Almanak- 2018 kadınlar için nasıl geçti?

1 Ocak

İzlanda’da 1 Ocak’tan itibaren işyerlerinin kadınlara erkeklerden daha az maaş vermesi yasaklandı.

İzlanda'da ücret eşitsizliği yasaklandı

2 Ocak

Diyanet İşleri Başkanlığı kız çocuklarının 9 yaşında gebe kalabilecekleri, yanlarında veli olmadan da evlenebilecekleri açıklaması yaptı.

Diyanet'ten '9 yaşındaki kız çocuğu evlenebilir' açıklaması

10 Ocak

Pakistan’da 7 yaşındaki kız çocuğu cinsel istismara uğrayıp öldürülünce halk sokaklara çıktı.

Pakistan'da kız çocuğu öldürüldü, halk sokaklara çıktı

15 Ocak

91 kadın örgütü yayımladıkları ortak metinle ‘olağanüstü halin olağan hale gelmesine alışmıyoruz’ dedi.

16 Ocak

Kadına yönelik şiddetin artış gösterdiği KKTC’de kadınlar, meclisin önlem alması talebiyle sokağa çıktı.

19 Ocak

Kadınların tepkisine rağmen Bursa’da uygulamaya konan ‘pembe trambüs’ uygulaması kaldırıldı. Kadınlar kazandı!

17 Ocak

Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 115 çocuğun hamileliğinin resmi makamlara bildirilmediği ortaya çıktı.

1 hastanede 115 hamile çocuk: Vali Şahin'den skandal savunma

21 Ocak

ABD’de sokaklara dökülen yüz binlerce kadın, ABD Başkanı Donald Trump'ın seçilmesinin birinci yılında Trump yönetimini protesto etti.

21 Şubat

Çocuk istismarına karşı somut adımlar beklenirken hükümet “idam ve zina” tartışması açtı.

27 Şubat

Tunus’taki insan hakları örgütlerinin 25 yıllık mücadelesi sonuç verdi. Kadına yönelik şiddetle mücadele için yasa çıkarıldı.

3 Mart

3 kadın ‘3 kadın 40 milyon ses’ diyerek çocuğa, kadına, hayvanlara ve doğaya yönelik şiddete karşı çıkmak için imza kampanyası ve Çanakkale’den Ankara’ya yürüyüş başlattı.

17 Mart

16. Filmmor Kadın Filmleri Festivali’nin son gününde, ‘Yeva’ adlı kadın filminin gösterimi Azerbaycan'ın talebiyle İstanbul Valiliği tarafından yasaklandı.

21 Mart

Ülkenin dört bir yanında kadınlar rengarenk kıyafetleriyle Newroz alanlarını doldurdu, barış istedi.

Newroz ateşi pek çok kentte 'halklar kazanacak' şiarıyla yakıldı

21 Mart

Kendisine 3 yıl boyunca tecavüz eden Nurettin Gider’i öldüren Nevin Yıldırım’a indirimsiz müebbet hapis cezası verildi.

Nevin Yıldırım’a yeniden müebbet hapis verildi

24 Mart

Tekirdağ’daki Prettl Endüstri Sistemleri fabrikasındaki kadın işçiler, 20 işçinin işten atılmasına karşı üretimi durdurarak fabrikaya kapandı.

Prettl işçileri üretimi durdurarak, fabrikaya kapandı

29 Mart

Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Meclis’te yapılacak tiyatro gösterisinde kadınların sahneye çıkmasını engelledi.

Meclis’teki tiyatroda kadınların sahneye çıkması engellendi

3 Nisan

Ekmek ve Gül sitesi 1. yaşını kadınlarla birlikte kutladı.

9 Nisan

Hükümet, çocuk istismarı suçlarında ayrım yapan ve hadım cezasını barındıran yasa tasarısını Meclise sundu. Ülkenin dört bir yanında kadınlar “Hadım değil, önleyici tedbir istiyoruz” diyerek sokaklara çıktı.

30 Nisan

İranlı kadınlar, yıllarca erkek kılığında ve gizlice girdiği stadlara ilke kez ‘yasal’ olarak girdi.

8 Mayıs

KESK, “her işyerine kreş” kampanyası başlattı.

KESK'ten 'her işyerine kreş' kampanyası

16 Mayıs

Devleşen Flormar’da çoğunluğu kadın 83 işçi, sendikalaştıkları için işten atıldı.

Fotoğraf: MA

Flormar işçisi Selda Kuşçu: İşçiden yana olmayana oy yok!

29 Mayıs

DİSK’in ilk kadın Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu oldu.



Arzu Çerkezoğlu, DİSK'in ilk kadın başkanı oldu

4 Haziran

94 kadın örgütü, sendikalaştıkları için 120 işçiyi işten atan Flormar ve YvesRocher ürünlerini boykot çağrısı yaptı.

94 kadın ve LGBTİ örgütünden Flormar işçilerine destek

4 Haziran

Üniversite öğrencisi Şule Çet, Ankara’da bir plazanın 20. katından aşağı atılarak öldürüldü.

Otopsi raporuna göre Şule Çet, ölümden önce cinsel saldırıya uğramış

5 Haziran

Yasak Elma’da dizisinde Talat Bulut’un set çalışanı bir genç kadını taciz ettiği iddiası ortaya çıktı.

