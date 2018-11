Ä°l il 25 KasÄ±m eylemleri: KadÄ±nlar ÅŸiddete karÅŸÄ± sokaÄŸa Ã§Ä±ktÄ±

Ülkenin dört bir yanında şiddete, eşitsizliğe, yoksulluğa, güvencesizliğe karşı sokaklara çıkan kadınlar taleplerini haykırdı.

Kadın cinayetlerine, şiddete, istismara, tüm şiddet ortamının sistematikleşmesine, eşitsizliğe, ayrımcılığa, krizin giderek derinleştirdiği yoksulluğa ve güvencesizliğe karşı Türkiye’de 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Gününde kadınlar talepleriyle birçok ilde alanlara çıktı.

Kadınların kazanımlarının iktidar tarafından hedef haline getirilip geriye götürülmesine, ağırlaşan yaşam koşullarına, kadını aile içine hapseden politikalara, yoksulluk, işsizlik ve güvencesizlik ortamında şiddetin giderek vahşileşmesine ve artmasına karşı seslerini yükselten kadınlar Türkiye’nin dört bir yanında “Haklarımızdan ve hayatlarımızdan vazgeçmeyeceğiz” dedi.

KADINLARIN TALEPLERİ

Kadınların alanlara taşıdığı en temel taleplerinin başında şunlar geliyor:

■ Kadına yönelik şiddete ve kadın cinayetlerine karşı etkin önlemler alınması

■ İstanbul Sözleşmesinin gereklerinin yerine getirilmesi, 6284 sayılı Şiddetten Koruma Yasasının uygulanması

■ Kadın sığınaklarının sayı ve nitelik olarak artırılması

■ Nafakanın sınırlandırılması ve aile arabuluculuğu gibi planların gündemden kaldırılması

■ Cinsel saldırı, taciz ve tecavüzün önüne geçecek önlemler alınması

■ Erkekleri koruyan, cezasızlıkla erkeklere güç ve cesaret veren yargı kararlarının son bulması

■ Ekonomik krizle birlikte artan kadın işçi ve emekçilere dönük hak gaspları ve saldırıların önlenmesi

■ Ücret eşitsizliğinin giderilmesi

■ Kadınların çalışma yaşamında yer almasına engel olan bakım yükümlülüklerinin devlet tarafından üstelenilmesi, kamusal, ücretsiz ve nitelikli bakım hizmetlerinin sağlanması

■ Siyasette kadın temsilinin artırılması

■ Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini giderecek yerel yönetim çalışmaları...

İSTANBUL

​ Fotoğraf: Ezgi Görgü/EVRENSEL ​

Taksim’de toplanan yüzlerce kadın Tünel Meydanında bir araya gelerek sloganlar eşliğinde ‘Erkek şiddetine bahane çok; susmaya, haklarımızdan vazgeçmeye niyetimiz yok’ pankartıyla Taksim Meydanına doğru yürümeye başladı. Ancak polis yürüyüşü ‘yasal değil’ diyerek engelledi. Engellemeye karşı kadınlar 'Susmadık, susmayacağız, itaat etmiyoruz', 'Şiddeti de baskıları da durduracağız' sloganları atmaya başladı. Polis tarafından önlerine barikat kurulan kadınlar "Barikatı aç, barikatı aç!" diyerek tepki gösterdi. Kadınlara biber gazı sıkan ve kalkanlarla kadınları sürükleyen polisin şiddetine ve baskısına rağmen kadınlar alanı terk etmedi ve oturma eylemine başladı. 'Yürümeyin, basın açıklamasını burada okuyun' dayatmasını kabul etmeyen kadınlar “Şiddete karşı mücadelemiz Tünel Meydanına sıkıştırılamaz” diyerek Taksim’in ara sokaklarına dağılarak basın açıklamalarını okuma kararı aldı.

