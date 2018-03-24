Prettl işçileri üretimi durdurarak, fabrikaya kapandı

Tekirdağ'daki Prettl Endüstri Sistemleri fabrikasındaki kadın işçiler, 20 işçinin işten atılmasına karşı üretimi durdurarak fabrikaya kapandı.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde bulunan Prettl Endüstri Sistemleri fabrikası ile Türk Metal arasında anlaşmazlıkla sonuçlanan sözleşme görüşmeleri sonrası patron 19’u kadın 20 işçiyi kapının önüne koydu. Bunun üzerine büyük çoğunluğu kadın işçilerden oluşan fabrikada işçiler önceki gün üretimi durdurarak fabrikaya kapandı. Sözleşme sürecinde işçilerin direncini kırmak için yapılan bir harekete olarak değerlendiren işçiler, “Haklı taleplerimizi alana dek mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.

DİRENCİMİZİ KIRMAK İÇİN YAPILAN BİR HAREKET

İşten atmalara karşı işçilerin üretimi durdurduğunu 22 Mart’ta sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duyuran Türk Metal Çerkezköy Şube Başkanı Murat Koçak şunları belirtti: “Yıllardır yetkili olduğumuz Çerkezköy Prettl Endüstri Sistemleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. işyerimizde sözleşme görüşmelerimizdeki işverenin (Genel Müdür Çetin Çetin) uzlaşmaz tavrına karşı 20 üyemiz temsilcimiz de dahil haklı ve geçerli bir sebep olmaksızın işten çıkarmasına karşı arkadaşlarımız demokratik tepkilerini ortaya koyarak üretimden gelen güçlerini kullanıyorlar.” Sözleşme sürecinde işçilerin direncini kırmak için yapılan bir harekete olarak değerlendiren işçiler de, “Haklı taleplerimizi alana dek mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Tüm Türk Metal ailesini ve duyarlı vatandaşlarımızı Prettl çalışanı kardeşlerimizle dayanışmaya çağırıyoruz” dedi.

‘BENİMLE BİRLİKTE 20 HANEYE ATEŞ DÜŞÜRDÜ’

Yine sosyal medya üzerinden yaşananları duyuran bir kadın işçi de şu ifadeleri kullandı: “Ben Prettl Fabrikası’nda çalışan bir kadın işçiyim ve 19 arkadaşımla birlikte işten çıkarıldım. Kadın olduğumu özellikle belirtiyorum, çünkü bu da en az işçi olmak kadar büyük bir parçası hayatımın. Gece vardiyasına gitmeden sütümü sağıyorum ben çocuğum için. Ve sabah dönüp kahvaltı hazırlıyorum. Uyuyup kalkıp evi toplayıp çamaşır yıkayıp yemek yapıyorum. Çalışıyorum ben ekmek param için ve 10 seneden uzun süredir çalıştığım fabrikam ile toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sürerken sırf sendikam ile birlikte hareket ettiğim için beni işten çıkardılar. Benimle birlikte 20 haneye ateş düşürdü Genel Müdürümüz Çetin Çetin. Bu vicdansızlıktır. Senelerdir senin için ter döken 20 kişiyi bu şekilde silip atmak vefasızlıktır. Ben yıllardır alın terimle ekmeğimi kazandım. Emeğimin karşılığını almak için onurlu şekilde durmaya da devam edeceğim.” (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 24 Mart 2018 11:43

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