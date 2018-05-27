Flormar iÅŸÃ§isi Selda KuÅŸÃ§u: Ä°ÅŸÃ§iden yana olmayana oy yok!

AKP Ã¼yesi Flormar iÅŸÃ§isi Selda KuÅŸÃ§u: Onlar iÅŸverene bu kadar destek Ã§Ä±kmasalardÄ± patronlar iÅŸÃ§iyi bu kadar ezemezdi.

Hilal TOK

Gebze

Flormar direniÅŸçilerinin kimisi sabahÄ±n yedisinde Petrol-Ä°ÅŸ SendikasÄ±’nÄ±n servisiyle geliyor fabrika önüne, kimisi de kendi imkanlarÄ±yla... “Biz çocuklarÄ±mÄ±za onurlu bir gelecek bÄ±rakacaÄŸÄ±z” diye baÅŸlattÄ±klarÄ± direniÅŸ 13 gündür sürüyor. SendikalaÅŸmak istedikleri için kapÄ± önüne konulduklarÄ± fabrikadan haklarÄ±nÄ± almak, sendikalÄ± olarak iÅŸlerine geri dönebilmek için sÄ±cak, oruç demeden mücadele ediyorlar.

DireniÅŸe destek verenlerin de iÅŸten atÄ±lmasÄ±yla birlikte sayÄ±sÄ± artan direniÅŸçi iÅŸçilerin çoÄŸunluÄŸu kadÄ±n. “Ä°lk kez bir direniÅŸin içinde olduklarÄ±nÄ±” söyleyen kadÄ±nlar, omuzlarÄ±nda evin, çocuklarÄ±nÄ±n, ailelerinin, borçlarÄ±nÄ±n yüküyle, “inatla” direniyorlar. Flormar reklamÄ±ndaki o sözü hatÄ±rlatarak; “KadÄ±nlar isterse baÅŸarÄ±r!”

En büyük tepkileri, aÄŸÄ±r koÅŸullarda uzun saatler çalÄ±ÅŸmalarÄ±na raÄŸmen çok düÅŸük ücret almalarÄ±na. On beÅŸ yÄ±ldÄ±r çalÄ±ÅŸan iÅŸçi bile neredeyse asgari ücret düzeyinde ücret alÄ±yor. ÇalÄ±ÅŸÄ±rken iÅŸittikleri hakaretler, aÅŸaÄŸÄ±lamalar, baskÄ±lar da cabasÄ±... DireniÅŸ baskÄ±lara karÅŸÄ± birlik olmayÄ± ve haklarÄ±nÄ± savunmayÄ± öÄŸrendikleri bir okul gibi. Neler yapabileceklerini görmenin öz güvenine sahipler artÄ±k. AynÄ± sÄ±nÄ±ftan olduklarÄ±yla dayanÄ±ÅŸmanÄ±n güzelliÄŸini yaÅŸÄ±yorlar.

Flormar patronu fabrika önüne branda ve tel örgü çekerek içerideki arkadaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸimlerini kesmeye çalÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ. Ancak engelleri aÅŸmanÄ±n bir yolunu her durumda buluyor iÅŸçiler. Ä°çerideki iÅŸçiler belli iÅŸaretlerle ve gizli mesajlarla onlarÄ±n yanÄ±nda olduklarÄ±nÄ±, desteklediklerini gösteriyor.

BURAYI AHIR, BÄ°ZÄ° DE HAYVAN GÄ°BÄ° GÖRÜYORLAR

FotoÄŸraf: Hilal Tok/EVRENSEL

Sohbet ettiÄŸimiz neredeyse bütün iÅŸçiler, aynÄ± ÅŸeyi söylüyor: “HaksÄ±z yere çÄ±karÄ±ldÄ±k. Flormar patronunu yeneceÄŸiz ve içeriye gireceÄŸiz. Biz onlarÄ±n deÄŸil, onlar bizim düzenimize ayak uyduracak...”

Bu kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ± dile getiren iÅŸçilerden biri de Selda KuÅŸçu. Ä°ÅŸten ilk çÄ±karÄ±lanlardan. “Ä°lk önce performans düÅŸüklüÄŸü, devamsÄ±zlÄ±k dediler. BaÅŸka bahanelerin arkasÄ±na sÄ±ÄŸÄ±narak çÄ±kardÄ±lar. Sonra sendikaya üye olduÄŸumuz için çÄ±kardÄ±klarÄ± çÄ±ktÄ± ortaya” diyor. Direncine hayran kalmamak elde deÄŸil. Her konuÅŸmasÄ±ndaki “KazanacaÄŸÄ±z” vurgusu, herkesi motive ediyor.

ÇalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ± ÅŸöyle anlatÄ±yor KuÅŸçu, “10 saat çalÄ±ÅŸÄ±yorduk, molalarÄ± bir dakika geçtiÄŸimiz zaman hakaretlere maruz kalÄ±yorduk, tepki gösterdiÄŸimizde ise baÅŸka zor bölümlere sürüp tehdit ediyorlardÄ±. Kendimiz istifa edelim diye çok baskÄ± uyguladÄ±lar.”

Fabrikayla aralarÄ±na branda ve tel örgülerin çekilmesine çok öfkeli: “Ä°nsan insana bu ÅŸekilde muamele yapmaz. BurayÄ± ahÄ±r, bizi de hayvan gibi görüyorlar. Ä°çerdeki iÅŸçiler de ses çÄ±karamÄ±yor, iÅŸten atÄ±lmamak için. Hiç korkmasÄ±nlar! Burada biz yalnÄ±z deÄŸiliz, bir sürü dayanÄ±ÅŸmacÄ± arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z var. Flormar’Ä±n önüne çektikleri brandalarÄ± buraya desteÄŸe gelen iÅŸçilerle birlikte sökeceÄŸiz.”

KOCAYA DA PATRONA DA DÄ°RENÄ°Åž!

Her gece eÅŸini ve çocuklarÄ±nÄ± sahura kaldÄ±rdÄ±ktan sonra bir daha uyumadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, onlarÄ± iÅŸe, okula gönderdikten sonra da fabrikanÄ±n önüne geldiÄŸini söylüyor. EÅŸi sendikalaÅŸmasÄ±na da direniÅŸte olmasÄ±na da tepki göstermiÅŸ, engellemeye çalÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ. BorçlarÄ± olduÄŸunu, eve her an icra gelebileceÄŸini anlatan KuÅŸçu, kocasÄ±nÄ±n bu gerekçelerle kendisine engel olmaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, tüm bu sÄ±kÄ±ntÄ±larla birlikte boÅŸanma aÅŸamasÄ±na geldiklerini anlatÄ±yor.

Yani sadece patrona karÅŸÄ± deÄŸil, her direniÅŸ gününün akÅŸamÄ± eve döndüÄŸünde “Ne gerek var bunlara” diyen kocasÄ±na karÅŸÄ± da mücadele yürütüyor: “Ben sendikalaÅŸma kararÄ± verirken ailem karÅŸÄ± çÄ±ktÄ±. BorçlarÄ±n var, girme bu iÅŸe diye. Kimse arkamda olmadÄ±. Ama ben bu haksÄ±zlÄ±ÄŸa dayanamadÄ±m. Ä°ÅŸçiye hakkÄ±nÄ± vermeyenden ben insaniyet, merhamet beklemem. EÅŸim desteklemiyor ama ben mücadelemin peÅŸindeyim. Ben savunmasam kimse benim hakkÄ±mÄ± savunmaz. EÅŸim arkamda olmuÅŸ olmamÄ±ÅŸ çok fark etmiyor. Bunca insan burada kendini yÄ±prattÄ±, ekmeÄŸinin peÅŸinden koÅŸtu. Kaç aydÄ±r da mücadele ediyoruz, yÄ±lmayacaÄŸÄ±z bÄ±kmayacaÄŸÄ±z.”

35 YAÅžINDAYIM, Ä°NANIN 70 YAÅžINDA HÄ°SSEDÄ°YORUM

Selda KuÅŸçu (FotoÄŸraf: Hilal Tok/EVRENSEL)

