ABD’de kadınlar, Trump’a karşı senatoyu işgal etti!

ABD'de kadınlar, Trump'ın göçmen politikasını protesto etti. Senato önündeki protestoda yaklaşık 600 kadın gözaltına alındı.

ABD yönetiminin göçmen politikasını ve “kayıt dışı” göçmenlerin Meksika sınırında çocuklarından ayrılmasını başkent Washington’daki bir Senato binası içinde protesto ederek oturma eylemi yapan yaklaşık 600 kadın gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında 71 yaşındaki ünlü ABD’li aktris Susan Sarandon da vardı.

575 KADIN GÖZALTINDA

Washington polisi yasa dışı gösteri yaptıkları gerekçesiyle “Hart Senato Ofisi Binası” içinde göçmenlerle dayanışma eylemi yapan 575 kadının gözaltına alındığını açıkladı.

Kadınlar ABD hükümetinin göçmen politikasını ve kayıt dışı göçmenlerin Meksika sınırında çocuklarından ayrılmasını protesto ederek oturma eylemi yapıyordu.

Ünlü aktris Susan Sarandon’un yanı sıra Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Pramila Jayapal da gözaltına alındı.

Eylemde kadınlar Trump’ın eşi Melania Trump’ın Teksas’ta ailelerinden ayrılan göçmen çocukların tutulduğu tesise giderken giydiği ve üzerinde “Gerçekten umursamıyorum, ya sen?” yazılı cekete atıfla “Umursuyoruz” sloganları attı.

‘AİLELER BİRBİRİNE AİTTİR’

​Göçmenlerin tutulduğu gözaltı merkezlerinin kapatılmasını talep eden kadınlar üzerinde #FamiliesBelongTogether (Aileler birbirine aittir) etiketinin yazılı olduğu pankartlar taşıdı.

​Kadın hakları örgütlerinin çağrısıyla toplanan kadınlar, açık denizlerde kurtarılan sığınmacılara ilk yardım müdahalesinde verilen acil yardım battaniyelerini de eylemde hazır bulundurdu.

Geçen hafta Başkan Donald Trump kamuoyundan yükselen tepkilerin ardından bir başkanlık kararnamesiyle ‘göçmen çocukların gözaltına alınan aile üyeleriyle birlikte tutulması’ talimatını vermişti.

Söz konusu talimatın halihazırda ailelerinden ayrılmak zorunda kalan 2 bin 342 çocuğun yeniden aileleri ile birleşmesi yönünde bir ifade içermemesi tepki toplamıştı. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 29 Haziran 2018 18:41

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