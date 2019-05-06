06 Mayıs 2019 20:07
Son Güncellenme Tarihi: 06 Mayıs 2019 23:24

YSK'nin kararına ilk tepkiler: AKP halk iradesini gasbetti

YSK'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine kararının ardından sosyal medyada tepki yağdı.

GÜNCELLENDİ
YSK'nin kararına ilk tepkiler: AKP halk iradesini gasbetti

YSK logosu

    • Paylaş

    Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar verdi. YSK kararının ardından sosyal medyadan karara tepkiler geldi.

    CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, “YSK’nın İBB seçimlerinin yenilenmesi kararı aldığı bildiriliyor. Bu bir rezalettir, hukukun katlidir. Türkiye demokrasisi büyük bir darbe almıştır” değerlendirmesi yaptı.

    Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan, “Tek adam iktidarının YSK üzerine kurduğu abluka başarılı oldu ve İstanbul seçimini yenileme kararı çıktı. Bu karar YSK eliyle bizzat tek adamındır. İktidar gücünü sınırsızca kullanmasına, Osmanlı oyunlarına rağmen AKP kaybettiği İstanbul'da halkın iradesini YSK ile resmen gasbetti” açıklamasını yaptı. 

    HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, “6 Mayıs 2019, Türkiye’de yine darbe oldu” yorumunu yaptı.

    CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker. “YSK boyun eğdi. Biz boyun eğmeyeceğiz” dedi.

    Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "İstanbul'da da hak yerini bulacak" paylaşımı yaptı.

    CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "İstanbul seçimleri hakkında verilen karar kamu vicdanını derinden yaralamıştır. Fakat yılgınlık ve karamsarlığa asla yer yok. Başlayan değişimi hiçbir güç durduramaz"

    İYİ Parti TBMM Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan, "İstanbul seçiminin iptali ile sadece Ak Parti değil, Türkiye çok şey kaybetti. En çok kaybeden de Recep Tayyip Erdoğan oldu" yorumu yaptı.

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, "Akp’ye karşı seçime girmek serbest ama kazanmak yasak. Millet iradesinin ayaklar altına alındığı, hukukun hiçe sayıldığı bu düzen ne demokratiktir ne de meşrudur. Bu düpedüz diktatörlüktür!" dedi.

    HDP Genel Merkezi Twitter hesabından "YSK, hukuku çiğneyerek, kendini inkar ederek ve iktidar baskısına boyun eğerek, zerre kadar demokratik meşruiyeti olmayan bir karar almıştır. Hakimler bir kez daha cübbelerini iliklemiş, vicdani ve hukuki değerleri yok saymıştır." değerlendirmesi yaptı.

    Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu (KESK) "Bu karanlığa teslim olmayacağız! Halkın iradesine sahip çıkacağız! Bu örgütlü kötülüğü yenmek için mücadelemizi sürdüreceğiz!" paylaşımı yaptı. 

    Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) "Halkın iradesine saygısı olmayanlar, hukuku ayaklar altına alanlar halka hesap verecek!" dedi.

     

    TÜSİAD, Twitter hesabından açıklama yaptı. TÜSİAD, "31 Mart yerel seçim sonuçları açıklanmadan evvel vurgulamış olduğumuz gibi, kapsamlı bir ekonomik ve demokratik reform gündemine odaklanmamız gereken bu dönemde, seçim ortamına geri dönmek kaygı vericidir" ifadelerini kullandı.

    Siyasi parti temsilcilerinden gelen diğer tepkiler şöyle:

    HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan: İstanbul seçimleri iptal edildi. Demokrasinin tabutuna bir büyük çivi daha çakıldı

    Eski CHP Milletvekili Melda Onur: TBMM’den çıkın! Sinei Millet

    Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş: YSK, AKP'nin olağanüstü itirazını ele aldığı toplantıda, tam bir HUKUK KATLİAMI yaptı. İstanbul seçimlerinin yenilenmesi, YSK'nın kendini inkar etmesi ve hukukun kırıntısının bile kalmadığının göstergesidir. YSK, ne yazık ki; siyasi baskılara boyun eğdi. Türkiye için üzülüyorum

    CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu: CHP üyelerine gönderdiği mesajda şu ifadelere yer verdi: “31 Mart’ta İstanbul’da halk sandığa giderek iradesini ortaya koymuş, kararını vermiştir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’dur. Siyasi iktidarın sopası haline getirilmek istenen kamu kurumları eliyle halkın iradesinin gasbedilebilmesi mümkün olmayacaktır. Herkesi süreci sükûnetle takip etmeye, partimizin alacağı kararlara uygun hareket etmeye davet ediyorum.” 

