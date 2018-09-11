'MEB'in son deÄŸiÅŸikliÄŸi karma eÄŸitimin tasfiyesinde yeni bir adÄ±m'

EÄŸitim Sen, Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n son yÃ¶netmelik deÄŸiÅŸikliÄŸi iÃ§in 'Karma eÄŸitimin tasfiyesinde yeni bir adÄ±m' dedi.

Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± (MEB), okullarÄ±n açÄ±lmasÄ± ve kapanmasÄ±na iliÅŸkin esaslarÄ±n düzenlendiÄŸi yönetmelikte yapÄ±lan deÄŸiÅŸikliklerle Anadolu lisesi, mesleki ve teknik eÄŸitim merkezi ve mesleki eÄŸitim merkezlerinde karma eÄŸitim yapÄ±lmasÄ± ÅŸartÄ±nÄ± kaldÄ±rdÄ±. EÄŸitim Sen yönetmelik deÄŸiÅŸikliÄŸini “Karma eÄŸitimin kademeli olarak kaldÄ±rÄ±lmasÄ± yaklaÅŸÄ±mÄ±ndaki Ä±srarÄ±n izlerini taÅŸÄ±maktadÄ±r” ifadesiyle yorumladÄ±. MEB ise “Kesinlikle karma eÄŸitimin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin herhangi bir çalÄ±ÅŸma ve düzenleme yoktur” dedi.

Cumhuriyet’ten Ozan Çepni’nin haberine göre Resmi Gazete’de yayÄ±mlanan “Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme YönetmeliÄŸi”nde deÄŸiÅŸiklikle BakanlÄ±k, dini tarikat ve cemaatlerin sÄ±klÄ±kla gündeme getirdiÄŸi karma eÄŸitime iliÅŸkin bir geri adÄ±m daha attÄ±.

Yönetmelikte liselerin açÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin esaslarÄ±n düzenlendiÄŸi bölümden “Çok programlÄ± Anadolu lisesi, mesleki ve teknik eÄŸitim merkezi ve mesleki eÄŸitim merkezinde karma eÄŸitim yapÄ±lÄ±r” maddesi dün yapÄ±lan deÄŸiÅŸiklikle kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

DeÄŸiÅŸiklikle nüfus ve öÄŸrencinin az olduÄŸu yerleÅŸim yerlerinde düz lise, meslek lisesi ve teknik lisedeki programlarÄ± tek lisede toplayan çok programlÄ± liselerde kÄ±z ve erkek ayrÄ± eÄŸitim yapÄ±lmasÄ±nÄ±n önü açÄ±ldÄ±.

Bu deÄŸiÅŸiklikle taÅŸrada imam hatipler yerine öÄŸrenci yetersizliÄŸi nedeniyle akademik eÄŸitim talep eden binlerce öÄŸrencinin okullarÄ±nÄ±n bölünmesine olanak saÄŸlandÄ±.

AyrÄ±ca eÄŸitim kurumlarÄ±nda karma eÄŸitimin sonlandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± talep eden tarikat ve cemaatlerin istekleri doÄŸrultusunda imam hatip liselerinin dÄ±ÅŸÄ±nda Anadolu liselerinin de kÄ±z ve erkek lisesi olarak ayrÄ±lmasÄ±nÄ±n kapÄ±sÄ± aralandÄ±.

MEB: KARMA EÄžÄ°TÄ°MÄ°N KALDIRILMASINA DAÄ°R BÄ°R ÇALIÅžMA YOK

MEB ise karma eÄŸitime iliÅŸkin maddenin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n yargÄ± kararÄ± gereÄŸince olduÄŸunu savunuyor.

MEB OrtaöÄŸretim Genel Müdürü Ercan Türk’ün yönetmeliÄŸe iliÅŸkin yürütmeyi durdurma kararÄ± verdiÄŸini hatÄ±rlatan bakanlÄ±k kaynaklarÄ±, “‘Karma eÄŸitim’ ibaresine yönelik yargÄ±nÄ±n yürütmeyi durdurma kararÄ± gereÄŸince düzenleme yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r” dedi. Yönetmelikteki madde kaldÄ±rÄ±lsa da Milli EÄŸitim Temel Kanunu’nun ‘karma eÄŸitim’ baÅŸlÄ±ÄŸÄ± altÄ±ndaki “Okullarda kÄ±z ve erkek karma eÄŸitim yapÄ±lmasÄ± esastÄ±r. Ancak eÄŸitimin türüne, imkân ve zorunluluklara göre bazÄ± okullar yalnÄ±zca kÄ±z veya yalnÄ±zca erkek öÄŸrencilere ayrÄ±labilir” maddesini hatÄ±rlatan MEB yetkilileri “Kesinlikle karma eÄŸitimin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin herhangi bir çalÄ±ÅŸma ve düzenleme yoktur” dedi.

