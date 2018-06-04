94 kadın ve LGBTİ örgütünden Flormar işçilerine destek

94 kadın ve LGBTİ örgütü Flormar işçileri işe alınana kadar ürünlerini kullanmayacaklarını duyurdu.

Sendikalaştıkları için işten atılan ve direnişe geçen Flormar işçilerine destek veren 94 kadın ve LGBTİ örgütü işçiler işe alınana, talepleri karşılanana kadar Flormar’ı boykot edeceklerini, ürünlerini kullanmayacaklarını duyurdu.

Sendikanın hem anayasaya hem de uluslararası sözleşmelere göre bir hak olduğu vurgulanan açıklamada, “Flormar, sendikaya üye olduğu için işçi çıkararak yasa dışı bir uygulamada bulunmaktadır. Flormar yönetimi ayrıca işçileri işten çıkarmakla kalmayıp, içerideki işçiler ile dışarıdaki işçilerin iletişim kanallarını da kesmeye çalışmıştır” denildi.

Flormar direnişinde yaşananlar sandığa yansıyacak

Çoğu kadın 120 işçinin 15 Mayıs’tan bu yana kararlılıkla direndiği vurgulanan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Çoğu kadın olan işçiler sendikalı olarak işe geri dönmek istiyor. İşçilerin talepleri arasında insanca yaşayabilecekleri bir ücret alabilmek ve işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda da adımlar atılması var. ‘Biz istersek her şeyi yaparız’ diyerek kadınlar üzerinden samimiyetsizce reklam yapan Flormar, işçileri anayasal haklarını kullandıkları, işten çıkarılan arkadaşlarını destekledikleri için fütursuzca işten atabiliyor! Doğa dostu olmakla övünen, Flormar’ın yüzde 51 hissesini satın almış olan YvesRocher, bünyesindeki firmanın emek düşmanı tavrını nasıl açıklamaktadır? Fransa’da da sendikal örgütlenme hakken, büyük ortak Rocher grubu, bünyesinde bulunan bir başka coğrafyadaki firmanın anayasaya karşı bu hareketini sessiz kalarak onaylayacak mıdır?”

İmza metninde “Anayasal hakkını kullandığı, sendikalaştığı için işten atılan 120 işçi işlerine iade edilene dek ne Flormar ne de YvesRocher ürünlerini kullanacağız. Aktif bir boykot kampanyası örgütleyeceğiz. Hem tüketici kitlesini oluşturan kadınların tüketim oranını artırabilmek amacıyla, duyguları, güçlü kadın imajını pazarlamaya çalışmanıza, hem de hiç gocunmadan haklarını talep ettiği anda kadınları işten çıkarmanıza müsaade etmeyeceğiz. Tüm işçiler işe iade edilene, işçilerin talepleri karşılanana kadar ürünlerinizi tüketmiyoruz. Biz durursak dünya durur, biliyoruz!” ifadeleri yer aldı. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)

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