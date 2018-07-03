EylÃ¼l ve Leyla'nÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼ Ã¼zerine 'hadÄ±m' tartÄ±ÅŸmasÄ±, Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ gizliyor

KÃ¼Ã§Ã¼k Leyla ve EylÃ¼lâ€™Ã¼n Ã¶lÃ¼mÃ¼ Ã¼zerine yÃ¼kselen talepler, yine hÃ¼kÃ¼metin â€˜hadÄ±mâ€™ sÃ¶ylemiyle karÅŸÄ±lÄ±k buldu. Ã‡ocuklarÄ±n korunmasÄ± ise tartÄ±ÅŸÄ±lmadÄ±.Â

ÇocuklarÄ±n kaçÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve istismar edildiÄŸi acÄ± olaylar üzerine hükümet “HadÄ±mÄ± getireceÄŸiz” açÄ±klamalarÄ±yla, seçimin hemen öncesinde hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± yasal düzenlemeye iÅŸaret etti.

Buna göre; DanÄ±ÅŸtay tarafÄ±ndan iptal edilen “kimyasal hadÄ±m” bir ceza yöntemi olarak yasada yer alacak. Çocuklara yönelik cinsel istismar suçunda ceza artÄ±rÄ±mlarÄ± söz konusu olacak. Ancak çocuk istismarÄ±nda çocuklar arasÄ±nda bir ayrÄ±m yapÄ±larak 12 yaÅŸÄ±ndan küçük çocuklara yönelik istismarda daha aÄŸÄ±r cezalar verilecek. Çocuk Ä°zlem Merkezleri yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±lacak. Çocuk istismarÄ± suçundan daha önce hüküm giymiÅŸ sabÄ±kalÄ±larÄ±n çocuklarla ilgili alanlarda çalÄ±ÅŸmasÄ± yasaklanacak.

AÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak “hadÄ±m” üzerinde yürüyen çocuk istismarÄ± tartÄ±ÅŸmasÄ± ise gerçek çözümlerin tartÄ±ÅŸÄ±lmasÄ±nÄ±n önüne geçiyor.

Ekmek ve Gül’den Gizem Örnek ve Elvan BaÅŸkala’nÄ±n haberine göre; Çocuk Ä°hmal ve Ä°stismarÄ±nÄ± Önleme Platformundan Av. Seda Akço ve çocuk haklarÄ± savunucusu Esin Koman, gerçek çözümün cezalarÄ±n arttÄ±rÄ±lmasÄ±nda deÄŸil, koruyucu ve önleyici önlemlerin etkili bir biçimde uygulanmasÄ± için somut adÄ±mlar atÄ±lmasÄ±nda olduÄŸunu söylüyor.

‘HADIM SÖYLEMÄ°NÄ°N YAYGINLAÅžMASI TOPLU BÄ°R TAVIR PROBLEMÄ°’

HadÄ±m, idam gibi söylemlerin medya ve kamuoyu tarafÄ±ndan da deÄŸer bulduÄŸuna dikkat çeken Akço, “CezanÄ±n miktarÄ± üzerinden tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z sürece çocuk istismarÄ±nÄ± önleyici bir sistemi konuÅŸma ÅŸansÄ±nÄ± yitiriyoruz” diyor. Çocuk istismarÄ±nÄ±n bu yaklaÅŸÄ±mlarla çözülemeyeceÄŸinin altÄ±nÄ± çizen Akço, bu söylemin yaygÄ±nlaÅŸmasÄ±nda ve idam, hadÄ±m gibi önerilerin bir talep haline gelmesinde “Cezalar artÄ±rÄ±lsÄ±n” söyleminin etkili olduÄŸunu belirtiyor. Bu talebi sÄ±kça dile getiren hak örgütlerini ve bu tür haberlerde “Cezalar artÄ±rÄ±lsÄ±n” söylemini öne çÄ±karan medyayÄ± da eleÅŸtirerek ÅŸöyle diyor: “Bu tür vakalarÄ± haber konusu yaparken hep cezalarÄ±n az olmasÄ±, failin tutuklanmamasÄ± gibi konular öne çÄ±karÄ±lÄ±yor. Bunu duyan vatandaÅŸ da tutuklansÄ±n, hapis cezasÄ± verilsin, daha aÄŸÄ±r verilsin diyor. Siyasetçi açÄ±sÄ±ndan bunun karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± vermek de kolay; ‘CezayÄ± aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±yorum, hadÄ±mÄ± getiriyorum...’ Bu, toplu bir tavÄ±r problemi.”

