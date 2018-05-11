Helin Palandöken cinayeti: Sanık için ağırlaştırılmış müebbet istendi

İstanbul Pendik'te lise öğrencisi Helin Palandöken'i öldürüp iki arkadaşını yaralamaktan yargılanan Mustafa Yetgin ile Yetgin'i araçla olay yerine götüren Halis Can Dağarslan'ın davasına devam edildi. Savcı, Mustafa Yetgin için delillerin toplandığını belirterek, esas hakkındaki mütalaasını sundu ve Yetgin'in ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmasını istedi.

İstanbul Pendik’te 17 yaşındaki lise öğrencisi Helin Palandöken, Mustafa Yetgin isimli erkek tarafından ekim ayında pompalı tüfekle vurularak katledilmişti. Mustafa Yetgin’in yargılandığı davanın 4. duruşması bugün Anadolu Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Duruşma öncesi Anadolu Adliyesi önünde açıklama yapan kadınlar “Gerçek adalet” dedi. Helin’in babası Nihat Palandöken de açıklama yaparak bireysel silahlanmaya karşı başlattığı kampanyaya destek istedi. “Bireysel silahlanma son bulsun, katiller en ağır cezayı alsın” diyen baba Palandöken, “Kızımın katilin hak ettiği cezayı almasını istiyorum. Kızım Helin ve katledilen kız çocukları ve kardeşlerimiz için adalet istiyoruz” dedi.

Açıklamaya katılan HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu ise “Bizler dayanışmamızı her yerde yükselteceğiz ve ‘erkek adalet değil gerçek adalet’ demeye devam edeceğiz” diye konuştu.

SANIK: OLAY PLANLI DEĞİL

Duruşmada Avukat Şilan Palandöken, sanık Mustafa Yetgin’in tasarlayarak çocuğu öldürmek suçundan en ağır ceza ile cezalandırılmasını, yardım eden Halis Can Dağarslan’ın da cezalandırılmasını istedi. Avukat Ferhat Teymur da tutuksuz sanık Dağarslan’ın tutuklanmasını talep etti.

Söz alan sanık olayın planlı gerçekleşmediğini söyledi. Mahkeme, tutuksuz sanık Halis Can Dağarslan’ın tutuklama talebinin reddine karar verdi.

SAVCI HER İKİ SANIĞIN DA CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

Savcı Hasan Çakıcı esas hakkındaki mütalaasını sundu. Mütalaasında, tutuklu sanık Mustafa Yetgin’in, “Çocuğa karşı tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını isteyen Savcı Çakıcı, aynı sanığın müşteki mağdur Cemil Yıldız’a karşı eylemi için, “Çocuğa karşı tasarlayarak öldürmeye teşebbüs”, Deniz Morsümbül’e yönelik suçundan, “Silahla kasten yaralama”, okuldaki eylemlerinden dolayı da “Silahla tehdit” suçlarından 19 yıldan 39 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.

Savcı tutuksuz sanık Halis Can Dağarslan için de “Çocuğa karşı tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme”, “Çocuğa karşı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs etme” ve “Silahla kasten yaralamaya yardım etme” suçlarından 23 yıl 6 aydan 32 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

Tutuklu sanık Mustafa Yetgin, beyanda bulunmak için süre istedi. Duruşma 5 Temmuz 2018 tarihine ertelendi.

SANIK DAĞARSLAN’IN TUTUKLANMAMASINA BABA TEPKİ GÖSTERDİ

Duruşma sonrası açıklama yapan baba Palandöken tutuksuz yargılanan Halis Can Dağarslan’ın tutuklanmasına tepki gösterdi. “İnsanlar bir twitle aylarca yıllarca cezaevinde tutuluyor” diyen baba, Sanık Yetgin’e yardım eden sanık Dağarslan’ın da tutuklanması gerektiğini söyledi. Avukat Ferhat Teymur da tutuksuz yargılanan sanık Dağarslan’ın bir sonraki celsede geleceğine inanmadıklarını söyledi. (İstanbul/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 11 Mayıs 2018 18:38

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