    Emek Partisi MYK Üyesi İskender Bayhan, YSK'nin İstanbul seçimini iptal etmesi kararını değerlendirdi.

    SANATÇILARDAN KARARA TEPKİLER

    Komedyen Cem Yılmaz, "Seçimleriniz iptal edilmiştir...Peki ! Biraz daha izahat istiyor ama yok.Çok üzücü bir durum...Bunu memleketimiz haketmiyor...Bir daha oy kullanmak çok büyük bir zahmet olmayacak,gidip vazifemizi yapacagız.Akıl almaz ama gercek...Acı bir gercek." ifadelerini kullandı.

    Oyuncu Levent Üzümcü, "Evrenin tüm zamanlarının gördüğü en haysiyetsiz şahıslarla karşı karşıyayız" paylaşımı yaptı.

    Oyuncu Berna Laçin, "Ramazan’ın 1. gününe milyonların hakkını yiyerek girenler... Sakın..." dedi.

    (HABER MERKEZİ)

    YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal etti

    YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal etti

    İstanbul seçimlerine ilişkin soruşturmada 43 kişiye "FETÖ" suçlaması

    İstanbul seçimlerine ilişkin soruşturmada 43 kişiye "FETÖ" suçlaması

    Erdoğan, YSK'ye baskıyı sürdürüyor: Şaibe var, yolsuzluk var

    Erdoğan, YSK'ye baskıyı sürdürüyor: Şaibe var, yolsuzluk var

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    1 milyon hayvan ve bitki türü yok olma tehdidiyle karşı karşıya
    SONRAKİ HABER

    Bir gün sabaha karşı...
    YAZARLAR
    Ercüment AKDENİZ
    Ercüment AKDENİZ

    Bitmeyen yürüyüş: 6 Mayıs

     Ertan EROL
    Ertan EROL

    Maduro’ya hayat öpücüğü mü?

     Mithat Fabian SÖZMEN
    Mithat Fabian SÖZMEN

    Önümüzdeki sezon ne yapmalılar? (Galatasaray)

     Mumia Abu JAMAL
    Mumia Abu JAMAL

    Özgürlük Anıtı çöp sepetine!

     Cengiz BEKTAŞ
    Cengiz BEKTAŞ

    Toprağa uzanmak
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    İmamoğlu'nun çağrısı üzerine sanatçılar "#herşeyçokgüzelolacak" dedi
    İmamoğlu'nun çağrısı üzerine sanatçılar "#herşeyçokgüzelolacak" dedi

    Ekrem İmamoğlu'nun "Sanatçılar da konuşacak” sözleri üzerine sanatçılar sosyal medyada #herşeyçokgüzelolacak etiketiyle paylaşım yaptı.

    GÜNCELLENDİ
    YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal etti
    YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal etti

    Yüksek Seçim Kurulu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar verdi.

    GÜNCELLENDİ
    CHP ve İYİ Parti’den YSK kararına tepki: Darbeye izin vermeyeceğiz
    CHP ve İYİ Parti’den YSK kararına tepki: Darbeye izin vermeyeceğiz

    CHP ve İyi Parti YSK kararı sonrası toplantılar gerçekleştirerek kararı değerlendirdi. Toplantılar sonrası YSK kararına sert tepki gösterildi.

    İzmir Barosu nöbette: İstanbul halkının ve demokrasinin yanındayız
    İzmir Barosu nöbette: İstanbul halkının ve demokrasinin yanındayız

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptalinin ardından İzmir Barosu Adalet Nöbetine başladı.

