Ã‡epeÃ§evre YaÅŸam - AydÄ±n KÄ±zÄ±lcakÃ¶y halkÄ±nÄ±n JES'e karÅŸÄ± direniÅŸi

AydÄ±n'a baÄŸlÄ± KÄ±zÄ±lcaköy'de jeotermal enerji santrali (JES) yapÄ±lmasÄ±nÄ± istemeyen KÄ±zÄ±lcaköy halkÄ±nÄ±n direniÅŸi Çepeçevre YaÅŸam'da.

TopraklarÄ±nda açÄ±lmak istenen jeotermal enerji kuyularÄ±na karÅŸÄ± aylardÄ±r direnen AydÄ±n KÄ±zÄ±lcaköy halkÄ±, bölgeye girmek için jandarmalarÄ± da yanÄ±na alarak bölgeye gelen ÅŸirket yetkilileriyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±. Jandarmaya ve ÅŸirket yetkililerine direnen halk, JES'çileri püskürttü. AydÄ±n Vali YardÄ±mcÄ±sÄ± Mustafa Hulusi Arat, köylülere "Yasal izin olmadan hiçbir çalÄ±ÅŸma olmayacak" sözünü verdi fakat ertesi sabah köylüler ÅŸirket yetkililerini arazide suçüstü yakaladÄ±.

KÄ±zÄ±lcaköylülerin yaÅŸam alanlarÄ±nÄ± savunmak için verdiÄŸi direniÅŸ, Özer Akdemir'in sunumuyla Çepeçevre YaÅŸam'da. (Evrensel WebTV)

Vali'nin KÄ±zÄ±lcakÃ¶ylÃ¼lere verdiÄŸi 'Ã‡alÄ±ÅŸma olmayacak' sÃ¶zÃ¼ boÅŸ Ã§Ä±ktÄ±

KÄ±zÄ±lcakÃ¶y halkÄ±: Tel Ã¶rgÃ¼ler sÃ¶kÃ¼lmeden gitmeyiz

KÄ±zÄ±lcakÃ¶y'de kÄ±zÄ±lca kÄ±yamet kopabilir!

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 AralÄ±k 2018 20:47

www.evrensel.net