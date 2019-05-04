İmamoğlu: İlçelerde oylar pırıl pırıl, büyükşehirde şaibe var öyle mi?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kadıköy Belediyesini ziyaret etti. Kadıköy Belediye binasının önünde yurttaşlara hitap eden İmamoğlu, AKP’nin seçim itirazına ilişkin iddialarına da yanıt verdi. İmamoğlu, "İlçelerdeki oylar pırıl pırıl, belediye meclisindeki oylar tertemiz ama büyükşehirde şaibe var öyle mi? Buna kargalar bile güler." dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kadıköy'de belediye binası önünde toplanan yurttaşlara seslendi. İmamoğlu, "İstanbul'da meclis üyesi oyunu bize verdiler bu yüzden çoğunluğuz' diyorlar. Aynı sandığa atılan oyda, büyükşehir belediye başkanlığı oylamasında şaibe var diyorlar. Buna kargalar bile güler. Karga var mı burada? Gülme sesini duydum karganın" dedi.

"VALLAHİ GÜLERİM BUNA"

İstanbul seçimleriyle ilgili YSK sürecine değinen İmamoğlu, "Neymiş diyorlar ki bu millet İstanbul'un 39 ilçesinde bize oy verdiği belediye başkanımızı seçtiler. 'İstanbul'da meclis üyeliği oylamasında en yüksek oyu bize verdiler mecliste çoğunluğuz' diyorlar. 'İBB oylamasında yolsuzluk var şaibe var' diyorlar. Kargalar güler. Kargalar gülmüştür bence siz de gülün. Aynı zarfa atılan oylarda ilçe meclis oyları pırıl pırıl. İstanbul meclisi seçimlerinde oylar onların olmuş ama İBB seçimlerinde yolsuzluk var. Vallahi gülerim buna" diye konuştu.

"Boş lafa gerek yok, bizim hesap verdiğimiz tek bir makam var Türkiye’de; o da halkımız. Biz kimseden talimat almayız ama 16 milyon İstanbullu’dan alırız. Şeffaflığa devam edeceğiz. İnsanına lütuf buyuran değil görevini yapan belediye başkanı olacağım" diyen İmamoğlu, "Bütün bu politikalarımızı faaliyetlerimizi İstanbul’da en güzel şekilde hayata geçireceğiz. Şeffaf olacağız. İstanbul meclisimizi açığa çıkardık. Neymiş İBB meclisinde çoğunluktalarmış. İstanbulun çoğunluğu halk, vatandaş" dedi.

"HEP BERABER BU ŞEHRİ AYAĞA KALDIRACAĞIZ"

İmamoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İstanbul’un yaşayanları kadınları, gençleri, sanatçısı, işçisi, emeklisi, iş insanı fark etmiyor. Herkes bu şehrin gönüllüsü olacak. Suyun gönüllüsü olacak, suyunu koruyacak bu memleketin. Bu şehrin sokak canlılarını koruyacak. Bu şehrin trafik gönüllüsü olacak. Okulların önünde çocukların geçişine yardımcı olacak. Hep beraber bu şehri ayağa kaldıracağız. Her yerde festivaller olacak. Festivallerin gönüllüleri olacaklar. Biz neyi ispat edeceğiz? Biz belediye başkanı seçtik bizi bir araya getiriyor diyeceğiz.

"Bu memleket ne çektiyse partizanlıktan, kötü dilden çekti" diyen İmamoğlu, "O dili kullanmayacağız. O dili kullananlar siyasi alanda kendilerine meydan bulamayacaklar. Bizim insanımız güzel dili, sohbeti, kucaklamayı seviyor. Birileri bu şehrin yaşayanlarını ayırmaya çalışsa da biz birleşeceğiz. Bizden kaçmaya çalışanlar da kaçamaz. Bize elini uzatmayanlar var ya, biz onları da kucaklarız." dedi. (HABER MERKEZİ)

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