    AKP Sözcüsü Çelik: YSK'nin suç duyuruları ciddi bir durum
    AKP Sözcüsü Çelik: YSK'nin suç duyuruları ciddi bir durum

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, YSK'nın İstanbul seçimlerinin iptali yönündeki kararına ilişkin açıklama yaptı.

    GÜNCELLENDİ
    YSK kararına karşı halk tencere tavalarla sokaklara çıktı
    YSK kararına karşı halk tencere tavalarla sokaklara çıktı

    YSK'nin İstanbul seçimlerinin iptaline ilişkin kararı halkı sokaklara döktü. Pek çok yerde halk tencere tava eylemi ile kararı protesto etti.

    Binali Yıldırım: İstanbullulara hizmet için gayret göstereceğiz
    Binali Yıldırım: İstanbullulara hizmet için gayret göstereceğiz

    Binali Yıldırım "Yenilenen seçimlerde aday olacak mısınız" sorusuna "İstanbullulara hizmet bu yola girdik. İnşallah bu kararımız devam edecek" dedi.

    GÜNCELLENDİ
    Ekrem İmamoğlu: Demokrasi adına mücadelemizi hep birlikte yürüteceğiz
    Ekrem İmamoğlu: Demokrasi adına mücadelemizi hep birlikte yürüteceğiz

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinin iptali ve yenilenmesine ilişkin açıklama yaptı.

    1 milyon hayvan ve bitki türü yok olma tehdidiyle karşı karşıya
    1 milyon hayvan ve bitki türü yok olma tehdidiyle karşı karşıya
    GÜNCELLENDİ
    NBA Play-Off | Konferans yarı finallerinde son durum
    NBA Play-Off | Konferans yarı finallerinde son durum
    GÜNCELLENDİ
    Kuşadası, Harlem ve İsveç üçgeninde bir caz yaşamı: Maffy
    Kuşadası, Harlem ve İsveç üçgeninde bir caz yaşamı: Maffy
    GÜNCELLENDİ
    Süper Lig'de 31. hafta: Galatasaray liderlik koltuğuna oturdu
    Süper Lig'de 31. hafta: Galatasaray liderlik koltuğuna oturdu
    Halit Çelenk Hukuk Ödülleri sahiplerini buldu
    Halit Çelenk Hukuk Ödülleri sahiplerini buldu
    GÜNCELLENDİ
    Şampiyonlukta kritik rol oynayan Galatasaray-Beşiktaş maçları
    Şampiyonlukta kritik rol oynayan Galatasaray-Beşiktaş maçları
    GÜNCELLENDİ
    YSK'nin kararına ilk tepkiler: AKP halk iradesini gasbetti
    YSK'nin kararına ilk tepkiler: AKP halk iradesini gasbetti

    YSK'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine kararının ardından sosyal medyada tepki yağdı.

    MHP Başkanlık Divanı: Karar memnuniyet verici
    MHP Başkanlık Divanı: Karar memnuniyet verici

    MHP Başkanlık Divanı toplantı sonrası yayımladığı açıklamada "Bu kararın ter türlü tartışmaya son vermesi memnuniyet vericidir” denildi.

    Suriye ordusu İdlib ve Hama’da ilerliyor
    Suriye ordusu İdlib ve Hama’da ilerliyor

    Suriye’de, Türkiye destekli cihatçı gruplarla çatışan Suriye hükümeti güçleri İdlib ve Hama vilayetlerindeki bazı stratejik bölgeleri ele geçirdi.

    GÜNCELLENDİ
    YSK'nin iptal kararı| Fatih Polat: Ne yanıt verilecekse örgütlü olmalı
    YSK'nin iptal kararı| Fatih Polat: Ne yanıt verilecekse örgütlü olmalı

    Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat, YSK'nin İstanbul seçiminin yenilenmesi kararını değerlendirdi.