Mis sokak ve Odakule sokakları başta olmak üzere sokaklara dağılarak açıklamalarını okuyan kadınlar tüm şiddet tablosuna karşı 'susmayacağız' dedi:

“Biz kadınların susmaya, haklarımızdan, mücadelemizden, hayatımızdan, birbirimizden vazgeçmeye hiç niyeti yok! Kim ne derse desin, bir daha hiçbir şey ‘eskisi gibi’ olmayacak; çünkü haklarımızın, hayatlarımızın değerini iyi biliyoruz, çünkü kadın hareketi var, kadın mücadelesi var, kadın dayanışması var."

ANKARA

Ankara Kadın Platformu’nun çağrısıyla Sakarya Caddesinde bir araya gelen kadınlar “Şiddetin, yoksulluğun, işsizliğin, savaşın karşısında; haklarımız ve hayatlarımız için bir arada olacağız, sesimizi daha çok yükselteceğiz.” dedi.

İşte, okulda, mahallede, sokakta… Kadınların bir arada ve güçlü olmasının yaratacağı selin önünde hiçbir engel duramaz” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada AKP hükümetinin son dönemde kadınların kazanılmış haklarına dönük saldırılarını arttırdığı belirtilirken, “Biz kadınlar hayatın her yerindeyiz. Hayatı her gün ve her gün yeniden üretiyoruz. Yaşamın bütün zorluklarını sırtlanıyoruz. Maruz kaldığımız bütün eşitsizliklere rağmen inatla ve ısrarla var olduğumuzu ve var olmaktan asla vazgeçmeyeceğimizi hatırlatıyoruz. Gücümüzü de buradan alıyoruz. Bunun için biz kadınlara olan öfkeleri. Bunun için 'Siz asla erkeklerle eşit değilsiniz' diye ısrarları... Çünkü korkuyorlar. Kadına yönelik şiddetle ilgili farkındalığımızın artması, şiddeti uygulayandan kurtulabilmek, kurtulmak isteyen arkadaşımıza yardım edebilmek ve hukuki olarak mücadele etmek için de dayanışmaya ihtiyacımız var. Şiddete karşı mücadelenin çok yönlü bir karakteri var; ama mücadeleye güç verecek şey dayanışmadır, bir arada olmaktır" denildi.

TUZLUÇAYIR

Mamaklı kadınlar Tuzluçayır Meydanı’nda bir araya geldi. Kadınlar her türlü şiddete, kadınları yok sayan politikalara karşı “Birlikte yan yana daha güçlüyüz” dedi.

Kadınlar, Flormar işçisi kadınların direnişi ve dünyanın birçok yerinde şiddete, tacize, tecavüze, kadınları yok sayan politikalara karşı mücadele eden kadınları selamladı.

Basın açıklamasını okuyan Esengül Başaran, artan kadın cinayetlerine, taciz ve tecavüzlere, çocuk istismarına dikkat çekerek, kadınların diğer yandan da esnek ve güvencesiz istihdam politikalarının kıskacında olduğunu vurguladı. Ankara Kadın Platformunun çağrısıyla Sakarya Caddesi’nde gerçekleşen eyleme katıldı.

İZMİR

Fotoğraf: Evrensel

İzmir Kadın Platformu çağrısıyla İzmirli kadınlar Alsancak ÖSYM önünde bir araya geldi. Buradan Türkan Saylan Kültür Merkezi’ne kadar yürüyen kadınlar basın açıklaması yaptı.

Şiddete, kadın cinayetlerine dikkat çekilen açıklamada faillerin cezasız kaldığı hatırlatıldı. Eğitimden sağlığa kadar birçok soruna değinen kadınlar “Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik kriz, emeğiyle geçinenlere ciddi bir darbe vurdu. Bu ekonomik kriz etkisini kadınların yaşamında daha etkili gösteriyor. İşten ilk atılanlar kadınlar oluyor. Ekonomik, psikolojik, fiziksel şiddet artıyor. Evlerde, işyerlerinde, okullarda, kampüslerde, fabrikalarda bizleri hapsetmeye çalıştıkları karanlığa ‘hayır’ diyoruz” dedi.

