Binali Yıldırım: Bu seçim başlı başına murdar olmuş bir seçimdir

AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Binali Yıldırım, seçimlere itiraz sürecine dair basın toplantısı düzenledi.

“Yargı süreci devam ediyor, itirazlar her seçimde olmuştur” diyen Yıldırım, “Hukukun peşindeyiz, vatandaşlarımızın verdiği oyun sandıkta iç edilmesinin önüne geçmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Oylar sandıkta iç edilmiştir, bu kadar açıktır. Bizim oylarımız karşı adaya yazılmıştır. Seçimde yapılan usulsüzlükler, yanlışlıklar, şaibeler, oy hırsızlıklarıyla sınırlı değil. Daha birçok yanlışlar var” iddialarında bulunan Yıldırım, “İstanbul gibi memleket büyüklüğünde bir şehri yönetecek başkanın şaibeler ve sakatlanmış bir seçim sonucuyla başkan olması doğrusu pek hoş bir şey olmaz” dedi.

İMAMOĞLU'YA: BENİM GİBİ SAKİN SAKİN BEKLESEYDİ

Yıldırım, “Hepimize düşen, sonucu sükunetle beklemektir. Dış ülkelere mesajlar göndermek, dış ülkelerin Türkiye'ye baskı yapmasını sağlamak, bunlar bizim milletimizin canını sıkmaktadır. İmamoğlu’ya YSK'nin vereceği kararı sükunetle beklemesini bir kez daha tavsiye ediyorum” diye konuştu. Yıldırım, İmamoğlu için "Tribün tribün dolaşacağına, meydan meydan dolaşacağına, adının altına belediye başkanı yazacağına, sakin, oturup benim gibi sonuçları bekleseydi" dedi.

"Bu seçim başlı başına murdar olmuş bir seçimdir. Murdar etin de kavurması olmaz" diyen Yıldırım, seçimin tekrar edilmesi gerektiğini savundu.

"ADAY OLACAK MISINIZ" SORUSUNA "EVET" DEMEDİ

Yıldırım, "Seçim yenilenirse aday olacak mısınız" sorusuna "YSK'nın kararına göre herkes durumunu değerlendirecek" yanıtını verdi.

CHP'DEN YILDIRIM'A YANIT

Öte yandan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "12 bin 200 oy farkı var" diyen Binali Yıldırım'a tepki gösterdi. Yıldırım, canlı yayında açıklama yapmaya devam ederken CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Birileri yalan söylemeye devam ediyor hala..." diyerek şu mesajları paylaştı:

Birileri yalan söylemeye devam ediyor hala...

Milletin iradesine saygı duymayı öğreneceksiniz

Yalan çok ama bir somut örnek

YSK son durum bilgisi:

Ekrem İmamoğlu 4.170.058

Binali Yıldırım 4.156.170

Fark 13888 — Canan Kaftancıoğlu (@ccanannnnnn) 15 Nisan 2019

"Birileri yalan söylemeye devam ediyor hala... Milletin iradesine saygı duymayı öğreneceksiniz Yalan çok ama bir somut örnek YSK son durum bilgisi:

Ekrem İmamoğlu 4.170.058

Binali Yıldırım 4.156.170

Fark 13888

“Nüfus müdürlükleri ve sandık kurullarını oluşturma yetkisi nereye bağlıdır?” sorusunu tekrarlayarak Büyükçekmece’de yalanlara karşı gerçek rakamı verelim



24 Haziran 2018’de seçmen sayısı: 172.351

31 Mart 2019’da seçmen sayısı: 174.661

Artış: 2.310 — Canan Kaftancıoğlu (@ccanannnnnn) 15 Nisan 2019

“Nüfus müdürlükleri ve sandık kurullarını oluşturma yetkisi nereye bağlıdır?” sorusunu tekrarlayarak Büyükçekmece’de yalanlara karşı gerçek rakamı verelim

24 Haziran 2018’de seçmen sayısı: 172.351

31 Mart 2019’da seçmen sayısı: 174.661

Artış: 2.310"

Hukuk devletinde YSK patron ya da iktidarın sopası değil, halkın iradesinin korunmasının ve tecelli etmesinin garantörü olmalıdır.

Halkın iradesi sandıktan çıkmıştır ve Ekrem İmamoğlu Büyükşehir Belediye Başkanıdır NOKTA — Canan Kaftancıoğlu (@ccanannnnnn) 15 Nisan 2019

"Hukuk devletinde YSK patron ya da iktidarın sopası değil, halkın iradesinin korunmasının ve tecelli etmesinin garantörü olmalıdır. Halkın iradesi sandıktan çıkmıştır ve Ekrem İmamoğlu Büyükşehir Belediye Başkanıdır NOKTA." (HABER MERKEZİ)

Büyükçekmece iddiaları TBMM gündeminde

İmamoğlu: Milletin seçtiği belediye başkanıyım, maçlara gideceğim