Ahmet Kural, SÄ±la'ya ÅŸiddet uyguladÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle ifadeye Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±

ÅžarkÄ±cÄ± SÄ±la, ÅŸiddet gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ gerekÃ§esiyle eski sevgilisi Ahmet Kural hakkÄ±nda Ã¼Ã§ ay uzaklaÅŸtÄ±rma kararÄ± aldÄ±rdÄ±. Ahmet Kural ifadeye Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±.

Ünlü ÅŸarkÄ±cÄ± SÄ±la, eski sevgilisi Ahmet Kural'dan darp, cebir ve psikolojik ÅŸiddet gördüÄŸü gerekçesiyle ÅŸikayetçi oldu. AvukatÄ±yla Ä°stanbul Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'na gelen SÄ±la, Ahmet Kural'a karÅŸÄ± üç ay uzaklaÅŸtÄ±rma kararÄ± aldÄ±rdÄ±. Ahmet Kural ise savcÄ±lÄ±ÄŸa ifadeye çaÄŸrÄ±ldÄ±.

SÄ±la, avukatÄ± Rezan Epözdemir ile birlikte bugün ÇaÄŸlayan'daki Ä°stanbul Adalet SarayÄ±'na geldi. SavcÄ±lÄ±ktaki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliye çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nda basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n yanÄ±tlayan SÄ±la, çok fazla konuÅŸmak istemediÄŸini belirterek “Ahmet Kural'dan ÅŸikayetçiyim” dedi.

‘ÅžÄ°KAYETÇÄ° OLDUK’

SÄ±la'nÄ±n avukatÄ± Rezan Epözdemir ise aile mahkemesine baÅŸvurduklarÄ±nÄ± belirterek Ahmet Kural'a karÅŸÄ± baÅŸta uzaklaÅŸtÄ±rma olmak üzere koruma kararÄ± aldÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± belirtti. Epözdemir, “6284 sayÄ±lÄ± kanun (Ailenin korunmasÄ± ve kadÄ±na karÅŸÄ± ÅŸiddetin önlenmesine dair kanun) 5. Maddesi uyarÄ±nca ÅŸiddet, fiziki ÅŸiddet nedeniyle hak arama özgürlüÄŸümüzü kullandÄ±k. Akabinde Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'na ÅŸikayetçi olduk. BaÅŸsavcÄ±lÄ±k makamÄ± da bugün SÄ±la HanÄ±mÄ±n ifadesine baÅŸvurdu müÅŸteki sÄ±fatÄ±yla. Evde yaÅŸanan bir darp, cebir, psikolojik ÅŸiddet, hakaret ve tehdit eksenli bir soruÅŸturmamÄ±z oldu. Hak arama özgürlüÄŸümüzü kullandÄ±k, hukuk devletinin gereÄŸi olarak. ArtÄ±k bundan sonra top yargÄ±da, yargÄ± bir karar verecek” dedi.

‘ÜÇ AY KORUMA KARARI VERÄ°LDÄ°’

“Ne kadar uzaklaÅŸtÄ±rma kararÄ± verildi?” sorusuna Epözdemir, “Üç ay koruma verdi. Evden uzaklaÅŸtÄ±rmadan tutun da iÅŸyerine uzaklaÅŸtÄ±rmaya kadar, kitle iletiÅŸim araçlarÄ±ndan rahatsÄ±z etmemeye kadar geniÅŸ skalada bir çok konuda verdi” diye cevap verdi. “Koruma kararÄ± ne zaman çÄ±ktÄ±?” sorusuna ise avukat Epözdemir, “Koruma kararÄ± dün itibariyle çÄ±ktÄ± henüz bir aÅŸma yok. AÅŸma olursa hukuki müeyyidesi var biliyorsunuz. Disiplin hapsi var aÅŸÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± umut ediyoruz” diye konuÅŸtu. SÄ±la, daha sonra avukatÄ±yla adliyeden ayrÄ±ldÄ±.

