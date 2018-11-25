Ä°l il 25 KasÄ±m eylemleri: KadÄ±nlar ÅŸiddete karÅŸÄ± sokaÄŸa Ã§Ä±ktÄ±

Ãœlkenin dÃ¶rt bir yanÄ±nda ÅŸiddete, eÅŸitsizliÄŸe, yoksulluÄŸa, gÃ¼vencesizliÄŸe karÅŸÄ± sokaklara Ã§Ä±kan kadÄ±nlar taleplerini haykÄ±rdÄ±.

KadÄ±n cinayetlerine, ÅŸiddete, istismara, tüm ÅŸiddet ortamÄ±nÄ±n sistematikleÅŸmesine, eÅŸitsizliÄŸe, ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸa, krizin giderek derinleÅŸtirdiÄŸi yoksulluÄŸa ve güvencesizliÄŸe karÅŸÄ± Türkiye’de 25 KasÄ±m KadÄ±na Yönelik Åžiddete KarÅŸÄ± UluslararasÄ± Mücadele Gününde kadÄ±nlar talepleriyle birçok ilde alanlara çÄ±ktÄ±.

KadÄ±nlarÄ±n kazanÄ±mlarÄ±nÄ±n iktidar tarafÄ±ndan hedef haline getirilip geriye götürülmesine, aÄŸÄ±rlaÅŸan yaÅŸam koÅŸullarÄ±na, kadÄ±nÄ± aile içine hapseden politikalara, yoksulluk, iÅŸsizlik ve güvencesizlik ortamÄ±nda ÅŸiddetin giderek vahÅŸileÅŸmesine ve artmasÄ±na karÅŸÄ± seslerini yükselten kadÄ±nlar Türkiye’nin dört bir yanÄ±nda “HaklarÄ±mÄ±zdan ve hayatlarÄ±mÄ±zdan vazgeçmeyeceÄŸiz” dedi.

KADINLARIN TALEPLERÄ°

KadÄ±nlarÄ±n alanlara taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± en temel taleplerinin baÅŸÄ±nda ÅŸunlar geliyor:

â– KadÄ±na yönelik ÅŸiddete ve kadÄ±n cinayetlerine karÅŸÄ± etkin önlemler alÄ±nmasÄ±

â– Ä°stanbul SözleÅŸmesinin gereklerinin yerine getirilmesi, 6284 sayÄ±lÄ± Åžiddetten Koruma YasasÄ±nÄ±n uygulanmasÄ±

â– KadÄ±n sÄ±ÄŸÄ±naklarÄ±nÄ±n sayÄ± ve nitelik olarak artÄ±rÄ±lmasÄ±

â– NafakanÄ±n sÄ±nÄ±rlandÄ±rÄ±lmasÄ± ve aile arabuluculuÄŸu gibi planlarÄ±n gündemden kaldÄ±rÄ±lmasÄ±

â– Cinsel saldÄ±rÄ±, taciz ve tecavüzün önüne geçecek önlemler alÄ±nmasÄ±

â– Erkekleri koruyan, cezasÄ±zlÄ±kla erkeklere güç ve cesaret veren yargÄ± kararlarÄ±nÄ±n son bulmasÄ±

â– Ekonomik krizle birlikte artan kadÄ±n iÅŸçi ve emekçilere dönük hak gasplarÄ± ve saldÄ±rÄ±larÄ±n önlenmesi

â– Ücret eÅŸitsizliÄŸinin giderilmesi

â– KadÄ±nlarÄ±n çalÄ±ÅŸma yaÅŸamÄ±nda yer almasÄ±na engel olan bakÄ±m yükümlülüklerinin devlet tarafÄ±ndan üstelenilmesi, kamusal, ücretsiz ve nitelikli bakÄ±m hizmetlerinin saÄŸlanmasÄ±

â– Siyasette kadÄ±n temsilinin artÄ±rÄ±lmasÄ±

â– Toplumsal cinsiyet eÅŸitsizliÄŸini giderecek yerel yönetim çalÄ±ÅŸmalarÄ±...