Tüm bu karanlık tabloya karşı umudu kaybetmeyeceklerini vurgulayan kadınlar, “Mirabellerin kanat çırpışını, dünyanın birçok yerinde özgürlük kavgası veren kadınların isyanını arkamıza alıp; yaşanılabilir, eşit, sömürüsüz bir dünya için kadın dayanışmasını büyüteceğiz, birlikte güçlü olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

BURSA

‘Yoksulluğa, güvencesizliğe, şiddete karşı kadınlar mücadeleye’ diyen Bursa Kadın Platformu, Setbaşı’ndan Heykel’e yürüyüş gerçekleştirdi.

Heykelde yapılan açıklamayı Bursa Kadın Platformu adına Eğitim Sen Bursa Şube Başkanı Derya Şimşek Aksaka okudu. Aksaka şunları söyledi:

“Sömürünün adaletsizliğin güvencesizliğin arttığı 2018 yılında Türkiye’de de, dünyada da kadına yönelik şiddet ürkütücü boyuttadır. Kapitalist sistemin yarattığı eşitsizlikler, ayrımcılıklar, savaşlar, derinleşerek devam ediyor. Tüm dünyada devletler uyguladıkları baskıcı politikalarla kadına yönelik şiddetin boyutlarını arttırmıştır. Böylesi bir gerçekliğin yaşandığı bugün, biz kadınlar ataerkil kapitalizme ve yarattığı şiddetin her türlüsüne karşı; savaşa, tacize, tecavüze, yoksulluğa, haklarımızın yok edilmesine, eşitsizliğe ve gericiliğe karşı bir kez daha alanlardayız. Özgürlüğümüze, bedenimize, hayatımıza, kadın mücadelesine yönelik saldırıları; bizlere kendilerince uygun görülen bu düzeni kabul etmiyoruz! Sözümüzü örgütleyebilme, yan yana gelme ve hayatı değiştirme iradesinde ve iddiasındayız. Biliyoruz ki, bizi kenara iten, yok sayan, emeğimizi görünmez kılan, bedenlerimizi metalaştıran da, bu çark dönemeyecek.”

DENİZLİ

Denizli’de 25 Kasım için Candoğan Parkında bir araya gelen kadınlar belediye önüne yürüdü. Kadınlar 16 yıllık AKP iktidarının kadınlara hiçbir hak kazanımı sağlamadığını, artan şiddet oranlarıyla iyi hal indirimleriyle şiddetin meşrulaştırıldığını söyledi.Kadınlar, aylardır direnen Flormar işçilerine döviz ve sloganlarıyla destek gönderdi.

KOCAELİ

Kocaeli’de Ekmek ve Gül Dayanışma Derneği çağrısıyla bir araya gelen Kocaelili kadınlar Yenikent mahallesi muhtarlığı önünde buluşarak basın açıklaması gerçekleştirdi. Kadınlar açıklamada “Şiddete, tacize, tecavüze sessiz kalmıyoruz, gerçek eşitlik için mücadele ediyoruz. Yükün en ağırını omuzlarına yüklenmesi istenen biz kadınlara mücadele etmekten, yan yana gelmekten başka çare bırakılmıyor. Geleceği kuracak olan bizleriz” dedi.

GEBZE

Kocaeli Gebze’de kadınlar ve direnişteki Flormar işçileri 25 Kasım’da birlikte alana çıktı. Gebze Trafo Meydanında buluşan kadınlar taleplerini ortaklaştırdı, “Yoksulluğa, sömürüye, güvencesizliğe, şiddete karşı bir aradayız” pankartı eşliğinde, “Flormar işçisi yalnız değildir”, “Sermayeye köle olmayacağız”, “Yaşasın kadın dayanışması” sloganları atarak yürüyüşe geçti. “Tecavüzü aklama yargıla”, “Tencere boş öfkemiz dolu”, “Kadınlar işe çocuklar kreşe”, dövizleriyle kent meydanına yürüyen kadınlar burada basın açıklaması yaptı. Açıklamada “Ucuz ve güvencesiz iş gücü olarak sermayenin her daim sarıldığı kadın emeği, ancak iş ve aile yaşamı uyumlaştırma anlayışıyla, esnek, parçalı istihdamın vazgeçilmez unsuru olarak, değersizleştirilerek istihdamda kendine yer bulabiliyor. Bugün aramızda olan olan Flormar işçileri sendikalı olup, haklarını aradıkları için patron şiddetine uğradılar. İşten çıkarılanların yüzde 80’i kadın. Fabrika önündeki direnişlerinin bugün 195. günü. Flormar başta olmak üzere hakkını aramak için direnen tüm arkadaşlarımızın yanındayız. Buradan tüm sesimizle haykıralım. Flormar işçisi yalnız değildir” diyen kadınlar, “Yan yanayız, kol kolayız, krizinizde yanmayacağız” dedi.

