2018 Nobel Ã–dÃ¼lleri sahiplerini buldu

TÄ±p, fizik, kimya, ve barÄ±ÅŸ alanÄ±nda verilen Nobel Ã–dÃ¼lleri'nin 2018 yÄ±lÄ± kazananlarÄ± belli oldu.

2018 yÄ±lÄ± Nobel Ödülleri sahiplerine takdim edildi. Ä°lki 1901 yÄ±lÄ±nda takdim edilen Nobel Ödülleri, Ä°sveç Kraliyet Bilimler Akademisi, Ä°sveç Akademisi, Karolinska Enstitüsü ve Norveç Nobel Komitesi tarafÄ±ndan barÄ±ÅŸ, fizik, kimya, edebiyat ve fizyoloji veya tÄ±p alanlarÄ±nda veriliyor. Ekonomi dalÄ±nda verilen bir baÅŸka Nobel Ödülü ise 1968 yÄ±lÄ±nda Sveriges Riksbank ile Merkez bankasÄ±nÄ±n Ä°sveç ekonomisine yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu katkÄ±lar nedeniyle verilmeye baÅŸlandÄ±.

Ödüllerin idaresi ve finansmanÄ± Alfred Nobel'in 1895 yÄ±lÄ±ndaki vasiyeti doÄŸrultusunda kurulan Nobel VakfÄ± tarafÄ±ndan saÄŸlanÄ±yor. Her ödül ayrÄ± bir komite tarafÄ±ndan veriliyor. Ödüle layÄ±k görülen kiÅŸi ve kurumlara bir madalya, bir diploma ve deÄŸiÅŸen miktarlarda para ödülü takdim ediliyor. Ödülü kazananlara 9 milyon Ä°sveç Kronu (yaklaÅŸÄ±k 1.4 milyon TL) para ödülü verildi.

2018 Nobel Ödülllerini kazanan kiÅŸi ve kurumlar ise ÅŸöyle:

â– Nobel BarÄ±ÅŸ Ödülü: Doktor Denis Mukwege ve Ezidi insan haklarÄ± savunucusu Nadia Murad â– Nobel TÄ±p Ödülü: Japon Tasuku Honjo ile ABD'li James P. Allison â– Nobel Fizik Ödülü: ABD'li Arthur Ashkin, FransÄ±z Gerard Mourou ve KanadalÄ± Donna Strickland â– Nobel Kimya Ödülü: Frances H. Arnold ile George P. Smith ve Gregory P. Winter â– Nobel Edebiyat Ödülü: Verilmeyecek â– Nobel Ekonomi Ödülü: Henüz verilmedi

Ödüllere iliÅŸkin ayrÄ±ntÄ±lar ise ÅŸöyle:

2018 NOBEL BARIÅž ÖDÜLÜ, DENÄ°S MUKWEGE VE NADÄ°A MURAD'A VERÄ°LDÄ°

Görsel: Niklas Elmehed/Norveç Nobel Komitesi

2018 Nobel BarÄ±ÅŸ Ödülü, tecavüzün savaÅŸlarda bir silah olarak kullanÄ±lmasÄ±nÄ± engellemek amacÄ±yla yürüttükleri çalÄ±ÅŸmalardan dolayÄ± Kongolu jinekolog doktor Denis Mukwege ve Ezidi insan haklarÄ± savunucusu Nadia Murad'a verildi. Nobel BarÄ±ÅŸ Ödülü'ne layÄ±k görülen Ezidi kadÄ±n haklarÄ± savunucusu Nadia Murad "Bu ödülü bütün Ezidiler, bütün IraklÄ±lar, Kürtler, bütün azÄ±nlÄ±klar ve dünya çapÄ±ndaki cinsel ÅŸiddet maÄŸdurlarÄ±nÄ±n hepsiyle paylaÅŸÄ±yorum" dedi.

2018 Nobel BarÄ±ÅŸ Ã–dÃ¼lÃ¼, Denis Mukwege ve Nadia Murad'a verildi

2018 NOBEL KÄ°MYA ÖDÜLÜ, EVRÄ°M BÄ°YOLOJÄ°SÄ° ÇALIÅžAN 3 BÄ°LÄ°M Ä°NSANINA VERÄ°LDÄ°

Ä°llüstrasyon: Nikalas Eimehed/Ä°sveç Kraliyet Bilimler Akademisi

Nobel Kimya Ödülü bu yÄ±l, evrim biyolojisi alanÄ±ndaki çalÄ±ÅŸmalarÄ±ndan ötürü bilim insanlarÄ± Frances H. Arnold ile George P. Smith ve Gregory P. Winter arasÄ±nda paylaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.

