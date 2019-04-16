16 Nisan 2019 16:25
Son Güncellenme Tarihi: 16 Nisan 2019 19:03

AKP İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi talebiyle YSK'ye başvurdu

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, YSK’ye yapılan iptali ve yenileme başvurusunun ardından gazetecilere açıklama yaptı.

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AKP İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi talebiyle YSK'ye başvurdu

Fotoğraf: AA

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    AKP, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptali ve yenilenmesi talepli olağanüstü itiraz dilekçesini Yüksek Seçim Kuruluna sundu. İtiraz dilekçesinin yaklaşık 50 sayfadan oluştuğu öğrenildi.

    AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, olağanüstü itiraz dilekçesini YSK’ye verdikten sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptali ve yenilenmesine ilişkin olağanüstü itirazda bulunmak üzere geldiklerini; dilekçe ve eklerini YSK'ye sunduklarını belirten Yavuz, seçim sonrası ortaya çıkan farklı rakamları araştırmaya başladıklarını ve ilk olarak maddi hataları giderdiklerini söyledi.

    Sandıkların tamamında usulsüzlükler yapıldığına dair izlenimleri olduğunu söyleyen Yavuz, maddi hata düzeltimi yoluyla 8-9 bin oyun AKP yerine başka partilere kaydırıldığını gördüklerini söyledi. Yavuz, geçersiz oyların sayılması sonucunda da yaklaşık 6 bin oyun AKP'ye yazılması gerekirken iptal edildiğini savundu.

    Oyların tamamının sayılması taleplerinin kabul edilmediğini söyleyen Yavuz, “Yüksek Seçim Kurulu kararı hepimizi bağlar. Ama ortada bir şüphe var ve bu şüpheyi gideremedik. Daha maddi hataların düzeltimi, geçersiz oyların sayımı ve tüm oyların sadece yüzde 10'u kadar sayılmışken, bu fark 29 binlerden 13 bin 900'lere indi. İddia ediyoruz ki bunların tamamı sayılsaydı veya bu şüpheleri ortadan kaldıracak adımlar atılsaydı, bizim rakamlar gerçekti ve bizim lehimize bu seçim sonuçlanacaktı” iddiasında bulundu.

    CHP'nin lehine de yazılan oylar bulunduğunu ancak yüzde 85,6 oranında AKP'nin aleyhine bir durumu tespit ettiklerini söyleyen Yavuz, “Birbirine çok yakın oy oranı var ama geçersizlere, maddi hatalara gelince yüzde 85,5 oranında AKP'nin aleyhine kayda geçme söz konusu” dedi.

    Sayım döküm cetvellerinin 5 binden fazlasının mühürsüz, 700'e yakınının imzasız olduğunu Yavuz, sandık kurullarının oluşumuna ilişkin ise KHK göndermesini yineledi:

    “62 bin 560 kişinin 19 bini kamu görevlileri arasından seçilmemiştir. Bunların arasında KHK ile ihraç edilmiş olanlar var.”

    Seçimlerde organize bir usulsüzlük olduğunu iddia eden Yavuz, “Bu işte gerçekten bir iş var, seçim yolsuzluğu var. Bütün bu şaibeyi ortadan kaldıracak tek merci YSK'dir” dedi.

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    Öte yandan AKP, İstanbul'da itiraz sonuçlanmadan Ekrem İmamoğlu'na mazbata verilmemesi için İstanbul İl Seçim Kurulu'na başvurdu.

    AKP İl Başkanı Bayram Şenocak, İl Seçim Kurulu'na YSK'nin vereceği karara kadar İstanbul'da mazbatanın düzenlenmemesi talebiyle başvurduklarını açıkladı.

    Şenocak, “Oyların tümü sayılabilmiş olsaydı, inanıyoruz ki bizim söylediğimiz sonuç lehimize sonuçlanmış olurdu. YSK'nın takdiri o yöndeydi. Bugün kanunun bize verdiği hakkı kullanıyoruz. YSK'ya seçimin iptali ve yenilenmesine istinaden İl Seçim Kurulu'na biraz önce yaptığımız müracaatla kamuoyunun süreci iyi analiz edilmesi anlamında mazbatanın YSK kararını verene kadar bekletilmesini talep ettik. Bugün YSK'ya vermiş olduğumuz dilekçe örneklerinde bellidir. Seçim kurullarında, sandıklarda oturan memurların şeffaflık noktasında bir sıkıntı var. Kısıtlılarla alakalı sakıntılardan bahsediyoruz. Kamuoyu tam olarak şeffaflığı kendinde hissedemeyecektir. Önümüzdeki süreçte daha şeffaf bir büyükşehir noktası. Kim yönetecekse kafalarda soru işareti bırakılmamasını talep ediyoruz. YSK seçimlerin iptali ve yenilenmesi sağlanırsa süreci şeffaf bir şekilde yöneteceğimizi sürdürüyoruz” diye konuştu. (HABER MERKEZİ)

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