Almanak- 2018 kadınlar için nasıl geçti?
2018, kadınların kazanımları, hak kayıpları ve mücadeleleri açısından nasıl bir yıl oldu?
- 1 Ocak
İzlanda’da 1 Ocak’tan itibaren işyerlerinin kadınlara erkeklerden daha az maaş vermesi yasaklandı.
İzlanda'da ücret eşitsizliği yasaklandı
- 2 Ocak
Diyanet İşleri Başkanlığı kız çocuklarının 9 yaşında gebe kalabilecekleri, yanlarında veli olmadan da evlenebilecekleri açıklaması yaptı.
Diyanet'ten '9 yaşındaki kız çocuğu evlenebilir' açıklaması
- 10 Ocak
Pakistan’da 7 yaşındaki kız çocuğu cinsel istismara uğrayıp öldürülünce halk sokaklara çıktı.
Pakistan'da kız çocuğu öldürüldü, halk sokaklara çıktı
- 15 Ocak
91 kadın örgütü yayımladıkları ortak metinle ‘olağanüstü halin olağan hale gelmesine alışmıyoruz’ dedi.
- 16 Ocak
Kadına yönelik şiddetin artış gösterdiği KKTC’de kadınlar, meclisin önlem alması talebiyle sokağa çıktı.
- 19 Ocak
Kadınların tepkisine rağmen Bursa’da uygulamaya konan ‘pembe trambüs’ uygulaması kaldırıldı. Kadınlar kazandı!
- 17 Ocak
Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 115 çocuğun hamileliğinin resmi makamlara bildirilmediği ortaya çıktı.
1 hastanede 115 hamile çocuk: Vali Şahin'den skandal savunma
- 21 Ocak
ABD’de sokaklara dökülen yüz binlerce kadın, ABD Başkanı Donald Trump'ın seçilmesinin birinci yılında Trump yönetimini protesto etti.
- 21 Şubat
Çocuk istismarına karşı somut adımlar beklenirken hükümet “idam ve zina” tartışması açtı.
SEVDA KARACA YAZDI: ZİNA, İDAM, HADIM... ÇOCUKLARI BİR DE DEVLET ELİYLE SUSTURALIM!
- 27 Şubat
Tunus’taki insan hakları örgütlerinin 25 yıllık mücadelesi sonuç verdi. Kadına yönelik şiddetle mücadele için yasa çıkarıldı.
- 3 Mart
3 kadın ‘3 kadın 40 milyon ses’ diyerek çocuğa, kadına, hayvanlara ve doğaya yönelik şiddete karşı çıkmak için imza kampanyası ve Çanakkale’den Ankara’ya yürüyüş başlattı.
- 17 Mart
16. Filmmor Kadın Filmleri Festivali’nin son gününde, ‘Yeva’ adlı kadın filminin gösterimi Azerbaycan'ın talebiyle İstanbul Valiliği tarafından yasaklandı.
- 21 Mart
Ülkenin dört bir yanında kadınlar rengarenk kıyafetleriyle Newroz alanlarını doldurdu, barış istedi.
Newroz ateşi pek çok kentte 'halklar kazanacak' şiarıyla yakıldı
- 21 Mart
Kendisine 3 yıl boyunca tecavüz eden Nurettin Gider’i öldüren Nevin Yıldırım’a indirimsiz müebbet hapis cezası verildi.
Nevin Yıldırım’a yeniden müebbet hapis verildi
- 24 Mart
Tekirdağ’daki Prettl Endüstri Sistemleri fabrikasındaki kadın işçiler, 20 işçinin işten atılmasına karşı üretimi durdurarak fabrikaya kapandı.
Prettl işçileri üretimi durdurarak, fabrikaya kapandı
- 29 Mart
Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Meclis’te yapılacak tiyatro gösterisinde kadınların sahneye çıkmasını engelledi.
Meclis’teki tiyatroda kadınların sahneye çıkması engellendi
- 3 Nisan
Ekmek ve Gül sitesi 1. yaşını kadınlarla birlikte kutladı.
- 9 Nisan
Hükümet, çocuk istismarı suçlarında ayrım yapan ve hadım cezasını barındıran yasa tasarısını Meclise sundu. Ülkenin dört bir yanında kadınlar “Hadım değil, önleyici tedbir istiyoruz” diyerek sokaklara çıktı.
- 30 Nisan
İranlı kadınlar, yıllarca erkek kılığında ve gizlice girdiği stadlara ilke kez ‘yasal’ olarak girdi.
- 8 Mayıs
KESK, “her işyerine kreş” kampanyası başlattı.
KESK'ten 'her işyerine kreş' kampanyası
- 16 Mayıs
Devleşen Flormar’da çoğunluğu kadın 83 işçi, sendikalaştıkları için işten atıldı.
Flormar işçisi Selda Kuşçu: İşçiden yana olmayana oy yok!
- 29 Mayıs
DİSK’in ilk kadın Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu oldu.
Arzu Çerkezoğlu, DİSK'in ilk kadın başkanı oldu
- 4 Haziran
94 kadın örgütü, sendikalaştıkları için 120 işçiyi işten atan Flormar ve YvesRocher ürünlerini boykot çağrısı yaptı.
94 kadın ve LGBTİ örgütünden Flormar işçilerine destek
- 4 Haziran
Üniversite öğrencisi Şule Çet, Ankara’da bir plazanın 20. katından aşağı atılarak öldürüldü.
Otopsi raporuna göre Şule Çet, ölümden önce cinsel saldırıya uğramış
- 5 Haziran
Yasak Elma’da dizisinde Talat Bulut’un set çalışanı bir genç kadını taciz ettiği iddiası ortaya çıktı.