Ä°STANBUL

â€‹ FotoÄŸraf: Ezgi Görgü/EVRENSEL â€‹

Taksim’de toplanan yüzlerce kadÄ±n Tünel MeydanÄ±nda bir araya gelerek sloganlar eÅŸliÄŸinde ‘Erkek ÅŸiddetine bahane çok; susmaya, haklarÄ±mÄ±zdan vazgeçmeye niyetimiz yok’ pankartÄ±yla Taksim MeydanÄ±na doÄŸru yürümeye baÅŸladÄ±. Ancak polis yürüyüÅŸü ‘yasal deÄŸil’ diyerek engelledi. Engellemeye karÅŸÄ± kadÄ±nlar 'SusmadÄ±k, susmayacaÄŸÄ±z, itaat etmiyoruz', 'Åžiddeti de baskÄ±larÄ± da durduracaÄŸÄ±z' sloganlarÄ± atmaya baÅŸladÄ±. Polis tarafÄ±ndan önlerine barikat kurulan kadÄ±nlar "BarikatÄ± aç, barikatÄ± aç!" diyerek tepki gösterdi. KadÄ±nlara biber gazÄ± sÄ±kan ve kalkanlarla kadÄ±nlarÄ± sürükleyen polisin ÅŸiddetine ve baskÄ±sÄ±na raÄŸmen kadÄ±nlar alanÄ± terk etmedi ve oturma eylemine baÅŸladÄ±. 'Yürümeyin, basÄ±n açÄ±klamasÄ±nÄ± burada okuyun' dayatmasÄ±nÄ± kabul etmeyen kadÄ±nlar “Åžiddete karÅŸÄ± mücadelemiz Tünel MeydanÄ±na sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lamaz” diyerek Taksim’in ara sokaklarÄ±na daÄŸÄ±larak basÄ±n açÄ±klamalarÄ±nÄ± okuma kararÄ± aldÄ±.

Mis sokak ve Odakule sokaklarÄ± baÅŸta olmak üzere sokaklara daÄŸÄ±larak açÄ±klamalarÄ±nÄ± okuyan kadÄ±nlar tüm ÅŸiddet tablosuna karÅŸÄ± 'susmayacaÄŸÄ±z' dedi:

“Biz kadÄ±nlarÄ±n susmaya, haklarÄ±mÄ±zdan, mücadelemizden, hayatÄ±mÄ±zdan, birbirimizden vazgeçmeye hiç niyeti yok! Kim ne derse desin, bir daha hiçbir ÅŸey ‘eskisi gibi’ olmayacak; çünkü haklarÄ±mÄ±zÄ±n, hayatlarÄ±mÄ±zÄ±n deÄŸerini iyi biliyoruz, çünkü kadÄ±n hareketi var, kadÄ±n mücadelesi var, kadÄ±n dayanÄ±ÅŸmasÄ± var."

ANKARA

Ankara KadÄ±n Platformu’nun çaÄŸrÄ±sÄ±yla Sakarya Caddesinde bir araya gelen kadÄ±nlar “Åžiddetin, yoksulluÄŸun, iÅŸsizliÄŸin, savaÅŸÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda; haklarÄ±mÄ±z ve hayatlarÄ±mÄ±z için bir arada olacaÄŸÄ±z, sesimizi daha çok yükselteceÄŸiz.” dedi.

Ä°ÅŸte, okulda, mahallede, sokakta… KadÄ±nlarÄ±n bir arada ve güçlü olmasÄ±nÄ±n yaratacaÄŸÄ± selin önünde hiçbir engel duramaz” ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

AçÄ±klamada AKP hükümetinin son dönemde kadÄ±nlarÄ±n kazanÄ±lmÄ±ÅŸ haklarÄ±na dönük saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± arttÄ±rdÄ±ÄŸÄ± belirtilirken, “Biz kadÄ±nlar hayatÄ±n her yerindeyiz. HayatÄ± her gün ve her gün yeniden üretiyoruz. YaÅŸamÄ±n bütün zorluklarÄ±nÄ± sÄ±rtlanÄ±yoruz. Maruz kaldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bütün eÅŸitsizliklere raÄŸmen inatla ve Ä±srarla var olduÄŸumuzu ve var olmaktan asla vazgeçmeyeceÄŸimizi hatÄ±rlatÄ±yoruz. Gücümüzü de buradan alÄ±yoruz. Bunun için biz kadÄ±nlara olan öfkeleri. Bunun için 'Siz asla erkeklerle eÅŸit deÄŸilsiniz' diye Ä±srarlarÄ±... Çünkü korkuyorlar. KadÄ±na yönelik ÅŸiddetle ilgili farkÄ±ndalÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n artmasÄ±, ÅŸiddeti uygulayandan kurtulabilmek, kurtulmak isteyen arkadaÅŸÄ±mÄ±za yardÄ±m edebilmek ve hukuki olarak mücadele etmek için de dayanÄ±ÅŸmaya ihtiyacÄ±mÄ±z var. Åžiddete karÅŸÄ± mücadelenin çok yönlü bir karakteri var; ama mücadeleye güç verecek ÅŸey dayanÄ±ÅŸmadÄ±r, bir arada olmaktÄ±r" denildi.