Talat Bulut, set çalışanını taciz ettiği iddiasıyla ifadeye çağrıldı

24 Haziran

Türkiye ilk kez başkanlık seçimi yaptı. Seçim sonuçları yine kadınların yerinin olmadığı bir meclis aritmetiği ortaya çıkardı. Mecliste sadece 103 kadın milletvekili yer alıyor.

TBMM'nin sadece yüzde 17.1'i kadın

29 Haziran

ABD’de kadınlar, Trump yönetiminin göçmen politikalarına isyan etti, senato binalarından birini işgal etti.

ABD’de kadınlar, Trump’a karşı senatoyu işgal etti!

1 Temmuz

8 yaşındaki minik Eylül’ün istismar edilerek öldürüldüğü ortaya çıktı.

Eylül ve Leyla'nın ölümü üzerine 'hadım' tartışması, çözümü gizliyor

5 Temmuz

Lise öğrencisi Helin Palandöken’i öldüren Mustafa Yetgin, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Helin Palandöken cinayeti: Sanık için ağırlaştırılmış müebbet istendi

10 Temmuz

ILO, 2018 yılı itibarıyla 606 milyon kadının bakım yükümlülükleri nedeniyle çalışma yaşamında yer alamadığını açıkladı.

11 Temmuz

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı birleştirildi.

3 Ağustos

İŞİD Şengal’e saldırısının yıl dönümünde 3 bin Êzidî kadın ve çocuğun hâlâ IŞİD’in elinde esir olduğu açıklandı.

Şengal Katliamı 4. yılında lanetlendi

25 Ağustos

Cumartesi Anneleri’nin 700’üncü hafta eylemi İçişleri Bakanlığı tarafından yasaklandı. Polis eylem yapan kayıp yakınlarına saldırdı.

Fotoğraf: Vedat Ayık

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9 Eylül

Aydınlı kadınlar, Kızılca köyünde yapılmak istenen jeotermal santrale karşı nöbet başlattı.

11 Eylül

MEB ‘karma eğitim’ maddesini yönetmelikten kaldırdı.

'MEB'in son değişikliği karma eğitimin tasfiyesinde yeni bir adım'

21 Eylül

Suudi Arabistan’da ilk kez bir kadın, spiker olarak haber bülteni sundu.

Suudi devlet kanalında ilk kez kadın spiker ana haber bülteni sundu

25 Eylül

“Süslü Kadınlar” Türkiye’nin dört bir yanında rengarenk bisikletleriyle sokaklara çıktı.

2 Ekim

Nobel Fizik Ödülü, 55 yıl sonra ilk kez bir kadına verildi. https://ekmekvegul.net/gundem/nobel-fizik-odulu-55-yil-sonra-yeniden-bir-kadina-verildi

2018 Nobel Ödülleri sahiplerini buldu

4 Ekim

Kadınların yaşam mücadelesini bronz, ahşap, mermerle buluşturan Arzum Onan’ın ‘Kadın’ sergisi sanatseverlerle buluştu.

Kadına ve özgürlüğe adanan heykeller

9 Ekim

Kanuni Sultan Süleyman Hastanesinde hamileliği bildirilmeyen 115 çocuğa ilişkin rapor hazırlayan Sağlık Bakanlığı, çocukların sayısının 115 değil, 158 olduğunu açıkladı.

Bakanlık: Hamile çocuk sayısı 115 değil 158

12 Ekim

Aile Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı kadınların nafaka hakkını sınırlandırma hedefiyle çalıştay düzenledi.

Hükümet nafaka hakkını neden hedefine alıyor?

23 Ekim

İstanbul Kadriye Moroğlu Anadolu Lisesi öğrencileri, #TacizVarSesÇıkar diyerek dersleri boykot etti, okulda eylem yaptı.

26 Ekim

‘Yaşayamayanlar’ dizisinin setinde oyuncu Efecan Şenolsun tarafından taciz edilen oyuncu Elit İşcan suç duyurusunda bulundu.

‘Yaşamayanlar’ dizisi setinde cinsel saldırı iddiası

1 Kasım

Şarkıcı Sıla, şiddet gördüğü sevgilisi Ahmet Kural hakkında şikayetçi oldu. Kural’a üç ay uzaklaştırma cezası verildi.

Ahmet Kural, Sıla'ya şiddet uyguladığı gerekçesiyle ifadeye çağrıldı

19 Kasım

İstanbul Maltepe’de bir grup, Türkiye’nin ilk balerini Meriç Sümen’in heykeline önce tecavüz girişiminde bulundu, sonra heykeli kırdı.

Türkiye’nin ilk balerininin heykeline tecavüz girişimi

23 Kasım

25 Kasım öncesi KADEM’in etkinliğinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hedefinde kadınların eşitlik talebi vardı. Erdoğan, kadının rolünü aile içinde sınırladı: ‘Kadın ailenin lokomotifidir.’

25 Kasım

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslar arası Mücadele ve Dayanışma Gününde Türkiye ve dünyada yüz binlerce kadın sokaklara çıktı şiddeti besleyen ve eşitsizliği derinleştiren politikalara dur dedi.



Fotoğraf: Ezgi Görgü/EVRENSEL

İl il 25 Kasım eylemleri: Kadınlar şiddete karşı sokağa çıktı

3 Aralık

Köylerine JES yapılmasına karşı çıkan Kızılcaköylü kadınlar jandarmalarla karşı karşıya geldi.