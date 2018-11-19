TÃ¼rkiyeâ€™nin ilk balerininin heykeline tecavÃ¼z giriÅŸimi

TÃ¼rkiye'nin ilk balerini olanÂ MeriÃ§ SÃ¼men heykeline tecavÃ¼z giriÅŸiminde bulunmak isteyenler heykele zarar verdi.

Eylem NAZLIER

Ä°stanbul

Ä°stanbul'da Maltepe YalÄ± mahallesi BeÅŸçeÅŸmeler’de bulunan Babil Kültür, Sanat ve Bilim DerneÄŸi tarafÄ±ndan sergilenen ilk balerin olan Meriç Sümen heykeline saldÄ±rÄ±da bulunuldu.

“Türkiye’de ilkler” temalÄ± sergideki Zeliha KÄ±lÄ±çoÄŸlu ve Mirza Erdem tarafÄ±ndan yapÄ±lan Türkiye’nin ilk balerini Meriç Sümen heykeline gece geç saatlerinde saldÄ±rÄ±da bulunuldu.

Görgü tanÄ±klarÄ± olayÄ± ÅŸöyle anlattÄ±: “2 kadÄ±n, 4 erkekten oluÅŸan bir grup, heykelin bulunduÄŸu yere geldi, içlerinde alkollü olan bir erkek pantolonunu indirerek sokakta sergilenen heykele tecavüz etmeye çalÄ±ÅŸtÄ±. Çevredeki esnaflardan birinin müdahalesi sonucu grup kaçtÄ±. Daha sonra tekrar gelerek heykeli devirip kÄ±rdÄ±lar.”

FotoÄŸraf: Babil Kültür, Sanat ve Bilim DerneÄŸi

'SÖZÜN BÄ°TTÄ°ÄžÄ° YERDEYÄ°Z'

Gazetemize konuÅŸan Babil Kültür, Sanat ve Bilim DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Ä°nci Åženel, herhangi bir güvenlik kamerasÄ±nÄ±n olayÄ± kaydetmediÄŸini ve suçlularÄ± tespit edemediklerini ve ÅŸikayetçi olamadÄ±klarÄ±nÄ± anlatarak “Çok üzücü bir olay. Ahlaki deÄŸerlerin bu kadar yerle bir olduÄŸunu bir kez daha görmek beni çok ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±. Sözün bittiÄŸi yerdeyiz” diye konuÅŸtu.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 KasÄ±m 2018 12:22

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