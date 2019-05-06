YSK'nin kararına ilk tepkiler: AKP halk iradesini gasbetti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar verdi. YSK kararının ardından sosyal medyadan karara tepkiler geldi.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, “YSK’nın İBB seçimlerinin yenilenmesi kararı aldığı bildiriliyor. Bu bir rezalettir, hukukun katlidir. Türkiye demokrasisi büyük bir darbe almıştır” değerlendirmesi yaptı.

Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan, “Tek adam iktidarının YSK üzerine kurduğu abluka başarılı oldu ve İstanbul seçimini yenileme kararı çıktı. Bu karar YSK eliyle bizzat tek adamındır. İktidar gücünü sınırsızca kullanmasına, Osmanlı oyunlarına rağmen AKP kaybettiği İstanbul'da halkın iradesini YSK ile resmen gasbetti” açıklamasını yaptı.

HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, “6 Mayıs 2019, Türkiye’de yine darbe oldu” yorumunu yaptı.

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker. “YSK boyun eğdi. Biz boyun eğmeyeceğiz” dedi.

YSK boyun eğdi.

Biz boyun eğmeyeceğiz. pic.twitter.com/qnfpTXazmR — Ali ŞEKER (@draliseker) 6 Mayıs 2019

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "İstanbul'da da hak yerini bulacak" paylaşımı yaptı.

İstanbul'da da hak yerini bulacak!@ekrem_imamoglu — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) 6 Mayıs 2019

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "İstanbul seçimleri hakkında verilen karar kamu vicdanını derinden yaralamıştır. Fakat yılgınlık ve karamsarlığa asla yer yok. Başlayan değişimi hiçbir güç durduramaz"

İYİ Parti TBMM Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan, "İstanbul seçiminin iptali ile sadece Ak Parti değil, Türkiye çok şey kaybetti. En çok kaybeden de Recep Tayyip Erdoğan oldu" yorumu yaptı.

İstanbul seçiminin iptali ile sadece Ak Parti değil, Türkiye çok şey kaybetti. En çok kaybeden de Recep Tayyip Erdoğan oldu. — Lütfü Türkkan (@LutfuTurkkan) 6 Mayıs 2019

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, "Akp’ye karşı seçime girmek serbest ama kazanmak yasak. Millet iradesinin ayaklar altına alındığı, hukukun hiçe sayıldığı bu düzen ne demokratiktir ne de meşrudur. Bu düpedüz diktatörlüktür!" dedi.

HDP Genel Merkezi Twitter hesabından "YSK, hukuku çiğneyerek, kendini inkar ederek ve iktidar baskısına boyun eğerek, zerre kadar demokratik meşruiyeti olmayan bir karar almıştır. Hakimler bir kez daha cübbelerini iliklemiş, vicdani ve hukuki değerleri yok saymıştır." değerlendirmesi yaptı.

Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu (KESK) "Bu karanlığa teslim olmayacağız! Halkın iradesine sahip çıkacağız! Bu örgütlü kötülüğü yenmek için mücadelemizi sürdüreceğiz!" paylaşımı yaptı.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) "Halkın iradesine saygısı olmayanlar, hukuku ayaklar altına alanlar halka hesap verecek!" dedi.

TÜSİAD, Twitter hesabından açıklama yaptı. TÜSİAD, "31 Mart yerel seçim sonuçları açıklanmadan evvel vurgulamış olduğumuz gibi, kapsamlı bir ekonomik ve demokratik reform gündemine odaklanmamız gereken bu dönemde, seçim ortamına geri dönmek kaygı vericidir" ifadelerini kullandı.

Siyasi parti temsilcilerinden gelen diğer tepkiler şöyle:

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan: İstanbul seçimleri iptal edildi. Demokrasinin tabutuna bir büyük çivi daha çakıldı

Eski CHP Milletvekili Melda Onur: TBMM’den çıkın! Sinei Millet

Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş: YSK, AKP'nin olağanüstü itirazını ele aldığı toplantıda, tam bir HUKUK KATLİAMI yaptı. İstanbul seçimlerinin yenilenmesi, YSK'nın kendini inkar etmesi ve hukukun kırıntısının bile kalmadığının göstergesidir. YSK, ne yazık ki; siyasi baskılara boyun eğdi. Türkiye için üzülüyorum

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu: CHP üyelerine gönderdiği mesajda şu ifadelere yer verdi: “31 Mart’ta İstanbul’da halk sandığa giderek iradesini ortaya koymuş, kararını vermiştir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’dur. Siyasi iktidarın sopası haline getirilmek istenen kamu kurumları eliyle halkın iradesinin gasbedilebilmesi mümkün olmayacaktır. Herkesi süreci sükûnetle takip etmeye, partimizin alacağı kararlara uygun hareket etmeye davet ediyorum.”

Emek Partisi MYK Üyesi İskender Bayhan, YSK'nin İstanbul seçimini iptal etmesi kararını değerlendirdi.

SANATÇILARDAN KARARA TEPKİLER

Komedyen Cem Yılmaz, "Seçimleriniz iptal edilmiştir...Peki ! Biraz daha izahat istiyor ama yok.Çok üzücü bir durum...Bunu memleketimiz haketmiyor...Bir daha oy kullanmak çok büyük bir zahmet olmayacak,gidip vazifemizi yapacagız.Akıl almaz ama gercek...Acı bir gercek." ifadelerini kullandı.

Oyuncu Levent Üzümcü, "Evrenin tüm zamanlarının gördüğü en haysiyetsiz şahıslarla karşı karşıyayız" paylaşımı yaptı.

Oyuncu Berna Laçin, "Ramazan’ın 1. gününe milyonların hakkını yiyerek girenler... Sakın..." dedi.

(HABER MERKEZİ)

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