TUZLUÇAYIR

MamaklÄ± kadÄ±nlar TuzluçayÄ±r MeydanÄ±’nda bir araya geldi. KadÄ±nlar her türlü ÅŸiddete, kadÄ±nlarÄ± yok sayan politikalara karÅŸÄ± “Birlikte yan yana daha güçlüyüz” dedi.

KadÄ±nlar, Flormar iÅŸçisi kadÄ±nlarÄ±n direniÅŸi ve dünyanÄ±n birçok yerinde ÅŸiddete, tacize, tecavüze, kadÄ±nlarÄ± yok sayan politikalara karÅŸÄ± mücadele eden kadÄ±nlarÄ± selamladÄ±.

BasÄ±n açÄ±klamasÄ±nÄ± okuyan Esengül BaÅŸaran, artan kadÄ±n cinayetlerine, taciz ve tecavüzlere, çocuk istismarÄ±na dikkat çekerek, kadÄ±nlarÄ±n diÄŸer yandan da esnek ve güvencesiz istihdam politikalarÄ±nÄ±n kÄ±skacÄ±nda olduÄŸunu vurguladÄ±. Ankara KadÄ±n Platformunun çaÄŸrÄ±sÄ±yla Sakarya Caddesi’nde gerçekleÅŸen eyleme katÄ±ldÄ±.

Ä°ZMÄ°R

FotoÄŸraf: Evrensel

Ä°zmir KadÄ±n Platformu çaÄŸrÄ±sÄ±yla Ä°zmirli kadÄ±nlar Alsancak ÖSYM önünde bir araya geldi. Buradan Türkan Saylan Kültür Merkezi’ne kadar yürüyen kadÄ±nlar basÄ±n açÄ±klamasÄ± yaptÄ±.

Åžiddete, kadÄ±n cinayetlerine dikkat çekilen açÄ±klamada faillerin cezasÄ±z kaldÄ±ÄŸÄ± hatÄ±rlatÄ±ldÄ±. EÄŸitimden saÄŸlÄ±ÄŸa kadar birçok soruna deÄŸinen kadÄ±nlar “Ülkenin içinde bulunduÄŸu ekonomik kriz, emeÄŸiyle geçinenlere ciddi bir darbe vurdu. Bu ekonomik kriz etkisini kadÄ±nlarÄ±n yaÅŸamÄ±nda daha etkili gösteriyor. Ä°ÅŸten ilk atÄ±lanlar kadÄ±nlar oluyor. Ekonomik, psikolojik, fiziksel ÅŸiddet artÄ±yor. Evlerde, iÅŸyerlerinde, okullarda, kampüslerde, fabrikalarda bizleri hapsetmeye çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± karanlÄ±ÄŸa ‘hayÄ±r’ diyoruz” dedi.

Tüm bu karanlÄ±k tabloya karÅŸÄ± umudu kaybetmeyeceklerini vurgulayan kadÄ±nlar, “Mirabellerin kanat çÄ±rpÄ±ÅŸÄ±nÄ±, dünyanÄ±n birçok yerinde özgürlük kavgasÄ± veren kadÄ±nlarÄ±n isyanÄ±nÄ± arkamÄ±za alÄ±p; yaÅŸanÄ±labilir, eÅŸit, sömürüsüz bir dünya için kadÄ±n dayanÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± büyüteceÄŸiz, birlikte güçlü olmaya devam edeceÄŸiz” diye konuÅŸtu.

BURSA

‘YoksulluÄŸa, güvencesizliÄŸe, ÅŸiddete karÅŸÄ± kadÄ±nlar mücadeleye’ diyen Bursa KadÄ±n Platformu, SetbaÅŸÄ±’ndan Heykel’e yürüyüÅŸ gerçekleÅŸtirdi.

Heykelde yapÄ±lan açÄ±klamayÄ± Bursa KadÄ±n Platformu adÄ±na EÄŸitim Sen Bursa Åžube BaÅŸkanÄ± Derya ÅžimÅŸek Aksaka okudu. Aksaka ÅŸunlarÄ± söyledi:

“Sömürünün adaletsizliÄŸin güvencesizliÄŸin arttÄ±ÄŸÄ± 2018 yÄ±lÄ±nda Türkiye’de de, dünyada da kadÄ±na yönelik ÅŸiddet ürkütücü boyuttadÄ±r. Kapitalist sistemin yarattÄ±ÄŸÄ± eÅŸitsizlikler, ayrÄ±mcÄ±lÄ±klar, savaÅŸlar, derinleÅŸerek devam ediyor. Tüm dünyada devletler uyguladÄ±klarÄ± baskÄ±cÄ± politikalarla kadÄ±na yönelik ÅŸiddetin boyutlarÄ±nÄ± arttÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±r. Böylesi bir gerçekliÄŸin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± bugün, biz kadÄ±nlar ataerkil kapitalizme ve yarattÄ±ÄŸÄ± ÅŸiddetin her türlüsüne karÅŸÄ±; savaÅŸa, tacize, tecavüze, yoksulluÄŸa, haklarÄ±mÄ±zÄ±n yok edilmesine, eÅŸitsizliÄŸe ve gericiliÄŸe karÅŸÄ± bir kez daha alanlardayÄ±z. ÖzgürlüÄŸümüze, bedenimize, hayatÄ±mÄ±za, kadÄ±n mücadelesine yönelik saldÄ±rÄ±larÄ±; bizlere kendilerince uygun görülen bu düzeni kabul etmiyoruz! Sözümüzü örgütleyebilme, yan yana gelme ve hayatÄ± deÄŸiÅŸtirme iradesinde ve iddiasÄ±ndayÄ±z. Biliyoruz ki, bizi kenara iten, yok sayan, emeÄŸimizi görünmez kÄ±lan, bedenlerimizi metalaÅŸtÄ±ran da, bu çark dönemeyecek.”

DENÄ°ZLÄ°

Denizli’de 25 KasÄ±m için CandoÄŸan ParkÄ±nda bir araya gelen kadÄ±nlar belediye önüne yürüdü. KadÄ±nlar 16 yÄ±llÄ±k AKP iktidarÄ±nÄ±n kadÄ±nlara hiçbir hak kazanÄ±mÄ± saÄŸlamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, artan ÅŸiddet oranlarÄ±yla iyi hal indirimleriyle ÅŸiddetin meÅŸrulaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.KadÄ±nlar, aylardÄ±r direnen Flormar iÅŸçilerine döviz ve sloganlarÄ±yla destek gönderdi.

KOCAELÄ°

Kocaeli’de Ekmek ve Gül DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸi çaÄŸrÄ±sÄ±yla bir araya gelen Kocaelili kadÄ±nlar Yenikent mahallesi muhtarlÄ±ÄŸÄ± önünde buluÅŸarak basÄ±n açÄ±klamasÄ± gerçekleÅŸtirdi. KadÄ±nlar açÄ±klamada “Åžiddete, tacize, tecavüze sessiz kalmÄ±yoruz, gerçek eÅŸitlik için mücadele ediyoruz. Yükün en aÄŸÄ±rÄ±nÄ± omuzlarÄ±na yüklenmesi istenen biz kadÄ±nlara mücadele etmekten, yan yana gelmekten baÅŸka çare bÄ±rakÄ±lmÄ±yor. GeleceÄŸi kuracak olan bizleriz” dedi.

GEBZE

Kocaeli Gebze’de kadÄ±nlar ve direniÅŸteki Flormar iÅŸçileri 25 KasÄ±m’da birlikte alana çÄ±ktÄ±. Gebze Trafo MeydanÄ±nda buluÅŸan kadÄ±nlar taleplerini ortaklaÅŸtÄ±rdÄ±, “YoksulluÄŸa, sömürüye, güvencesizliÄŸe, ÅŸiddete karÅŸÄ± bir aradayÄ±z” pankartÄ± eÅŸliÄŸinde, “Flormar iÅŸçisi yalnÄ±z deÄŸildir”, “Sermayeye köle olmayacaÄŸÄ±z”, “YaÅŸasÄ±n kadÄ±n dayanÄ±ÅŸmasÄ±” sloganlarÄ± atarak yürüyüÅŸe geçti. “Tecavüzü aklama yargÄ±la”, “Tencere boÅŸ öfkemiz dolu”, “KadÄ±nlar iÅŸe çocuklar kreÅŸe”, dövizleriyle kent meydanÄ±na yürüyen kadÄ±nlar burada basÄ±n açÄ±klamasÄ± yaptÄ±. AçÄ±klamada “Ucuz ve güvencesiz iÅŸ gücü olarak sermayenin her daim sarÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kadÄ±n emeÄŸi, ancak iÅŸ ve aile yaÅŸamÄ± uyumlaÅŸtÄ±rma anlayÄ±ÅŸÄ±yla, esnek, parçalÄ± istihdamÄ±n vazgeçilmez unsuru olarak, deÄŸersizleÅŸtirilerek istihdamda kendine yer bulabiliyor. Bugün aramÄ±zda olan olan Flormar iÅŸçileri sendikalÄ± olup, haklarÄ±nÄ± aradÄ±klarÄ± için patron ÅŸiddetine uÄŸradÄ±lar. Ä°ÅŸten çÄ±karÄ±lanlarÄ±n yüzde 80’i kadÄ±n. Fabrika önündeki direniÅŸlerinin bugün 195. günü. Flormar baÅŸta olmak üzere hakkÄ±nÄ± aramak için direnen tüm arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n yanÄ±ndayÄ±z. Buradan tüm sesimizle haykÄ±ralÄ±m. Flormar iÅŸçisi yalnÄ±z deÄŸildir” diyen kadÄ±nlar, “Yan yanayÄ±z, kol kolayÄ±z, krizinizde yanmayacaÄŸÄ±z” dedi.

