÜ USULSÜZ"

Soru: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, İstanbul’da tüm oyların sayılması için YSK’ye başvuracaklarını söylemişti. Değerlendirme alabilir miyiz?

Usulsüzlükler tabii bazı değil, neredeyse bütünü usulsüz. Böyle bir durum olduğu için bu yola başvuruluyor. Daha önce de ifade ettiğim gibi bu işin seçim süreci bitti. Bundan sonraki süreç bunun yargı sürecidir. Yargı sürecinde de bu işin patronajı biliyorsunuz YSK’dir. Burada YSK özellikle tüm siyasi partileri, bu sadece AK Parti’ye ait bir şey değil. Bizler, bize gönül vermiş tüm halkımızın özellikle demokratik haklarını kullanma noktasında onların hukukunu da bizim yine koruma mecburiyetimiz var.

"YALOVA'DA, AĞRI'DA BUNLARIN ÖRNEKLERİ VAR; YENİDEN SEÇİME GİDİLİYOR"

Çünkü biz burada organize bazı suçların işlendiğini gördük, görüyoruz diyorlar. Bizler de siyasi parti olarak örgütlü bazı eylemlerin yapıldığını tespit etmiş durumdayız. Zaten YSK’ye giderken biz bu belgelerle, bilgilerle hatta hatta televizyon, kamera tespitleri var. Bütün bu tespitlerle beraber nerede, nasıl ne gibi yolsuzluklar yapılmış? Boş arazide, tarlalar adres olarak gösterilmek suretiyle, bundan daha delillendirilmiş bir şey olabilir mi? Bu adımı atacağız. Ortada 320-330 bin civarında geçersiz oy var. E bunun sayımını yapamayız diyorsanız o zaman bunun ötesinde bir şey var. Yapılabilecek hukuk içerisinde bir şey var. Bizim de YSK’den beklemek en tabii hakkımızdır. Geçmişte Yalova’da, Ağrı’da bunların örnekleri var. Dünyada bırakın itirazları, Amerika’da yüzde 1 gibi bir sıkıntılı oy miktarı olsa bakıyorsunuz erken seçime gidiyor orada. Veyahut da erken demeyeyim, yeniden seçime gidiyor.

"13-14 BİN FARKLA KAZANDIM HAVASINA GİRMEYE KİMSENİN HAKKI YOK"

Şimdi 10 milyonu aşkın seçmenin olduğu İstanbul’da kalkıp da 13-14 bin farkla bir seçimi kazandım havasına kimsenin girmeye de hakkı yoktur. Çünkü İstanbul’da bu işin çok daha huzurlu olabilmesi için burada hakikaten bütün yasal olarak müracaat edilmesi gerekli itiraz mercileri neresidir? İlçe, il seçim kurulu. Bir üstü YSK’dir. Bu itirazlar biter çıkan netice de başımız gözümüz üstüne deriz. Olay bu kadar basit.

"HER İKİ KANALDAN BU YÜRÜTÜLECEKTİR"

Soru: YSK AK Parti aleyhine karar verilirse, başka başvurabileceğiniz hukuki bir mercii var mı? YSK’nin kararı nihai midir?

Savcılıklara duyurular var o ayrı konu. Savcılıklar bunun da gereğini yapacaktır. İşin o boyutu ayrı. Bu işin hırsızlık boyutu. Bir de sandıkta hırsızlıklar var. YSK’ye gidiş, sandıktaki örgütlü müdahaleye yöneliktir. Her iki kanaldan bu yürütülecektir. Temennim odur ki en ideal şekilde noktayı koyarız.

BİNALİ YILDIRIM FOTOĞRAFLI "TEŞEKKÜRLER İSTANBUL" PANKARTLARI

"Yasalara ters bir pankart asılmadıktan sonra kimsenin söyleyecek bir şeyi yoktur. Bazen televizyonlarda izliyoruz. Niçin ‘Teşekkürler İstanbul’ asıldı diye soruyorlar veya bunu tartışıyorlar. Koca koca kariyerleri olan tipler. Ya bir seçim geçirmiş ve bu seçimin neticesinde diyelim ki, ben genel başkanım. İstanbul’daki adayımla beraber biz her türlü iradesini ortaya koyan İstanbul halkına teşekkür etmeden daha doğal ne olabilir? Aynı şeyi Bay Kemal de adayıyla beraber İstanbul’un her yerine asabilir. Ona da mani bir hal yok.

Burada ‘Teşekkürler İstanbul’ değil de ‘İstanbul kazandı’ diyebilir, desin. Ama bütün mesele YSK’nin noktayı koyduğu andır. Biz bu konularda rahatız. Ne kadar karşı taraf rahatsız oluyorsa da bizim İstanbul halkına teşekkür etmemizden daha doğal ne olabilir? 11 milyon geliyor oyunu kullanıyor, o gün bütün hassasiyetiyle gönlünü veriyor. Burada bir irade tecelli ediyor. Buna muhalefete de biz de teşekkür ederiz. Bundan dolayı da herhangi bir rahatsızlık duymayız." (HABER MERKEZİ)

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