ESKİŞEHİR

Eskişehir'de kadınlar Eskişehir Demokratik Kadın Platformu'nun (EDKP) çağrısı ile biraraya geldi. ESPARK önünde toplanan kadınlar, sloganları ve dövizleri ile Adalar MIGROS önüne yürüdü.

DİYARBAKIR

Diyarbakır'da da kadınlar 25 Kasım ile ilgili polisin engelleme girişimine rağmen basın açıklaması yaptı. Dicle Amed Kadın Platformunun çağrısıyla bir araya gelen kadınlar HDP Sur İlçe Örgütü binası önünde toplandı. Açıklama öncesi ilçe binasının olduğu cadde yüzlerce polis ve çok sayıda TOMA ile abluka alındı. Kadınların yapmak istediği yürüyüşe izin vermeyen polis müdahale etmekle tehdit etti. Kadınların ısrarlı çabaları sonucu HDP Sur ilçe binası önünde kadınlar basın açıklaması yaptı. Kadınlar adına basın açıklamasını okuyan Bahar Karataş Uluğ, kadının toplumun her alanında şiddete uğradığını söyleyerek, AKP döneminde şiddetin arttığını dile getirdi. Uluğ, yaptıkları eylemi cezaevinde açlık grevinde olan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'e adadıklarını söyledi. Polis yapılan açıklamadan sonra ‘kamu güvenliği’ni gerekçe göstererek kadınların toplu olarak dağılmalarını engelledi. Parça parça dağılan kadınlar, polisin uygulamalarına tepki gösterdi. Kimi polislerin kadınlar için kendi aralarında ‘vuralım dağılsınlar’ demesi ise dikkat çekti.

ADANA

Adana Büyükşehir Belediyesi önünde buluşup Atatürk Parkı’na yürüyen yaklaşık 150 kadın polisin “Yürütmeyeceğiz” söylemine karşı “İtaat yok, isyan var” sloganıyla yürüyüş yaptı. Yürüyüş esnasında çevreden kadınların katılımları ve alkışlı destekleriyle “Kadınlar birlikte güçlü” sloganları atıldı.

İlk defa Adana’daki pek çok kadın örgütünün katılımıyla gerçekleşen 25 Kasım eyleminde kadınlar birlikte mücadele çağrısı yaptı. HDP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları kadın tutsaklara özgürlük talebini dile getirirken, kadınlar serbest kürsüde taleplerini sıraladı. Eylem sloganlarla ve türkülerle son buldu.

DERSİM

Dersim kadın platformunun çağrısıyla bir araya gelen kadınlar basın açıklaması gerçekleştirdi.

Seyit Rıza Meydanında yapılan açıklamada her üç kadından birinin şiddete maruz kaldığı hatırlatılarak “Siyasi iktidar şiddeti önlemek için daha etkili mekanizmalar oluşturmak yerine 6284 no’lu ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi yasasını yok etmeye çalışıyor. Kadını aile içerisine hapsetmeye çalışan AKP iktidarı bu uğurda hukuksuzlukta sınır tanımıyor. İki yıllık OHAL süresince KHK'lar eliyle kadın kurumsallaşmasına ve örgütlenmesine dönük saldırılar bunun en yakın örneğidir. Halk iradesine kayyımlar atanmış, kadın belediye başkanları, milletvekilleri tutuklanmış kadın örgütleri kapatılmış, kadın iradesine dönük sayısız hak gaspı gerçekleştirilmiştir” denildi.