'ÅžÄ°DDET KARÅžISINDA DÄ°LSÄ°Z KALMAMAYI SEÇÄ°YORUM'

Olay sonrasÄ± sosyal meydan açÄ±klama yapan SÄ±la, ‘Hiçbir ceza yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±m kabusu hayatÄ±mdan silmeyecek’ dedi.

SÄ±la’nÄ±n açÄ±klamasÄ± ÅŸöyle:

"Merhaba, bazen cümleye baÅŸlamak çok zor olabiliyor.

Galiba en doÄŸrusu konuya direkt girmek. HayatÄ±mdaki insanÄ±n fiziki ÅŸiddetine maruz kaldÄ±m. Bu, fiziki hasarÄ± bir yana insanÄ±n kadÄ±n tarafÄ±nÄ± darmadaÄŸÄ±n eden bir olaymÄ±ÅŸ. Hayatta geldiÄŸiniz yer, baÅŸarÄ±larÄ±nÄ±z ya da oluÅŸturduÄŸunuzun bir anda önemsiz kaldÄ±ÄŸÄ± yÄ±kÄ±cÄ± bir deneyimmiÅŸ. Bu ülkede bugüne kadar ne kadar ÅŸiddet maÄŸduru kadÄ±n varsa, gözlerinin gözlerinize deÄŸdiÄŸi bir anmÄ±ÅŸ. ArtÄ±k ne yazÄ±k ki biliyorum, çok kolay deÄŸil sokaÄŸa çÄ±kÄ±p “Ben ÅŸiddete uÄŸradÄ±m” diye baÄŸÄ±rmak. Ama ÅŸunu da biliyorum ki ben de susarsam önce kendime, sonra da bu ülkenin kadÄ±nlarÄ±na, ÅŸiddete karÅŸÄ± insanlarÄ±na haksÄ±zlÄ±k etmiÅŸ olacaÄŸÄ±m. Bu nedenle baÅŸÄ±ma gelen olay üzerine susmama kararÄ± aldÄ±m. YasalarÄ±n bana verdiÄŸi haklarÄ± kullanacaÄŸÄ±m. Hiç bir ceza, yaptÄ±rÄ±m benim yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±m kabusu hayatÄ±mdan silmeyecek, bunu çok iyi biliyorum. Ama bu hayatta ÅŸarkÄ±larla, kelimelerle bir iletiÅŸim kurabildiysek ve kendimi biraz anlatabildiysem, gücümü kendim kadar sizlerden aldÄ±ÄŸÄ±mÄ± da biliyorsunuzdur. Bana uygulanan korkunç ÅŸiddet karÅŸÄ±sÄ±nda dilsiz kalmamayÄ± seçiyorum. BazÄ±larÄ± hiç sevilmeyi öÄŸrenememiÅŸ olabilir ama bence aÅŸkÄ±n bununla hiç bir ilgisi yok!"

AHMET KURAL: Ä°TÄ°ÅžME OLDU, SADECE KOLUNU TUTTUM

Ahmet Kural ise yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamayala iddialarÄ± reddetti: "Öncelikle böyle çirkin iddialarla karÅŸÄ±nÄ±zda olduÄŸum için çok üzgünüm. Bu çirkin iddialarÄ±n hiç birini kabul etmiyorum.28 Ekim günü SÄ±la ve ailem yemek yedik. Güle oynaya evimize geldik. AyrÄ±ntÄ±larÄ± savcÄ±ya vereceÄŸim ifadede öÄŸreneceÄŸiniz üzere aramÄ±zda karÅŸÄ±lÄ±klÄ± itiÅŸme oldu. Bu esnada sadece kolunu tutum. Onun dÄ±ÅŸÄ±nda hiçbir iddiayÄ± kabul etmiyorum. Bununla ilgili hukuki yollara baÅŸvuracaÄŸÄ±m. Çok üzgünüm, çok!"