Flormar’da 6 yÄ±ldÄ±r çalÄ±ÅŸan KuÅŸçu, her yÄ±l üretim rekoru kÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±, hatta iÅŸten atÄ±lmadan bir gün önce ödül aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatÄ±yor: “Bana sen zam alacaksÄ±n diyorlardÄ±. Ne kadar diyorum ‘sürpriz’ diyorlar, sonra 20 lira zam yapÄ±yorlar. 35 yaÅŸÄ±ndayÄ±m inanÄ±n 70 yaÅŸÄ±nda hissediyorum kendimi.” AÄŸÄ±r koÅŸullarda, yoÄŸun çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± halde çok düÅŸük ücret aldÄ±klarÄ±nÄ±, daha fazlasÄ±nÄ± hak ettiklerini söyleyen KuÅŸçu, “Oje aseton kokularÄ± yüzünden eve gittiÄŸimizde baÅŸÄ±mÄ±z bir dünya oluyordu. Burada bel fÄ±tÄ±ÄŸÄ±, boyun fÄ±tÄ±ÄŸÄ± oldum. Ama hala asgari ücretin biraz üzerinde alÄ±yorum. Direnmekten, hakkÄ±mÄ± aramaktan baÅŸka çarem yok” diyor.

‘AKP’NÄ°N Ä°ÅžÇÄ°NÄ°N YANINDA OLMADIÄžINI GÖRDÜM’

Selda KuÅŸçu referandum dahil bugüne dek hep AKP’ye oy vermiÅŸ, ama artÄ±k vermeyeceÄŸini söylüyor: “Hep AK partiye oy veriyordum, üyesiydim de. Ama artÄ±k ErdoÄŸan’a oy yok. ErdoÄŸan iÅŸverene o kadar hak vermiÅŸ ki adam bana tazminat vermeden iÅŸten atÄ±yor. Devlet patronlara destek vereceÄŸine iÅŸçilere destek versin. HalkÄ±nÄ± darlÄ±ktan kurtarmadÄ±ÄŸÄ± müddetçe ‘onlara oy yok’ diyorum. HaksÄ±z mÄ±yÄ±m ama? Benim çocuÄŸum servis parasÄ±nÄ± ödeyemediÄŸim için arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n önünde servisten indirildi. Onlar iÅŸverene bu kadar destek çÄ±kmasalardÄ± patronlar iÅŸçiyi bu kadar ezemezdi. AzÄ±cÄ±k vicdanlarÄ± varsa, bunca iÅŸçinin emeÄŸine saygÄ± duyarlar, içeri girmemizi saÄŸlarlar.”

Ä°ki çocuk annesi KuÅŸçu, grevlerin yasaklanmasÄ±nÄ± “iktidarÄ±n millete yaptÄ±ÄŸÄ± ihanet” olarak görüyor: “Bu grevleri yasaklÄ±yorlar, sonra bunca iÅŸçi sefalet içerisinde yaÅŸarken, çocuklarÄ±nÄ± rahat okutamÄ±yorken onlardan bir de oy mu bekliyorlar? Ben eve yüzüm kÄ±zarÄ±k gidiyorum çünkü evime ekmek götüremiyorum. Ama vicdanÄ±m rahat, çünkü hakkÄ±m için mücadele ediyorum. Bu süreç içerisinde bize destek oldular oldular, olmadÄ±lar onlara oy yok!”

Hayat pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ±, geçim sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± ve borçlar tüm emekçilerin olduÄŸu gibi KuÅŸçu’nun da temel sorunu: “Herkesin borcu harcÄ± var. Bu iktidarda borcu olmayan yok. Ä°ki tane icralÄ±ÄŸÄ±m var benim. Pazara 10 lira ile çÄ±kmÄ±ÅŸÄ±m ‘her ÅŸeyden azar azar alÄ±rÄ±m’ hesabÄ± yapÄ±yorum, bir kilo kiraz almak istedim geçen, fiyatÄ±nÄ± duyunca ÅŸok oldum! Kendi ülkemizde yetiÅŸtirdiÄŸimiz mahsule milyonlar veriyoruz. Ben ErdoÄŸan’Ä± da AKP’yi de severim çok iyi iÅŸler yaptÄ±lar, ama iÅŸçinin deÄŸil patronun cebini doldurduklarÄ±nÄ± gördüm. Muharrem Ä°nce iÅŸçiden, emekçiden bahsediyor; ona oy vereceÄŸim, ekonominin düzeleceÄŸine, hakkÄ±mÄ±zÄ± alacaÄŸÄ±mÄ±za inanÄ±yorum.”

