TBMM'nin sadece yüzde 17.1'i kadın

Fotoğraf: Evrim Aydın/AA

TBMM'nin sadece yüzde 17.1'i kadın

    • 25 Haziran 2018 14:40

    24 Haziran seçim sonuçlarına göre, 600 milletvekilinin olduğu TBMM’de sadece 103 kadın milletvekili yer alacak. 

    TBMM’de sandalye sayısı arttı, parti sayısı arttı ama kadın milletvekili sayısı düşük yine oranlarda kaldı. 600 sandalyeli mecliste temsil edilecek 5 partinin sıralarında toplam 103 kadın milletvekili yer alacak. Bu sayı meclisin sadece 17.1’ine denk geliyor. 

    24 Haziran seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre partilere göre kadın milletvekili dağılımı şöyle: 

    AKP’nin 295 vekilinin 52’si yani yüzde 17.6’sı, 
    CHP’nin 147 vekilinin 18’i yani yüzde 12.2’si, 
    HDP’nin 67 vekilinin 25’i yani yüzde 37.3’ü, 
    MHP’nin 48 vekilinin 5’i yani yüzde 10.4’ü, 
    İYİ Parti’nin 43 vekilinin yalnızca 3’ü yani yüzde 6.9’unu kadın vekiller oluşturuyor.

    1 Kasım 2015 seçimlerinde 550 milletvekilinden 76’sı kadındı. Yani kadın vekiller meclisin yüzde 13.8’ini oluşturuyordu. Bunların siyasi partilere göre dağılımı ise şöyleydi: AKP’den 31, CHP’den 20, MHP’den 4 ve HDP’den 32 kadın vekil Meclis’e girmişti.

    3 İLDE HİÇ KADIN MİLLETVEKİLİ YOK

    33 ilde ise hiç kadın milletvekili seçilemedi. O iller şöyle: Adıyaman, Amasya, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Burdur, Çankırı, Çorum, Dersim, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sinop, Uşak, Yozgat, Zonguldak.

    ADANA 

    AKP: Jülide Sarıeroğlu, 
    CHP: Müzeyyen Şevkin, 
    HDP: Tülay Hatımoğulları Oruç 
    MHP: Ayşe Sibel Ersoy 

    AFYONKARAHİSAR 

    CHP: Burcu Köksal 

    AĞRI 

    HDP: Dirayet Dilan Taşdemir 

    AKSARAY 

    AKP: İlknur İnceöz

    ANKARA 1. Bölge 

    CHP: Gamze Taşcıer 
    HDP: Filiz Kerestecioğlu Demir 

    ANKARA 2. Bölge 

    AKP: Lütfiye Selva Çam, Arife Polat Düzgün, Zeynep Yıldız 
    MHP: Nevin Taşlıçay 