ESKÄ°ÅžEHÄ°R

EskiÅŸehir'de kadÄ±nlar EskiÅŸehir Demokratik KadÄ±n Platformu'nun (EDKP) çaÄŸrÄ±sÄ± ile biraraya geldi. ESPARK önünde toplanan kadÄ±nlar, sloganlarÄ± ve dövizleri ile Adalar MIGROS önüne yürüdü.

DÄ°YARBAKIR

DiyarbakÄ±r'da da kadÄ±nlar 25 KasÄ±m ile ilgili polisin engelleme giriÅŸimine raÄŸmen basÄ±n açÄ±klamasÄ± yaptÄ±. Dicle Amed KadÄ±n Platformunun çaÄŸrÄ±sÄ±yla bir araya gelen kadÄ±nlar HDP Sur Ä°lçe Örgütü binasÄ± önünde toplandÄ±. AçÄ±klama öncesi ilçe binasÄ±nÄ±n olduÄŸu cadde yüzlerce polis ve çok sayÄ±da TOMA ile abluka alÄ±ndÄ±. KadÄ±nlarÄ±n yapmak istediÄŸi yürüyüÅŸe izin vermeyen polis müdahale etmekle tehdit etti. KadÄ±nlarÄ±n Ä±srarlÄ± çabalarÄ± sonucu HDP Sur ilçe binasÄ± önünde kadÄ±nlar basÄ±n açÄ±klamasÄ± yaptÄ±. KadÄ±nlar adÄ±na basÄ±n açÄ±klamasÄ±nÄ± okuyan Bahar KarataÅŸ UluÄŸ, kadÄ±nÄ±n toplumun her alanÄ±nda ÅŸiddete uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyerek, AKP döneminde ÅŸiddetin arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi. UluÄŸ, yaptÄ±klarÄ± eylemi cezaevinde açlÄ±k grevinde olan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'e adadÄ±klarÄ±nÄ± söyledi. Polis yapÄ±lan açÄ±klamadan sonra ‘kamu güvenliÄŸi’ni gerekçe göstererek kadÄ±nlarÄ±n toplu olarak daÄŸÄ±lmalarÄ±nÄ± engelledi. Parça parça daÄŸÄ±lan kadÄ±nlar, polisin uygulamalarÄ±na tepki gösterdi. Kimi polislerin kadÄ±nlar için kendi aralarÄ±nda ‘vuralÄ±m daÄŸÄ±lsÄ±nlar’ demesi ise dikkat çekti.

ADANA

Adana BüyükÅŸehir Belediyesi önünde buluÅŸup Atatürk ParkÄ±’na yürüyen yaklaÅŸÄ±k 150 kadÄ±n polisin “YürütmeyeceÄŸiz” söylemine karÅŸÄ± “Ä°taat yok, isyan var” sloganÄ±yla yürüyüÅŸ yaptÄ±. YürüyüÅŸ esnasÄ±nda çevreden kadÄ±nlarÄ±n katÄ±lÄ±mlarÄ± ve alkÄ±ÅŸlÄ± destekleriyle “KadÄ±nlar birlikte güçlü” sloganlarÄ± atÄ±ldÄ±.

Ä°lk defa Adana’daki pek çok kadÄ±n örgütünün katÄ±lÄ±mÄ±yla gerçekleÅŸen 25 KasÄ±m eyleminde kadÄ±nlar birlikte mücadele çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±. HDP Adana Milletvekili Tülay HatimoÄŸullarÄ± kadÄ±n tutsaklara özgürlük talebini dile getirirken, kadÄ±nlar serbest kürsüde taleplerini sÄ±raladÄ±. Eylem sloganlarla ve türkülerle son buldu.

DERSÄ°M

Dersim kadÄ±n platformunun çaÄŸrÄ±sÄ±yla bir araya gelen kadÄ±nlar basÄ±n açÄ±klamasÄ± gerçekleÅŸtirdi.