DEVLET Ä°ÅžÇÄ°NÄ°N ARKASINDA OLSAYDI BÖYLE OLMAZDI

Direnen arkadaÅŸlarÄ±na alkÄ±ÅŸla destek verdiÄŸi için iÅŸinden olan Yasemin SalihoÄŸlu, 3 yÄ±ldÄ±r Flormar’da çalÄ±ÅŸÄ±yor. Pendik’te oturduÄŸu için her zaman evine gidemiyor, her gün direniÅŸ yerinde olabilmek için genellikle bir iÅŸçi arkadaÅŸÄ±nda kalÄ±yor.

Patrona da devlete de öfkeli: “SendikalaÅŸtÄ±k diye terör örgütü muamelesi gördük. Bizi iÅŸten attÄ±klarÄ± zaman fabrikaya çevik kuvvet çaÄŸÄ±rdÄ±lar, polis arabalarÄ±na bindirmeye çalÄ±ÅŸtÄ±lar. Demokratik bir ülkede yaÅŸasaydÄ±k zaten bunlar olmazdÄ±. Bir sürü iÅŸçi sokakta kaldÄ±, ekmeÄŸinden oldu. Devlet bize sahip çÄ±ksaydÄ± biz böyle maÄŸdur olmazdÄ±k.”

Her ÅŸeye raÄŸmen kararlÄ± ve umutlu Yasemin. “Flormar diyor ya ‘KadÄ±nlar her ÅŸeyi baÅŸarÄ±r’ diye, Flormar’Ä±n iÅŸçileri de diyor; kadÄ±nÄ±z her ÅŸeyi baÅŸarÄ±rÄ±z. Tüm iÅŸçilerin desteÄŸini bekliyoruz” diye konuÅŸuyor.

ÇOCUÄžUMUN GELECEÄžÄ° Ä°ÇÄ°N...

Ä°ki yÄ±ldÄ±r Flormar’da çalÄ±ÅŸan Semra’da direniÅŸteki arkadaÅŸlarÄ±na destek verdiÄŸi için iÅŸten atÄ±lan onlarca kadÄ±ndan biri. Hasta eÅŸi ve üç çocuÄŸuyla birlikte borç içinde yaÅŸamaya çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± dile getiren Semra, çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ± ÅŸöyle anlatÄ±yor: “Kimyasal olduÄŸu için boÄŸazÄ±m sürekli tahriÅŸ oluyordu. HavalandÄ±rma yetersizdi, cam yoktu. Eve geldiÄŸimiz zaman sürekli boÄŸaz aÄŸrÄ±sÄ± çekiyorduk. YoÄŸurt yiyerek kendimize gelmeye çalÄ±ÅŸÄ±yorduk. Senelerdir çalÄ±ÅŸÄ±yoruz, doÄŸru düzgün zam olmadÄ±. Yakacak parasÄ± 50 lira veriyorlardÄ±. 2 senelikle 14 senelik iÅŸçi bile aynÄ± ücreti alÄ±yor. Daha önce de talep ettik, ama hiçbir ÅŸey yapmadÄ±lar.”

Bir baÅŸka iÅŸçi katÄ±lÄ±yor o sÄ±ra sohbetimize, “Ben karda kÄ±ÅŸta 10 aylÄ±k bebeÄŸimi beÅŸiÄŸinde bÄ±rakÄ±p buraya geliyordum. Sonuç? 5 yÄ±ldÄ±r buradayÄ±m yeni girenle aynÄ± ücreti alÄ±yorum. ÇocuÄŸumun geleceÄŸi için ÅŸimdi iÅŸe gelir gibi burada mücadele ediyorum.”

KADIN Ä°STERSE BAÅžARIR!

11 yÄ±llÄ±k Flormar iÅŸçisi AyÅŸe GüldalÄ± da mücadeleden vazgeçmeyeceklerini ifade ederek, ÅŸunlarÄ± söylüyor: “Ben çÄ±karÄ±lmadan bir gün önce müdürümden tehdit aldÄ±m. ‘Bir daha arkadaÅŸlarÄ±nÄ± alkÄ±ÅŸlarsan sen de üzülürsün ben de üzülürüm’ dedi. AçÄ±kçasÄ± bana yolu gösterdi. Ancak iÅŸten çÄ±karmalar devam edince biz yine alkÄ±ÅŸ tuttuk. Sonra bizi de çÄ±kardÄ±lar, sendikal örgütlenme gibi deÄŸil terör örgütü gibi yaklaÅŸtÄ±lar. BaÅŸaracaÄŸÄ±mÄ±za inanÄ±yoruz, mücadelemizden vazgeçmeyeceÄŸiz. Onlar reklamlarÄ±nda hep söylüyor ‘KadÄ±n isterse baÅŸarÄ±r’ diye. Biz kadÄ±nlar da inanÄ±yoruz baÅŸaracaÄŸÄ±z inÅŸallah, bu sendikanÄ±n bayraÄŸÄ±nÄ± bu bahçeye dikeceÄŸiz.”