Ä°sveç Kraliyet Bilimler Akademisinden yapÄ±lan açÄ±klamada, 2018 Nobel Kimya Ödülü'nün yarÄ±sÄ±nÄ±n ABD'li Frances H. Arnold'a verildiÄŸi, ödülün diÄŸer yarÄ±sÄ±nÄ±n ise ABD'li George P. Smith ile Ä°ngiliz Gregory P. Winter arasÄ±nda paylaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

AçÄ±klamada, Arnold'un enzimlerin biyolojik evriminin yönetilebileceÄŸini ortaya koyduÄŸu, Smith ve Winter'Ä±n ise bunun pratik alanlarda uygulanmasÄ±nÄ± saÄŸlayan laboratuvar yöntemlerini geliÅŸtirdikleri için ödüle layÄ±k görüldüÄŸü ifade edildi.

Nobel Kimya Ã–dÃ¼lÃ¼, evrim biyolojisi Ã§alÄ±ÅŸan 3 bilim insanÄ±na verildi

2018 NOBEL FÄ°ZÄ°K ÖDÜLÜ, A. ASHKÄ°N, G. MOUROU VE D. STRÄ°CKLAND'E VERÄ°LDÄ°

Ä°llüstrasyon: Nikalas Eimehed/Ä°sveç Kraliyet Bilimler Akademisi

Nobel Fizik Ödülü, 'lazer fiziÄŸini kökten deÄŸiÅŸtiren icatlarÄ±ndan' dolayÄ± ABD'li Arthur Ashkin, FransÄ±z Gerard Mourou ve KanadalÄ± Donna Strickland'e verildi. A. Ashkin atom, virüs gibi küçük cisimleri yakalayabilen optik cÄ±mbÄ±zÄ±n; Mourou ve Strickland ise bugün göz ameliyatlarÄ±nda da kullanÄ±lan lazer teknolojisinin keÅŸfi için ödüle layÄ±k görüldü.

Nobel Fizik Ã–dÃ¼lÃ¼, A. Ashkin, G. Mourou ve D. Strickland'e verildi

2018 NOBEL TIP ÖDÜLÜ ABD'LÄ° JAMES P. ALLÄ°SON Ä°LE JAPON TASUKU HONJO'YA VERÄ°LDÄ°

FotoÄŸraf: Atila AltuntaÅŸ/AA

Nobel TÄ±p Ödülü, bu yÄ±l kanser alanÄ±ndaki çalÄ±ÅŸmalarÄ±yla tÄ±p dünyasÄ±na yaptÄ±klarÄ± katkÄ±lardan ötürü Japon Tasuku Honjo ile ABD'li James P. Allison arasÄ±nda paylaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±. Nobel Komitesinden yapÄ±lan açÄ±klamada, bilim insanlarÄ±nÄ±n "negatif baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k düzenlemelerini önleyen kanser tedavi yöntemini keÅŸfettikleri için" ödüle layÄ±k görüldüÄŸü ifade edildi.

Nobel TÄ±p Ã–dÃ¼lÃ¼ sahiplerini buldu

NOBEL EDEBÄ°YAT ÖDÜLÜ BU YIL VERÄ°LMEYECEK

Nobel Edebiyat Ödülü, Ä°sveç Akademisi'ndeki cinsel saldÄ±rÄ± skandalÄ± nedeniyle yaÅŸanan istifalar sebebiyle bu yÄ±l verilmeyecek.



Akademi üyelerinden Åžair Katarina Frostenson’un eÅŸi FransÄ±z fotoÄŸrafçÄ± Jean-Claude Arnault’a, 18 kadÄ±n tarafÄ±ndan cinsel taciz suçlamasÄ± yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Arnault’un 6 ödülün kazananÄ±nÄ± resmi açÄ±klamadan önce sÄ±zdÄ±rdÄ±ÄŸÄ± da ileri sürüldü. SkandalÄ±n ardÄ±ndan Ä°sveç Akademisi'nin 18 üyesinden 6'sÄ± istifa etti, Frostenson ile birlikte 7 üye atÄ±l duruma geçti. Ödülü 1901'den bu yana daÄŸÄ±tan Ä°sveç Akademisi, konuyla ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, ödülün gelecek yÄ±l iki kez verileceÄŸini duyurdu.

