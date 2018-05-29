Arzu Çerkezoğlu, DİSK'in ilk kadın başkanı oldu

Arzu Çerkezoğlu DİSK 'in yeni genel başkanı olarak seçildi.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Kani Beko’nun istifa ederek CHP İzmir milletvekili adayı olması ile yeni genel başkanlığına Arzu Çerkezoğlu getirildi.

Kani Beko 'nun, DİSK Genel Başkanlığı'ndan istifa ederek, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) İzmir 1'inci bölge, 4'üncü sıra milletvekili adayı olmasının ardından Yönetim Kurulu yeni görev dağılımını kararlaştırdı.

DİSK Yönetim Kurulu'nda yapılan oylamada Arzu Çerkezoğlu DİSK 'in yeni genel başkanı olarak seçildi. Cafer Konca da Arzu Çerkezoğlu 'ndan boşalan genel sekreterlik görevine getirildi.

Çerkezoğlu, DİSK tarihinde ilk kadın genel başkan oldu. 3 dönem Tüm Sağlık Sen ve ardından Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’nda (SES) Şube Başkanlığı görevlerini yürüten Çerkezoğlu, 2013 yılında DİSK Yönetim Kurulu’na seçilen ilk kadın olmuştu.

DİSK, 13 Şubat 1967 tarihinde kuruldu. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 29 Mayıs 2018 17:38

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