Ä°MAM HATÄ°PLERE KOLAYLIK

BakanlÄ±k deÄŸiÅŸiklikle imam hatiplerin açÄ±lmasÄ±nÄ± da kolaylaÅŸtÄ±rdÄ±. Ä°mam hatip lisesi açma ÅŸartlarÄ±ndan bu okullar için aranan “geleneksel/görsel sanatlar atölyesi, mûsikî/müzik dersliÄŸi bulunmasÄ±, okulun açÄ±lacaÄŸÄ± yerleÅŸim birimi merkez nüfusunun 5 bin veya yerleÅŸim birimine baÄŸlÄ± mahalle ve köyleri ile birlikte en az 10 bin olmasÄ±” ÅŸartÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Mevcut yönetmelikte ortaokul ve imam hatip ortaokulu açmak için 5. sÄ±nÄ±fta en az 20 öÄŸrenci ÅŸartÄ± aranÄ±rken bu ÅŸart da esnetildi. En az 20 ya da toplamda 40 öÄŸrencinin olmasÄ± durumunda ortaokul ya da imam hatip ortaokulu açÄ±labilmesi deÄŸiÅŸiklik kapsamÄ±nda saÄŸlandÄ±. Yönetmelik içine öÄŸrencilerin yatÄ±lÄ± olarak barÄ±nmasÄ±na olanak saÄŸlayan pansiyonlarÄ± da alan MEB , pansiyon açmak için 100 öÄŸrenci kapasitesi olmasÄ± ÅŸartÄ± 50 kÄ±z 50 erkek kapasite olmasÄ± ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirdi. Eski yönetmelikte okul açÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin talep ve raporlarÄ± nisan ayÄ±nda isteyen MEB, bu koÅŸullarÄ± ÅŸubat ayÄ±na çekti.

EÄžÄ°TÄ°M SEN: Ä°MAM HATÄ°PLER KOLLANIYOR

Konuyu deÄŸerlendiren EÄŸitim Sen Genel YükseköÄŸretim ve EÄŸitim Sekreteri Özgür BozdoÄŸan, “Yönetmelik deÄŸiÅŸikliÄŸi, MEB ’in akademik okullar, sanat ve spor okullarÄ±na dönük mesafeli ancak Ä°mam hatip okullarÄ±na dönük kollayÄ±cÄ± ve kolaylaÅŸtÄ±rÄ±cÄ± tutumunu sürdürüyor olmasÄ± ve karma eÄŸitimin kademeli olarak kaldÄ±rÄ±lmasÄ± yaklaÅŸÄ±mÄ±ndaki Ä±srarÄ±nÄ±n izlerini taÅŸÄ±maktadÄ±r. AlÄ±ÅŸÄ±k olduÄŸumuz ÅŸekliyle de, ‘piyasa’ ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelinmemesine de özen gösterilmektedir” dedi.

KARMA EÄžÄ°TÄ°MÄ°N TASFÄ°YESÄ°NDE YENÄ° BÄ°R ADIM

Karma eÄŸitime yönelik tehdide dikkat çeken BozdoÄŸan, “DeÄŸiÅŸiklik karma eÄŸitimin tasfiyesinde atÄ±lmÄ±ÅŸ olan yeni bir adÄ±m olarak kabul edilmelidir. YapÄ±lan deÄŸiÅŸiklik, bu yÄ±l uygulanan ‘OrtaöÄŸretime GeçiÅŸ Sistemi’ ve yapÄ±lan Anadolu Lisesi kontenjan artÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ±n büyük bölümünün Çok ProgramlÄ± Anadolu Liselerinde yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± dikkate alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda ciddi sonuçlar üretecektir. Bu okullarÄ± tercih eden öÄŸrencilerin akademik eÄŸitim alma isteÄŸinden kaynaklÄ± tercihte bulunduÄŸu gerçeÄŸi göz önüne alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda, ÅŸu an MEB bu öÄŸrencilere kÄ±z veya erkek okullarÄ±nda okumayÄ± dayatmaktadÄ±r. Bu adÄ±mÄ±n kendisi ileride farklÄ± okul türlerinde de karma eÄŸitimin tamamen kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n zeminini oluÅŸturma olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± barÄ±ndÄ±rmaktadÄ±r. MEB acilen yaptÄ±ÄŸÄ± bu deÄŸiÅŸiklikten vazgeçmelidir” ifadelerini kullandÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 EylÃ¼l 2018 08:52

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