Seyit RÄ±za MeydanÄ±nda yapÄ±lan açÄ±klamada her üç kadÄ±ndan birinin ÅŸiddete maruz kaldÄ±ÄŸÄ± hatÄ±rlatÄ±larak “Siyasi iktidar ÅŸiddeti önlemek için daha etkili mekanizmalar oluÅŸturmak yerine 6284 no’lu ailenin korunmasÄ± ve kadÄ±na karÅŸÄ± ÅŸiddetin önlenmesi yasasÄ±nÄ± yok etmeye çalÄ±ÅŸÄ±yor. KadÄ±nÄ± aile içerisine hapsetmeye çalÄ±ÅŸan AKP iktidarÄ± bu uÄŸurda hukuksuzlukta sÄ±nÄ±r tanÄ±mÄ±yor. Ä°ki yÄ±llÄ±k OHAL süresince KHK'lar eliyle kadÄ±n kurumsallaÅŸmasÄ±na ve örgütlenmesine dönük saldÄ±rÄ±lar bunun en yakÄ±n örneÄŸidir. Halk iradesine kayyÄ±mlar atanmÄ±ÅŸ, kadÄ±n belediye baÅŸkanlarÄ±, milletvekilleri tutuklanmÄ±ÅŸ kadÄ±n örgütleri kapatÄ±lmÄ±ÅŸ, kadÄ±n iradesine dönük sayÄ±sÄ±z hak gaspÄ± gerçekleÅŸtirilmiÅŸtir” denildi.

ANTEP

25 KasÄ±m KadÄ±na Yönelik Åžiddetle Mücadele Günü kapsamÄ±nda Antep KadÄ±n Platformu öncülüÄŸünde YeÅŸilsu parkÄ±nda buluÅŸan Antep'li kadÄ±nlar da basÄ±n açÄ±klamasÄ± düzenledi.

KadÄ±nlar 2018 yÄ±lÄ±nda erkekler tarafÄ±ndan katledilen kadÄ±nlarÄ±n fotoÄŸraflarÄ±nÄ± YeÅŸilsu’da bulunan aÄŸaçlara astÄ±. AçÄ±klamaya katÄ±lan kadÄ±nlar “YoksulluÄŸa, GüvencesizliÄŸe, Åžiddete KarÅŸÄ±, KadÄ±nlar Mücadelede BuluÅŸuyor” pankartÄ± açarken, “Flormar deÄŸil direniÅŸ güzelleÅŸtirir” sloganÄ± atarak Flormar iÅŸçilerine selam gönderdi.

KAYSERÄ°

Kayseri’de Forum AVM önünde buluÅŸan kadÄ±nlar, Cumhuriyet MeydanÄ±na yürüdü. Burada açÄ±klama yapan kadÄ±nlar ÅŸiddet karÅŸÄ±sÄ±nda susmayacaklarÄ±nÄ± söyledi: “HaklarÄ±mÄ±zdan ve hayatlarÄ±mÄ±zdan vazgeçmeyeceÄŸiz. YoksulluÄŸa karÅŸÄ± mücadelemizi sürdüreceÄŸiz, krizin faturasÄ±nÄ± biz kadÄ±nlar ödemeyeceÄŸiz. Tüm eÅŸitsizliklere karÅŸÄ±n Ä±srarla var olduÄŸumuzu ve var olmaktan asla vazgeçmeyeceÄŸimizin altÄ±nÄ± çiziyoruz. Åžiddete karÅŸÄ± mücadelemizde , gücümüzü kadÄ±n dayanÄ±ÅŸmasÄ±ndan, eÅŸitlik talebindeki haklÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±zdan alÄ±yoruz. Bizi yaÅŸatacak olanÄ±n bir arada olmak olduÄŸunun bilinci ile mücadelemizi sürdürüyoruz” dedi.

MALATYA

25 KasÄ±m dolayÄ±sÄ±yla ‘YoksulluÄŸa, güvencesizliÄŸe, ÅŸiddete karÅŸÄ± kadÄ±nlar mücadelede buluÅŸuyor ”ÅŸiarÄ±yla bir araya gelen kadÄ±nlar basÄ±n açÄ±klamasÄ± düzenledi. AçÄ±klamada,tüm dünyada devletlerin uyguladÄ±klarÄ± baskÄ±cÄ± politikalarla kadÄ±na yönelik ÅŸiddetin boyutlarÄ±nÄ± ve dozajÄ±nÄ± arttÄ±rdÄ±ÄŸÄ±na deÄŸinildi. Åžiddete karÅŸÄ± mücadele çaÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.

