â€˜YaÅŸamayanlarâ€™ dizisi setinde cinsel saldÄ±rÄ± iddiasÄ±

â€˜YaÅŸamayanlarâ€™ dizisi oyuncusu Elit Ä°ÅŸcan, rol arkadaÅŸÄ± Efecan Åženolsun'un cinsel saldÄ±rÄ±sÄ±na maruz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. KadÄ±n dayanÄ±ÅŸmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±

Sinema oyuncusu Elit Ä°ÅŸcan, “YaÅŸamayanlar” adlÄ± internet dizisinde rol arkadaÅŸÄ± Efecan Åženolsun’un cinsel saldÄ±rÄ±sna maruz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti. Ä°ÅŸcan, Åženolsun’un kendisine sözlü ve fiziksel tacizde bulunduÄŸunu sosyal medya üzerinden yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klama ile duyurdu. Ä°ÅŸcan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "Efecan Åženolsun’un cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± için hukuki iÅŸlemleri baÅŸlattÄ±m ve ÅŸikayetçi oldum. KadÄ±n dayanÄ±ÅŸmasÄ±ndan aldÄ±ÄŸÄ±m, alacaÄŸÄ±m güçle bu mücadeleyi sonuna dek sürdüreceÄŸimi kamuoyunun bilgilerine sunarÄ±m" dedi.

Ä°ÅŸcan’Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klama ÅŸöyle:

“Kamuoyuna Oyuncu kadrosunda yer aldÄ±ÄŸÄ±m YAÅžAMAYANLAR isimli internet dizisinin son bölümünün çekimi esnasÄ±nda, oyuncu Efecan Åženolsun tarafÄ±ndan cinsel tacize, çok aÄŸÄ±r küfür ve hakaretlere maruz kaldÄ±m. Karavanda reji ve makyaj ekibinden çalÄ±ÅŸma arkadaÅŸlarÄ±m ile otururken Efecan Åženolsun bulunduÄŸumuz ortama geldi, durduk yerde bana hakaret etti ve gitti. YanÄ±mda bulunanlar vasÄ±tasÄ±yla Efecan Åženolsun’un alkollü olduÄŸunu öÄŸrendim. AynÄ± gece farklÄ± zamanlarda iki kez daha bulunduÄŸum yere gelip vücut dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±mÄ± da ihlal ederek açÄ±kça cinsel tacizde bulundu. Çok aÄŸÄ±r küfürler savurdu, hakaret etti.

YaÅŸadÄ±ÄŸÄ±m üç ayrÄ± olayÄ±n da tanÄ±klarÄ± var. AvukatÄ±ma yaÅŸadÄ±klarÄ±mÄ± anlattÄ±ktan sonra “cinsel taciz” diye adlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±m bu durumun aslÄ±nda “cinsel saldÄ±rÄ±” olduÄŸunu, Türk Ceza Kanunu’nun “cinsel saldÄ±rÄ±” üst baÅŸlÄ±ÄŸÄ±n’ taÅŸÄ±yan 102. maddesinin 1 cümlesinde düzenlendiÄŸini öÄŸrendim. Efecan Åženolsun’un alkollü olmasÄ± nedeniyle vereceÄŸi tepkiyi kestiremediÄŸimden ve set gidiÅŸatÄ±nÄ± aksatmamak için tepkimi, kendisinden uzaklaÅŸarak ve yanÄ±mdan gitmesini söyleyerek gösterdim.

Akabinde (sahne gereÄŸi) Efecan Åženolsun, benim de içinde bulunduÄŸum aracÄ±n sürücü koltuÄŸuna oturup alkollü bir ÅŸekilde aracÄ± sürerek benim ve diÄŸer çalÄ±ÅŸma arkadaÅŸlarÄ±mÄ±n can güvenliÄŸini tehlikeye attÄ±. YapÄ±m ekibi, Efecan Åženolsun’un sarhoÅŸ olduÄŸunu, set gidiÅŸatÄ±nÄ± aksattÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve orada bulunanlarÄ±n güvenliÄŸini tehlikeye attÄ±ÄŸÄ±nÄ± gördüÄŸü halde, bu durumu engellemek için hiçbir ÅŸey yapmadÄ±. Ertesi sabah maruz kaldÄ±ÄŸÄ±m cinsel saldÄ±rÄ± ve küfürleri, hem yapÄ±m ekibine, hem de her ikimizin de o dönem baÄŸlÄ± olduÄŸu ajans olan Icon’a ilettim. Benden süre istendi. Bu süreleri verdim. Bekledim, bekledim. Ancak maalesef aradan geçen zamana raÄŸmen hiçbir adÄ±m atÄ±lmadÄ±. Bu sÄ±rada yaÅŸadÄ±klarÄ±mÄ± iÅŸiten, doÄŸruluÄŸu konusunda beni “sorguya” çeken pek çok insan oldu. Sanki herkesi tek tek ikna etmeye mecburmuÅŸum gibi, sanki ne yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±/neye maruz kaldÄ±ÄŸÄ±m, vücudumun hangi bölgelerine dokunulduÄŸunu, bana edilen küfürleri tüm ayrÄ±ntÄ±larÄ±yla herkes bilmek zorundaymÄ±ÅŸ gibi… Büyük bir çoÄŸunluk “susmamÄ±” ve/veya “unutmamÄ±” içten içe istedi, bekledi, bekliyor. Susmuyorum. Hem olayÄ±n kendisinin hem de sonrasÄ±nda yaÅŸadÄ±klarÄ±mÄ±n, cinsel ÅŸiddete sessiz kalmayan her kadÄ±nÄ±n yaÅŸadÄ±klarÄ±yla benzerliklerinin farkÄ±ndayÄ±m. Bu olayÄ± kamuoyu ile paylaÅŸarak mesleki geleceÄŸimi riske attÄ±ÄŸÄ±mÄ±n, hakkÄ±nda “yorumlar” yapÄ±lacak, mercek altÄ±na alÄ±nacak kiÅŸinin cinsel saldÄ±rÄ±da bulunan deÄŸil de, ben olabileceÄŸimin, pek çok haksÄ±z ve olumsuz söz iÅŸiteceÄŸimin bilincindeyim. KadÄ±nlara karÅŸÄ± psikolojik, sözel ve fiziksel ÅŸiddet çok ciddi toplumsal bir sorundur. Bu sorun aynÄ± ÅŸiddette televizyon ve sinema sektöründe de yaÅŸanmaktadÄ±r. Bu konudaki farkÄ±ndalÄ±ÄŸÄ±n arttÄ±rÄ±lmasÄ±, film setlerinde yaÅŸanan bu ve benzeri durumlarÄ±n görünür kÄ±lÄ±nmasÄ± ve tekrar yaÅŸanmamasÄ±, yüksek sesle yapÄ±lan itirazlarÄ±n yaygÄ±nlaÅŸmasÄ± ve elbette maruz kaldÄ±ÄŸÄ±m olaylar nedeniyle cinsel saldÄ±rÄ± ve hakaretlerde bulunan Efecan Åženolsun’un cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± için hukuki iÅŸlemleri baÅŸlattÄ±m ve ÅŸikayetçi oldum. KadÄ±n dayanÄ±ÅŸmasÄ±ndan aldÄ±ÄŸÄ±m, alacaÄŸÄ±m güçle bu mücadeleyi sonuna dek sürdüreceÄŸimi kamuoyunun bilgilerine sunarÄ±m.” (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 Ekim 2018 00:25

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