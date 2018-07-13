Otopsi raporuna gÃ¶re Åžule Ã‡et, Ã¶lÃ¼mden Ã¶nce cinsel saldÄ±rÄ±ya uÄŸramÄ±ÅŸ

Ankara'da bir plazanÄ±n 20. katÄ±ndan dÃ¼ÅŸerek yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren Åžule Ã‡et'in otopsi raporunda cinsel saldÄ±rÄ± bulgularÄ±na rastlandÄ±.

Ankara’nÄ±n Çankaya ilçesindeki bir plazanÄ±n 20. katÄ±ndaki ofisten gece saat 04.00’te düÅŸerek hayatÄ±nÄ± kaybeden üniversite öÄŸrencisi Åžule Çet’in otopsi raporuna göre ölümden önce Çet’in cinsel saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±ÄŸÄ±na dair bulgular var. AyrÄ±ca düÅŸtüÄŸü iddia edilen pencerede kendisine ait parmak izine ulaÅŸÄ±lamadÄ±.

Hürriyet’ten Fevzi KÄ±zÄ±lkoyun’un haberine göre soruÅŸturma dosyasÄ±na giren otopsi raporunda Çet’in ölümden önce cinsel saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±ÄŸÄ±na dair bulgular yer aldÄ±. AyrÄ±ca Çet’in 9 parmaÄŸÄ±nÄ±n tÄ±rnak altÄ±nda bir erkeÄŸe ait dokular (deri kalÄ±ntÄ±sÄ±) ve DNA bulgularÄ± tespit edildi. Çet’in kanÄ±nda “UyumayÄ± tetikleyen uyarÄ±cÄ± madde” ile vücudunda boÄŸuÅŸma izlerine de rastlandÄ±. ErkeÄŸe ait doku örnekleri ve DNA bulgularÄ±nÄ±n ise ÇaÄŸatay A.’ya ait olduÄŸu belirlendi. Çet’in düÅŸtüÄŸü ofisteki 25 ayrÄ± noktada da parmak izi çalÄ±ÅŸmasÄ± yapÄ±ldÄ±. YapÄ±lan kriminal incelemenin ardÄ±ndan soruÅŸturma dosyasÄ±na gönderilen Olay Yeri Ä°nceleme Raporu’nda Çet’in 3 farklÄ± yerde (bir gazoz kapaÄŸÄ±nda, çalÄ±ÅŸma ofisi masasÄ±nda ve sehpada) parmak izi belirlendi. Çet’in düÅŸtüÄŸü 1.20 santimlik pencerenin camÄ±nda, pervazÄ±nda ve çerçevesinde ise genç kadÄ±na ait parmak izi tespit edilemedi.

‘ATLAYACAK BÄ°RÄ° PENCERENÄ°N KENARINDAN TUTMAZ MI’

Çet ailesinin avukatÄ± Umur YÄ±ldÄ±rÄ±m, Çet’in öldürüldüÄŸünü belirterek, “Ä°lk günden intihar etmediÄŸini söyledik. O geceki yazÄ±ÅŸmalar, attÄ±ÄŸÄ± mesajlar da bunu gösteriyordu. Otopsi raporu her ÅŸeyi ortaya çÄ±kardÄ±. Ters iliÅŸkiye zorlanmÄ±ÅŸ, bu ÅŸekilde tecavüze uÄŸramÄ±ÅŸ. DüÅŸtüÄŸü pencerede parmak izi tespit edilememiÅŸ. Atlayacak biri pencerenin kenarÄ±ndan tutmaz mÄ±? Bu kÄ±z balÄ±klama atlamadÄ±ÄŸÄ±na göre demek ki ya öldürülüp öyle atÄ±ldÄ± ya da baygÄ±n haldeyken atÄ±ldÄ±” dedi.

2 KEZ GÖZALTINA ALINDI VE BIRAKILDI

Çet’in ölümünün ardÄ±ndan bir numaralÄ± ÅŸüpheli olarak 2 kez gözaltÄ±na alÄ±nan ve her ikisinde de adli kontrol uygulamasÄ±yla serbest kalan ÇaÄŸatay A., ifadesinde Çet’in camdan atlayarak intihar ettiÄŸini öne sürerek, “Kendisine engel olmaya çalÄ±ÅŸtÄ±m, atlarken tutmaya çalÄ±ÅŸtÄ±m ama baÅŸaramadÄ±m. AtlamasÄ±n diye tuttuÄŸum sÄ±rada parmaklarÄ±mda sÄ±yrÄ±klar oluÅŸtu. Abi kardeÅŸ iliÅŸkimiz vardÄ±. ‘YaÅŸamak istemiyorum’ diyerek atladÄ±” demiÅŸti. Çet’in öldüÄŸü sÄ±rada plazadaki ofiste ÇaÄŸatay A.’nÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda B.A.’nÄ±n da bulunduÄŸu ortaya çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±. B.A. ise ifadesinde baÅŸka odada olduÄŸunu, neler yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilmediÄŸini söylemiÅŸti.

'BURADAN ÇIKAMIYORUM, ADAM BANA TAKMIÅž BIRAKMIYOR'

Çet’in gece 01.48 gibi ev arkadaÅŸÄ±nÄ± aradÄ±ÄŸÄ±, “Åžimdi ben içeriye geçiyorum, beni ara ve acil gelmem gerektiÄŸini söyle” dediÄŸi, ev arkadaÅŸÄ±nÄ±n kendisini aradÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. Bu görüÅŸmeden 12 dakika sonra saat 02.00 sÄ±ralarÄ±nda ise Çet’in ev arkadaÅŸÄ±na “Buradan çÄ±kamÄ±yorum, adam bana takmÄ±ÅŸ. BÄ±rakmÄ±yor, keÅŸke gelmeseydim” diye mesaj attÄ±ÄŸÄ± da ortaya çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±.

ARKADAÅžLARI EVRENSEL’E YAZARAK ‘Ä°NTÄ°HAR DEÄžÄ°L CÄ°NAYET’ DEMÄ°ÅžTÄ°

Olay sonrasÄ± Evrensel’e mektup yazan Gazi Üniversitesi öÄŸrencisi Åžule Çet’in arkadaÅŸlarÄ± da ‘Åžule’nin ölümü intihar deÄŸil cinayet’ demiÅŸti. (HABER MERKEZÄ°)

â€˜Åžuleâ€™nin Ã¶lÃ¼mÃ¼ intihar deÄŸil cinayetâ€™

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 Temmuz 2018 09:41

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