ANTEP

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında Antep Kadın Platformu öncülüğünde Yeşilsu parkında buluşan Antep'li kadınlar da basın açıklaması düzenledi.

Kadınlar 2018 yılında erkekler tarafından katledilen kadınların fotoğraflarını Yeşilsu’da bulunan ağaçlara astı. Açıklamaya katılan kadınlar “Yoksulluğa, Güvencesizliğe, Şiddete Karşı, Kadınlar Mücadelede Buluşuyor” pankartı açarken, “Flormar değil direniş güzelleştirir” sloganı atarak Flormar işçilerine selam gönderdi.

KAYSERİ

Kayseri’de Forum AVM önünde buluşan kadınlar, Cumhuriyet Meydanına yürüdü. Burada açıklama yapan kadınlar şiddet karşısında susmayacaklarını söyledi: “Haklarımızdan ve hayatlarımızdan vazgeçmeyeceğiz. Yoksulluğa karşı mücadelemizi sürdüreceğiz, krizin faturasını biz kadınlar ödemeyeceğiz. Tüm eşitsizliklere karşın ısrarla var olduğumuzu ve var olmaktan asla vazgeçmeyeceğimizin altını çiziyoruz. Şiddete karşı mücadelemizde , gücümüzü kadın dayanışmasından, eşitlik talebindeki haklılığımızdan alıyoruz. Bizi yaşatacak olanın bir arada olmak olduğunun bilinci ile mücadelemizi sürdürüyoruz” dedi.

MALATYA

25 Kasım dolayısıyla ‘Yoksulluğa, güvencesizliğe, şiddete karşı kadınlar mücadelede buluşuyor ”şiarıyla bir araya gelen kadınlar basın açıklaması düzenledi. Açıklamada,tüm dünyada devletlerin uyguladıkları baskıcı politikalarla kadına yönelik şiddetin boyutlarını ve dozajını arttırdığına değinildi. Şiddete karşı mücadele çağrısı yapıldı.

ANTALYA

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü kapsamında Aydın Kanza Parkından başlayan yürüyüş sırasında ‘Kriziniz sizin olsun, dayanışma bizim’ pankartı taşındı. Yüzlerce kadın Cumhuriyet Meydanında açıklama yaptı. Antalya Kadın Platformu tarafından düzenlenen eylem Antalya’da hayatını kaybeden kadınların öyküleri ile devam etti. Basın açıklamasını okuyan İpek Karanfil “Kadına şiddet ekonomik krizle beraber artarak devam ediyor. Ekonomik krizin faturası en çok biz kadınlara çıkıyor. Biz bu krizin faturasını ödemeyeceğiz” dedi. Flormar işçilerine de selam yollayan kadınlar, BM binası önünde kaybolan Derya’nın akıbetini sordu. Eylem halaylar ile son buldu.

BALIKESİR-EDREMİT

Balıkesir’de Edremitli kadınlar 25 Kasım Kadına Karşı Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü için ‘Krize karşı isyandayız, şiddete karşı isyandayız’ şiarıyla sokağa çıktı. Kadınlar, son 16 yılda kadına yönelik şiddetin yüzde 1500 arttığını, savaş politikalarının en başta kadınları etkilediğini, göçmen ve mültecilere ilişkin politikaların şiddete, ölüme ve kıyıma terk edildiğini dile getirdiler. Hükümetin savaş politikalarına da karşı çıkan kadınlar yoksulluğa, sömürüye, istismara ve şiddete karşı hep birlikte mücadele etme çağrısında bulundular.

AYVALIK

Ayvalık Kadın Platformu, Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya geldi. Açıklama yapan kadınlar “Erkek şiddeti bahane. Susmaya niyetimiz yok!” dedi.

MANİSA

Fotoğraf: Evrensel

“Kadınlar şiddete, sömürüye, krize karşı mücadeleye” pankartıyla yürüyen ve Cumhuriyet Meydanında basın açıklaması yapan kadınlar, “Özgürlüğümüze, bedenimize, hayatımıza, kadın mücadelesine yönelik saldırıları; bizlere reva görülen bu düzeni kabul etmiyoruz!” diyerek mücadeleyi büyütme çağrısı yaptı.

