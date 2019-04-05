05 Nisan 2019 15:12
Son Güncellenme Tarihi: 05 Nisan 2019 15:56

Erdoğan: Seçim bitti, şimdi mahkeme süreci var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir belediye başkanı belediye meclisinde çoğunluğu yoksa komisyonları da bütçeyi de istediği gibi çıkartamaz" dedi.

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Erdoğan: Seçim bitti, şimdi mahkeme süreci var

Fotoğraf: DHA

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    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan cuma namazı çıkışı seçim sürecine dair gazetecilere açıklama yaptı. Erdoğan, ilde netice alınamazsa Yüksek Seçim Kuruluna müracaat etme haklarının olduğunu ifade etti. Erdoğan, Ankara ve İstanbul'da belediye meclisinde çoğunluğun Cumhur İttifakı'nda olduğunu ifade ederken "Bir belediye başkanı sırtını dayayacağı bir çoğunluğu yoksa komisyonları istediği gibi kuramaz, bütçeyi istediği gibi çıkaramaz" ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca Ekrem İmamoğlu'nun ;Anıtkabir ziyaretine de tepki gösterdi 

    Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

    "YSK, MAHKEME SÜRECİNİN ADETA PATRONUDUR"

    "Olayın seçim süreci bitmiştir. Şimdi mahkeme süreci var. Bu mahkeme sürecinde de üç basamak var. İlçe seçim kurulları, il seçim kurulları ve YSK var. YSK mahkeme sürecinin adeta patronudur. Nihai karar oradan çıkacaktır"

    KENDİSİNDEN ÖRNEK VERDİ

    “Bakıyorum, sağolsun ağzı olan konuşuyor. Çünkü yaşamamışlar. Belli bir kariyeri olanlar da konuşuyor. Ben tabii damdan düşerek gibi geldim. Ben ilçe ve il seçim kurullarında milletvekili seçilmiştim. Müracaat edildi, milletvekilliğim alındı. Yapacak bir şey yok. Sonra İstanbul'a büyükşehir belediye başkanı oldum.”

    "YSK'YE MÜRACAAT HAKKIMIZ VAR"

    "Tabi partiler de en doğal hakkı olan itiraz sürecini çalıştırıyor. İlde (İl Seçim Kurulu) alınan neticeler bizim yaptığımız çalışmalarla örtüşmüyorsa, bizim için nihai merci, Yüksek Seçim Kuruludur. Ondan sonra da Yüksek Seçim Kuruluna müracaat etme hakkımız var. Bu bir hakkın gasbı değildir. Şu anda da İstanbul'da Ankara'da Yalova da yapılan da budur."

    AKP'NİN ALDIĞI İL, İLÇE VE BELDELERİ SIRALADI

    "Şu anda biz Türkiye genelinde 30 Büyükşehir'in 15 tanesini aldık, MHP bir tanesini aldı, Manisa'da. Geri kalan 14 taneyi de onlar aldı.Cumhur İttifakı olarak bizim aldığımız oy şu anda son gelişmelerle yüzde 53,3'tür. Karşımızdaki mekanizmanın oy noktasındaki durumu yüzde 47 bile değil."

    "Milletimizin de bunları bilmesi lazım, alakası olmadığı halde iç işlerimize karışma gayretindeki ABD'nin de Avrupa'nın da bunu bilmesi lazım. Siz bi haddinizi bilin ya. Siz bu itirazları yaptınız. ABD’de örnekleri var. Herkes haddini bilecek. Yüzde 83’e varan bir katılımın olduğu bir demokrasi dersi dünyaya verilmiştir."

    "Biz 51 ilin 24’ünü almışız, 10’unu MHP almış. Burada da Cumhur İttifakı fark atıyor. 911 ilçenin 511’ini biz almışız, 135’ini MHP almış, toplamda ilçe belediyelerinin yüzde 70’ini almıştır. Bunların bir ders alması lazım. Beldelerde 386 belde var. Bunların 202’sini biz aldık. MHP 89 aldı. Toplamda Cumhur İttifakı olarak yüzde 75. Diğerleri nal topluyor. Millet Cumhur İttifakı’na gönlünü vermiştir. 754 belediyeyi AK Parti olarak aldık. Şu anda sayımlar devam ediyor İstanbul'da."

    "İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDE ÇOĞUNLUK AK PARTİ'DEDİR"

    "39 belediyesi var İstanbul'un. 25 tanesini Cumhur İttifakı aldı. 24 tanesini Ak Parti aldı, bir tanesini MHP. Şu haliyle bile Büyükşehir belediyesinin çoğunluğu AK Partidedir."

    "Ankara'da ise durum daha farklı 107 tane bize ait var. 39 tanesi ise 4'lü mekanizmaya ait olan var."

    "ÇOĞUNLUĞU YOKSA İSTEDİĞİ GİBİ BÜTÇE ÇIKARAMAZ"

    "Belediye başkanının kendi meclisinde sırtını dayayacağı bir çoğunluğu yoksa bu komisyonları da istediği gibi oluşturamaz, bütçeyi istediği gibi çıkartamaz. Birçok alınacak kararlar, gayrimenkul… Bunlar nereden geçecek, meclisten geçecek. Komisyonlar var, “ben başkanım istediğim gibi kurabilirim” diyebilir misin?"

    "Bizim şu anda beklentimiz şudur. Telaşa gerek yok."

    İMAMOĞLU'NUN ANITKABİR ZİYARETİNE TEPKİ

    "Ben şu anda ülkenin cumhurbaşkanıyım. Aynı zamanda Anayasa'nın bana tanıdığı bir imkan var, ben AK Parti'nin de genel başkanıyım. Yeni mekanizmada, ben iki görevimi yürütmek durumundayım. Bunu yürütürken de bir şeye özellikle dikkat edeceğim. Şuanda bir Anıtkabir olayı yaşandı değil mi, İstanbul'dan beyefendi çıkıp gidiyor. Sen bir kere  mazbatanı aldın mı, almadın. Senin Anıtkabir'in protokol işlevinden haberin yok. Defteri nasıl yazacağını da bilmiyor, zaten hakkında yok. Mazbatanı alırsın, eyvallah, rahat rahat yaparsın. Protokol usulü bakımında yaptıkları şey kesinlikle yanlıştır. Bunun önce usul erkan öğrenmesi lazım. Buna tabi yanlış kılavuzluk yaptılar, yanlış yola düştü. Daha mazbatasını almadığı halde böyle bir şey yazdı. Ama ne oldu, Milli Savunma Bakanlığı o defteri çekti aldı."

    “Bu seçimlerin nihai kararını YSK verecektir. YSK nihai kararını verdikten sonra da iş bitmiştir." 

    "S-400 SÜRECİ BİZİM İÇİN İŞLİYOR"

    "(Türkiye - Rusya Üst Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı) Bunun içinde şu anda S-400 önemli bir yer tutuyor. Amerika'nın şu andaki söylentileri, vesaireleri bunlar çok yanlış şeyler. Biz bir defa S-400 ile ilgili süreci, bunu bitirdik ve S-400'le ilgili ödemelerimiz devam ediyor, bunları yapıyoruz ama biz Amerika'ya da teklifimiz şuydu, sizden de Patriot'ları alalım ama Amerika bize uygun şartlarda, yani Rusya'nın S-400'de tanıdığı şartlarda maalesef Patriot'larda aynı şartları onlar bize tanımadı. Tanımadığı için de biz şu anda şu duruşta oraya sıcak bakmıyoruz ama S-400 süreci bizim işliyor, Temmuz ayında da teslimatlar başlayacak." (HABER MERKEZİ)

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