‘ÖNLEMEYE YÖNELÄ°K YÜKÜMLÜLÜKLERÄ° KONUÅžAMIYORUZ’

Çocuk istismarÄ± davalarÄ±nda “cezasÄ±zlÄ±k” sorunuyla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olunduÄŸunun da altÄ±nÄ± çizen Akço, cezasÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n asÄ±l sebebinin kanunda yazÄ±lan cezanÄ±n miktarÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak sorunun asÄ±l kaynaÄŸÄ±nÄ±n tartÄ±ÅŸmaya açÄ±lmasÄ±ndan da kaçÄ±nÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekiyor: “Ä°stismarÄ± önlemeyi tartÄ±ÅŸmak, hem asÄ±l sorumlularÄ± iÅŸaret etmek hem de yapÄ±lmasÄ± gerekenler açÄ±sÄ±ndan karmaÅŸÄ±k bir tartÄ±ÅŸma. Hep olay olduktan sonra herkeste infial durumu varken bu sorunu tartÄ±ÅŸÄ±yoruz. Bu sÄ±rada da idarenin önlemeye dair yükümlülükleri deÄŸil, cezalar tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor. CezanÄ±n miktarÄ± üzerinden tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z sürece çocuk istismarÄ±nÄ± önleyici bir sistemi konuÅŸma ÅŸansÄ±nÄ± yitiriyoruz.”

‘HÜKÜMETÄ°N Ä°ÅžÄ°NE YARIYOR’

“Yöneticiler doÄŸru politikalar üretebilir ama bu hem zorlu hem de kÄ±sa sürede sonuç verebilecek ÅŸeyler deÄŸil. DolayÄ±sÄ±yla medya ve kamuoyunun bu tutumu yöneticilerin de iÅŸlerine yarÄ±yor” diyen Akço, “Bu andan sonra çözüm hükümetin elinde. Aile BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan 2014-2019 yÄ±llarÄ± için hazÄ±rlanan Çocuk Koruma Hizmetlerinde Koordinasyon Strateji Belgesi var. Belgede erken uyarÄ± sisteminin kurulmasÄ±, müdahale aÅŸamasÄ±nda yapÄ±lmasÄ± gereken iyileÅŸtirmeler ve kurumlar arasÄ± koordinasyona iliÅŸkin yöntemler var. Çözüme iliÅŸkin ciddi bir yöntem saÄŸlÄ±yor bu belge. Bunun hayata geçirilmesi gerekir” diyor.

‘CEZANIN AÄžIR DEÄžÄ°L, ADÄ°L OLMASI MAÄžDURU KORUR’

Her yÄ±l kaybolan çocuk sayÄ±sÄ±nÄ±n arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Akço, “KaçÄ±ran caniyi asalÄ±m, demek yerine ‘Bu çocuklarÄ±n kaybolmamasÄ±, kaçÄ±rÄ±lmamasÄ± için ne yapÄ±lÄ±yor, neden bu sayÄ± artÄ±yor’ sorusunu gündeme getirmemiz gerekir” diyor. “CezanÄ±n aÄŸÄ±r deÄŸil, adil olmasÄ± maÄŸduru korur” diyen Akço, yargÄ±lama sonrasÄ± etkili bir sonuca varÄ±lmamasÄ±nÄ± ise “Burada kanundaki cezayla ilgili bir sorun yok, yargÄ±lama usulüyle ilgili bir sorun var ve bu sorgulanmalÄ±” diye açÄ±klÄ±yor.

