Suudi devlet kanalÄ±nda ilk kez kadÄ±n spiker ana haber bÃ¼lteni sundu

Suudi Arabistan'Ä±n resmi televizyon kanalÄ±nda ilk kez bir kadÄ±n spiker ana haber bÃ¼ltenini sundu.

KadÄ±nlara yönelik ayrÄ±mcÄ±lÄ±kta ön sÄ±ralarda yer alan Suudi Arabistan'Ä±n resmi kanalÄ± Es-Suudiyye'de (Saudi Tv) dün ilk kez bir kadÄ±n spiker ana haber bülteni sundu. Ana haber bülteninde Viam ed-Dahil adlÄ± sunucu seyircinin karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±ktÄ±. Dahil, kanalÄ±n ve ana haber bülteninin yeni yayÄ±n döneminin tanÄ±tÄ±mÄ± dolayÄ±sÄ±yla bülteni spiker Ömer en-NeÅŸvan'la sundu.

Lübnan Amerikan Üniversitesi BasÄ±n Bölümü'nden mezun Dahil, daha önce Londra merkezli Al-Hayat gazetesi, Katar merkezli Al Jazeera televizyonu ve Al Arab televizyonu gibi tanÄ±nmÄ±ÅŸ medya kuruluÅŸlarÄ±nda çalÄ±ÅŸtÄ±.

Suudi Arabistan'da son dönemde yapÄ±lan açÄ±lÄ±mlarla kadÄ±nlara araba kullanma, veli izni aranmaksÄ±zÄ±n ÅŸirket kurabilme, Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±'nda çalÄ±ÅŸabilme, spor müsabakalarÄ± için stadyuma gidebilme gibi haklar verilmiÅŸti. Suudi Arabistan'Ä±n 2030 vizyonu, kadÄ±nlarÄ±n iÅŸ piyasasÄ±na katÄ±lÄ±m oranÄ±nÄ± yüzde 22'den yüzde 30'a çÄ±karmayÄ± hedefliyor. (Riyad/AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 EylÃ¼l 2018 16:12

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