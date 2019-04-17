‘25 yıl sonra ilk defa belediyenin önündeyiz!’

Şerif KARATAŞ

İstanbul

Resmi olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan CHP’li Ekrem İmamoğlu, görevini devraldı. Binlerce İstanbullu, büyükşehir belediyesi binası önüne akın etti. Onlardan biri de şöyle diyordu: Rüyanızda görürsünüz diyorlardı. 25 yıl sonra ilk defa belediye binasına geliyorum.

31 Mart yerel seçimlerinde sonucu en çok merak edilen kent kuşkusuz İstanbul’du. Gözlerin kilitlendiği İstanbul’da 31 Mart gecesinde seçim sonuçlarında tarihi bir gelişme yaşandı. 25 yılın ardından AKP siyasi geleneği İstanbul’da kaybetti. Hal böyle olunca AKP "en güveniliri bizimki" dediği seçimlere bu kez akıl almaz gerekçeler sunarak itiraz etti, iktidarın bütün imkânları elinde olmasına karşın “şaibe” ve “organize suç” iddialarını kullanmaktan geri kalmadı! 17 gün süren itiraz sürecinin sonunda CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu resmi olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

İmamoğlu’nun mazbatayı almasının ardından binlerce İstanbullu soluğu Fatih Saraçhane’de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Binası önünde aldı. Saat 17.00’yi biraz geçtiğinde vardığımız belediye binasının önüne insanlar gelmeye başlamıştı. Dakikalar geçtikçe gelenlerin sayısı artırıyordu. Bir yandan da çalan davul zurna eşliğinde halaylar çekiliyordu. Sonrasında Saraçhane trafiği kilitlendi. Gelenler toplu taşıma araçlarından ve özel araçlarından inerek belediyenin önüne akın etti. Yaşlısından gencine, her gelenin yüzünde geç de olsa gelen bir başarının mutluluğu ve heyecanı vardı. İlçelerden topluca gelenler araçlarından inerek “Hak, hukuk, adalet” sloganları ve Ekrem İmamoğlu lehine attıkları sloganlarla belediye binasının önüne yürüdüler.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu görevi devraldı

"YETER ARTIK, ONLARIN DEVRİ BİTTİ"

Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını almasının ardından İBB binası önü miting alanına döndü | Fotoğraf: Hasan Tual

Bir adam heyecanla, “25 yıl sonra ilk defa geliyorum. Rüyanızda görürsünüz diyorlardı. 1994 yılında 20 yaşındaydım” ifadeleriyle yanındaki gençlere duygularını anlatıyordu ve ardından ekledi: Bugünleri de gördüm, artık gam yemem.

Az ilerisinde bir kadın ise heyecandan gözyaşlarını tutamıyordu. Çekmeköy’den büyükşehir belediyesi önüne nasıl geldiğini dahi tam hatırlamıyor. Yanındakine heyecanla ve gözyaşları içinde anlatıyordu: Kendimi eve kapatmıştım. Bir şey yapmıyordum. Bu iyi oldu.

Yanındaki ise kadına; “Yüzde 26 oyla gelmişlerdi. Yeter artık, onların devri bitti” ifadelerini kullandı. CHP’li vekiller geldikçe heyecan giderek artıyordu.

İZDİHAM YAŞANDI

Belediye binasının önüne çocuğunun sünnet elbisesiyle birlikte gelenler de, eşi ve çocuklarıyla gelenler de vardı. Dakikalar geçtikçe hem heyecan hem de katılım artıyordu. İmamoğlu’nun belediye binasına ulaşmasıyla heyecan daha da arttı. Tarihi anı cep telefonuyla belgelemek için belediyenin giriş kapısına doğru yönelenlerin olması ön taraflarda zaman zaman izdihama neden oldu. İmamoğlu belediye binasına bu izdiham arasında girebildi. Bu bekleme sırasında görüştüğümüz vatandaşlar, AKP’nin itiraz sürecini uzatmasına tepkilerini gösterdi.

Ahmet Aydın adlı bir vatandaş, AKP iktidarı dönemindeki hukuksuzluklara dikkat çekerek itiraz sürecinin bu kadar uzamasının “normal" karşılandığını belirtiyor. Seçim tartışmalarına karşın Aydın, iradelerine sonuna kadar sahip çıkacaklarını da ifade ediyor. Ahmet Aydın’ın arkadaşı Doğan Poyraz da yeniden seçim olasılığına ihtimal vermediğini belirtti.

"İRADEMİZİN GASBINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Fotoğraf: Hasan Tual

Belediye binası önündeki bir kadın da yeniden seçime izin vermeyeceklerini söyledi. Soyadını belirtmek istemeyen Halil isminde bir vatandaş da AKP’nin seçim sonuçlarını kabul etmemesini “hazımsızlık” olarak ifade etti. Yeniden seçim tartışmalarına ilişkin de “İrademizin sonuna kadar arkasında olacağız” dedi. Daha sonra çoğu belediyede çalışan 5-6 kadınla konuştum, çok yorum yapmadan şunu söylediler: Artık İmamoğlu’nun memurlarıyız.