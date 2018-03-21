Nevin Yıldırım’a yeniden müebbet hapis verildi

Kendisine cinsel saldırıda bulunan Nurettin Gider’i öldüren Nevin Yıldırım’a yeniden müebbet hapis cezası verildi.

Kendisine 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunan Nurettin Gider’i öldürmek zorunda kaldığı için aldığı müebbet hapis cezası bozulan Nevin Yıldırım'a yeniden yargılandığı davada tekrar müebbet hapis cezası verildi. Yıldırım, için herhangi bir indirim uygulanmadı.

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde kendisine cinsel saldırıda bulunan Nurettin Gider’i öldürmek zorunda kaldığı için aldığı müebbet hapis cezası Yargıtay 1. Dairesi tarafından "Suçun tek başına işlenmediği" gerekçesi ile bozulması ardından Nevin Yıldırım'ın yeniden yargılandığı davanın karar duruşması Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya Nevin Yıldırım tutuklu bulunduğu Antalya L Tipi Kapalı Cezaevi’nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı. Duruşmada Yıldırım’ı savunmak üzere avukatları da hazır bulundu. Yıldırım’ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğu için öldürdüğü Nurettin Gider’in yakınlarının yanı sıra avukatları da duruşmada hazır bulundu. Yapılan kimlik tespitinin ardından duruşmaya geçildi.



Duruşmada savcılık önceki mütalaasını tekrarlayarak Yıldırım’ın cinayeti tek başına işlediği ve “Müebbet hapis” cezası verilmesini istedi.



Avukatları Yıldırım’ın cinayeti meşru müdafaa kapsamında işlediğinin değerlendirilmesi gerektiği ve bu nedenle verilecek cezanın bu kapsamda düşürülmesine ardından da tahliyesine karar verilmesini istedi. Gider ailesinin avukatları ise, Yıldırım’ın cinayeti tek başına işlemediğini öne sürerek, Yıldırım ile birlikte cinayete isminin karışmış olacaklarının belirlenmesini, belirlenemiyorlarsa Savcılık mütalaasına katıldıklarını belirtti.



Ardından karar veren mahkeme Yıldırım’ın “Müebbet hapis” cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme Yıldırım’a verilen cezada herhangi bir indirime de gitmedi.

NE OLMUŞTU?

Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Koruyaka köyünde 29 Ağustos 2012 tarihinde, kendisine cinsel saldırıda bulunan Nurettin Gider'i öldürmek zorunda kalan Nevin Yıldırım’a yargılandığı Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesi'nde 25 Mart 2015 tarihinde, “tasarlayarak öldürme” suçundan ömür boyu hapis cezası verilmişti.



Kararı temyiz eden Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, yerel mahkemenin Nevin Yıldırım'ın bu fiili işlerken başkalarının da yardım ettiği yönünde kanaat oluştuğu görüşünü dikkate alarak, usul yönünden kararı bozdu. Bu aşamada “iyi hal” ve “haksız tahrik indirimini” de değerlendirmeyen Yargıtay, dosyayı yeniden yerel mahkemeye geri göndermişti. (DHA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 21 Mart 2018 21:43

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