ANTALYA

25 KasÄ±m KadÄ±na Yönelik Åžiddete KarÅŸÄ± UluslararasÄ± Mücadele ve DayanÄ±ÅŸma Günü kapsamÄ±nda AydÄ±n Kanza ParkÄ±ndan baÅŸlayan yürüyüÅŸ sÄ±rasÄ±nda ‘Kriziniz sizin olsun, dayanÄ±ÅŸma bizim’ pankartÄ± taÅŸÄ±ndÄ±. Yüzlerce kadÄ±n Cumhuriyet MeydanÄ±nda açÄ±klama yaptÄ±. Antalya KadÄ±n Platformu tarafÄ±ndan düzenlenen eylem Antalya’da hayatÄ±nÄ± kaybeden kadÄ±nlarÄ±n öyküleri ile devam etti. BasÄ±n açÄ±klamasÄ±nÄ± okuyan Ä°pek Karanfil “KadÄ±na ÅŸiddet ekonomik krizle beraber artarak devam ediyor. Ekonomik krizin faturasÄ± en çok biz kadÄ±nlara çÄ±kÄ±yor. Biz bu krizin faturasÄ±nÄ± ödemeyeceÄŸiz” dedi. Flormar iÅŸçilerine de selam yollayan kadÄ±nlar, BM binasÄ± önünde kaybolan Derya’nÄ±n akÄ±betini sordu. Eylem halaylar ile son buldu.

BALIKESÄ°R-EDREMÄ°T

BalÄ±kesir’de Edremitli kadÄ±nlar 25 KasÄ±m KadÄ±na KarÅŸÄ± Åžiddete KarÅŸÄ± UluslararasÄ± Mücadele ve DayanÄ±ÅŸma Günü için ‘Krize karÅŸÄ± isyandayÄ±z, ÅŸiddete karÅŸÄ± isyandayÄ±z’ ÅŸiarÄ±yla sokaÄŸa çÄ±ktÄ±. KadÄ±nlar, son 16 yÄ±lda kadÄ±na yönelik ÅŸiddetin yüzde 1500 arttÄ±ÄŸÄ±nÄ±, savaÅŸ politikalarÄ±nÄ±n en baÅŸta kadÄ±nlarÄ± etkilediÄŸini, göçmen ve mültecilere iliÅŸkin politikalarÄ±n ÅŸiddete, ölüme ve kÄ±yÄ±ma terk edildiÄŸini dile getirdiler. Hükümetin savaÅŸ politikalarÄ±na da karÅŸÄ± çÄ±kan kadÄ±nlar yoksulluÄŸa, sömürüye, istismara ve ÅŸiddete karÅŸÄ± hep birlikte mücadele etme çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundular.

AYVALIK

AyvalÄ±k KadÄ±n Platformu, Cumhuriyet MeydanÄ±’nda bir araya geldi. AçÄ±klama yapan kadÄ±nlar “Erkek ÅŸiddeti bahane. Susmaya niyetimiz yok!” dedi.

MANÄ°SA

FotoÄŸraf: Evrensel

“KadÄ±nlar ÅŸiddete, sömürüye, krize karÅŸÄ± mücadeleye” pankartÄ±yla yürüyen ve Cumhuriyet MeydanÄ±nda basÄ±n açÄ±klamasÄ± yapan kadÄ±nlar, “ÖzgürlüÄŸümüze, bedenimize, hayatÄ±mÄ±za, kadÄ±n mücadelesine yönelik saldÄ±rÄ±larÄ±; bizlere reva görülen bu düzeni kabul etmiyoruz!” diyerek mücadeleyi büyütme çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

AKHÄ°SAR

FotoÄŸraf: Ekmek ve Gül

Manisa Akhisar’da faaliyet yürüten 8 Mart KadÄ±n DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸi de 25 KasÄ±m dolayÄ±sÄ±yla yürüyüÅŸ yaptÄ±. YürüyüÅŸün ardÄ±ndan kadÄ±n aÄŸacÄ± oluÅŸturan kadÄ±nlar aÄŸacÄ± süsleyerek fotoÄŸraf çektirdi.

MUÄžLA

MuÄŸlalÄ± kadÄ±nlar da MuÄŸla KadÄ±n Platformunun çaÄŸrÄ±sÄ±yla bir araya geldi. AçÄ±klama yapan kadÄ±nlar, “Biz sayÄ±larÄ±n arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± deÄŸil kadÄ±na yönelik ÅŸiddetin azaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylemek istiyoruz artÄ±k” dedi.