Bu direniÅŸin kendileri için bir “ilk” olduÄŸunu belirten GüldalÄ±, Flormar’a sendikalÄ± olarak dönmekte kararlÄ± olduklarÄ±nÄ± ekliyor: “BaÅŸka bir duygu... Ne kadar baÅŸarÄ±lÄ± olabileceÄŸimizi öÄŸrendik, istediÄŸimizde neler yapabileceÄŸimizi gördük. Ä°çeride hep sömürüldük. Ben 11 yÄ±ldÄ±r çalÄ±ÅŸÄ±yordum hala 1900 alÄ±yordum. Bu yÄ±l 30 lira zam yaptÄ±lar. HakkÄ±m bu deÄŸil, o yüzden arkadaÅŸlarÄ±ma destek oldum. Geri dönemesek de hakkÄ±mÄ±zÄ± alabilmek için mücadele edeceÄŸiz. Gerekirse kapÄ±da yatacaÄŸÄ±z. Biz kadÄ±nla istersek baÅŸarÄ±rÄ±z. Flormar zannetmesin ki ‘biz bunlarÄ± dÄ±ÅŸarÄ± attÄ±k, kurtulduk.’ Buradaki halay kuyruÄŸuyla gireceÄŸiz içeri.”

‘KADINLAR FLORMAR ÜRÜNLERÄ°NÄ° ALMASIN’

AyÅŸe Öztürk de 11 yÄ±ldÄ±r Flormar iÅŸçisi. “365 günde sürse bu direniÅŸi devam ettireceÄŸiz” diyen Öztürk, özellikle kadÄ±nlardan destek beklediÄŸini ifade ediyor. Bir de çaÄŸrÄ± var: “KadÄ±nlar Flormar’Ä±n ürünlerini almasÄ±nlar. Burada bir kadÄ±n dayanÄ±ÅŸmasÄ± gösterip kadÄ±nlarÄ±n birliÄŸini kuralÄ±m. Hep birlikte kadÄ±n olarak örgütlenelim, birleÅŸelim ve protesto edelim.”

DAYANIÅžMA FLORMAR Ä°ÅžÇÄ°SÄ°NÄ° GÜÇLENDÄ°RÄ°YOR

Flormar direniÅŸine destek amacÄ±yla direniÅŸ alanÄ±na sÄ±k sÄ±k baÅŸka fabrikalardan iÅŸçiler, sendikalardan, derneklerden, partilerden, çeÅŸitli platformlardan temsilciler geliyor. DayanÄ±ÅŸma için gelen gÄ±da iÅŸçisi Seher YÄ±lmaz, “Sendika yasal bir haktÄ±r. Her iÅŸçi sendikada örgütlenme hakkÄ±na sahiptir. Biz kesinlikle arkadaÅŸlarÄ±n yanÄ±ndayÄ±z. Örgütlü olmak, birlik ve beraberliÄŸi saÄŸlamak için destek olmaya geldik” diyor.

Çelik iÅŸçisi bir kadÄ±n da “Sendika tüm iÅŸçilerin hakkÄ±dÄ±r. DesteÄŸi, dayanÄ±ÅŸmayÄ± büyütmek için buradayÄ±z” diyor.

GüneÅŸ paneli üreten HT Solar’da çalÄ±ÅŸan BirleÅŸik Metal-Ä°ÅŸ SendikasÄ± üyesi Sevda KeleÅŸ de kendi deneyimiyle ortak oluyor Flormar iÅŸçisinin talebine; “DayanÄ±ÅŸma çok önemli. Biz de HT Solar’da sendikal örgütlenme zamanÄ± aynÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±ya düÅŸtük. HakkÄ±mÄ±zÄ± savunduk ve kazandÄ±k. Ä°nanÄ±yoruz ki burada da dayanÄ±ÅŸma ve mücadeleyle kazanacaÄŸÄ±z.”

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