    • Almanak- 2018 kadınlar için nasıl geçti?

    2018, kadınların kazanımları, hak kayıpları ve mücadeleleri açısından nasıl bir yıl oldu?

    26 Aralık 2018 16:10
    Son Düzenlenme Tarihi: 26 Aralık 2018 16:37
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    • 1 Ocak

    İzlanda’da 1 Ocak’tan itibaren işyerlerinin kadınlara erkeklerden daha az maaş vermesi yasaklandı.

    İzlanda'da ücret eşitsizliği yasaklandı

    • 2 Ocak

    Diyanet İşleri Başkanlığı kız çocuklarının 9 yaşında gebe kalabilecekleri, yanlarında veli olmadan da evlenebilecekleri açıklaması yaptı.

    Diyanet'ten '9 yaşındaki kız çocuğu evlenebilir' açıklaması

    • 10 Ocak

    Pakistan’da 7 yaşındaki kız çocuğu cinsel istismara uğrayıp öldürülünce halk sokaklara çıktı. 

    Pakistan'da kız çocuğu öldürüldü, halk sokaklara çıktı

    • 15 Ocak

    91 kadın örgütü yayımladıkları ortak metinle ‘olağanüstü halin olağan hale gelmesine alışmıyoruz’ dedi.

    • 16 Ocak

    Kadına yönelik şiddetin artış gösterdiği KKTC’de kadınlar, meclisin önlem alması talebiyle sokağa çıktı.

    • 19 Ocak

    Kadınların tepkisine rağmen Bursa’da uygulamaya konan ‘pembe trambüs’ uygulaması kaldırıldı. Kadınlar kazandı!

    • 17 Ocak

    Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 115 çocuğun hamileliğinin resmi makamlara bildirilmediği ortaya çıktı. 

    1 hastanede 115 hamile çocuk: Vali Şahin'den skandal savunma

    • 21 Ocak

    ABD’de sokaklara dökülen yüz binlerce kadın, ABD Başkanı Donald Trump'ın seçilmesinin birinci yılında Trump yönetimini protesto etti.

    • 21 Şubat

    Çocuk istismarına karşı somut adımlar beklenirken hükümet “idam ve zina” tartışması açtı. 

    SEVDA KARACA YAZDI: ZİNA, İDAM, HADIM... ÇOCUKLARI BİR DE DEVLET ELİYLE SUSTURALIM!

     

    • 27 Şubat

    Tunus’taki insan hakları örgütlerinin 25 yıllık mücadelesi sonuç verdi. Kadına yönelik şiddetle mücadele için yasa çıkarıldı.

    • 3 Mart

    3 kadın ‘3 kadın 40 milyon ses’ diyerek çocuğa, kadına, hayvanlara ve doğaya yönelik şiddete karşı çıkmak için imza kampanyası ve Çanakkale’den Ankara’ya yürüyüş başlattı.

    • 17 Mart

    16. Filmmor Kadın Filmleri Festivali’nin son gününde, ‘Yeva’ adlı kadın filminin gösterimi Azerbaycan'ın talebiyle İstanbul Valiliği tarafından yasaklandı.

    • 21 Mart

    Ülkenin dört bir yanında kadınlar rengarenk kıyafetleriyle Newroz alanlarını doldurdu, barış istedi.

    Newroz ateşi pek çok kentte 'halklar kazanacak' şiarıyla yakıldı

    • 21 Mart

    Kendisine 3 yıl boyunca tecavüz eden Nurettin Gider’i öldüren Nevin Yıldırım’a indirimsiz müebbet hapis cezası verildi.

    Nevin Yıldırım’a yeniden müebbet hapis verildi

    • 24 Mart

    Tekirdağ’daki Prettl Endüstri Sistemleri fabrikasındaki kadın işçiler, 20 işçinin işten atılmasına karşı üretimi durdurarak fabrikaya kapandı. 