    ANKARA 3. Bölge 

    AKP: Asuman Erdoğan

    ANTALYA 

    AKP: Sena Nur Çelik, 
    İYİ Parti: Tuba Vural Çokal 

    AYDIN 

    MHP: Deniz Depboylu 

    BALIKESİR 

    AKP: Belgin Uygur, Pakize Mutlu Aydemir 

    BARTIN 

    CHP: Aysu Bankoğlu 

    BATMAN 

    HDP: Feleknas Uca, Ayşe Acar Başaran

    BOLU 

    AKP: Arzu Aydın 

    BURSA 1. Bölge 

    AKP: Emine Yavuz Gözgeç 
    CHP: Lale Karabıyık, Nurhayat Altaca Kayışoğlu 

    BURSA 2. Bölge 

    AKP: Vildan Yılmaz Gürel

    ÇANAKKALE 

    AKP: Jülide İskenderoğlu

    DENİZLİ 

    AKP: Nilgün Ök 
    CHP: Gülizar Biçer Karaca

    DİYARBAKIR 

    AKP: Oya Eronat 
    HDP: Salihe Aydeniz, Remziye Tosun, Semra Güzel, Dersim Dağ

    DÜZCE 

    AKP: Ayşe Keşir 

    EDİRNE 

    AKP: Fatma Aksal 
    İYİ Parti: İmren Çakırlar 

    ELAZIĞ 

    AKP: Sermin Balık, 

    ERZURUM 

    AKP: Zehra Taşkesenlioğlu 

    ESKİŞEHİR 

    AKP: Emine Nur Günay 
    CHP: Jale Nur Süllü

    GAZİANTEP 

    AKP: Derya Bakbak

    HAKKARİ

    HDP: Leyla Güven 

    HATAY 

    CHP: Suzan Şahin

    ISPARTA 

    İYİ Parti: Aylin Cesur 

    İSTANBUL 1. Bölge 

    AKP: Ravza Kavakcı Kan, Mihrimah Belma Satır, Müşerref Pervin Tuba Durgut 
    CHP: Gamze Akkuş İlgezdi, Saliha Sera Kadıgil Sütlü
    HDP: Pervin Buldan

    İSTANBUL 2. Bölge 

    AKP: Fatma Betül Sayan Kaya, Serap Yaşar, Canan Kalsın, İffet Polat 
    HDP: Oya Ersoy, Hüda Kaya 

    İSTANBUL 3. Bölge 

    AKP: Tülay Kaynarca, Emine Sare Aydın Yılmaz, Rümeysa Kadak, Alev Dedegil 
    CHP: Sibel Özdemir, Emine Gülizar Emecan
    HDP: Dilşat Canbaz Kaya, Züleyha Gülüm 
    MHP: Arzu Erdem, 

    İZMİR 1. Bölge 

    AKP: Ceyda Bölünmez Çankırı, 
    CHP: Selin Sayek Böke, 
    HDP: Serpil Kemalbay Pekgözegü 

    İZMİR 2. Bölge 

    CHP: Sevda Erdan Kılıç 

    KAHRAMANMARAŞ 

    AKP: Habibe Öçal 

    KAYSERİ 

    AKP: Hülya Nergis 

    KOCAELİ 

    AKP: Radiye Sezer Katırcıoğlu, Emine Zeybek 
    CHP: Fatma Kaplan Hürriyet 

    KONYA 

    AKP: Leyla Şahin Usta, Gülay Samancı
    MHP: Esin Kara

    KÜTAHYA 

    AKP: Ceyda Çetin Erenler 

    MALATYA 

    AKP: Öznur Çalık, 

    MANİSA 

    AKP: Semra Kaplan Kıvırcık 

    MARDİN 

    HDP: Pero Dundar, Ebru Günay 

    MERSİN 

    AKP: Zeynep Gül Yılmaz 
    HDP: Fatma Kurtulan 

    MUĞLA 

    AKP: Yelda Erol Gökcan 

    MUŞ 

    HDP: Gülüstan Kılıç Koçyiğit 

    SAKARYA 

    AKP: Çiğdem Erdoğan Atabek 

    SAMSUN 

    AKP: Çiğdem Karaaslan 
    CHP: Neslihan Hancıoğlu 

    SİİRT 

    HDP: Meral Danış Beştaş 

    SİVAS 

    AKP: Semiha Ekinci 

    ŞANLIURFA 

    AKP: Zemzem Gülender Açanal 
    HDP: Ayşe Sürücü 

    ŞIRNAK 

    HDP: Nuran İmir, 

    TEKİRDAĞ 

    AKP: Çiğdem Koncagül 
    CHP: Candan Yüceer 

    TOKAT 

    AKP: Özlem Zengin 

    TRABZON 

    AKP: Bahar Ayvazoğlu, 

    VAN 

    HDP: Bedia Özgökçe Ertan, Muazzez Orhan 

    YALOVA 

    AKP: Meliha Akyol

    (Kaynak: Ekmek ve Gül)

    24 Haziran seçimleri sonrası il il oy oranları

    Son Düzenlenme Tarihi: 25 Haziran 2018 14:54
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