ARTVÄ°N

FotoÄŸraf: artvinden.com

Artvin’de eylem yapan CHP KadÄ±n KollarÄ± üyeleri, Türkiye’de son yÄ±llarda kadÄ±na yönelik ÅŸiddet oranlarÄ±nda büyük bir artÄ±ÅŸ olduÄŸuna dikkat çekerek “KadÄ±na yönelik ÅŸiddeti kabul etmiyoruz. Åžiddete karÅŸÄ± mücadele bir kamu politikasÄ± olarak benimsenmeli. BelleÄŸimizi diri tutmak ve bize dayatÄ±lan bunca ÅŸiddetin altÄ±nda ezilmemek için ‘böyle gelmiÅŸ böyle gider’ diyenlere karÅŸÄ± ‘Yeter artÄ±k’ diyoruz. YaÅŸamlarÄ±mÄ±za sahip çÄ±kÄ±yoruz” dedi.

HOPA

FotoÄŸraf: artvinden.com

25 KasÄ±m KadÄ±na Yönelik Åžiddete KarÅŸÄ± UluslararasÄ± Mücadele Günü’nde HopalÄ± KadÄ±nlar eylem yaptÄ±.

KemalpaÅŸa’dan Hopa’ya kadar araç konvoyu kurarak gelen kadÄ±nlar, Hopa parkÄ± önünde toplanarak ÅŸarkÄ±lar eÅŸliÄŸinde dans ettiler. “Dünya yerinden oynar kadÄ±nlar özgür olsa”, “KadÄ±nlar birlikte güçlü” sloganlarÄ±yla horon oynayan kadÄ±nlar sonrasÄ±nda yürüyüÅŸe geçti.

YürüyüÅŸ sonrasÄ± Hopa meydanÄ±nda HopalÄ± KadÄ±nlar adÄ±na basÄ±n açÄ±klamasÄ±nÄ± Nurcan Vayiç okudu. “Hopa’dan sözümüz, sesimiz, kahkahamÄ±z, çÄ±ÄŸlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z, isyanÄ±mÄ±z olsun diye buradayÄ±z…” diyerek “HayatÄ± birbirimizin gözünden görmeyi bilen kadÄ±nlar olarak, birbirinin sesini duymaya açÄ±k kadÄ±nlar olarak gelin yan yana itiraz edelim. Sokaklar da, hayatÄ±mÄ±z da, emeÄŸimiz de, bedenimiz de, kararlarÄ±mÄ±z da bizim” dedi.

KONYA

FotoÄŸraf: Ekmek ve Gül

Konya’da da KESK üyesi kadÄ±nlar, ‘Evde, sokakta, iÅŸyerinde erkek egemenliÄŸine, kapitalizme direniyoruz’ diyerek 25 KasÄ±m eylemi düzenledi.

LÜLEBURGAZ

FotoÄŸraf: Ekmek ve Gül

Lüleburgaz KadÄ±n Platformunun çaÄŸrÄ±sÄ±yla bir araya gelen LüleburgazlÄ± kadÄ±nlar, yürüyüÅŸ ve basÄ±n açÄ±klamasÄ±yla, kadÄ±na ÅŸiddeti protesto etti. Eski Hükümet KonaÄŸÄ± önünde toplanan kadÄ±nlar, kortej oluÅŸturup sloganlarla Kongre MeydanÄ±’na yürüdü. Burada, ÅŸiddeti, yoksulluÄŸu, iÅŸsizliÄŸi, pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ±, eÅŸitsizliÄŸi kÄ±nayan, nasÄ±l bir ülke istediklerine dair talepleri dile getiren basÄ±n açÄ±klamasÄ± yaptÄ±lar. KadÄ±nlar basÄ±n açÄ±klamasÄ±ndan sonra halay çekip, ÅŸiirler okuyarak eylemlerini sonlandÄ±rdÄ±lar.

SAKARYA

FotoÄŸraf: Ekmek ve Gül

SakaryalÄ± kadÄ±nlarda basÄ±n açÄ±klamalarÄ±nda ÅŸiddete, sömürüye ve yoksulluÄŸa karÅŸÄ± mücadele ettiklerini dile getirdi: “EmeÄŸimize sahip çÄ±kacaÄŸÄ±z, güvencesizliÄŸe teslim olmayacaÄŸÄ±z! Hiçbir ÅŸekilde ‘makbul kadÄ±n’ sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± tanÄ±mÄ±yoruz!” (HABER MERKEZÄ°)

Åžiddete, sÃ¶mÃ¼rÃ¼ye, eÅŸitsizliÄŸe karÅŸÄ± kadÄ±nlar alanlarda

DÃ¼nya kadÄ±nlarÄ± ÅŸiddete karÅŸÄ± ayakta

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 25 KasÄ±m 2018 20:25

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