    Prettl işçileri üretimi durdurarak, fabrikaya kapandı

    • 29 Mart

    Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Meclis’te yapılacak tiyatro gösterisinde kadınların sahneye çıkmasını engelledi. 

    Meclis’teki tiyatroda kadınların sahneye çıkması engellendi

    • 3 Nisan

    Ekmek ve Gül sitesi 1. yaşını kadınlarla birlikte kutladı.

    • 9 Nisan

    Hükümet, çocuk istismarı suçlarında ayrım yapan ve hadım cezasını barındıran yasa tasarısını Meclise sundu. Ülkenin dört bir yanında kadınlar “Hadım değil, önleyici tedbir istiyoruz” diyerek sokaklara çıktı.

    • 30 Nisan 

    İranlı kadınlar, yıllarca erkek kılığında ve gizlice girdiği stadlara ilke kez ‘yasal’ olarak girdi.

    • 8 Mayıs

    KESK, “her işyerine kreş” kampanyası başlattı.

    KESK'ten 'her işyerine kreş' kampanyası

    • 16 Mayıs

    Devleşen Flormar’da çoğunluğu kadın 83 işçi, sendikalaştıkları için işten atıldı.  

    Fotoğraf: MA

    Flormar işçisi Selda Kuşçu: İşçiden yana olmayana oy yok!

    • 29 Mayıs

    DİSK’in ilk kadın Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu oldu.
     

    Arzu Çerkezoğlu, DİSK'in ilk kadın başkanı oldu

    • 4 Haziran

    94 kadın örgütü, sendikalaştıkları için 120 işçiyi işten atan Flormar ve YvesRocher ürünlerini boykot çağrısı yaptı.

    94 kadın ve LGBTİ örgütünden Flormar işçilerine destek

    • 4 Haziran

    Üniversite öğrencisi Şule Çet, Ankara’da bir plazanın 20. katından aşağı atılarak öldürüldü.

    Otopsi raporuna göre Şule Çet, ölümden önce cinsel saldırıya uğramış

    • 5 Haziran

    Yasak Elma’da dizisinde Talat Bulut’un set çalışanı bir genç kadını taciz ettiği iddiası ortaya çıktı.

    Talat Bulut, set çalışanını taciz ettiği iddiasıyla ifadeye çağrıldı

    • 24 Haziran

    Türkiye ilk kez başkanlık seçimi yaptı. Seçim sonuçları yine kadınların yerinin olmadığı bir meclis aritmetiği ortaya çıkardı. Mecliste sadece 103 kadın milletvekili yer alıyor.

    TBMM'nin sadece yüzde 17.1'i kadın

    • 29 Haziran

    ABD’de kadınlar, Trump yönetiminin göçmen politikalarına isyan etti, senato binalarından birini işgal etti.

    ABD’de kadınlar, Trump’a karşı senatoyu işgal etti!

    • 1 Temmuz

    8 yaşındaki minik Eylül’ün istismar edilerek öldürüldüğü ortaya çıktı.

    Eylül ve Leyla'nın ölümü üzerine 'hadım' tartışması, çözümü gizliyor

    • 5 Temmuz

    Lise öğrencisi Helin Palandöken’i öldüren Mustafa Yetgin, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

    Helin Palandöken cinayeti: Sanık için ağırlaştırılmış müebbet istendi

    • 10 Temmuz

    ILO, 2018 yılı itibarıyla 606 milyon kadının bakım yükümlülükleri nedeniyle çalışma yaşamında yer alamadığını açıkladı.

    • 11 Temmuz

    Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı birleştirildi.

    • 3 Ağustos

    İŞİD Şengal’e saldırısının yıl dönümünde 3 bin Êzidî kadın ve çocuğun hâlâ IŞİD’in elinde esir olduğu açıklandı.

     

    Şengal Katliamı 4. yılında lanetlendi

    • 25 Ağustos

    Cumartesi Anneleri’nin 700’üncü hafta eylemi İçişleri Bakanlığı tarafından yasaklandı. Polis eylem yapan kayıp yakınlarına saldırdı.

