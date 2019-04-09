09 Nisan 2019 15:21
Son Güncellenme Tarihi: 10 Nisan 2019 00:25

AKP Büyükçekmece'de seçimin yenilenmesi için başvuru yaptı

AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Büyükçekmece'de seçimlerin yenilenmesi talebini İstanbul İl Seçim Kurulu'na verdiklerini duyurdu.

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AKP Büyükçekmece'de seçimin yenilenmesi için başvuru yaptı

Fotoğraf: MA

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    31 Mart gecesinden bu yana yaptığı itiraz ve başvurularla sonucu değiştiremeyen AKP, Yüksek Seçim Kurulu'na Büyükçekmece'de seçimin iptali için başvuru yaptı. AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Büyükçekmece'deki seçimlerin yenilenmesi talebiyle olağanüstü itiraz dilekçesini İstanbul İl Seçim Kurulu'a verdiklerini duyurdu.

    Sosyal medya hesabından başvuruyu duyuran Şenocak, "YSK’nın gündemindeki B.Çekmece ilçemizin İBB Başkanlığı, İlçe Belediye Başkanlığı, İlçe Belediye Meclis Üyeliği seçimlerinin yenilenmesi talepli olağanüstü itiraz dilekçemizi İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanlığı’na verdik. Yasal ve meşru itiraz hakkımızı sonuna kadar kullanacağız” ifadelerini kullandı.

    "OLAĞANÜSTÜ İTİRAZ YOLUNU KULLANACAĞIZ"

    Yavuz

    Fotoğraf: Orhan Karslı/AA

    AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, dün (9 Nisan) parti genel merkezinde basın açıklaması yaparak olağanüstü itiraz yolunu kullanacaklarını ve İstanbul'da seçimin yenilenmesini isteyeceklerini söylemişti. "Bugün Büyükçekmece'ye ilişkin olağanüstü itirazımızı yapıyoruz" diyen Yavuz, seçimin sonucuna çok net etki yapan olaylar olduğunu iddia ederek olağanüstü itiraz yolunu kullanarak İstanbul'da seçimin yenilenmesini isteyeceklerini açıklamıştı.

    "51 SANDIĞI SAYMANIN HİÇBİR ANLAMI YOK"

    YSK'nin AKP'nin İstanbul'daki tüm sandıkların sayılması talebini reddetmelerini eleştiren Yavuz açıklamasında 51 sandığı sayma kararı içinse "51 sandığı saymanın hiçbir anlamı yoktur. Bizim '51 sandığı sayın' şeklinde bir talebimiz de yok ortada" dedi.  Yavuz, "Buradan Yüksek Seçim Kuruluna olağanüstü itiraz yöntemi ile başvurmamızın ötesinde emin olun çok soruşturma çıkacak" ifadesini kullandı.

    YAVUZ: BAŞVURU HENÜZ GERÇEKLEŞMEDİ

    AKP’nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Recep Özel'in itiraz başvuru yapıldı açıklamasının ardından Yavuz'dan sosyal medya hesabı Twitter'dan "İstanbul seçimlerinin yenilenmesi hususunda yapmayı düşündüğümüz başvuru, henüz gerçekleşmemiştir. 'Başvuruda bulunuldu' şeklindeki haberler doğru değildir. Söz konusu bu olağanüstü itiraz yolunu önümüzdeki günlerde kullanmayı düşünüyoruz" açıklaması geldi

    BAHÇELİ: YENİ BİR SEÇİM DE DÜŞÜNÜLEBİLİR

    AKP'nin seçimin iptalini isteyeceğini açıklamasının ardından Cumhur İttifakı'nın diğer bileşeni MHP'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli “Eğer seçim sonuçları toplum vicdanında huzur bulmayacak bir anlayış içerisinde sonuçlanmışsa, o vicdanı oluşturabilecek yeni bir seçim de düşünülebilir" dedi.

    Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya, 9 Nisan'daki yazısında MHP’nin seçimlerin tekrarlanmasına nasıl baktığını şöyle aktarmıştı:

    “Bir usulsüzlük sezgisine vurgu yapılmakla birlikte, İstanbul’da seçimlerin tekrarı gibi bir yola gidilmesinin içinden çıkılmaz daha büyük sorunlara yol açabileceğine de dikkat çekiyor.

