19 Nisan 2019 01:23
Son Güncellenme Tarihi: 19 Nisan 2019 16:59

İmamoğlu'nun "İBB veri tabanını inceleme" yazısına mahkeme engeli

Ekrem İmamoğlu'nun İBB veri tabanının incelenmesi talimatına dair İstanbul 4. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı aldı.

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İmamoğlu'nun "İBB veri tabanını inceleme" yazısına mahkeme engeli

Fotoğraf: DHA

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    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşlarının tüm elektronik veri tabanı ve altyapısını incelenmesi, araştırılması ve kopyalanması talimatına dair İstanbul 4. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı aldı.

    Yüksel Akyol ve Ömer Faruk Kalaycı isimli iki şahıs tarafından yapılan başvuru sonucu, İstanbul 4. İdare Mahkemesi İBB'nin veri tabanının incelenmesi ve kopyalanması kararına engel oldu.

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, mazbatasını aldıktan sonra mesaisine başlamış ve ilk icraatları şunlar olmuştu:

    • Seçildiği gün ile göreve geldiği gün arasındaki geçen 17 gündeki banka ve tapu kayıtlarını, araç listelerini istedi.
    • Belediye kuruluşlarının tüm veri tabanının incelenmesi talimatı verdi.
    • Belediye iştiraklerinin tüm “alış ve satış” işlemlerini durdurdu.

    BELEDİYENİN VERİ TABANINI İNCELEME TALİMATI VERİLMİŞTİ

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yayınladığı genelge ile iki müfettişi ve üç uzmanı, Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşlarının tüm elektronik veri tabanı ve altyapısını inceleme, araştırma ve kopyalamakla yetkilendirmişti.

    Ekrem İmamoğlu'nun Teftiş Kurulu Başkanlığı'na gönderdiği yazılı talimatta şu ifadeler yer aldı:

    “Belediyemiz Müfettişlerinden Emine Sema Ballı ve Kaya Albayrak Belediyemiz çalışanlarından ve/veya dışarıdan belirlenecek üç uzman ile Belediyemiz ve bağlı kuruluşlarının elektronik veri tabanı ve altyapılarında her türlü inceleme ve araştırmayı yapmaya ve veri tabanı ve altyapıyı kopyalamaya yetkilendirilmiştir. Gereğini rica ederim.”

    Ekrem İmamoğlu'nun İBB Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderdiği yazı.

    İMAMOĞLU, 17 GÜNLÜK BANKA VE TAPU KAYITLARINI İSTEDİ

    Independent Türkçe’den Cihat Arpacık’ın ulaştığı belgelere göre; İmamoğlu’nun başlattığı inceleme sadece veri tabanlarıyla sınırlı değil. İmamoğlu, 18 Nisan’da belediye şirketlerine bir yazı göndererek birçok bilgi ve belge istedi.

    Seçim günü olan 31 Mart ile yazının gönderildiği 18 Nisan arasını kapsayacak şekilde banka mevcudu tespit tutanaklarını isteyen İmamoğlu, tapuda kayıtlı taşınmazları, belediyeye kayıtlı araçların listelerini, araçların kimler tarafından kullanıldığını, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar ile tablet ve cep telefonlarının ve bunların tahsis edildiği kişileri, memur, sözleşmeli memurların listelerini de istedi. 

    Bir başka evrakta iste şirketlerden istenen bilgiler şöyle sıralandı: Mali tablolar, bütçe uygulama sonuçları tabloları, kasa sayım tutanakları, alınan çekler, menkul kıymet ve varlıklar, tapuda kayıtlı ve kayıtlı olmayan taşınmazlar. 

    ALIŞ - SATIŞLAR DURDURULDU

    Öte yandan Oda Tv'nin aktardığına göre İmamoğlu, İBB'deki belediye iştiraklerinin rutin görevlerini sürdürmesini isterken, ikinci bir emre kadar bu kapsamın dışında kalan  “ödeme, harcama, ihale, doğrudan temin, mal ve hizmet alımı, personel alımı, araç kiralama, alım satım, gayrimenkul kiralama, alış ve satış” benzeri tüm işler ve işlemleri durdurdu.

    İMAMOĞLU: DAHA BİRÇOK TEDBİRİMİZ OLACAK

    İmamoğlu, belediyede CHP'li meclis üyeleriyle bir araya geldi. Belediye binasındaki kokteyl salonunda, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile gelen İmamoğlu, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı. 

    Bir gazetecinin, belediye ve bağlı kuruluşların veri tabanının kopyalanması talimatına ilişkin sorusu üzerine İmamoğlu, bu tür talimatların olacağını söyledi.

    İmamoğlu, şöyle devam etti: Daha birçok tedbirimiz olacak. Bunlar mahalli düzeyde olabilir. İnsan kaynakları tespiti düzeyinde olabilir. İştirakler düzeyinde olabilir. Şu an tek tek bunları sıralamaya vakit yetmez. Zira uzman ekiplerimiz çalışıyor. Basına sızıyor, görüyorum. Çok da önemli değil. Belki sızmaması gerekir ama bizim için şeffaflık ana prensip olduğu için orada bir şey yok. Sadece İstanbul'un hafızasını kamu içerisinde hukuka uygun bir şekilde muhafaza etme talimatıdır."

    Açıklamanın ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, meclis salonunda basına kapalı olarak gerçekleşen CHP meclis grubu toplantısına katıldı. 

    İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşların elektronik veri tabanı ve alt yapılarının yedeklerinin belediyenin dijital arşivinde tutanakla kayıt altına alınacağı, kurum dışına herhangi bir bilginin çıkarılmasının söz konusu olmadığı belirtildi.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 'veri tabanı talimatı' haberleri üzerine açıklama yapıldı.

    Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

    "İlgili yazıyla amaçlanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşların elektronik veri tabanı ve alt yapılarının yedeklerinin ve log kayıtlarının, bilgi güvenliği standartlarına uygun olarak, 31 Aralık 2018, 31 Mart 2019 ve 18 Nisan 2019 tarihli olmak üzere Büyükşehir Belediyesinin dijital arşivinde tutanak ile kayıt altına alınması ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi veri merkezinde muhafaza edilmesi olup, kurum dışına herhangi bir bilginin çıkarılması söz konusu değildir.

    Bütün iş ve işlemler Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde; ilgi yazı ile görevlendirilen İstanbul Büyükşehir Belediye müfettişlerinin başkanlığında yapılacak olup İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığında mevcut yetkilendirilmiş bulunan kişilerin nezaretinde gerçekleştirilecektir."

    PAZAR BULUŞMA GÜNÜ

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Basın Danışmanı Murat Ongun, pazar günü yapılacak olan “İstanbul’a Yeni Bir Başlangıç Buluşması” hakkında açıklama yaptı. 

    Ongun, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak bir seçim kutlaması değil, ama başkanımızın İstanbul İttifakı diye tanımladığı, tüm İstanbulluların kucaklaşacağı, birlikte eğleneceği bir buluşma düzenliyoruz. İstanbul’a Yeni Başlangıç Buluşması olarak adlandırdığımız bu büyük buluşma, Maltepe Miting Alanı’nda, bu Pazar günü saat 14.00’te yapılacak” dedi. (HABER MERKEZİ)

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