    Fotoğraf: Vedat Ayık

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    • 9 Eylül

    Aydınlı kadınlar, Kızılca köyünde yapılmak istenen jeotermal santrale karşı nöbet başlattı.

    • 11 Eylül

    MEB ‘karma eğitim’ maddesini yönetmelikten kaldırdı.

    'MEB'in son değişikliği karma eğitimin tasfiyesinde yeni bir adım'

    • 21 Eylül

    Suudi Arabistan’da ilk kez bir kadın, spiker olarak haber bülteni sundu.

    Suudi devlet kanalında ilk kez kadın spiker ana haber bülteni sundu

    • 25 Eylül

    “Süslü Kadınlar” Türkiye’nin dört bir yanında rengarenk bisikletleriyle sokaklara çıktı.

    • 2 Ekim

    Nobel Fizik Ödülü, 55 yıl sonra ilk kez bir kadına verildi. https://ekmekvegul.net/gundem/nobel-fizik-odulu-55-yil-sonra-yeniden-bir-kadina-verildi 

    2018 Nobel Ödülleri sahiplerini buldu

    • 4 Ekim

    Kadınların yaşam mücadelesini bronz, ahşap, mermerle buluşturan Arzum Onan’ın ‘Kadın’ sergisi sanatseverlerle buluştu.

    Kadına ve özgürlüğe adanan heykeller

    • 9 Ekim

    Kanuni Sultan Süleyman Hastanesinde hamileliği bildirilmeyen 115 çocuğa ilişkin rapor hazırlayan Sağlık Bakanlığı, çocukların sayısının 115 değil, 158 olduğunu açıkladı.

    Bakanlık: Hamile çocuk sayısı 115 değil 158

    • 12 Ekim

    Aile Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı kadınların nafaka hakkını sınırlandırma hedefiyle çalıştay düzenledi. 

    Hükümet nafaka hakkını neden hedefine alıyor?

    • 23 Ekim

    İstanbul Kadriye Moroğlu Anadolu Lisesi öğrencileri, #TacizVarSesÇıkar diyerek dersleri boykot etti, okulda eylem yaptı.

    • 26 Ekim

    ‘Yaşayamayanlar’ dizisinin setinde oyuncu Efecan Şenolsun tarafından taciz edilen oyuncu Elit İşcan suç duyurusunda bulundu.

    ‘Yaşamayanlar’ dizisi setinde cinsel saldırı iddiası

    • 1 Kasım

    Şarkıcı Sıla, şiddet gördüğü sevgilisi Ahmet Kural hakkında şikayetçi oldu. Kural’a üç ay uzaklaştırma cezası verildi.

    Ahmet Kural, Sıla'ya şiddet uyguladığı gerekçesiyle ifadeye çağrıldı

    • 19 Kasım

    İstanbul Maltepe’de bir grup, Türkiye’nin ilk balerini Meriç Sümen’in heykeline önce tecavüz girişiminde bulundu, sonra heykeli kırdı.

    Türkiye’nin ilk balerininin heykeline tecavüz girişimi

    • 23 Kasım

    25 Kasım öncesi KADEM’in etkinliğinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hedefinde kadınların eşitlik talebi vardı. Erdoğan, kadının rolünü aile içinde sınırladı: ‘Kadın ailenin lokomotifidir.’

    • 25 Kasım

    Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslar arası Mücadele ve Dayanışma Gününde Türkiye ve dünyada yüz binlerce kadın sokaklara çıktı şiddeti besleyen ve eşitsizliği derinleştiren politikalara dur dedi.


    Fotoğraf: Ezgi Görgü/EVRENSEL

    İl il 25 Kasım eylemleri: Kadınlar şiddete karşı sokağa çıktı

    • 3 Aralık

    Köylerine JES yapılmasına karşı çıkan Kızılcaköylü kadınlar jandarmalarla karşı karşıya geldi.

    Çepeçevre Yaşam - Aydın Kızılcaköy halkının JES'e karşı direnişi

     

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