AKHİSAR

Fotoğraf: Ekmek ve Gül

Manisa Akhisar’da faaliyet yürüten 8 Mart Kadın Dayanışma Derneği de 25 Kasım dolayısıyla yürüyüş yaptı. Yürüyüşün ardından kadın ağacı oluşturan kadınlar ağacı süsleyerek fotoğraf çektirdi.

MUĞLA

Muğlalı kadınlar da Muğla Kadın Platformunun çağrısıyla bir araya geldi. Açıklama yapan kadınlar, “Biz sayıların arttığını değil kadına yönelik şiddetin azaldığını söylemek istiyoruz artık” dedi.

ARTVİN

Fotoğraf: artvinden.com

Artvin’de eylem yapan CHP Kadın Kolları üyeleri, Türkiye’de son yıllarda kadına yönelik şiddet oranlarında büyük bir artış olduğuna dikkat çekerek “Kadına yönelik şiddeti kabul etmiyoruz. Şiddete karşı mücadele bir kamu politikası olarak benimsenmeli. Belleğimizi diri tutmak ve bize dayatılan bunca şiddetin altında ezilmemek için ‘böyle gelmiş böyle gider’ diyenlere karşı ‘Yeter artık’ diyoruz. Yaşamlarımıza sahip çıkıyoruz” dedi.

HOPA

Fotoğraf: artvinden.com

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde Hopalı Kadınlar eylem yaptı.

Kemalpaşa’dan Hopa’ya kadar araç konvoyu kurarak gelen kadınlar, Hopa parkı önünde toplanarak şarkılar eşliğinde dans ettiler. “Dünya yerinden oynar kadınlar özgür olsa”, “Kadınlar birlikte güçlü” sloganlarıyla horon oynayan kadınlar sonrasında yürüyüşe geçti.

Yürüyüş sonrası Hopa meydanında Hopalı Kadınlar adına basın açıklamasını Nurcan Vayiç okudu. “Hopa’dan sözümüz, sesimiz, kahkahamız, çığlığımız, isyanımız olsun diye buradayız…” diyerek “Hayatı birbirimizin gözünden görmeyi bilen kadınlar olarak, birbirinin sesini duymaya açık kadınlar olarak gelin yan yana itiraz edelim. Sokaklar da, hayatımız da, emeğimiz de, bedenimiz de, kararlarımız da bizim” dedi.

KONYA

Fotoğraf: Ekmek ve Gül

Konya’da da KESK üyesi kadınlar, ‘Evde, sokakta, işyerinde erkek egemenliğine, kapitalizme direniyoruz’ diyerek 25 Kasım eylemi düzenledi.

LÜLEBURGAZ

Fotoğraf: Ekmek ve Gül

Lüleburgaz Kadın Platformunun çağrısıyla bir araya gelen Lüleburgazlı kadınlar, yürüyüş ve basın açıklamasıyla, kadına şiddeti protesto etti. Eski Hükümet Konağı önünde toplanan kadınlar, kortej oluşturup sloganlarla Kongre Meydanı’na yürüdü. Burada, şiddeti, yoksulluğu, işsizliği, pahalılığı, eşitsizliği kınayan, nasıl bir ülke istediklerine dair talepleri dile getiren basın açıklaması yaptılar. Kadınlar basın açıklamasından sonra halay çekip, şiirler okuyarak eylemlerini sonlandırdılar.

SAKARYA

Fotoğraf: Ekmek ve Gül

Sakaryalı kadınlarda basın açıklamalarında şiddete, sömürüye ve yoksulluğa karşı mücadele ettiklerini dile getirdi: “Emeğimize sahip çıkacağız, güvencesizliğe teslim olmayacağız! Hiçbir şekilde ‘makbul kadın’ sınırlarını tanımıyoruz!” (HABER MERKEZİ)

Şiddete, sömürüye, eşitsizliğe karşı kadınlar alanlarda

Dünya kadınları şiddete karşı ayakta

Son Düzenlenme Tarihi: 25 Kasım 2018 20:25

www.evrensel.net