    Bundan dolayı, YSK’nın da müdahaleden uzak hukuk içinde karar alması ve kararının da millet vicdanında yer bulması gerektiğine işaret ediliyor…

    Özetle elde ikna edici gerekçe olmadığı sürece seçimlerin yenilenmesinin yaratacağı olumsuzluğa dikkat çekiyor.”

    SOYLU: ADLİ TAHKİKAT OCAK 2019'DA AÇILMIŞ

    Seçim sonrası açıklama yapmamasıyla dikkat çeken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Büyükçekmece ile ilgili tartışmalara katılarak sessizliğini bozdu. Soylu, "Şimdi bir suç ortada. Seçime yönelik bir yolsuzluk yapılmış. Adli tahkikat açılmış zaten. Ocak 2019'da açılmış. İdari tahkikat da açılmış" ifadelerini kullandı.

    Soylu, konuşmasında Bahçeli'nin yeni bir seçim açıklamalarına "Bu seçimin bu tartışmadan yoksun bırakılabilmesi için, Sayın Bahçeli'ye katılıyorum, tekrarlanması bu tartışmaların seçilecek kişileri gölgede bırakmasını ortadan kaldıracaktır." sözleriyle destek verdi.

    Soylu'nun açıklaması şöyle: “Büyükçekmece’de bir olay söz konusu olmuş. Bu bugün olmamış. Bu yolsuzluk, usulsüzlük olayı. Bu olayın anlaşılması da yine seçim takvimi içerisinde, AK Parti teşkilatlarının seçim kurullarına müracaatıyla ortaya çıkmış. Burada usulsüzlük ve yolsuzluk yapıldı. Haksız bir seçmen yazımı söz konusu. Bunu tespit etmişler. Seçim takvimi içerisinde tespit etmişler. Bunu yapan kim? Mevcut başkanın yakınları. Bir kişinin bir yere nakli, beyanı ve belgelerle ilgilidir. Herkes istediği arsaya gidip kendini yazamaz. Bu bilgiyi kim aktarır. Belediyeler aktarır. Biliyorsunuz bir yeni kimlik dağıtımına geçtik. Mevcut nüfus idarelerindeki personel sayılarını artırmak gerekti. Büyükçekmece’deki (başkan) geldi, oraya oturdu, oradaki çalışmasını ta 2019 yılında yapılacak bir seçime dayandırdı. Uzun zamandır hazırlık var. Bir arsaya, bir iş yerine veya bir meskenin içerisinde oturmayan kişilerin oturmasını sağlayacak anlayışı bilgisayarla yapıyor….”

    Soylu, “Bakanlık bu soruşturmayı re’sen mi başlattı?” sorusuna “Şimdi bir suç ortada. Seçime yönelik bir yolsuzluk yapılmış. Adli tahkikat açılmış zaten. Ocak 2019’da açılmış. İdari tahkikat da açılmış. Sürecin içerisinde bu mesele yürüyor. Bir yandan bir siyasi  parti mesul sizsiniz diyor” diye yanıt verdi. 

    ERDOĞAN, 'İPTAL' TALEBİNİN İŞARETİNİ VERMİŞTİ

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Rusya'ya ziyareti öncesi yaptığı açıklamada İstanbul'daki seçimlerin neredeyse bütünüyle usulsüz olduğunu iddia etmişti. Erdoğan, 2014'teki Ağrı ve Yalova seçimlerinin tekrarlanmasını örnek vererek İstanbul'da da bu yöntemin gündee gelebileceğini söylemişti.

    SEÇİM SONUÇLARINA OLAĞANÜSTÜ İTİRAZ NEDİR?

    298 sayılı Kanun’un 130. Maddesinin 2. fıkrası uyarınca "Seçim Sonucuna Etki Eden Olay Ve Durumlar Sebebiyle Olağanüstü İtiraz" maddesi şöyle:

    "Siyasi partilerin il başkanları, genel merkezleri veya bağımsız aday tarafından tutanağın (mazbatanın) düzenlenmesinden sonra 7 gün içinde seçimin sonucuna etki eden olaylar ve durumlar sebebiyle yapılan itirazlar, seçimin sonucu hakkında kesin karar verme yetkisine sahip olan kurullarca, seçimin neticesine etkili görüldüğü takdirde, alt kademelerce verilen kararların kesin veya kesinleşmiş olması veya kurullara derece derece ve müddeti içinde başvurulmamış olması, bu itirazın incelenmesine ve reddine sebep teşkil etmez." (HABER MERKEZİ)

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