Talat Bulut, set çalışanını taciz ettiği iddiasıyla ifadeye çağrıldı
- 24 Haziran
Türkiye ilk kez başkanlık seçimi yaptı. Seçim sonuçları yine kadınların yerinin olmadığı bir meclis aritmetiği ortaya çıkardı. Mecliste sadece 103 kadın milletvekili yer alıyor.
TBMM'nin sadece yüzde 17.1'i kadın
- 29 Haziran
ABD’de kadınlar, Trump yönetiminin göçmen politikalarına isyan etti, senato binalarından birini işgal etti.
ABD’de kadınlar, Trump’a karşı senatoyu işgal etti!
- 1 Temmuz
8 yaşındaki minik Eylül’ün istismar edilerek öldürüldüğü ortaya çıktı.
Eylül ve Leyla'nın ölümü üzerine 'hadım' tartışması, çözümü gizliyor
- 5 Temmuz
Lise öğrencisi Helin Palandöken’i öldüren Mustafa Yetgin, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Helin Palandöken cinayeti: Sanık için ağırlaştırılmış müebbet istendi
- 10 Temmuz
ILO, 2018 yılı itibarıyla 606 milyon kadının bakım yükümlülükleri nedeniyle çalışma yaşamında yer alamadığını açıkladı.
- 11 Temmuz
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı birleştirildi.
- 3 Ağustos
İŞİD Şengal’e saldırısının yıl dönümünde 3 bin Êzidî kadın ve çocuğun hâlâ IŞİD’in elinde esir olduğu açıklandı.
Şengal Katliamı 4. yılında lanetlendi
- 25 Ağustos
Cumartesi Anneleri’nin 700’üncü hafta eylemi İçişleri Bakanlığı tarafından yasaklandı. Polis eylem yapan kayıp yakınlarına saldırdı.
{359999}}
- 9 Eylül
Aydınlı kadınlar, Kızılca köyünde yapılmak istenen jeotermal santrale karşı nöbet başlattı.
- 11 Eylül
MEB ‘karma eğitim’ maddesini yönetmelikten kaldırdı.
'MEB'in son değişikliği karma eğitimin tasfiyesinde yeni bir adım'
- 21 Eylül
Suudi Arabistan’da ilk kez bir kadın, spiker olarak haber bülteni sundu.
Suudi devlet kanalında ilk kez kadın spiker ana haber bülteni sundu
- 25 Eylül
“Süslü Kadınlar” Türkiye’nin dört bir yanında rengarenk bisikletleriyle sokaklara çıktı.
- 2 Ekim
Nobel Fizik Ödülü, 55 yıl sonra ilk kez bir kadına verildi. https://ekmekvegul.net/gundem/nobel-fizik-odulu-55-yil-sonra-yeniden-bir-kadina-verildi
2018 Nobel Ödülleri sahiplerini buldu
- 4 Ekim
Kadınların yaşam mücadelesini bronz, ahşap, mermerle buluşturan Arzum Onan’ın ‘Kadın’ sergisi sanatseverlerle buluştu.
Kadına ve özgürlüğe adanan heykeller
- 9 Ekim
Kanuni Sultan Süleyman Hastanesinde hamileliği bildirilmeyen 115 çocuğa ilişkin rapor hazırlayan Sağlık Bakanlığı, çocukların sayısının 115 değil, 158 olduğunu açıkladı.
Bakanlık: Hamile çocuk sayısı 115 değil 158
- 12 Ekim
Aile Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı kadınların nafaka hakkını sınırlandırma hedefiyle çalıştay düzenledi.
Hükümet nafaka hakkını neden hedefine alıyor?
- 23 Ekim
İstanbul Kadriye Moroğlu Anadolu Lisesi öğrencileri, #TacizVarSesÇıkar diyerek dersleri boykot etti, okulda eylem yaptı.
- 26 Ekim
‘Yaşayamayanlar’ dizisinin setinde oyuncu Efecan Şenolsun tarafından taciz edilen oyuncu Elit İşcan suç duyurusunda bulundu.
‘Yaşamayanlar’ dizisi setinde cinsel saldırı iddiası
- 1 Kasım
Şarkıcı Sıla, şiddet gördüğü sevgilisi Ahmet Kural hakkında şikayetçi oldu. Kural’a üç ay uzaklaştırma cezası verildi.
Ahmet Kural, Sıla'ya şiddet uyguladığı gerekçesiyle ifadeye çağrıldı
- 19 Kasım
İstanbul Maltepe’de bir grup, Türkiye’nin ilk balerini Meriç Sümen’in heykeline önce tecavüz girişiminde bulundu, sonra heykeli kırdı.
Türkiye’nin ilk balerininin heykeline tecavüz girişimi
- 23 Kasım
25 Kasım öncesi KADEM’in etkinliğinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hedefinde kadınların eşitlik talebi vardı. Erdoğan, kadının rolünü aile içinde sınırladı: ‘Kadın ailenin lokomotifidir.’
- 25 Kasım
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslar arası Mücadele ve Dayanışma Gününde Türkiye ve dünyada yüz binlerce kadın sokaklara çıktı şiddeti besleyen ve eşitsizliği derinleştiren politikalara dur dedi.
İl il 25 Kasım eylemleri: Kadınlar şiddete karşı sokağa çıktı
- 3 Aralık
Köylerine JES yapılmasına karşı çıkan Kızılcaköylü kadınlar jandarmalarla karşı karşıya geldi.
Çepeçevre Yaşam - Aydın Kızılcaköy halkının JES'e karşı direnişi