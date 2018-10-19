HÃ¼kÃ¼met nafaka hakkÄ±nÄ± neden hedefine alÄ±yor?

Avukat Leyla SÃ¼ren: 'BoÅŸanmayÄ±n, ÅŸiddet gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z, Ã¶zellikle yaÅŸam hakkÄ±nÄ±zÄ±n ihlal edildiÄŸi evlerde ve evliliklerde kalmaya devam edin' deniliyor

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± 100 günlük eylem planÄ± içinde yer alan nafaka düzenlemesi ile ilgili tartÄ±ÅŸmalar devam ederken 2016 yÄ±lÄ±nda “BoÅŸanmalarÄ±n Önlenmesi Komisyonu”nun kurulmasÄ±yla birlikte nafaka hakkÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± gündemde.

21 Haziran günü, Adalet BakanÄ± Abdülhamit Gül, “KadÄ±nÄ±n korunmasÄ± esas, ama iki yÄ±l evli kalmÄ±ÅŸlar sonra medeni ÅŸekilde ayrÄ±lmÄ±ÅŸlar. Ä°ki sene evli kaldÄ±lar diye bunlarÄ± birbirleriyle ölene kadar hukuken baÄŸlamak doÄŸru deÄŸil” derken CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan da 4 AÄŸustos’ta, 100 günlük eylem planÄ±nÄ± açÄ±klarken nafaka ödeme sisteminin adil bir hale getirilmesinin gündemlerinde olduÄŸunu söyledi.

Mezopotamya haber ajansÄ±ndan Necla Demir, nafaka düzenlemesinde tartÄ±ÅŸÄ±lan baÅŸlÄ±klarÄ± Avukat Leyla Süren ile deÄŸerlendirdi. Hükümetin kadÄ±nlara yönelik ÅŸiddeti ve çocuklara yönelik istismarÄ± önlemek yerine "Nafaka çalÄ±ÅŸtayÄ±" düzenlediÄŸini dile getiren Avukat Leyla Süren, nafakanÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n ekonomik ÅŸiddet olduÄŸunu belirtti.

‘SÜRESÄ°Z NAFAKA DÄ°YE BÄ°R ÅžEY YOK’

Nafaka hakkÄ±nda bilinen yanlÄ±ÅŸlara dikkat çeken Süren, “BoÅŸanan kadÄ±nÄ±n hiçbir gelirinin olmamasÄ± gerekiyor. ÖrneÄŸin malÄ± varsa, iÅŸi varsa, mesleÄŸi varsa nafaka verilmesi diye bir ÅŸey yok. Åžuan gündemde tutulan ÅŸekliyle sanki her boÅŸanan kadÄ±n nafaka alabiliyormuÅŸ gibi gösteriliyor ama hala sadece kanunda belirli kÄ±staslara uygun kadÄ±n yoksulluk nafakasÄ± isteyebiliyor. Bunu çok iyi anlamamÄ±z lazÄ±m" dedi.

Süren, Adalet BakanÄ±'nÄ±n süresiz nafaka açÄ±klamalarÄ±na açÄ±klÄ±k getirdi: "Bir kere süresiz nafaka diye bir ÅŸey yok. Her ne kadar mahkeme süre belirtmeden bunu kabul ediyorsa da örneÄŸin bir iki sene sonra o kadÄ±nÄ±n mali gücünde bir deÄŸiÅŸiklik olduÄŸunda nafaka ödeyen kiÅŸi nafakanÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± ya da indirilmesini isteyebilir. Üçüncü önemli olan konuysa ÅŸu; Bir kadÄ±n sadece kendisi için deÄŸil, kendisine velayeti bÄ±rakÄ±lan çocuklar varsa onu da iÅŸtirak nafakasÄ± adÄ± altÄ±nda isteyebilir. O çocuÄŸun bakÄ±mÄ±yla ilgili her iki eÅŸ sorumlu olduÄŸuna göre velayet verilmeyen tarafa çocuÄŸun bakÄ±mÄ± ile ilgili maddi oran belirlenir.”

‘BOÅžANMAYI ZORLAÅžTIRMAK Ä°ÇÄ°N YAPILAN ÅžEYLER’

Her yÄ±l yüzlerce kadÄ±nÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini hatÄ±rlatan Süren, “Ä°ki bakanlÄ±k kadÄ±n cinayetleri veya çocuk istismarÄ±nÄ± nasÄ±l azaltabiliriz diye bir çalÄ±ÅŸtay yapmazken belki de yüzdeleri o kadar düÅŸük oranda olacak nafaka maÄŸdurlarÄ± için çalÄ±ÅŸtaylar düzenlediklerini görüyoruz. Esas itibariyle boÅŸanmayÄ± zorlaÅŸtÄ±rmak için yapÄ±lmaya çalÄ±ÅŸÄ±lan ÅŸeyler bunlar. AçÄ±kça, 'boÅŸanmayÄ±n, ÅŸiddet gördüÄŸünüz, özellikle yaÅŸam hakkÄ±nÄ±zÄ±n ihlal edildiÄŸi evlerde ve evliliklerde kalmaya devam edin' diyorlar. Tercümesi bu" ifadesinde bulundu.

‘ÅžÄ°DDETÄ°N DEVAMI Ä°ÇÄ°N DEVLET ELÄ°YLE YASALAR ÇIKARILIYOR’

Süren, düzenlenmenin kendileri açÄ±sÄ±ndan ne anlama geldiÄŸini ÅŸu sözlerle açÄ±kladÄ±: “BakanlÄ±k ‘süresiz nafaka alÄ±nmasÄ±nÄ± engelleyeceÄŸiz, erkekleri koruyacaÄŸÄ±z’ diyerek hareket ettiklerini söylüyor. Peki o evlilikle kadÄ±n erkek eÅŸit mi ya da kadÄ±n neden boÅŸanmak ister? Ä°statistikler ÅŸiddetin en yüksek boÅŸanma sebebi olduÄŸunu söylüyor. Türkiye’de kadÄ±nlarÄ±n yoksulluk oranÄ± yüzde 21.6. Bu iki bilgi sadece kadÄ±nlarÄ±n nafaka almamasÄ± halinde ÅŸiddet görmeye devam edeceÄŸini gösteriyor. Yani kadÄ±nlar yalnÄ±zlaÅŸtÄ±rÄ±lmaya çalÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor, eve kapatÄ±lmak isteniyor ve o evde gördüÄŸü ÅŸiddetin de devam etmesi için devlet eliyle yasalar deÄŸiÅŸtirilmeye çalÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor.”

‘BU BÄ°R EKONOMÄ°K ÅžÄ°DDETTÄ°R’

Nafaka hakkÄ±nÄ±n engellenmesinin aynÄ± zamanda ekonomik ÅŸiddet olduÄŸunu belirten Süren, “Yoksun bÄ±rakma bu bir ekonomik ÅŸiddet. Yoksullukla ÅŸiddet arasÄ±na kadÄ±n sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmaya çalÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor. Sonuçta ekonomik ÅŸiddet de fiziksel ÅŸiddetle kadÄ±n karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya getiriliyor. EÄŸer nafaka konusunda belirttikleri ÅŸekilde bir düzenleme getirirlerse kadÄ±n; evdeki psikolojik ve fiziksel ÅŸiddetle, yoksun bÄ±rakÄ±lmayla, evlilik ile ekonomik yoksulluk arasÄ±nda seçim zorunluluÄŸuna mahkum edilecek” dedi.

“Bu düzenlemeyi kabul etmemiz mümkün deÄŸil" diyen Süren mücadele çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 Ekim 2018 11:51

www.evrensel.net