Nobel Edebiyat Ã–dÃ¼lÃ¼ bu yÄ±l verilmeyecek

NOBEL ÖDÜLÜ NEDÄ°R?

Ä°sveçli kimya mühendisi Alfred Nobel, ölümünden bir yÄ±l önce, 27 KasÄ±m 1895'te üçüncü ve son vasiyetini imzalamÄ±ÅŸtÄ±. Ölümünden sonra her yÄ±l fizik, kimya, tÄ±p, edebiyat ve barÄ±ÅŸ alanlarÄ±nda insanlÄ±ÄŸa büyük katkÄ±da bulunan araÅŸtÄ±rmacÄ±lara verilecek bir ödülün kurulmasÄ±nÄ± isteyen Nobel, bunun için kendi keÅŸfi olan dinamit ve diÄŸer patlayÄ±cÄ± maddelerden elde ettiÄŸi 33,2 milyon Ä°sveç kronu (yaklaÅŸÄ±k 19 milyon lira) tutarÄ±ndaki servetinin yüzde 94'ünü baÄŸÄ±ÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. 1867'de keÅŸfettiÄŸi dinamit ve çeÅŸitli ülkelerde kurduÄŸu çok sayÄ±da patlayÄ±cÄ± fabrikasÄ±ndan büyük bir servet elde eden Nobel'in servetini insanlÄ±ÄŸÄ±n geleceÄŸi için çalÄ±ÅŸan bilim adamlarÄ±na baÄŸÄ±ÅŸlama fikrinin, bir FransÄ±z gazetesinde yanlÄ±ÅŸlÄ±kla verilen ölüm ilanÄ±na dayandÄ±ÄŸÄ± sanÄ±lÄ±yor.

Ä°talya'ya balistit barutu sattÄ±ÄŸÄ± için 1891'de Fransa tarafÄ±ndan "hain" ilan edilen Alfred Nobel'in aÄŸabeyi ve iÅŸ ortaÄŸÄ± Ludvig, 1888'de Cannes'da yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmiÅŸti. Ölenin Ludvig deÄŸil, Alfred Nobel olduÄŸuna dair yanlÄ±ÅŸ istihbarat alan bir FransÄ±z gazetesi, "Ölüm tüccarÄ± öldü" baÅŸlÄ±klÄ± bir ilan yayÄ±mlamÄ±ÅŸtÄ±. Ä°landa "Daha önce hiç olmadÄ±ÄŸÄ± kadar hÄ±zlÄ± bir biçimde ve daha fazla sayÄ±da insanÄ±n ölümünü saÄŸlayacak yöntemler bularak zengin olan Dr. Alfred Nobel, dün öldü." ifadeleri kullanÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Ölenin Alfred deÄŸil, kardeÅŸi Ludvig Nobel olduÄŸunun anlaÅŸÄ±lmasÄ± üzerine gazete, bir düzeltme yayÄ±mlamÄ±ÅŸtÄ±. HayatÄ± boyuncu evlenmeyen ve çocuÄŸu olmayan Alfred Nobel'in, ilanÄ± okuyunca çok üzüldüÄŸü ve gelecek nesillerin kendisini nasÄ±l hatÄ±rlayacaÄŸÄ± konusunda endiÅŸeye kapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ileri sürülüyor.

Nobel'in atadÄ±ÄŸÄ± Ragnar Sohlman and Rudolf Lilljequist, bilim adamÄ±nÄ±n servetiyle ilgilenmek ve ödülleri daÄŸÄ±tmak için 1900'da Nobel VakfÄ±nÄ± kurdu. Nobel VakfÄ±, ödül verileceklerin seçiminde herhangi bir rol oynamÄ±yor. Daha çok bir yatÄ±rÄ±m ÅŸirketi gibi faaliyette bulunan VakÄ±f, ödüller için finansal temel oluÅŸturmak üzere Nobel'in servetiyle yatÄ±rÄ±mda bulunuyor. VakÄ±f, Ä°sveç'te tüm vergilerden, ABD'de de yatÄ±rÄ±m vergilerinden muaf tutuluyor. VakfÄ±n, beÅŸ kiÅŸiden oluÅŸan yönetim kurulunun baÅŸkanÄ±nÄ± Ä°sveç KralÄ± atÄ±yor. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 Ekim 2018 09:27

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