    GÜNCELLENDİ
    Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan Dolmabahçe'de anıldı
    Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan Dolmabahçe'de anıldı

    6 Mayıs 1972'de idam edilen üç fidanı anmak için bir araya gelen Emek Gençliği, Taksim AKM önünden Dolmabahçe'ye yürüdü.

    GÜNCELLENDİ
    Dolar, YSK'nin seçim kararının ardından 6,11'e yükseldi (6 Mayıs 2019)
    Dolar, YSK'nin seçim kararının ardından 6,11'e yükseldi (6 Mayıs 2019)

    Haftaya 6 lira seviyesinde başlayan dolar, AKP’nin YSK temsilcisi Recep Özel'in “İstanbul seçimleri yenileniyor" açıklamasının ardından yükseldi.

    Trump’ın Çin hamlesi dünya ekonomisini etkiledi
    Trump’ın Çin hamlesi dünya ekonomisini etkiledi

    Trump, Çin ürünleri için vergileri yükselteceğini açıkladı. Karar yürürlüğe girerse Türkiye’de krizi derinleştirecek küresel ‘fırtınalar’ yaşanacak.

    Paradise Papers davasında gazeteci Ünker’in hapis cezası bozuldu
    Paradise Papers davasında gazeteci Ünker’in hapis cezası bozuldu

    İstinaf mahkemesi, Paradise Papers davasında hapis ve para cezası alan Gazeteci Pelin Ünker’in cezasını hem bozdu hem onadı.

    İmamoğlu'dan YSK açıklaması: Seçim kazananı şu an kameralara konuşuyor
    İmamoğlu'dan YSK açıklaması: Seçim kazananı şu an kameralara konuşuyor

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Seçim kazananı şu an kameralara konuşuyor. Bunu bir tek teyit etmesi gereken YSK, o kararı almak durumundadır.

    GÜNCELLENDİ
    Barış akademisyeni Füsun Üstel için Çağlayan Adliyesi'nde uğurlama
    Barış akademisyeni Füsun Üstel için Çağlayan Adliyesi'nde uğurlama

    “Bu suça ortak olmayacağız” dediği için yargılanan ve hapis cezası onanan Barış Akademisyeni Füsun Üstel için yarın Çağlayan'da uğurlama yapılacak.

    MEB, Türkiye Öğrenci Meclisi çalışmalarını iptal etti
    MEB, Türkiye Öğrenci Meclisi çalışmalarını iptal etti

    Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, çıkardığı yönergeyle Türkiye Öğrenci Meclisi çalışmalarını iptal etti.

    Fotoğraflarla 6 Mayıs anmaları (2019)
    Fotoğraflarla 6 Mayıs anmaları (2019)

    68 gençlik hareketi önderleri Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, idam edilişlerinin 47. yıl dönümünde birçok yerde anıldı.

    Erdoğan’dan NATO toplantısında S-400 mesajı
    Erdoğan’dan NATO toplantısında S-400 mesajı

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan NATO toplantısını konuştu: S-400 üzerinden bir tartışmayı tasvip etmiyoruz. 

    GÜNCELLENDİ
    İskender Bayhan: YSK'ye politik karar verme tutumu dayatılıyor
    İskender Bayhan: YSK'ye politik karar verme tutumu dayatılıyor

    EMEP MYK Üyesi İskender Bayhan ile 6 Mayıs anmaları ve YSK'nin beklenen İstanbul kararını konuştuk.

    Akkuyu nükleer santralinin temelinde çatlak oluştu
    Akkuyu nükleer santralinin temelinde çatlak oluştu

    Mersin Akkuyu nükleer santralinin temelinde çatlak meydana geldi. Çatlaklar yenilenmesine rağmen bir süre sonra tekrar çatlak oluştu. 

    GÜNCELLENDİ
    Abdullah Öcalan'dan "Demokratik çözüm" ve "Açlık grevleri" mesajı
    Abdullah Öcalan'dan "Demokratik çözüm" ve "Açlık grevleri" mesajı

    Avukatları, Abdullah Öcalan ile 2011'den sonra ilk kez yaptıkları görüşme sonrası basın açıklaması düzenledi. Öcalan'ın mesajı kamuoyuna aktarıldı.