ÖNCELÄ°KLÄ° SORUN ‘ÇOCUK ALGISI’

KHK ile kapatÄ±lan Gündem Çocuk DerneÄŸinden Esin Koman, asÄ±l sorunun toplumda ve devlette deÄŸiÅŸmeyen çocuk algÄ±sÄ±nda olduÄŸuna dikkat çekiyor: “ÇocuklarÄ±n yaÅŸam haklarÄ±nÄ±n elinden alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve biz yetiÅŸkinlerin buna hakkÄ±mÄ±z olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n topluma anlatÄ±lmasÄ± gerekiyor. ÇocuklarÄ±n korunmasÄ± gerekiyor risklerden, tecavüzden, savaÅŸtan, ekonomik krizden... Koruyucu bir mekanizma kurmak ve buna ihtiyacÄ±mÄ±z olduÄŸunu topluma anlatmak gerekiyor. YasanÄ±n hazÄ±rlanmasÄ± konusunda da devlet, uzmanlarla, sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±yla iÅŸ birliÄŸi içinde olmalÄ±, görüÅŸlerini almalÄ±, bu iÅŸe dokunan herkesle kontak halinde olmalÄ±, planlamalarÄ± bu ÅŸekilde yapmalÄ±.”

Ä°STÄ°SMARIN SADECE YÜZDE 5’Ä° ORTAYA ÇIKIYOR

Åžiddeti Önleme ve Rehabilitasyon DerneÄŸi ve AcÄ±badem Üniversitesi Suç ve Åžiddetle Mücadele Uygulama ve AraÅŸtÄ±rma Merkezi 2016 yÄ±lÄ± Çocuk Ä°stismarÄ± Raporuna göre;

- Son 10 yÄ±lda çocuk istismarÄ± vakalarÄ± yüzde 700 arttÄ± ve 10 yÄ±lda 300 bin istismar vakasÄ± yaÅŸandÄ±.

- Çocuk tecavüzlerinin sadece yüzde 5’i ortaya çÄ±kÄ±yor yüzde 95’i gizli kalÄ±yor. Ensest vakalarÄ±nÄ±n ise ancak binde 1’i ortaya çÄ±kÄ±yor. Buna raÄŸmen adliyelerdeki her 4 tecavüz davasÄ±ndan biri çocuklarla ilgili. Yani gerçek rakamlar ortaya çÄ±kan vakalardan kat kat fazla!

- Ä°stismarcÄ±larÄ±n yüzde 66’sÄ± akraba, komÅŸu gibi çocuÄŸun tanÄ±dÄ±ÄŸÄ± kiÅŸiler ve istismarcÄ±larÄ±n yüzde 9’u çocukla aynÄ± evde yaÅŸÄ±yor.

- Dünya SaÄŸlÄ±k Örgütü ve Ankara Üniversitesinin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± bir araÅŸtÄ±rma raporuna göre erkeklerin yüzde 8.7’si; kadÄ±nlarÄ±n yüzde 7.2’si çocukluklarÄ±nda cinsel tacize uÄŸradÄ±.

KAYIP ÇOCUK SAYISI HER YIL ARTIYOR

Türkiye Ä°statistik Kurumu’nun (TÜÄ°K) verilerine göre 2008-2016 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda resmi olarak kayÄ±p baÅŸvurusu yapÄ±lan çocuk sayÄ±sÄ± 104 bin 531’e ulaÅŸtÄ±.

2008’de 4 bin 517,

2009’da 5 bin 81,

2010’da 8 bin 81 çocuk kayboldu.

KayÄ±p çocuk 2011 yÄ±lÄ±ndan itibaren ise çift haneli rakamlara ulaÅŸtÄ±.

2011’de 10 bin 67,

2012’de 12 bin 474,

2013’te 16 bin 218,

2014’te 18 bin 696,

2015’te 17 bin 706

2016’da ise 11 bin 691 çocuk kayÄ±p olarak bildirildi.

Bu rakamlara göre Türkiye’de kayÄ±p çocuk sayÄ±sÄ± pek çok ülkenin nüfusundan fazla. Türkiye’de 31 bin nüfuslu San Marino, 36 bin 656 nüfuslu LihtenÅŸtayn ve 56 bin 810 nüfuslu Grönland’Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 16 ülkenin nüfusundan daha fazla çocuk kayboldu. (HABER MERKEZÄ°)

Leyla Aydemir'in Ã¶lÃ¼m nedeni belli oldu: 8-10 gÃ¼n aÃ§ bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸ

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