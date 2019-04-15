Binali Yıldırım: Bu seçim başlı başına murdar olmuş bir seçimdir
AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, seçimlerin tekrar edilmesi gerektiğini savundu.
Fotoğraf: AA
AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Binali Yıldırım, seçimlere itiraz sürecine dair basın toplantısı düzenledi.
“Yargı süreci devam ediyor, itirazlar her seçimde olmuştur” diyen Yıldırım, “Hukukun peşindeyiz, vatandaşlarımızın verdiği oyun sandıkta iç edilmesinin önüne geçmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.
“Oylar sandıkta iç edilmiştir, bu kadar açıktır. Bizim oylarımız karşı adaya yazılmıştır. Seçimde yapılan usulsüzlükler, yanlışlıklar, şaibeler, oy hırsızlıklarıyla sınırlı değil. Daha birçok yanlışlar var” iddialarında bulunan Yıldırım, “İstanbul gibi memleket büyüklüğünde bir şehri yönetecek başkanın şaibeler ve sakatlanmış bir seçim sonucuyla başkan olması doğrusu pek hoş bir şey olmaz” dedi.
İMAMOĞLU'YA: BENİM GİBİ SAKİN SAKİN BEKLESEYDİ
Yıldırım, “Hepimize düşen, sonucu sükunetle beklemektir. Dış ülkelere mesajlar göndermek, dış ülkelerin Türkiye'ye baskı yapmasını sağlamak, bunlar bizim milletimizin canını sıkmaktadır. İmamoğlu’ya YSK'nin vereceği kararı sükunetle beklemesini bir kez daha tavsiye ediyorum” diye konuştu. Yıldırım, İmamoğlu için "Tribün tribün dolaşacağına, meydan meydan dolaşacağına, adının altına belediye başkanı yazacağına, sakin, oturup benim gibi sonuçları bekleseydi" dedi.
"Bu seçim başlı başına murdar olmuş bir seçimdir. Murdar etin de kavurması olmaz" diyen Yıldırım, seçimin tekrar edilmesi gerektiğini savundu.
"ADAY OLACAK MISINIZ" SORUSUNA "EVET" DEMEDİ
Yıldırım, "Seçim yenilenirse aday olacak mısınız" sorusuna "YSK'nın kararına göre herkes durumunu değerlendirecek" yanıtını verdi.
CHP'DEN YILDIRIM'A YANIT
Öte yandan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "12 bin 200 oy farkı var" diyen Binali Yıldırım'a tepki gösterdi. Yıldırım, canlı yayında açıklama yapmaya devam ederken CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Birileri yalan söylemeye devam ediyor hala..." diyerek şu mesajları paylaştı:
Birileri yalan söylemeye devam ediyor hala...— Canan Kaftancıoğlu (@ccanannnnnn) 15 Nisan 2019
Milletin iradesine saygı duymayı öğreneceksiniz
Yalan çok ama bir somut örnek
YSK son durum bilgisi:
Ekrem İmamoğlu 4.170.058
Binali Yıldırım 4.156.170
Fark 13888
"Birileri yalan söylemeye devam ediyor hala... Milletin iradesine saygı duymayı öğreneceksiniz Yalan çok ama bir somut örnek YSK son durum bilgisi:
Ekrem İmamoğlu 4.170.058
Binali Yıldırım 4.156.170
Fark 13888
“Nüfus müdürlükleri ve sandık kurullarını oluşturma yetkisi nereye bağlıdır?” sorusunu tekrarlayarak Büyükçekmece’de yalanlara karşı gerçek rakamı verelim— Canan Kaftancıoğlu (@ccanannnnnn) 15 Nisan 2019
24 Haziran 2018’de seçmen sayısı: 172.351
31 Mart 2019’da seçmen sayısı: 174.661
Artış: 2.310
“Nüfus müdürlükleri ve sandık kurullarını oluşturma yetkisi nereye bağlıdır?” sorusunu tekrarlayarak Büyükçekmece’de yalanlara karşı gerçek rakamı verelim
24 Haziran 2018’de seçmen sayısı: 172.351
31 Mart 2019’da seçmen sayısı: 174.661
Artış: 2.310"
Hukuk devletinde YSK patron ya da iktidarın sopası değil, halkın iradesinin korunmasının ve tecelli etmesinin garantörü olmalıdır.— Canan Kaftancıoğlu (@ccanannnnnn) 15 Nisan 2019
Halkın iradesi sandıktan çıkmıştır ve Ekrem İmamoğlu Büyükşehir Belediye Başkanıdır NOKTA
"Hukuk devletinde YSK patron ya da iktidarın sopası değil, halkın iradesinin korunmasının ve tecelli etmesinin garantörü olmalıdır. Halkın iradesi sandıktan çıkmıştır ve Ekrem İmamoğlu Büyükşehir Belediye Başkanıdır NOKTA." (HABER MERKEZİ)
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