45 DAKÄ°KA BOYUNCA SALDIRI

SÄ±la'nÄ±n savcÄ±lÄ±ÄŸa yaptÄ±ÄŸÄ± ÅŸikayette ÅŸu suçlamalar yer aldÄ±:

Olay 29 Ekim 2018 tarihinde sabaha karÅŸÄ± saat 04.00 sÄ±ralarÄ±nda Ahmet Kural'Ä±n ikamet ettiÄŸi Zekeriyaköy'deki evinde yaÅŸandÄ±. YoÄŸun alkollü olan Kural tarafÄ±ndan müvvekkilim aÄŸÄ±r fiziki saldÄ±rÄ±ya uÄŸramÄ±ÅŸ, darp edilmiÅŸ, yerlerde sürüklenmiÅŸ, kafasÄ± duvara vurulmuÅŸ, kül tablasÄ±yla kendisine vurulmuÅŸtur.

Müvekkil maÄŸruz kaldÄ±ÄŸÄ± ÅŸiddetten can havliyle kaçmak isterken Ahmet Kural tarafÄ±ndan tekrar tekrar yerlerde sürüklenmiÅŸ ve müvekkilimin vücudunun deÄŸiÅŸik yerlerine, kafasÄ±na ve kulaÄŸÄ±na 45 dakika boyunca hunharca ve vahÅŸice saldÄ±rÄ±da bulunulmuÅŸtur. YaklaÅŸÄ±k 45 dakika süren ÅŸiddet sÄ±rasÄ±nda müvekkilimin ailesine yönelik olarak aÄŸÄ±za alÄ±nmayacak galiz küfürler edilmiÅŸ ayrÄ±ca defalarca da 'Seni öldüdürüm' ÅŸeklinde de tehdit edilmiÅŸtir. Müvekilin olay sÄ±rasÄ±nda yÄ±rtÄ±lan kÄ±yafetlerini ve yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± aÄŸÄ±r ÅŸiddeti gösteren 6 adet fotoÄŸrafÄ± sunuyoruz.

Müvekkilim korku dolu dakikalar sonunda evinden kaçabilmiÅŸtir ve ÅŸöfürü kendisini alarak eve götürmüÅŸtür. SÄ±la GençoÄŸlu evine geldiÄŸinde evde bulunan çalÄ±ÅŸma arkadaÅŸÄ± H.K ile karÅŸÄ±lamÄ±ÅŸ ve müvvekkili görünce gözlerine inanamamÄ±ÅŸtÄ±r. UÄŸradÄ±ÄŸÄ± ÅŸiddet nedeniyle ÅŸoke olmuÅŸtur. Annesinin Ä°zmir'den gelmesinin ardÄ±ndan cesaretini toplayarak hasbelkader yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± olayla ilgili olarak darp raporu almÄ±ÅŸtÄ±r.

AHMET KURAL Ä°FADEYE ÇAÄžRILDI

ÅžarkÄ±cÄ± SÄ±la GençoÄŸlu'nun ÅŸikayeti üzerine hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lan oyuncu Ahmet Kural ifadesinin alÄ±nmasÄ± için 2 KasÄ±m günü savcÄ±lÄ±ÄŸa çaÄŸrÄ±ldÄ±. Kural ifade vermeye gelmezse hakkÄ±nda polis zoruyla getirme kararÄ± çÄ±karÄ±labilir.

SÄ±la'nÄ±n ÅŸikayeti üzerine Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Ailenin KorunmasÄ± ve KadÄ±na KarÅŸÄ± Åžiddetin Önlenmesi Bürosu'nca Ahmet Kural'Ä±n ifadesinin alÄ±nmasÄ± üzerine çaÄŸrÄ± kaÄŸÄ±dÄ± gönderildiÄŸi öÄŸrenildi. Kural ifade vermeye gelmezse, hakkÄ±nda polis zoruyla getirme kararÄ± çÄ±kabilir. Kural'Ä±n önümüzdeki günler içinde ifade vermek üzere savcÄ±lÄ±ÄŸa gelmesi bekleniyor. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 KasÄ±m 2018 11:31

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